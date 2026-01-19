В ответ на рост американских пошлин Германия увеличит плату за аренду баз США

Для проецирования Соединенными Штатами силы на Африку и Ближний Восток ключевую роль играют военные объекты на немецкой территории. Но в ответ на рост американских пошлин на десять процентов для ряда стран ЕС Германия увеличит плату за аренду баз США на своей территории.Об этом со ссылкой на официальных лиц ФРГ сообщает британская газета The Times.Собственно, Берлин не стремится к закрытию американских баз в Германии. Даже к возможному скорому сокращению военного контингента США в своей стране там относятся негативно. Речь идет только о повышении арендной платы для баз, где размещаются американские военнослужащие. О том, насколько она может повыситься, источники не сообщают.С 1 февраля Вашингтон поднимает на десять процентов ввозные таможенные пошлины на продукцию из Дании, Норвегии. Швеции, Финляндии, ФРГ, Британии, Франции и Нидерландов. Об этом американский президент Дональд Трамп объявил 17 января. Поводом стало негативное отношение этих стран к его планам по присоединению Гренландии к США.Согласно информации британской газеты The Financial Times, европейские лидеры рассматривают варианты ответных мер на действия американцев.Что касается баз США, то еще год назад глава Пентагона Пит Хегсет высказывался за сокращение присутствия американских войск в Европе. Он посоветовал европейцам больше вкладываться в оборону и быть готовыми к защите своих государств без помощи Америки.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»