Белорусские дроны «Беркут-БМ» будут бороться с ПВО противников индийской армии

Индийская армия закупила белорусские ударные беспилотники, партия дронов-камикадзе «Беркут-БМ» уже поставлена заказчику. Об этом сообщает Indian Defence Research Wing со ссылкой на источники в оборонной промышленности.

Белорусский ударный реактивный беспилотник «Беркут-БМ» изначально создавался в качестве воздушной мишени для тренировок расчетов ПВО. Затем было принято решение создать на его основе и ударную версию. Причем боевая версия внешне ничем не отличается от мишени.



В Индию беспилотник поставлен в составе мобильного комплекса «Миротворец» (сам «Беркут», боевая машина на базе модернизированного ЗРК «Оса», пусковая установка КР120, наземная станция управления и средства связи). «Беркут-БМ» позиционируется как дрон-камикадзе или барражирующий боеприпас. БПЛА несет осколочно-фугасную боеголовку массой 10 кг. Беспилотник предназначен для уничтожения радаров, систем ПВО, ракетных и артиллерийских батарей и т.д. Индийцы хотят с помощью «Беркута-БМ» бороться с ПВО противника.

«Беркут-БМ» способен работать и по заранее введенным координатам, поэтому может подавлять ПВО противника в условиях работы систем РЭБ. Заявленная скорость – до 410 км/ч, дальность полета – около 150 км, дрон оптимизирован для быстрого захода на цель, пикирования и точного поражения стационарных или передвигающихся целей.

Индия не первая страна, получившая белорусский «Беркут-БМ», эти беспилотники поставлялись в Россию, Венесуэлу, Алжир, ДР Конго и Судан.
      эти беспилотники поставлялись в Россию, Венесуэлу, Алжир, ДР Конго и Судан.
И сколько их нам поставлено ?
      И сколько их нам поставлено ?
        По координатам они работают.Сейчас это уже устаревшая технология.У нас дроны-камикадзе «Италмас» с дальностью 200 км впервые получили Starlink.Благодаря американским модулям связь с оператором остаётся непрерывной.У БПЛА Италмас боевая часть 50 кг, управляется оператором в режиме реального времени.Именно БПЛА БМ-35 Италмас недавно отработали по макетам ПВО Patriot на юго-западе от Харькова.Значит могут и по реальным установкам ПВО Patriot работать.Радиус поражения в 200 км позволяет.Такой Ланцет на максималках.Италмасами также недавно отработали по транспортным судам у берегов Одессы.Если на основе отработанных конструкторских решений создать БПЛА ,управляемый в режиме реального времени оператором,но с боевой частью хотя бы 150 км и дальностью поражения хотя бы 500 км от цены ему не будет.Такие универсальные БПЛА можно будет использовать и в качестве ПКР и в качестве КР,возможно их сможет запускать и тактическая авиация.

        . Интеграция модулей превращает «Италмас» в высокоточное оружие с практически неограниченной дальностью управления.Если раньше радиус действия дрона ограничивался наземными антеннами или ретрансляторами, то теперь оператор может корректировать полёт и выбирать цель в режиме реального времени на всей дистанции полёта. ... «Италмас» построили по схеме «летающее крыло». БМ-35 оснащён двигателем внутреннего сгорания, предположительная дальность полёта — 200 км, масса боевой части — 50 кг.


        https://www1.ru/news/2026/01/16/drony-kamikadze-italmas-dalnostiu-200-km-vpervye-polucili-starlink.html
          .Если на основе отработанных конструкторских решений создать БПЛА ,управляемый в режиме реального времени оператором,но с боевой частью хотя бы 150 км и дальностью поражения хотя бы 500 км от цены ему не будет
          Есть подходящий для дальнейшего усовершенствования российский боеприпас S8000"Бандероль" ! Дальность=500 км; боевая часть=ок.115 кг (ВВ=ок.50 кг);скорость=520-650 км; Диаметр=300 мм; размеры=2/2,2 м ;вес-до 250 кг...
            Только на Бандероли надо модуль наведения со Starlink установить как на БМ-35 Италмас (а желательно свой модуль со своей спутниковой системы подключения к широкополосному интернету,чтобы если что его не могли отключить), чтобы управлялся оператором в режиме реального времени,как управлялись те же израильские КР Delilah во время конфликта с Ираном,онлайн картинка с которых потом показывалась израильской стороной как объективный контроль поражения целей.Такие Бандероли в большом числе могли бы запускаться с бортов тех же Су-34,который бы при помощи разведывательного контейнера мог бы находить цели и тут же осуществлять по ним массовый пуск таких Бандеролей с онлайн-наведением.Инфа по контейнеру.Цитата.

