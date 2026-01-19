Как ВСУ российский дрон на земле обезвредить пытались

В сети опубликовано видео, на котором запечатлена неудачная попытка боевиков ВСУ обезвредить обнаруженный ими лежащий на обочине дороги российский беспилотник.

Как можно увидеть на показанных кадрах, после обнаружения дрона украинские военнослужащие отправили одного из бойцов обезвреживать БПЛА, в то время как еще несколько боевиков благоразумно предпочли укрыться за грузовым автомобилем. Несмотря на то, что обезвреживать беспилотник отправился, по всей видимости, наиболее опытный в подобных делах боевик, на этот раз удача от него отвернулась, и установленный на дроне заряд сработал. Примечательно, что, как видно на видео, дорога затянута специальными антидроновыми сетями, которые не смогли остановить беспилотник.



Как сообщалось ранее, наши бойцы в большинстве случаев для обезвреживания обнаруженных «засадных» дронов противника используют FPV-дроны, таким образом осуществляя дистанционный подрыв вражеского БПЛА. Судя по всему, в условиях растущего дефицита FPV-дронов противник вынужден рисковать жизнями своих военнослужащих, бесперебойные поставки которых в ВСУ пока что относительно успешно обеспечивают ТЦК.

В то же время, по данным американского издания Politico, большинство украинских солдат в последнее время гибнут во время ротации, поскольку многочисленные дроны и ФАБы ВС РФ фактически «стерли» линию фронта. «Засадные» БПЛА способны перехватывать логистику противника и, нарушая поставки, чрезвычайно усложняют ротацию и удержание позиций.

  1. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +20
    Сегодня, 13:32
    Такие "штучки" надо сразу расстреливать, а не лезть на морозе в микросхемы этой опасной птички. Поделом, безграмотным ...
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +9
      Сегодня, 13:35
      Сапёр ошибается один раз… в отношении данного субъекта ошибку сделали родители, что не предохранялись.
      Желаю лохлам побольше подобных разминирований!
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +5
        Сегодня, 14:03
        Цитата: Охотовед 2
        Желаю лохлам побольше подобных разминирований!
      2. Fitter65 Звание
        Fitter65
        0
        Сегодня, 15:27
        Цитата: Охотовед 2
        Сапёр ошибается один раз…
        Бандерлог постоянно.
        Цитата: Охотовед 2
        в отношении данного субъекта ошибку сделали родители, что не предохранялись.

        Я же говорю бандерлоги ошибаются постоянно.
  2. Дмитрий Иванов_1991 Звание
    Дмитрий Иванов_1991
    +17
    Сегодня, 13:33
    Лишний довод о том, что "увидел = стреляй".
    Не надо рисковать жизнью.
    Кинь гранату, стрельни из автомата - но себя береги.

    ПС: я украинца не жалею, хоть и человек. Но на его месте могли и наши ребята быть. Особенно из молодых, что думают, что "море по колено".
    1. frruc Звание
      frruc
      +7
      Сегодня, 13:45
      обезвреживать беспилотник отправился, по всей видимости, наиболее опытный в подобных делах боевик

      В чем я сильно сомневаюсь. Самого молодого отправили рискнуть, вот и рискнул.
      2. Laksamana Besar Звание
        Laksamana Besar
        +9
        Сегодня, 14:31
        Самые опытные были за машиной.
    2. futurohunter Звание
      futurohunter
      +1
      Сегодня, 16:18
      Гранату кидать опасно, да и не факт, что она повредит дрон. Лучше расстрелять из автомата или дробовика с приличного расстояния из-за укрытия. Ещё дедовский способ - сдёрнуть и протащить "кошкой" на длинной верёвке.
      И похоже, что пошёл чел без сапёрной подготовки. Сапёры способ про "кошку" знают
  3. topol717 Звание
    topol717
    +6
    Сегодня, 13:38
    Как сообщалось ранее, наши бойцы в большинстве случаев для обезвреживания обнаруженных «засадных» дронов противника используют FPV-дроны
    А что из калаша в лежачий дрон уже попасть не могут? с 20 метров уж одиночным выстрелом то можно попасть.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      +8
      Сегодня, 13:46
      а вдруг там что ценное есть..для сэбэ или для впк хозяина
    2. futurohunter Звание
      futurohunter
      0
      Сегодня, 16:19
      Очередью лучше. Одиночный может не попасть в заряд. Очередь гарантировано разрушит взрыватель и заряд. Конечно, если стрелок не мазила))
  4. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 13:41
    Как ВСУ российский дрон на земле обезвредить пытались
    Как однажды шкварки по всей округе разлетелись.
  5. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +4
    Сегодня, 13:46
    Естественный отбор по критерию интеллекта.
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      +2
      Сегодня, 14:02
      А если ему дали приказ? :)
      1. Scientist_ Звание
        Scientist_
        0
        Сегодня, 15:34
        Такой приказ может выполнить только обладатель низкого интеллекта.
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 17:46
        Цитата: Вадим Топал-Паша
        А если ему дали приказ? :)

