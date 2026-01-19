Инженер российской «оборонки» получил срок за шпионаж на шведскую разведку

7 574 59
Инженер российской «оборонки» получил срок за шпионаж на шведскую разведку

В Санкт-Петербурге поставлена точка в деле о шпионаже в пользу Швеции. Второй апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор инженеру-конструктору предприятия ОПК Михаилу Взводнову. Он получил 13 лет колонии строгого режима, обязан выплатить штраф 250 тыс. рублей, и после освобождения его ждет еще один год ограничения свободы. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, Взводнов 1965 года рождения, имея вид на жительство в Финляндии, состоял в шпионской связи со Службой разведки и безопасности Швеции (MUST). Он выполнял задания по сбору военно-технической информации.



Шведских кураторов интересовали сведения о вооружении и технике, применяемых в ходе спецоперации. Им нужны были в том числе данные о предприятиях ОПК, средствах ПВО и размещении личного состава в Ростове-на-Дону.

Схема классическая: поездки из Финляндии в Россию, строгая конспирация, хранение материалов в загородном доме и передача через бесконтактные тайники в заранее оговоренное время. Весной 2023 года Взводнова задержали с поличным. Дело возбудили по ст. 275 УК РФ – государственная измена в форме шпионажа.

В ФСБ отдельно подчеркнули: представители иностранных спецслужб действовали в том числе в интересах Украины, пытаясь получить данные, составляющие гостайну.
  1. topol717 Звание
    topol717
    -5
    Сегодня, 12:02
    Какие тайники в 2025 году? тем более инженер. У них там что с интернетом вообще всё плохо?
    1. moreman78 Звание
      moreman78
      +9
      Сегодня, 12:23
      Весной 2023 года Взводнова задержали с поличным. Дело возбудили по ст. 275 УК РФ

      Обыкновенные тайники - еще долго будут актуальны. Он не хотел никаких манипуляций через инет - все можно отследить, а потому проще через тайник флешку отправить!
      1. topol717 Звание
        topol717
        -8
        Сегодня, 12:31
        Не надо писать чушь. Пересылай файлы через тот же телеграмм/ватсап. Естественно файл зашифрован. Можно еще выложить через ФТП на удаленный сервер в Европе или США. и нет там никаких следов.
        1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
          Лиза Кернер-Тимошенко
          -1
          Сегодня, 13:38
          winked вы что, по этому способу действуете? Или это инструция для начинающих предателей wink
          1. topol717 Звание
            topol717
            +1
            Сегодня, 13:44
            winked вы что, по этому способу действуете?
            Это самое примитивное и первое что мне пришло в голову. А если подумать то можно еще через пиринговую сеть, так называемый P2P протокол, там никакие сервера не задействованы. Это как фильмы раньше через рутрекер качали.
            1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
              Лиза Кернер-Тимошенко
              -3
              Сегодня, 13:53
              Честно...мне это уже до лампочки, что творят эти "власовцы"...
              Бывший наивный кгбшник слишком поздно начал СВО и еще до этого слишком много предателей и воров держал да и еще держит возле себя.
              Нет СМЕРША и нет смертной казни, зато чуть ли не дружба с фашингтонским дебилом ТрампЛер am
              Как не хватает России человека как И.В.Сталин!!!!!!
              Мне только очень больно за всех погибщих во время АТО против Донбасса и мне очень больно за всех русских ребят, которые отдадут свою жизнь за олигархскую Россию
          2. frruc Звание
            frruc
            0
            Сегодня, 14:03
            Появились некоторые вопросы, которые не раскрыты в статье. Как инженер-конструктор из ОПК, видимо имеющий доступ к государственной тайне имел вид на жительство в Финляндии и никто его не вычислил. И как он мог из Питера собирать информацию по Ростову-на-Дону, если только не имел служебные данные. Я могу предположить, данный тип имел отношение к производству, техническому ремонту и обслуживанию техники ПВО.
            1. cpls22 Звание
              cpls22
              0
              Сегодня, 15:31
              Цитата: frruc
              Как инженер-конструктор из ОПК, видимо имеющий доступ к государственной тайне имел вид на жительство в Финляндии и никто его не вычислил.

