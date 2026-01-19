Как ВСУ российский дрон на земле обезвредить пытались
В сети опубликовано видео, на котором запечатлена неудачная попытка боевиков ВСУ обезвредить обнаруженный ими лежащий на обочине дороги российский беспилотник.
Как можно увидеть на показанных кадрах, после обнаружения дрона украинские военнослужащие отправили одного из бойцов обезвреживать БПЛА, в то время как еще несколько боевиков благоразумно предпочли укрыться за грузовым автомобилем. Несмотря на то, что обезвреживать беспилотник отправился, по всей видимости, наиболее опытный в подобных делах боевик, на этот раз удача от него отвернулась, и установленный на дроне заряд сработал. Примечательно, что, как видно на видео, дорога затянута специальными антидроновыми сетями, которые не смогли остановить беспилотник.
Как сообщалось ранее, наши бойцы в большинстве случаев для обезвреживания обнаруженных «засадных» дронов противника используют FPV-дроны, таким образом осуществляя дистанционный подрыв вражеского БПЛА. Судя по всему, в условиях растущего дефицита FPV-дронов противник вынужден рисковать жизнями своих военнослужащих, бесперебойные поставки которых в ВСУ пока что относительно успешно обеспечивают ТЦК.
В то же время, по данным американского издания Politico, большинство украинских солдат в последнее время гибнут во время ротации, поскольку многочисленные дроны и ФАБы ВС РФ фактически «стерли» линию фронта. «Засадные» БПЛА способны перехватывать логистику противника и, нарушая поставки, чрезвычайно усложняют ротацию и удержание позиций.
