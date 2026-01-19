Пекин призвал Трампа не прикрывать свои действия мнимой «китайской угрозой»
2 79949
Пекин в очередной раз обратился к Дональду Трампу, настойчиво призвав его прекратить использовать мнимую «китайскую угрозу» для прикрытия своих корыстных действий, в том числе и в отношении Гренландии. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Трамп продолжает апеллировать к российской и китайской угрозе, оправдывая этим свои действия. Трамп «наблюдает угрозу» со стороны Китая и России везде, где проявляются интересы США. Затем под предлогом «защиты» от этих двух стран он делает всё, что захочет. Как показывают события, президенту США на международные законы наплевать.
Китаю такая ситуация не нравится, Пекин уже в который раз призывает Трампа не использовать мнимую «китайскую угрозу» для прикрытия собственных интересов в Гренландии.
Мы уже неоднократно разъясняли нашу позицию по вопросу Гренландии. Международное право, основанное на целях и принципах Устава ООН, является фундаментом существующего международного порядка и должно быть защищено. Мы призываем американскую сторону прекратить использовать так называемую «китайскую угрозу» в качестве предлога для получения корыстной выгоды.
Напомним, что ранее Трамп призвал Данию устранить присутствие России и Китая в Гренландии, заявив, что Москва и Пекин якобы имеют военную заинтересованность в острове.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация