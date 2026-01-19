ВС РФ освободили Новопавловку и подошли к Дружковке на миномётный выстрел
Вооружённые силы России, несмотря на сложные погодные условия, продолжают наступление в зоне специальной военной операции. Одно из направлений, где фиксируется продвижение армии России, Константиновское.
Поступают сообщения о том, что штурмовые подразделения российских войск при поддержке дроноводов и артиллерии продвинулись по обоим берегам реки Полтавка к северу от ранее освобождённого села Софиевка.
В результате продвижения на глубину около 3 км под контроль наших войск перешло село Новопавловка. Идёт дальнейшее продвижение в направлении Павловки, находящейся к северо-востоку от этого села менее чем в километре.
По стечению обстоятельств продвижение ВС РФ идёт и в районе Павловки Запорожской области, где российские войска сокращают расстояние до автомобильной дороги Запорожье-Орехов. По сообщениям Минобороны, запорожская Павловка освобождена.
Возвращаясь к освобождению донецкой Новопавловки, отметим, что это продвижение позволяет заходить в тыл группировке ВСУ в Константиновке и одновременно – приблизиться к городу Дружковка, являющемуся фактически частью Славянско-Краматорской (Славянско-Краматорско-Дружковской) агломерации. От передовых позиций ВС РФ к северу от Новопавловки расстояние до Дружковки составляет около 8 км. По сути, это расстояние миномётного выстрела для вооружения калибра 120 мм. Примерно на том же расстоянии наши войска находятся от Дружковки в районе Веролюбовки - северо-восточнее Новопавловки.
