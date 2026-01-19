В ответ на рост американских пошлин Германия увеличит плату за аренду баз США

Для проецирования Соединенными Штатами силы на Африку и Ближний Восток ключевую роль играют военные объекты на немецкой территории. Но в ответ на рост американских пошлин на десять процентов для ряда стран ЕС Германия увеличит плату за аренду баз США на своей территории.

Об этом со ссылкой на официальных лиц ФРГ сообщает британская газета The Times.



Собственно, Берлин не стремится к закрытию американских баз в Германии. Даже к возможному скорому сокращению военного контингента США в своей стране там относятся негативно. Речь идет только о повышении арендной платы для баз, где размещаются американские военнослужащие. О том, насколько она может повыситься, источники не сообщают.

С 1 февраля Вашингтон поднимает на десять процентов ввозные таможенные пошлины на продукцию из Дании, Норвегии. Швеции, Финляндии, ФРГ, Британии, Франции и Нидерландов. Об этом американский президент Дональд Трамп объявил 17 января. Поводом стало негативное отношение этих стран к его планам по присоединению Гренландии к США.

Согласно информации британской газеты The Financial Times, европейские лидеры рассматривают варианты ответных мер на действия американцев.

Что касается баз США, то еще год назад глава Пентагона Пит Хегсет высказывался за сокращение присутствия американских войск в Европе. Он посоветовал европейцам больше вкладываться в оборону и быть готовыми к защите своих государств без помощи Америки.
  1. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 12:44
    Значит европейцы хотят, чтобы США убрали свои военные базы из Европы.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 12:53
      Он посоветовал европейцам больше вкладываться в оборону и быть готовыми к защите своих государств без помощи Америки.

      Ага, ... против самой Америки. Европейская Гренландия не даст соврать. winked
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +2
        Сегодня, 13:39
        Для проецирования Соединенными Штатами силы на Африку и Ближний Восток ключевую роль играют военные объекты на немецкой территории. Но в ответ на рост американских пошлин на десять процентов для ряда стран ЕС Германия увеличит плату за аренду баз США на своей территории.

        Ну и дура Германия! fool
        Вместо того, чтобы выгнать американских оккупантов с территории Германии с их военными базами США, американская колониальная администрация в ФРГ грозит Трампу только повышением арендной платы для баз, где размещаются американские военнослужащие.
        А что это меняет для США? Ровным счётом ничего!

        Итого. Как были немцы в американской заднице после оккупации ими Германии 1945 года, так туда же при Трампе опять со всею очевидностью и вернулись.
        1. fabrice68 Звание
          fabrice68
          +1
          Сегодня, 14:11
          Il ne faut pas rever, l'Allemagne restera à la solde des USA, ils n'ont rien dit pour Northstream...L'UE devrait virer les US des bases de l'Otan en Europe, si elle en avait..
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            +1
            Сегодня, 14:36
            Цитата: fabrice68
            Мы не должны мечтать, Германия останется на зарплате США, они ничего не сказали за Northstream... ЕС должен был бы выгнать США из баз НАТО в Европе, если бы они у него были.

            НАТО находится под руководством Пентагона.
            Все базы НАТО/Пентагона в ЕС - это базы оккупационно-полицейских американских войск в ЕС на содержании у местных европейских аборигенов с колониальной проамериканской государственной администраций в их странах
        2. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 14:23
          Цитата: Татьяна
          Для проецирования Соединенными Штатами силы на Африку и Ближний Восток ключевую роль играют военные объекты на немецкой территории. Но в ответ на рост американских пошлин на десять процентов для ряда стран ЕС Германия увеличит плату за аренду баз США на своей территории.

          Ну и дура Германия! fool
          Вместо того, чтобы выгнать американских оккупантов с территории Германии с их военными базами США, американская колониальная администрация в ФРГ грозит Трампу только повышением арендной платы для баз, где размещаются американские военнослужащие.
          А что это меняет для США? Ровным счётом ничего!

          Итого. Как были немцы в американской заднице после оккупации ими Германии 1945 года, так туда же при Трампе опять со всею очевидностью и вернулись.

          Немцы, даже на обывательском уровне, искренне верят, что США защищает их от злых русских. Это уже у них в крови.
          1. seamen2 Звание
            seamen2
            0
            Сегодня, 17:41
            *Немцы, даже на обывательском уровне, искренне верят, что США защищает их от злых русских. Это уже у них в крови*

            когда-то попробовавшие "демократии по-американски" жительницы Германии говорили;
            "Пусть лучше на тебе лежит русский, чем над тобой летает американец".
        3. Saturn VII Звание
          Saturn VII
          0
          Сегодня, 15:09
          ФРГ грозит Трампу только повышением арендной платы для баз, где размещаются американские военнослужащие.
          А что это меняет для США? Ровным счётом ничего!
          Ну почему не меняет. Очень даже может поменять. Теперь оплата баз будет засчитываться взаимо-зачетом из тех 10% ввп что германия должна платить в нато. Что говорите, было 5%? Ну так то ж когда было? Инфляция. laughing
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            0
            Сегодня, 15:29
            Цитата: Saturn VII
            Ну почему не меняет. Очень даже может поменять. Теперь оплата баз будет засчитываться взаимо-зачетом из тех 10% ввп что германия должна платить в нато.

