Пекин призвал Трампа не прикрывать свои действия мнимой «китайской угрозой»

Пекин в очередной раз обратился к Дональду Трампу, настойчиво призвав его прекратить использовать мнимую «китайскую угрозу» для прикрытия своих корыстных действий, в том числе и в отношении Гренландии. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Трамп продолжает апеллировать к российской и китайской угрозе, оправдывая этим свои действия. Трамп «наблюдает угрозу» со стороны Китая и России везде, где проявляются интересы США. Затем под предлогом «защиты» от этих двух стран он делает всё, что захочет. Как показывают события, президенту США на международные законы наплевать.



Китаю такая ситуация не нравится, Пекин уже в который раз призывает Трампа не использовать мнимую «китайскую угрозу» для прикрытия собственных интересов в Гренландии.

Мы уже неоднократно разъясняли нашу позицию по вопросу Гренландии. Международное право, основанное на целях и принципах Устава ООН, является фундаментом существующего международного порядка и должно быть защищено. Мы призываем американскую сторону прекратить использовать так называемую «китайскую угрозу» в качестве предлога для получения корыстной выгоды.


Напомним, что ранее Трамп призвал Данию устранить присутствие России и Китая в Гренландии, заявив, что Москва и Пекин якобы имеют военную заинтересованность в острове.
  1. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:41
    Стотыщпяцотое последнее китайское предупреждение. Трамп спрятался под кровать от страха.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 12:57
      Китаю такая ситуация не нравится, Пекин уже в который раз призывает Трампа не использовать мнимую «китайскую угрозу» для прикрытия собственных интересов в Гренландии.

      А то ЧО будет? what
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +3
        Сегодня, 13:04
        да ни чо не будет ))) самое главное вовремя "призвать" и "глубоко озаботиться")))
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 13:15
          Цитата: oleg-nekrasov-19
          да ни чо не будет ))) самое главное вовремя "призвать" и "глубоко озаботиться")))

          Все политико-военные шаги Китая заминированы США - Тайванем.
          1. oleg-nekrasov-19 Звание
            oleg-nekrasov-19
            +2
            Сегодня, 13:17
            и рынком ЕС , который переполнен китайскими товарами
            1. KukuRuzvelt Звание
              KukuRuzvelt
              +2
              Сегодня, 13:48
              Такая почему-то уверенность у всех сложилась, что мол Китай без внешних рынков не протянет. Но их полтора ярда, огромный внутренний рынок. Да будет тяжеловато первое время, но если гипотетически представить ситуацию, что у Китая забрали рынок ЕС, как будто, пострадает больше экономика ЕС.`
              1. oleg-nekrasov-19 Звание
                oleg-nekrasov-19
                +1
                Сегодня, 13:49
                да протянет конечно , но дорог ему рынок ЕС , а то что дорого тяжело как то бросать , нет?
                1. KukuRuzvelt Звание
                  KukuRuzvelt
                  0
                  Сегодня, 13:51
                  Смотря какая цена. Вон же Германия да и вообще в целом ЕС рынок РФ броисила и не чихнула. Потом еще от дешевого газа отказалась и не чихнула. Мало ли, может и Китай упрется. Они так то высокомерные товарищи)
            2. Теренин Звание
              Теренин
              +1
              Сегодня, 14:20
              Цитата: oleg-nekrasov-19
              и рынком ЕС , который переполнен китайскими товарами

              Да. Так и есть yes
        2. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          +2
          Сегодня, 13:32
          Цитата: oleg-nekrasov-19
          да ни чо не будет ))) самое главное вовремя "призвать" и "глубоко озаботиться"))
          Наука сия дипломатией называется.
    2. bondov Звание
      bondov
      0
      Сегодня, 14:36
      непонятно, что штатовская эскадра намеревается предпринимать, чтобы не допустить в порты Венесуэлы пару китайских супертанкеров. Явно наплевавших на все заокеанские ограничения и неотвратимо приближающихся к
      ее порту Хосе. Причем — не под какими-то там «удобными» флагами. А под собственными, флагами КНР.
      Первый из этих огромных коммерческих судов — Xing Ye (длиною 332 метра, а шириной — 60,04 метра) вот-вот войдет в зону американской блокадной операции «Южное копье». И большой вопрос: решатся ли корабли ВМС США преградить ему путь силой оружия?