              Да да , до сих пор на финнов работает..)
        2. Ныробский Звание
          Ныробский
          0
          Сегодня, 13:47
          Цитата: topol717
          Не надо писать чушь. Пересылай файлы через тот же телеграмм/ватсап. Естественно файл зашифрован. Можно еще выложить через ФТП на удаленный сервер в Европе или США. и нет там никаких следов.

          А если это вполне себе деталь(её часть), образец сплава или покрытия? Их тоже файлом заслать предполагаете? Он инженер-конструктор и фиг его знает к чему имел доступ и что именно стало предметом интересов шведской разведки.
          Тут другое интересно, как(и почему) человек имеющий допуск к гос.тайне может иметь вид на жительство в европейском забугорье, челночить туда-сюда и одновременно трудиться в ПВК? request
    2. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +7
      Сегодня, 12:23
      У них там что с интернетом вообще всё плохо?
      За любым действием в интернете остаётся след. Даже, если чел. удалил потом сообщение с телефона или компьютера. А если не пользоваться всемирной сетью, то и следа не будет. Так что старые технологии вполне себе востребованы в наше время.
      1. topol717 Звание
        topol717
        -8
        Сегодня, 12:34
        Цитата: Eugen 62
        За любым действием в интернете остаётся след.

        След остается если вы на этом форуме пишите. А если на том же гуглдиске или даже арендуете сервак в Германии/Финлядии и там далее, то никаких следов не будет. Да и на компьютере все файлы хранятся в зашифрованном виде, потом удаляются. Сделал парольчик на 15 символов, и пусть взламывают.
        1. Mitka Звание
          Mitka
          +2
          Сегодня, 12:57
          К счастью вас не возьмут шпионом, умишком уж больно легки.
        2. Андрей Апкадыров Звание
          Андрей Апкадыров
          0
          Сегодня, 16:38
          Если только процедура шифрования осуществляется на компьютере не имеющем доступ к сети и ключ имеет длинну 26-35 символов. В конце концов помимо треккинга данных могут быть вирусы и бекдоры, дающие доступ к монитору напрямую. К тому же, если ты послал зашифрованный фаил, то от факта его посылки и не отмазаться . где то да ошибёшся.
          1. topol717 Звание
            topol717
            +1
            Сегодня, 16:41
            Цитата: Андрей Апкадыров
            К тому же, если ты послал зашифрованный фаил, то от факта его посылки и не отмазаться . где то да ошибёшся.
            И что? нельзя слать зашифрованные файлы?
            осуществляется на компьютере не имеющем доступ к сети и ключ имеет длинну 26-35 символов
            Обычно сертификаты имеют длину 4096 бит или 512 знаков. Можно сократить вдвое 256 знаков, что то же не мало, для современных компьютеров.
            1. Андрей Апкадыров Звание
              Андрей Апкадыров
              0
              Сегодня, 17:10
              Вкупе с видом на жительСтво в Финляндии и работой на ВПК это слегка подозрительно. Тем более то что считается безопасным сегодня, завтра может перестать быть таковым. Те же ключи на 2048- 4096 бит возможно уже лет через 5-10 можно будет взломать. Говорят разведки некоторых стран сохраняют зашифрованный трафик, который считают важным, поскольку развитие квантовых вычислений позволит взломать его году к 2030-35. Ну а кроме того, как ты можешь быть уверен, что никто не имеет удаленный доступ к твоему монитору и не пишет всю активность на жесткий диск? Ты же не проверяешь каждый раз, не взломал ли кто твой пароль и не активировал ли удаленный доступ
    3. Артур Грудинин Звание
      Артур Грудинин
      0
      Сегодня, 12:25
      Его задержали в 2023, а не в 2025. В то время тайники было актуально делать.
    4. Теренин Звание
      Теренин
      +5
      Сегодня, 12:29
      Цитата: topol717
      Какие тайники в 2025 году?

      Более того, они будут актуальны и в 2125 году! bully
    5. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 12:30
      Цитата: topol717
      У них там что с интернетом вообще всё плохо?

      Трафик ваш под микроскопом ,вы еще флаг Швеции повесьте на дом
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 12:34
        Цитата: APASUS
        Трафик ваш под микроскопом ,вы еще флаг Швеции повесьте на дом

        Есть такая штука называется SSL можете очень внимательно рассматривать весь трафик.
        1. APASUS Звание
          APASUS
          0
          Сегодня, 14:23
          Цитата: topol717
          Есть такая штука называется SSL

          Systems Affected
          All systems and applications utilizing the Secure Socket Layer (SSL) 3.0 with cipher-block chaining (CBC) mode ciphers may be vulnerable. However, the POODLE (Padding Oracle On Downgraded Legacy Encryption) attack demonstrates this vulnerability using web browsers and web servers, which is one of the most likely exploitation scenarios.