            Для Вашингтона важно именно колониальное давление США на Германию как на своего беспрекословного вассала, а не эти копеечные деньги повышения Германией аренды немецких баз в Германии для американских военнослужащих!
            Поэтому для Вашингтона и Берлина это ничего в принципе не меняет.
            1. Saturn VII Звание
              Saturn VII
              0
              Сегодня, 15:34
              Для Вашингтона может и не меняет. А лично Трамп не привык разбрасываться милиардами денег. Для него лишний раз обобрать немцев, это святое дело.
              Так что давление останется, но платить за это теперь уже будут сами немцы. Как там немцы, уже вышли на 5% ввп в нато? А завтра эта цифра может стать уже и 10%
              1. Татьяна Звание
                Татьяна
                0
                Сегодня, 15:43
                Трамп уже немцев обобрал: 1) поставками дорогого сжиженного американского газа и нефти вместо дешёвого российского сырья, 2) свёртыванием в связи с этим энерго-ёмких немецких производств в Германии и переносом их в США, а также 3) массовым выездом в США немецких специалистов.

                Нищей Германии останется только опят воевать с Россией. для этого Мерц и поставлен глобалистами канцлером Германии на исполнение роли Гитлера.
                1. Saturn VII Звание
                  Saturn VII
                  0
                  Сегодня, 15:54
                  Не, Мерц на гитлера ну никак не тянет. Слишком труслив и несамостоятелен. У урсулы в штанах и то больше причиндал.
                  1. Татьяна Звание
                    Татьяна
                    0
                    Сегодня, 16:06
                    Цитата: Saturn VII
                    Не, Мерц на гитлера ну никак не тянет.

                    Кого-нибудь из АдГ на эту роль Гитлера глобалисты из Лондон Сити вместо Мерца со временем подтянут!
                    Германия с неизбежностью по планам глобалистов сионо-нацистов из Лондон Сити окажется в положении необходимости нового похода немцев "На Восток!"
    2. sub307 Звание
      sub307
      +2
      Сегодня, 12:56
      Это очередные панические "метания разума", вроде как - не послать ли с десяток человек США противостоять....Если США даже изобразят, имитируют вывод своих сил из Европы...- "назавтра" европейцы станут умолять не делать этого, ещё и доплатят. winked
    3. Zhan Звание
      Zhan
      +3
      Сегодня, 13:02
      Цитата: carpenter
      Значит европейцы хотят, чтобы США убрали свои военные базы из Европы.

      Я так думаю, это означает, что Трамп сливает Европу, после основательного подрыва её экономики.
      Вложения в войну на востоке в очередной раз, не оправдались. Много производств и так уже уехало или в Китай или в Америку. Теперь настал расчёт по счетам за провальную войну в Украине.
    4. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 13:08
      Чего хотят европейцы, толком не понять, у них раздрай и дележка оскудевших финансовых потоков. Но США не хочет свои базы убирать, а это означает, что базы останутся. И ресурсы будут выжимать из ЕС до упору. Заявления об увеличения арендной платы выглядят смешными.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +2
        Сегодня, 14:48
        Цитата: Младший рядовой
        Чего хотят европейцы, толком не понять, у них раздрай и дележка оскудевших финансовых потоков.

        Да как же их "хороняк" понять, если они на европейском языке без толмача лопочут?
        Высадили своих 30 грозных воинов на остров, заработали повышение пошлин для Европы, сейчас намекнули на повышение платы за аренду, получат обязаловку на полную оплату нужд американского контингента, за то что тот их защищает. В итоге ещё и должны будут пожизненно.
        Союзники же, как иначе то!?
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 15:01
          Цитата: Ныробский
          Высадили своих 30 грозных воинов на остров, заработали повышение пошлин для Европы, сейчас намекнули на повышение платы за аренду, получат обязаловку на полную оплату нужд американского контингента, за то что тот их защищает.

          И нарвутся на ещё одно повышение пошлин, у Донни не заржавеет отреагировать на потуги ЕС выглядеть серьёзными противниками политики США.
          Цитата: Ныробский
          В итоге ещё и должны будут пожизненно.