      Если решатся — серьезный конфликт с Пекином Вашингтону обеспечен. Поскольку Китай, за последние десятилетия по официальным договоренностям с Каракасом вложивший в венесуэльскую нефтедобычу свыше $60 млрд, не имеет ни малейших оснований считать все здешние углеводороды исключительно добычей чрезмерно ушлого Трампа. И вряд ли так же легко, как Россия, согласится с гигантскими денежными и репутационными потерями.
    3. ser-pov Звание
      ser-pov
      -2
      Сегодня, 15:10
      Мудрая обезьяна сидит на дереве и ждёт когда по реке проплывёт труп твоего врага. Тут возникает вопрос, а эта обезьяна сама не сдохнет пока дождётся труп своего врага. Доосторожничались, все их инвестиции в Венесуэле пошли прахом.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:43
    Кого волнуют причитания "мудрой обезьяны", которая не слезает со своей пальмы...
    Хотя, не слезает, это такое растяжимое понятие... дела, разные, у них делаются и то, что они сильнее становятся, с этим не по споришь.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 12:58
      Цитата: rocket757
      они сильнее становятся, с этим не по споришь.

      Получается не настолько сильны, чтобы не причитать?
      Цитата: rocket757
      причитания "мудрой обезьяны"
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 13:49
        Взгляд со стороны... а те, кто причитания не слушает, может считать по другому.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 13:09
      думаю "мудрая обезьяна" причитает для порядка , зная что сферы влияния крупных геополитических игроков уже поделены и определены.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:51
        Делили, не поделили... процесс не завершён, судя по всему, да и запустить его по новой, желающие находятся.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          0
          Сегодня, 13:54
          судя по риторике США -сферы влияния уже поделены , американцы просто как всегда бегут впереди паровоза , прагматичный Китай не торопится , а мудрая Россия просто молчит , а кого из желающих "запустить процесс по новой" вы имеете ввиду?
  3. Zhan Звание
    Zhan
    0
    Сегодня, 12:46
    hi Всем добрый день ! Ну Трампу нужно очередное пугало, вот только история повторяется.
    Некоторые периоды, когда США проявляли интерес к Гренландии и рассматривали возможность её приобретения:

    1867 год. Госсекретарь США Уильям Генри Сьюард лоббировал идею покупки Гренландии, но она не нашла понимания у соотечественников.
    1910 год. Посол США в Дании Морис Фрэнсис Иганс предложил сложную схему, по которой Дания отдаёт США Гренландию, а взамен получает остров Минданао на юге Филиппин.
    1946 год. Президент Гарри Трумэн предложил Дании за Гренландию 100 млн долларов, а в довесок пообещал часть нефтяных месторождений Аляски.
    1967 год. При Линдоне Джонсоне госдепартамент снова поинтересовался, не продаст ли Дания Гренландию и Исландию.
    Лукавит, чёрт рыжий.. laughing
    Я же говорю, он специально отвлекает внимание от Украины.. laughing
    ВВП и тов. Си....конечно дали команду своим МИД....подогреть сей супчик, я так думаю...
    Даааа, выражают озабоченность, но как Трамп всколыхнул всё европейское болото.....талант, что можно сказать... smile
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 13:00
      Цитата: Zhan
      Некоторые периоды, когда США проявляли интерес к Гренландии и рассматривали возможность её приобретения:

      Сдается мне и у Трампа не получится силой приобрести Гренландию, если она добровольно не согласится сама.
      1. Zhan Звание
        Zhan
        +1
        Сегодня, 13:04
        Сдается мне и у Трампа не получится силой приобрести Гренландию, если она добровольно не согласится сама.

        hi
        Абсолютно с вами согласен, но тут имеет место быть блеф со стороны Трампа. Все прекрасно понимают, что он трудно предсказуем, но...сколько он переполоха наделал....
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 13:08
          Цитата: Zhan
          Сдается мне и у Трампа не получится силой приобрести Гренландию, если она добровольно не согласится сама.

          hi
          Абсолютно с вами согласен, но тут имеет место быть блеф со стороны Трампа. Все прекрасно понимают, что он трудно предсказуем, но...сколько он переполоха наделал....

          Ну да. Щас он ракетоносцы, флотЫ, эскадрильи, собачьи упряжки, инопланетян... будет подгонять к Гренландии,am и если не будет нужной ему реакции, то Трамп... winked пойдет обедать и играть в гольф.
          1. Zhan Звание
            Zhan
            +1
            Сегодня, 13:10
            Ну да. Щас он ракетоносцы, флата, эскадрильи, собачьи упряжки, инопланетян... будет подгонять к Гренландии,am и если не будет нужной ему реакции, то Трамп... winked пойдет обедать и играть в гольф.

            А Европа пойдёт застирывать портки.. smile Так и не поняв, чего она всё таки испугалась... smile
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +2
              Сегодня, 13:12
              Цитата: Zhan
              Ну да. Щас он ракетоносцы, флата, эскадрильи, собачьи упряжки, инопланетян... будет подгонять к Гренландии,am и если не будет нужной ему реакции, то Трамп... winked пойдет обедать и играть в гольф.

              А Европа пойдёт застирывать портки.. smile Так и не поняв, чего она всё таки испугалась... smile

              А, на этих евро-помойных котах и кошек Трамп отыграется по полной. Они уже от него никуда не денутся.
        2. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 13:26
          Цитата: Zhan
          но тут имеет место быть блеф со стороны Трампа.

          Есть предположение, что таким способом он камуфлирует нападение на Иран...
          1. Zhan Звание
            Zhan
            +1
            Сегодня, 13:28
            Цитата: ROSS 42
            , что таким способом он камуфлирует нападение на Иран...

            hi
            Вполне может быть, учитывая, что сейчас туда стягиваются очень не малые силы.
      2. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 13:07
        а разве США не смогут наскрести пару бригад"вежливых людей" с "вежливым авианосцем" ?
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 13:10
          Цитата: oleg-nekrasov-19
          а разве США не смогут наскрести пару бригад"вежливых людей" с "вежливым авианосцем" ?

          И что это ему дало (кроме медийного успеха) в Венесуэле? Ничего. Там также на первом месте - венесуэльские интересы.
          1. oleg-nekrasov-19 Звание
            oleg-nekrasov-19
            +1
            Сегодня, 13:12
            "медийный успех" -он снаружи, а что в глубине процесса -мы совершенно не знаем.
            1. Zhan Звание
              Zhan
              0
              Сегодня, 13:25
              hi
              "медийный успех" -он снаружи, а что в глубине процесса -мы совершенно не знаем.

              А что в глубине ? Как обычно, нефть. Было же собрание промышленников и нефтедобытчиков в обкоме с Трампом. Они ему сказали открытым текстом, слишком большие риски вкладываться в разработку в Венесуэле. Думаю пройдёт ещё не один год, пока это станет рентабельным и юридически защищённым. А там очень сильное Китайское присутствие.
            2. Теренин Звание
              Теренин
              +1
              Сегодня, 14:18
              Цитата: oleg-nekrasov-19
              "медийный успех" -он снаружи, а что в глубине процесса -мы совершенно не знаем.

              Догадаться не сложно. Брешь, в венесуэльском государстве безусловно сделана и в нее сейчас будут интенсивно проникать американские спецслужбы, начиная с ЦРУ.
              1. oleg-nekrasov-19 Звание
                oleg-nekrasov-19
                +1
                Сегодня, 14:27
                если они уже не проникли и с милыми лицами несут свою повестку
                1. Теренин Звание
                  Теренин
                  +2
                  Сегодня, 14:30
                  Цитата: oleg-nekrasov-19
                  если они уже не проникли и с милыми лицами несут свою повестку

                  Если такой момент спецслужба упустит, то это уже не спецслужба, а благотворительная ветеринарная контора.
                  1. oleg-nekrasov-19 Звание
                    oleg-nekrasov-19
                    +1
                    Сегодня, 14:32
                    Ну так то оно и есть , если у этой спецлужбы под носом похищают персону номер один ."благотворительная ветеринарная контора."-как раз та самая характеристика ,которой они заслуживают. hi
                    1. Теренин Звание
                      Теренин
                      +2
                      Сегодня, 15:40
                      Цитата: oleg-nekrasov-19
                      Ну так то оно и есть , если у этой спецлужбы под носом похищают персону номер один ."благотворительная ветеринарная контора."-как раз та самая характеристика ,которой они заслуживают. hi

                      Да, yes одна спецслужба спустила в унитаз другую.
        2. Schneeberg Звание
          Schneeberg
          +1
          Сегодня, 13:23
          а разве США не смогут наскрести пару бригад"вежливых людей" с "вежливым авианосцем" ?
          Судя по риторике Трампа, уже скребут! wink
          1. oleg-nekrasov-19 Звание
            oleg-nekrasov-19
            +1
            Сегодня, 13:27
            вот и я думаю, более того Пентагон выпустил странный ролик по Гренландии -с одной стороны танцуют субтильные датские военные в обнимку с аборигеном-шаманом , а параллелно к Гренландии подходит авианосец и подлетают ДРГ на чануках К чему бы это?
      3. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 13:18
        Если и будет военная сила, то она будет минимальна. Про добровольность в демократическом мире говорить не принято. Все купят и продадут.
    2. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +1
      Сегодня, 16:14
      Исландия в 1967 году была независимым государством.
  4. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 12:50
    Кратко и разумно сказано. Китай в мире уже слушают многие.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      -1
      Сегодня, 13:31
      Цитата: th.kuzmichev
      Китай в мире уже слушают многие.

      Его не слушаются, но с ним считаются.
      Какое-то время назад слушали СССР и смеялись над китайскими предупреждениями. У них в активе только региональные конфликты, а боевого опыта маловато.
      Если они с таким постоянным упорством продолжат предупреждения, то их постигнет (может постичь) незавидная участь.
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +1
        Сегодня, 14:19
        Не думаю, что всех бомбить и войны устраивать это единственный способ завоевать авторитет. Кстати, СССР развалили без всяких боёв. Есть ещё мощные виды оружия - идеология, финансы и технология.
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          -1
          Сегодня, 14:26
          Цитата: th.kuzmichev
          Не думаю, что всех бомбить и войны устраивать это единственный способ завоевать авторитет

          Но самый быстрый и эффективный, Япония тому свидетель...И ряд других стран, которые до сих пор жмутся в сторонке...
          Цитата: th.kuzmichev
          Есть ещё мощные виды оружия - идеология, финансы и технология.

          Совершенно верно, есть предательство, экономические диверсии, коррупция, слияние государственных и криминальных структур, жажда быстрой наживы и обогащения, бандитизм с экспроприацией народного достояния, финансовые аферы и спекуляция...
          И после этого - вечное создание нужного высокотехнологичного производства и вечная инфляция...
          1. th.kuzmichev Звание
            th.kuzmichev
            0
            Сегодня, 14:34
            Япония и без бомбёжки сегодня лизала бы у США. Бомбили, чтоб СССР напугать, а не вышло.
            Дело не в экономических диверсиях, а в механизме грабежа всего мира, называется "доллар". Без него пинды сдуются сразу.
            1. ROSS 42 Звание
              ROSS 42
              -1
              Сегодня, 14:51
              Цитата: th.kuzmichev
              Дело не в экономических диверсиях, а в механизме грабежа всего мира, называется "доллар".

              В странах СЭВ было:
              Переводный рубль (иногда «переводной рубль») — коллективная валюта, мера стоимости, средство платежа и накопления для организации многосторонних расчётов стран-членов Совета экономической взаимопомощи.

              И что вы написали - это для США. А в СССР нельзя было иметь ни дворцов, ни яхт, ни прочего добра ЗА границей. А как хотелось, особенно тем, кто имел возможность купить и бывал там годами просиживая штаны в посольствах и консульствах (не везде, разумеется).
              Что касается доллара - тут всё верно.
              1. th.kuzmichev Звание
                th.kuzmichev
                0
                Сегодня, 15:00
                Да, была такая единица измерения переводной рубль(не совсем валюта), один Икарус = 20 жигулей
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -1
    Сегодня, 13:15
    После ухода немецкого военного контингента, Китай способен десантом с трех ПЛ полностью завоевать Гренландию. Трамп не зря так напрягается. Главное чтобы собаки из упряжек не пострадали.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:22
    Китай бы как-нибудь по другому продемонстрировал свое несогласие. А это очередное бла-бла
  7. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 14:26
    А вот интересно, если Дони посулит всем аборигенам Гренландии, что после ее присоединения к США, им будет выплачиваться подушная нехилая материальная поддержка, то аборигены будут за присоединение?
    А то, что Дони про Китай и Россию упоминает в контексте Гренландии, то может он это по привычке. А свои делишки он обтяпывает несмотря на заявления Китайцев.
    Ну, вот не люблю Дони, но он для своей Америки старается... Пускай даже и для мегакорпораций, но американских. Этого у него не отнять.