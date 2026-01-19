Инженер российской «оборонки» получил срок за шпионаж на шведскую разведку
В Санкт-Петербурге поставлена точка в деле о шпионаже в пользу Швеции. Второй апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор инженеру-конструктору предприятия ОПК Михаилу Взводнову. Он получил 13 лет колонии строгого режима, обязан выплатить штраф 250 тыс. рублей, и после освобождения его ждет еще один год ограничения свободы. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
По данным спецслужбы, Взводнов 1965 года рождения, имея вид на жительство в Финляндии, состоял в шпионской связи со Службой разведки и безопасности Швеции (MUST). Он выполнял задания по сбору военно-технической информации.
Шведских кураторов интересовали сведения о вооружении и технике, применяемых в ходе спецоперации. Им нужны были в том числе данные о предприятиях ОПК, средствах ПВО и размещении личного состава в Ростове-на-Дону.
Схема классическая: поездки из Финляндии в Россию, строгая конспирация, хранение материалов в загородном доме и передача через бесконтактные тайники в заранее оговоренное время. Весной 2023 года Взводнова задержали с поличным. Дело возбудили по ст. 275 УК РФ – государственная измена в форме шпионажа.
В ФСБ отдельно подчеркнули: представители иностранных спецслужб действовали в том числе в интересах Украины, пытаясь получить данные, составляющие гостайну.
