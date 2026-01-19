В Давосе будут обсуждать Гренландию, тема Украины уходит на второй план

Лидеры ЕС готовились провести эту неделю в Давосе, убеждая Трампа пообещать гарантии безопасности Украине после окончания конфликта. Сегодня они сомневаются, что могут вообще доверять его обещаниям, и разрывают свои аналитические записки по Украине.

Тема Украины снова уходит на второй план, Европе сейчас не до проблем Зеленского, есть вопрос гораздо важнее, в частности Гренландия. Именно тема острова станет основной на форуме в швейцарском Давосе, который начался сегодня и продлится до 23 января.По информации Financial Times, ссылающейся на источники, лидеры стран Евросоюза, планирующие встречи с Дональдом Трампом в рамках форума, в срочном порядке избавляются от материалов, посвященных Украине и мирному урегулированию. Тему Украины задвигают на второй план, на первый выходит Гренландия.Кроме того, сегодняшняя встреча советников по безопасности, которая изначально созывалась как раз по украинскому вопросу, будет целиком и полностью посвящена Гренландии. В четверг состоится внеочередной саммит лидеров ЕС, опять же по Гренландии. Зеленскому это очень не нравится, он намеревался через своих европейских партнеров продавить Трампа по вопросам гарантий безопасности для Украины, подписав хотя бы рамочное соглашение без конкретных обязательств. Давос для Киева должен был стать ключевой встречей.Сейчас у Европы другая головная боль. Европейцам необходимо найти ответ на введенные Трампом тарифы и завершить этот конфликт.