            У нашей Армии есть много потребностей,но их приходится соизмерять с возможностями, в том числе и финансовыми.Приведу пример. Фото по ссылке ниже.

            .Правый пеленг.Су-34 с контейнером разведки.

            Вот этот контейнер ... превосходит примерно все средства такой-то разведки которые у нас есть.Он видит БЭКи, одиночные танки в густом лесу, корабли, пушки, машинки и др. и пр. за сотни километров.Он (в это сложно поверить, но да) передаёт все разведданные в режиме онлайн кому надо, в каком надо режиме. С точностью, достаточной чтоб ... разведанную цель чем угодно. Такие контейнеры у нас есть в достаточном количестве. Они допилены и доделаны. Носителей предостаточно.
            Сегодня и вчера этот контейнер и систематические, круглосуточные полеты с ним на разведку ... никому не нужны.Почему? ... Никто не знает. Хитрый план наверное.


            https://t.me/bomber_fighter/23979
    А чего индийской? Российской армии оно не нужно или батька не хочет ввязываться? Кажется здесь, у нас огромный рынок для таких беспилотников!
      То, что нам Батька поставляет, светить не будут. А эти блестючие лаком покрытые явно на продажу любителям "красоты"
      Может потому, что номенклатура выпускаемых у нас дронов перекрывает практически всё позиции.
      Да и:
      эти беспилотники поставлялись в Россию, Венесуэлу, Алжир, ДР Конго и Судан
      Они медленные! С реактивным движком скорость 400 км/час...ну такое себе! И целый комплекс техники для обеспечения! Дорого, медленно, громоздко! Пусть уж индусы порадуются.
        Это, наверно первые ударные БПЛА, беларусской разработки. Я даже удивляюсь, почему выбор индусов на них остановился. Вероятнее всего решающую роль сыграла цена.
    Белорусские дроны «Беркут-БМ».....
    Все заметили, ВОПРОС, а в Россию поставки есть???? Или "Флюгер" не туда нос по ветру поставил?
    Как обычно.....
      Вам ещё адрес завода, место погрузки, тех данные и количество показать?))
    Странно все с белорусским ВПК. У нашей армии есть потребность в таких ударных дронах, но они идут в Индию.
    Могу предположить, что это танцы на поле конкуренции. Тот же Калашников с его Ланцетами, явно не заинтересован в белорусских поставках.
      Вы уверены, что именно в лакированных в бархат упакованных есть потребность?))
      Вы статью читали?
      Индия не первая страна, получившая белорусский «Беркут-БМ», эти беспилотники поставлялись в Россию, Венесуэлу, Алжир, ДР Конго и Судан.
      У нашей Армии есть много потребностей,но их приходится соизмерять с возможностями, в том числе и финансовыми.Приведу пример. Фото по ссылке ниже.

      .Правый пеленг.Су-34 с контейнером разведки.

      Вот этот контейнер ... превосходит примерно все средства такой-то разведки которые у нас есть.Он видит БЭКи, одиночные танки в густом лесу, корабли, пушки, машинки и др. и пр. за сотни километров.Он (в это сложно поверить, но да) передаёт все разведданные в режиме онлайн кому надо, в каком надо режиме. С точностью, достаточной чтоб ... разведанную цель чем угодно. Такие контейнеры у нас есть в достаточном количестве. Они допилены и доделаны. Носителей предостаточно.
      Сегодня и вчера этот контейнер и систематические, круглосуточные полеты с ним на разведку ... никому не нужны.Почему? ... Никто не знает. Хитрый план наверное.


      https://t.me/bomber_fighter/23979