          Some Transport Layer Security (TLS) implementations are also vulnerable to the POODLE attack.
          https://www.cisa.gov/news-events/alerts/2014/10/17/ssl-30-protocol-vulnerability-and-poodle-attack
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            Сегодня, 14:35
            Я знаю, TLS это разновидность и продолжение SSL. Я написал SSL так как хотел сказать о шифрованном канале связи.
            1. APASUS Звание
              APASUS
              0
              Сегодня, 15:48
              Цитата: topol717
              хотел сказать о шифрованном канале связи.

              Я тоже о нем ,данная технология уже устарела
    6. cpls22 Звание
      cpls22
      +2
      Сегодня, 12:47
      Цитата: topol717
      Какие тайники в 2025 году?

      Бесконтактные тайники. Их можно нащупать, только если плотно пасти клиента, одновременно сканируя эфир вокруг него. Это возможно только тогда, когда клиент уже под колпаком, и значит уже сгорел.
      1. topol717 Звание
        topol717
        -1
        Сегодня, 12:51
        Вот флешка это доказательство, и после этого сгорел. И не понятно, почему файлы на флехе не были зашифрованы. По идее все разведки мира уже выпускают пару ключей, открытый раздают агентам, закрытый у себя под 5ю замками. Все, это гарантированно никто кроме самой разведки не сможет прочитать эти файлы. Даже сам агент после зашифровки не сможет их расшифровать.
        1. cpls22 Звание
          cpls22
          +3
          Сегодня, 12:59
          Цитата: topol717
          Вот флешка это доказательство, и после этого сгорел. И не понятно, почему файлы на флехе не были зашифрованы.

          Ничего не знаю про флэшку. В статье про это нет. А вот выйти на него вполне могли по интернету. Если у него там вид на жительство, то скорее всего и родственники уже какие-то. Мог спокойно, не шифруясь, в интернете с ними общаться, но сам факт связи с забугром инженера ВПК - дал повод для проверки. Вот и результат. Пользуйтесь услугами интернета, и почаще, товарищи шпионы wassat
          1. topol717 Звание
            topol717
            +1
            Сегодня, 13:14
            Вот микроскоп, хорошая штука, тяжеленький, можно очень хорошо гвозди им забивать, да? Любой технологией надо пользоваться с умом. Еще раз для передачи файлов интернет очень хорошо подходит, тем более весь трафик шифруется. Все что чекисты смогут увидеть это IP адрес и номер порта на который что то отправляется.
            Ничего не знаю про флэшку. В статье про это нет.
            Ну вы же не думаете что там печатные документы передавались?
            1. cpls22 Звание
              cpls22
              +1
              Сегодня, 13:28
              Цитата: topol717
              Ну вы же не думаете что там печатные документы передавались?

              Ещё раз - тайник бесконтактный. Это значит, что информация оцифрована и передаётся как минимум через блютуз. С какого носителя - вопрос десятый.
              Цитата: topol717
              для передачи файлов интернет очень хорошо подходит

              Конечно, очень подходит yes
              1. topol717 Звание
                topol717
                0
                Сегодня, 13:34
                Ещё раз - тайник бесконтактный. Это значит, что информация оцифрована и передаётся как минимум через блютуз. С какого носителя - вопрос десятый.
                Я думаю, что получатель не контактирует с источником, поэтому и бесконтактный. И уж через интернет полюбому проще передать чем через вайфай или блютус.
                1. cpls22 Звание
                  cpls22
                  0
                  Сегодня, 13:39
                  Цитата: topol717
                  Я думаю, что получатель не контактирует с источником, поэтому и бесконтактный.

                  М.б. всё по другому - отправитель не контактирует, проходя просто мимо, и посылая сигнал. Получатель тоже не контактирует, пока не появится потребность сменить питание или переместить точку приёма информации.
                  Вспомните историю с камнем в прошлом веке.
    7. ZnachWest Звание
      ZnachWest
      +1
      Сегодня, 13:04
      Не хотел бы я с вами в разведке служить )))
  2. Wratch Звание
    Wratch
    +14
    Сегодня, 12:03
    Как то странно. Работает товарисч в ОПК,при этом имеет вид на жительство в Финляндии,это как? И туда еще и катается беспрепятственно.
    1. kromer Звание
      kromer
      +3
      Сегодня, 12:08
      Цитата: Wratch
      И туда еще и катается беспрепятственно.