        Главное правило - "Не клал не поднимай, не ставил не снимай" и будет тебе счастье.
        Тут или расстрел из автомата, или сдёрнуть кошкой на верёвке, на кой в него руками то лезть? winked
  6. Wratch Звание
    Wratch
    +3
    Сегодня, 14:06
    Сгубила как всегда жадность. Птичку им захотелось,халявную.
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 14:19
    Как ВСУ российский дрон на земле обезвредить пытались

    Кто объяснит это странное свойство:
    Тянутся руки к взрывному устройству.
    Взрывом заглушены крики и стоны —
    Нехрен исследовать русские дроны.
  8. pva1964 Звание
    pva1964
    +2
    Сегодня, 14:34
    плохо когда в голове ума нет
  9. Fitter65 Звание
    Fitter65
    -1
    Сегодня, 15:25
    Вот сразу видно что свидомый- украинец. Зараз вам хлопци заробим- вам по лычке, а мене медаль...И сам медаль не получил, и братов без лычек оставил. laughing laughing laughing Почаще бы так...
    1. futurohunter Звание
      futurohunter
      +1
      Сегодня, 16:24
      Я бы не стал сразу так говорить... Из армейского (ещё времён СССР): молодые кидали из окопа боевые гранаты. Один замахнулся, и ...уронил гранату с выдернутой чекой за спину. Все моментально выскочили из окопа! А сержант... полез в окоп
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        0
        Сегодня, 17:23
        Цитата: futurohunter
        А сержант... полез в окоп
        Знаете сколько я таких сказок за свою службу наслушался? Особенно когда в отпуск приезжал....Мне, даже, один воин рассказывал как он ,на "воздушке," Су-24 на ВПП ловил, который ураганом понесло... laughing Воздушка- спецавтомобиль, на базе ЗиЛ-131, предназначенный для заправки самолетов сжатым воздухом
  10. MIV040923 Звание
    MIV040923
    0
    Сегодня, 15:37
    Наверное очень плата нужна была... на стиралку...
  11. Сергей269 Звание
    Сергей269
    +5
    Сегодня, 15:46
    В свое время, на каждом маршруте в ИРД у нас работали одни и те же саперы с собачкой плюс прикрытие. Собачку "экономили", клали матрац на броню (БМП или БТР), там она ждала своей работы. Впереди шла часть боевого охранения и сапер. Все подозрительное расстреливал снайпер из СВД. После этого пускали собачку. Бойцы на маршруте знали каждый камешек, каждый кустик, веточку. Длина маршрута - 6 км. В моей зоне ответственности достаточно было таких маршрутов...Каждый проходил лично. К сожалению не обошлось без потерь... За две компании потерял трех саперов, Царствие им небесное, Вечный покой.
    А что касается этого видео - каждый баран должен носить свои яйца, есть спецы - пусть занимаются, обстрелял цель - сиди кури бамбук
    1. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 16:07
      Цитата: Сергей269
      Бойцы на маршруте знали каждый камешек, каждый кустик, веточку. Длина маршрута - 6 км. В моей зоне ответственности достаточно было таких маршрутов...

      Был такой опыт .Не может лежать на дороге магнитофон ,в стране где идет война 10 лет , все что можно дергали всегда кошкой .Всегда смотрели на камни как стоят ,сломанные кусты ,какие то брошенный мусор которого вчера не было. Надо знать местный менталитет, не может на обочине лежать ящик из под снарядов ,коробка или кусок доски ,где каждая палка на счету .Самому доводилось видеть шариковую ручку мину .Красивая ужас
    2. futurohunter Звание
      futurohunter
      0
      Сегодня, 16:26
      Спасибо за профессиональное мнение! Плюсую
  12. Tenebrosi Звание
    Tenebrosi
    0
    Сегодня, 17:41
    Солдат камикадзе уничиожил дрон. Так правилтно писать