Киев остановил закупки немецких дронов HX-2 из-за провала фронтовых испытаний

Украина приостановила закупки немецких ударных беспилотников по причине несоответствия дронов заявленным ранее характеристикам. Испытания дронов проводились на линии фронта в боевых условиях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Минобороны Германии.

Закупка ударных дронов HX-2 производства немецкой Helsing остановлена после провала испытаний. Заявленные как обладающие элементами искусственного интеллекта и способные работать в условиях РЭБ БПЛА на самом деле данным характеристикам не соответствовали. Как оказалось, никаких элементов ИИ они не содержали, связь оператора и дрона глушилась обычной системой радиоэлектронной борьбы.



Кроме того, выявлены проблемы с системой запуска беспилотников, в ходе испытаний в воздух удалось поднять лишь 25% от общего количества дронов. Причина — механические неисправности катапульты.

На данный момент Киев желания получить эти беспилотники не высказывает, хотя их поставка идет за счет немецких средств, а не украинских. Впрочем, в Берлине не исключают, что Украина еще выразит заинтересованность в этих дронах. В самой компании Helsing заявили, что никаких жалоб на свои ударные БПЛА от украинских военных не получали, про доклад Минобороны ФРГ не слышали.

Как минимум шесть подразделений в украинской армии прислали запросы относительно HX-2. Мы уже значительно расширили наши производственные мощности, но сначала нам нужно выполнить существующие обязательства по контрактам.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +11
    Сегодня, 12:11
    Когда уже совершат диверсию против компании Helsing и подобных ей?
    Пора уже диверсантам действовать активно…
    Эти ушлёпки свои военные разработки испытывают на наших бойцах… значит цели законные.
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +4
      Сегодня, 12:27
      Цитата: Охотовед 2
      Когда уже совершат диверсию против компании Helsing и подобных ей?
      Пора уже диверсантам действовать активно…
      Эти ушлёпки свои военные разработки испытывают на наших бойцах… значит цели законные.

      Вот по этому предлагал не торопиться с признанием республик или признать новые. Это позволяло хотя бы на бумаге иметь свободу действий .Понятно что это прямой путь к конфликту ,но это хотя бы было не много останавливающим фактором.
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +3
      Сегодня, 13:25
      Когда уже совершат диверсию против компании Helsing и подобных ей?
      Увы, но вы не к тому руководству обращаетесь!
  2. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 12:29
    Совсем бандеровцы обнаглели. Фрицы им бесплатно оружие поставляют, а они ещё морды воротят. Есть же старая поговорка: "Дарёному коню в зубы не смотрят".
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:33
    Дорого богато, не обязательно, что будет эффективно...
    Впрочем, дело ясное, что дело мутное...
  4. garik77 Звание
    garik77
    0
    Сегодня, 12:56
    Ща хозяева топнут ножкой и всё возобновится. Кто будет спрашивать xoxлов, если это бюджетные деньги немецких налогоплатильщиков перекладываются из одного кармана в другой? В Куеве этих бабок никто не видел, если только они там вместе не пилят выделенные средства. Да и тогда похрен им в общем-то, главное чтобы шли поставки и платились деньги
  5. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    0
    Сегодня, 14:49
    В Германии эту историю связывают то с HX-2 („Handelsblatt“), то с HF-1 („Focus“, „Welt“), и приводят критические высказывания не только украинских военных, но и немецких. Дрон HF-1 - детище германо-украинского совместного проекта; компания Хелсинг утверждает, что проблемы с дронами вызваны быстрым вводом новых партий в боевую эксплуатацию без надлежащей проверки каждой партии украинскими производителями, но эти проблемы якобы устраняются по критическим замечаниям военных. В конце декабря они сообщили о неспособности многих HF-1 стартовать или о падении дронов сразу после старта. К немецкому ПО претензий не было - они были к технической платформе, к кошмарной (по цитате журнала «Фокус» из сообщения военных) смеси украинских и китайских деталей, к катапульте, «громоздкой и непригодной», и к длительному времени подготовки дрона к пуску. А к дрону HX-2 претензии больше по части ИИ, как описал автор в статье.