      Вопрос как? Граница Финляндии и России уже давно закрыта.
      1. Inженегр Звание
        Inженегр
        +4
        Сегодня, 12:09
        Тоже возник этот вопрос - закрыли в ноябре 23го только. То бишь... уже после описанных в статье событий.
        1. sub307 Звание
          sub307
          +1
          Сегодня, 12:47
          "В период действия ограничений на въезд, граждане РФ имеют право въехать из России в Финляндию, если они входят в нижеперечисленные категории:

          Члены семьи граждан Финляндии и члены семей иностранных граждан, постоянно проживающих в Финляндии;
          Члены семей граждан страны-члена ЕС, страны-члена Европейской экономической зоны или Швейцарии;
          Лица, осуществляющие трудовую деятельность по визе;
          Персонал в сфере транспорта и логистики при исполнении своих трудовых обязанностей;
          Лица, осуществляющие деловые поездки;
          Учащиеся;
          Лица, въезжающие в Финляндию на лечение;
          Владельцы квартир или недвижимости;
          Персонал дипломатических и консульских представительств;
          Лица, въезжающие по прочим особым причинам (неотложным причинам)." https://www.tutu.ru/geo/finland/article/open/

          Возможно имел недвижимость, + вид на жительство, +(возможно) финны, кому положено, знали, зачем мотается и не препятствовали. winked
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 12:34
      Цитата: Wratch
      Как то странно. Работает товарисч в ОПК,при этом имеет вид на жительство в Финляндии,это как? И туда еще и катается беспрепятственно.

      Ну, а как, иногда, действует служба по борьбе с наркотиками, сразу всех наркоманов не берут, держат для статистики в запасе. Так и этот инженер работал на ОПК и ездил в недружественную страну, это все равно что "ничего не выдавало шпиона, если не считать парашюта и ППШ..." на картинке ниже
    3. ZnachWest Звание
      ZnachWest
      0
      Сегодня, 13:04
      Это Россия, детка )) .........
    4. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 13:13
      Цитата: Wratch
      Как то странно.

      Не прошло предложение в ГД исключить двойное гражданство, в том числе и разные виды на сожительство, для лиц - носителей государственной тайны...Мало того, им даже в страны НАТО выезд не запрещён...И смертной казни за разглашение государственной тайны и шпионаж после ИВС не применяли...
      Цитата: Теренин
      "ничего не выдавало шпиона, если не считать парашюта и ППШ..."

      И зажатой в зубах «беломорины»...
    5. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 13:16
      Работает товарисч в ОПК,при этом имеет вид на жительство в Финляндии,это как?
      У нас, кажется, и министры с депутатами какие-то имели двойное гражданство. А это как?
  3. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +5
    Сегодня, 12:05
    Хм… узнал из этой статьи, что у Шведов есть разведка belay
    За Государственную Измену во время войны - просто бы шлёпнули, жаль что у нас СВО… кормить этого ушлёпка придётся за наши налоги. am
    1. multicaat Звание
      multicaat
      +1
      Сегодня, 12:18
      нашлёпали шлёпанья, что за стиль! request
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      -2
      Сегодня, 12:26
      Цитата: Охотовед 2
      Хм… узнал из этой статьи, что у Шведов есть разведка belay
      За Государственную Измену во время войны - просто бы шлёпнули, жаль что у нас СВО… кормить этого ушлёпка придётся за наши налоги. am

      Вас не смущает срок следствия или вид на жительство в Финляндии? Или срок отсидки?
      Цитата: Охотовед 2
      За Государственную Измену во время войны - просто бы шлёпнули.

