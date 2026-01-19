В Давосе будут обсуждать Гренландию, тема Украины уходит на второй план

3 866 25
В Давосе будут обсуждать Гренландию, тема Украины уходит на второй план

Тема Украины снова уходит на второй план, Европе сейчас не до проблем Зеленского, есть вопрос гораздо важнее, в частности Гренландия. Именно тема острова станет основной на форуме в швейцарском Давосе, который начался сегодня и продлится до 23 января.

По информации Financial Times, ссылающейся на источники, лидеры стран Евросоюза, планирующие встречи с Дональдом Трампом в рамках форума, в срочном порядке избавляются от материалов, посвященных Украине и мирному урегулированию. Тему Украины задвигают на второй план, на первый выходит Гренландия.



Кроме того, сегодняшняя встреча советников по безопасности, которая изначально созывалась как раз по украинскому вопросу, будет целиком и полностью посвящена Гренландии. В четверг состоится внеочередной саммит лидеров ЕС, опять же по Гренландии. Зеленскому это очень не нравится, он намеревался через своих европейских партнеров продавить Трампа по вопросам гарантий безопасности для Украины, подписав хотя бы рамочное соглашение без конкретных обязательств. Давос для Киева должен был стать ключевой встречей.

Лидеры ЕС готовились провести эту неделю в Давосе, убеждая Трампа пообещать гарантии безопасности Украине после окончания конфликта. Сегодня они сомневаются, что могут вообще доверять его обещаниям, и разрывают свои аналитические записки по Украине.


Сейчас у Европы другая головная боль. Европейцам необходимо найти ответ на введенные Трампом тарифы и завершить этот конфликт.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 13:36
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    В Давосе будут обсуждать Гренландию, тема Украины уходит на второй план

    ну Украину уже ушатали,поделили и пора заканчивать , сейчас новая "игрушка" на похдоде , новые чаяния , новые проблемы))
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 14:26
      Обсуждатели снова собрались что то обсуждать)) Гренландская платформа намечается)) Кукольный театр
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 14:31
        Цитата: th.kuzmichev
        Обсуждатели снова собрались что то обсуждать)) Гренландская платформа намечается)) Кукольный театр

        По итогам этого "кукольного театра" народ кровью умывается по всему миру.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          0
          Сегодня, 14:37
          Вот это то и совсем печально ,очень печально.
        2. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          0
          Сегодня, 14:40
          «Война - это не случайность, не «грех»... а неизбежная ступень капитализма, столь же законная форма капиталистической жизни, как и мир.»

          - Владимир Ильич Ленин, ПСС, т. 26, стр. 41.
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            +1
            Сегодня, 14:45
            Цитата: oleg-nekrasov-19
            «Война - это не случайность, не «грех»... а неизбежная ступень капитализма, столь же законная форма капиталистической жизни, как и мир.»

            - Владимир Ильич Ленин, ПСС, т. 26, стр. 41.

            Владимир Ильич в данном вопросе был категорически неправ - иначе не было бы "1 социалистической войны" или СССР в Афганистане
  3. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 13:40
    Сейчас у Европы другая головная боль. Европейцам необходимо найти ответ на введенные Трампом тарифы и завершить этот конфликт.
    Всполошились, а Трамп вас ещё год назад предупреждал, что вы слишком мало тратите на свою оборону. laughing
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      -1
      Сегодня, 13:46
      поздно пить "Боржоми", когда почки отвалились )
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 13:45
    Складывается впечатление, что ЕС усиленно торгуется с США за Арктику. Но Трамп опытный торгаш. За дорого не возьмет.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 14:02
      Складывается впечатление , что об ЕС просто вытрут ноги и никто с ними торговаться не будет. Для того чтобы торговаться за Арктику ,думаю надо быть сверхдержавой с ледокольным флотом , стальными яйцами и хорошим вооружением, желательно гиперзвуковым и ядерным.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +5
    Сегодня, 13:53
    А про Мадуро ваще позабыли,как будто его похищение американцами было в допотопные времена. . . winked
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 13:57
      Цитата: андрей мартов
      А про Мадуро ваще позабыли

      Что там какой-то Мадуро, если у Европы такой огромадный остров прямо из стойла уводят ! winked
      1. Егоза Звание
        Егоза
        -1
        Сегодня, 14:17
        Цитата: Uncle Lee
        Что там какой-то Мадуро

        Так суд над ним аж на март перенесли, а тут прямо сейчас "вопрос" решить надо!
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 14:32
          судьей является 92-летний Элвин Геллерштейн,
          Он-то доживет до суда ? feel
          1. роман66 Звание
            роман66
            +1
            Сегодня, 14:50
            А это важно для правосудия?
            Володя! hi
            1. Uncle Lee Звание
              Uncle Lee
              0
              Сегодня, 15:04
              Важно. Помрет - похороны, замена, то, сё...А Мадуро парится на нарах !
              Рома hi
              1. роман66 Звание
                роман66
                0
                Сегодня, 17:39
                Срок предвариловке учитывается. Ничего не потеряет
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 14:07
    Своя рубашка всегда ближе к телу, а для укрорейха забвение смерти подобно.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 14:28
      Цитата: AK-1945
      для укрорейха забвение смерти подобно.

      Да уж, такой приятный слуху укронацистов мем - "весьмирснами", - блекнет и вянет на глазах. На повестке ЕС новая тема - "отстоимгренландию", чем очень веселят Трампа.
  7. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    +2
    Сегодня, 14:13
    Завершить этот конфликт? Эка они наивные, всё только начинается! Трамп Грену отожмет, вопрос по-хорошему или по-плохому.
  8. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +3
    Сегодня, 14:15
    Может с инфополе и ушли, но пока киевский режим запад не бросил накачивать оружием и деньгами.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 14:36
      Цитата: Ghost1
      Может с инфополе и ушли, но пока киевский режим запад не бросил накачивать оружием и деньгами.

      Это верно, однако, если с февраля будут повышены пошлины, то финансовые возможности стран ЕС, кого это коснётся, изрядно снизятся, соответственно, сократится закупка оружия. Так что, пусть жабогадюкинг внутри НАТО развивается и длится, как можно дольше.
  9. Wratch Звание
    Wratch
    +1
    Сегодня, 14:20
    Да все будет как обычно,побухтят,повозмощаются,и гренладию отдадут,и тврифы повышенные платить будут с радостью. Повякатт то им никто не запрещает,свобода слова ,однако.
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 14:55
    В "цветущем саде" денег может и не меньше, а вот покупательная способность на товары и ресурсы уменьшается. Так что пусть закусываются между собой на здоровье!
  11. Василий М Звание
    Василий М
    0
    Сегодня, 15:48
    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен хотела войти в историю как победитель России, а вляпается как проср**шая 4/5 территории Дании.