          А кда им деваться? Подёргаются и примут "ответственное решение" не ссориться с гегемоном. yes
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 12:46
    Вопрос... а смогут ли полосатики найти ребят посговорчивее, что б у них разместить свои базы подешевле?
    Так то, это дополнительные расходы, но... Будем посмотреть, с кем и о чем полосатики договорятся?
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 13:01
      Да вот думаю, полосатики потихоньку как раз сливают ЕС в помойную яму и будут ее использовать в будущем только как рынок сбыта "своего" газа и нефти и никто там в ЕС не пикнет , прожуют и прогнутся.
      1. Per se. Звание
        Per se.
        +2
        Сегодня, 13:16
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        Да вот думаю, полосатики потихоньку как раз сливают ЕС в помойную яму

        Если "полосатики" хотят заполучить войну в Европе, то им там базы уже и не нужны, при отсидке за океаном и возможном добивании оставшихся.
        Что сказать "гансам"...
        Genossen, bringt die DDR und die Volksmacht zurück. Нам подобное с СССР так же необходимо для победы.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +2
          Сегодня, 13:20
          война им там не нужна , нужен рынок сбыта спокойный и стабильный , а войну они если захотят, то замутят ее где нибудь в Иране или Йемене с помощью израильтян или саудитов
          1. Per se. Звание
            Per se.
            0
            Сегодня, 13:32
            Цитата: oleg-nekrasov-19
            с помощью израильтян или саудитов
            Израильтяне или саудиты не будут воевать с Россией, которая сейчас опустошает свои запасы обычных вооружений в СВО. Другое дело, бандеровская Украина и подвязавшиеся в конфликт страны ЕС. Ещё, на "израильтянах и саудитах" Штатам не списать свой астрономический долг.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:55
        Гейропа, большое объединения с платежеспособным населением/потребителями... разориться их сейчас, ну так себе стратегия, если задуматься о будущем .
    2. BrTurin Звание
      BrTurin
      +2
      Сегодня, 13:27
      Цитата: rocket757
      найти ребят посговорчивее, что б у них разместить свои базы подешевле

      Так далеко ходить и не надо - соседи поляки, обещали в свое время заплатить 2 млрд. $ за размещение у себя форта Трамп. Год назад
      США выделят Польше 11 млрд долларов на военные нужды в рамках программы «Иностранное военное финансирование».
      https://eadaily.com/ru/news/2025/02/14/opyat-fort-tramp-ssha-vydelyat-polshe-11-mlrd-na-voennye-nuzhdy
    3. лесничий Звание
      лесничий
      +2
      Сегодня, 13:55
      Мне кажется, что полосатые не будут искать ребят подешевле и посговорчивее, а просто еще сильнее подымут пошлины и переманят к себе пол промышленности. Вот тогда гансики взвоют по-настоящему.
    4. Saturn VII Звание
      Saturn VII
      0
      Сегодня, 15:15
      Вопрос... а смогут ли полосатики найти ребят посговорчивее, что б у них разместить свои базы подешевле?
      Трамп то не найдет? Этот найдет, при чем там же в германии, да еще и таких что сами ему будут приплачивать. При чем ненулевая вероятность, что это окажутся те же, что и хотели арендную плату поднять. Привычное кресло под жoпoй всяко ближе чем кошельки обычных бюргеров.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 12:50
    Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала, что дескать Германия тайно закупает наш газ через сохранившийся(после подрывов) газопровод по дну Балтийского моря. . . hi
  4. Semovente7534 Звание
    Semovente7534
    +1
    Сегодня, 12:51
    Введенные Трампом пошлины на товары из Гренландии являются абсолютно незаконными. Как он может обосновать их перед Апелляционным судом и Верховным судом США, которые в настоящее время рассматривают старые пошлины, уже введенные Трампом в отношении других стран?Такой серийный лжец, как Трамп и его команда, будет продолжать лгать, чтобы чувствовать себя правыми.
    1. Saturn VII Звание
      Saturn VII
      0
      Сегодня, 15:21
      Как он может обосновать их перед Апелляционным судом и Верховным судом США
      Запоминайте сюда внимательно:
      В интересах америки и ради безопастности в мире.
      Все, шах и мат. wink
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 12:52
    Согласно информации британской газеты

    "Англичанка" как всегда гадит...
  6. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    Сегодня, 12:57
    А они в ответ еще поднимут пошлины...
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +2
      Сегодня, 13:34
      Сколько они смогут получить от увеличении аренды - максимум сотню млн. $. А потери от пошлин для тех же немцев миллиарды
      Новые американские пошлины могут обвалить германский экспорт в Соединенные Штаты на 5-10% и привести к потерям в размере от €8 до €15 млрд в год. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на расчеты экономистов. https://tass.ru/ekonomika/26179113