      Немцы утверждают - что Третий Рейх отправил в СССР диверсантов и разведчиков примерно в 3 раза меньше - чем у нас было привлечено по этой статье.
    3. ZnachWest Звание
      ZnachWest
      +1
      Сегодня, 13:06
      Это - результат разброда в кадровой политике Гаранта
  4. Borik Звание
    Borik
    +3
    Сегодня, 12:08
    Что-то маловато за шпионаж дали надо было 25 лет хотя столько он там не протянул ведь ему уже 60 лет. ДА И С ЭТИМ СРОКОМ ОН ВЫЙДЕТ ТОЛЬКО В 73 ГОДА ЕСЛИ ТОЛЬКО НЕ ПОМРЕТ ТАМ
    1. ZnachWest Звание
      ZnachWest
      0
      Сегодня, 13:06
      Будет сохраннее и бодрее.
  5. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 12:20
    Скорее всего, этого предателя давно вели компетентные органы. Не исключено, что ему подсовывали неправильную информацию. Обычно так и делают. Берут не сразу, а сначала втягиваются в игру. А уже потом, когда шведская разведка понимает, что идёт дезинформация, продолжать уже не имеет смысла.
  6. moreman78 Звание
    moreman78
    +1
    Сегодня, 12:25
    Цитата: kromer

    Вопрос как? Граница Финляндии и России уже давно закрыта.

    [quote][/quote]
    Более жесткие проверки носителей ГТ и ужесточение допускной деятельности - начались лишь после 2022!
  7. Ua3qhp Звание
    Ua3qhp
    +2
    Сегодня, 12:27
    И все таки, каким образом инженер-конструктор с предприятия ВПК получил загранпаспорт и ВНЖ в финляндии?
    1. balabol Звание
      balabol
      +3
      Сегодня, 12:56
      Все зависит от формы допуска. Не все работники ВПК имеют формы допуска к секретной информации и, соответственно , ограничены в правах (лишны права иметь загран. паспорт и выезжать за границу).
      1. Ua3qhp Звание
        Ua3qhp
        0
        Сегодня, 16:22
        Если сотрудник не имеет формы допуска не к чему серьезному он допущен не будет. А при его повышенном интересе к закрытой информации должны другие службы смотреть.
        1. balabol Звание
          balabol
          0
          Сегодня, 16:47
          "не к чему серьезному он допущен не будет" - сказать проще чем добиться. Допущен не будет, а знать кое-что будет. Кроме того, определенный комплекс не секретных данных расскажет специалисту очень многое о том, что скрыто за семью печатями в секретной комнате.
          В СССР было неформальное правило на таких предприятиях. Десять листов несекретных документов - уже ДСП. Три папки ДСП - третья категория секретности итд.
          Ну и есть специальные органы, которые разбираются во всех этих вопросах, без нас.
  8. Гардамир Звание
    Гардамир
    +4
    Сегодня, 12:34
    Вам сказку рассказали, вы и поверили. Сколько чиновников, общается с за границей? Сколько носителей гостайн уехали спокойно? И про какой след в интернете речь? К примеру заходишь в игру и там спокойно в личном чате все передаешь, никто не отследит. А вот за тайниками как рз легко следить.
    1. cpls22 Звание
      cpls22
      +2
      Сегодня, 12:43
      Цитата: Гардамир
      А вот за тайниками как рз легко следить.

      за бесконтактными? Это надо сначала узнать, где он .
    2. ZnachWest Звание
      ZnachWest
      -2
      Сегодня, 13:07
      Опыт есть? ) ..............
    3. Ua3qhp Звание
      Ua3qhp
      +1
      Сегодня, 16:26
      Сколько чиновников, общается с за границей?
      Чиновники это другое. Они все могут. Это простого инженера гонять можно в хвост и гриву.
  9. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 12:49
    имея вид на жительство в Финляндии,

    Имея финский ВНЖ работал в оборонке. А кто давал ему допуск? Того тоже посадить на тот же срок.
    1. ZnachWest Звание
      ZnachWest
      0
      Сегодня, 13:08
      Тот же, что и мигрантам паспорта раздаёт
  10. Mitka Звание
    Mitka
    +1
    Сегодня, 12:50
    Как работник оборонки может иметь вид на жительство другого(враждебного) государства? Цирк!!!
    1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
      Дмитрий Иванов_1991
      +1
      Сегодня, 13:39
      на той неделе задержали зам. генерального - женщину - целого ГосОборонСервиса. Украла почти 1млрд рублей, внезапно! оказалась гражданкой другого гос-ва. Ездила туда-сюда свободно даже после СВО.
      Поищи статьи - на той неделе на всяких "яплакал" подробно её обсудили.
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:13
    Он получил 13 лет колонии строгого режима
    Мало! Это очень мало!