      поднимать ... они и так с 1 июня до 25%.
  7. Атрина Звание
    Атрина
    +1
    Сегодня, 13:04
    Да! Я взбунтовался. Вы, вы, вы вовсе не величайший из королей, а просто выдающийся, да и только. ... Я пойду еще дальше. Слухи о вашей святости преувеличены, да, да! Вы вовсе не по заслугам именуетесь почетным святым. Вы простой аскет! ...Подвижник!... Отшельник, но отнюдь не святой.. .Почетный папа римский? Ха-ха! Вы не папа римский, не папа, поняли? Не папа, да и все тут!...
    "Обыкновенное чудо"
  8. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 13:15
    Ну, попытка не пытка. Только массовые беспорядки по тем или иным поводам- это фишка ЦРУ ещё в действии. Местная власть хочет подгадить Пиндoccии? С новой местной властью малосуверенных аборигенов. Немцы не белорусы и не россияне. Их в угол поставят на раз- два.
  9. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 13:17
    Если в Гренландии будут базы, Германия особо и не нужна. Так Трампа на деньги не прогнуть, зря мечтают.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 13:21
    Цитата: Semovente7534
    Введенные Трампом пошлины на товары из Гренландии являются абсолютно незаконными
    А где вы вообще видели существование закона? wink
    1. Semovente7534 Звание
      Semovente7534
      +1
      Сегодня, 13:48
      Американский апелляционный суд уже подал апелляцию, отклонив и аннулировав ранее введенные пошлины на товары из других стран по различным причинам. Представьте, как тот же апелляционный суд, а затем и Верховный суд, могли бы оставить в силе пошлины Гренландии.
      1. Saturn VII Звание
        Saturn VII
        0
        Сегодня, 15:30
        Представьте, как тот же апелляционный суд, а затем и Верховный суд, могли бы оставить в силе пошлины Гренландии.
        Хорошо представили. На примере судей Минесоты. Кто то срочно ушел на пенсию раньше времени, а оставшиеся - передумали.
    2. Semovente7534 Звание
      Semovente7534
      0
      Сегодня, 14:02
      Возможно, я выразился не совсем ясно (не моя вина, а ошибка перевода), но если Апелляционный суд США уже отклонил старые пошлины Трампа, то, вероятно, отклонит и эти. Обоснование Трампа для введения новых пошлин против тех, кто не согласен с ним по гренландскому вопросу, поистине абсурдно.
  11. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 13:23
    Как то всё ЭТО по английски :вбросить дезу,столкнуть лбами,а самим получать какие то ништяки
    Теперь и та и та стороны вынуждены будут опровергать или подтверждать информацию..
    И так всегда изподтишка......
  12. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +2
    Сегодня, 13:31
    Als Reaktion auf die steigenden US-Zölle wird Deutschland die Mieten für US-Militärstützpunkte erhöhen.
    lol
    Германия тратит значительные суммы на размещение американских военных баз, в основном на инфраструктуру, строительные работы и последующие расходы, которые за последние десять лет составили почти миллиард евро; кроме того, правительство Германии вмешивается во время приостановки работы американского бюджета, чтобы обеспечить выплату заработной платы местным гражданским служащим.
    Наконец-то становится ясно, что немецкие "политики" — не самые умные люди на свете.
  13. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 13:37
    Немчура берега попутала: собираются заставить оккупанта платить больше за оккупацию Германии.
  14. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 13:52
    В ответ на рост американских пошлин Германия увеличит плату за аренду баз США

    на сколько? - на 10%,а с июля еще на 15%?
  15. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 14:04
    Ну ежа 🦔 голой жопой не испугать.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 14:45
      Цитата: AK-1945
      Ну ежа 🦔 голой жопой не испугать.

      А что там с испугом перед отключением энергоснабжения и коммунальных услуг?
  16. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 14:43
    О том, насколько она может повыситься, источники не сообщают.

    Как и нет данных по арендной плате, но:
    Немецкое правительство заявило, что планирует осуществить незапланированные расходы, чтобы покрыть зарплату около 11 000 местных сотрудников, работающих на базах США в Германии, чьи чеки были затронуты остановкой правительства

    Далее по нарастающей:
    По прогнозам на 2026 год, средняя зарплата в Германии — около 3900 евро в месяц (до уплаты налогов).

    Только на зарплату сотрудников уходит порядка полумиллиарда евро (514 800 000)...А ещё энергоснабжение, коммунальные услуги и прочие нюансы...Неслабый такой «послевоенно-оккупационный» геморрой.
  17. Андрей Апкадыров Звание
    Андрей Апкадыров
    0
    Сегодня, 14:59
    Забавно будет, если США в ответ пригрозят вообще убрать назы из Германии, а Мэрц бросится их уговаривать остаться. Так то США эти базы не особо нужны -они могут их польскими заменить, поляки их давно зазывают
  18. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 16:18
    Значит пора Мерца вывозить в Штаты на суд.