Песков: Путина пригласили войти в состав «Совета мира» по Газе

Президент России Владимир Путин по дипломатическим каналам получил от США приглашение войти в создаваемый Трампом так называемый «Совет мира», в функции которого будет входить обеспечение послевоенного устройства сектора Газа. По словам главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, в настоящее время Москва изучает это предложение и рассчитывает на контакты с Вашингтоном, чтобы прояснить все нюансы.

О создании «Совета мира» для управления палестинским анклавом Трамп объявил 16 января 2026 года. Учреждение этой организации является одним из элементов предложенного американским президентом «мирного плана» для сектора Газа. Помимо прочего, Трамп предлагает разместить на этой территории международный миротворческий контингент. Заявленной целью создания этой международной организации является содействие стабильности, обеспечение мира и восстановление «надежного и законного» управления в секторе Газа и других регионах, где уже произошли вооруженные конфликты или есть риск их начала.

По планам Трампа, в состав исполнительного комитета «Совета мира» войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер, а также бывший британский премьер Тони Блэр. Кроме того, приглашение войти в состав новой международной организации получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Между тем, как утверждает информационное агентство Bloomberg, власти США отнюдь не бесплатно предлагают представителям других стран занять постоянное место в еще не созданном «Совете мира» по сектору Газа. Администрация Трампа намерена требовать с будущих членов вступительные взносы в размере не менее одного миллиарда долларов. При этом, несмотря на то, что каждый член этой организации будет иметь право голоса, окончательные решения будут приниматься бессменным председателем «Совета» — Трампом.
  1. алек Звание
    алек
    +3
    Сегодня, 14:38
    Тут тебе, Доня, миллиард $ приплатить придëтся.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 14:44
      Цитата: алек
      Тут тебе, Доня, миллиард $ приплатить придëтся.

      Тоже об этом подумал smile
      А если наоборот, потребовать от Америки миллиард баксов за возможное присутствие ВВП в этом совете, обеспечив, при этом, право учёта мнения и право вето, как в Совбезе ООН?
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +4
        Сегодня, 14:57
        Доня Трамп придумал и реализует для себя и себе в карман новую глобалистскую бизнес-кормушку в виде пирамиды сетевого маркетинга, наподобие структуры новой ООН под вывеской "Совет мира", а также Азиатского НАТО.
        Трамп - империалист-глобалист до мозга костей.

        По планам Трампа, в состав исполнительного комитета «Совета мира» войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер, а также бывший британский премьер Тони Блэр. Кроме того, приглашение войти в состав новой международной организации получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

        Весьма показательный антироссийский русофобский состав с бандитско-мафиозным общаком по сборам в $1 млрд с каждого в карманы Трампу и Ко!
      2. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 17:00
        Монтесума (Александр)
        Даже не в 1 млрд $ вопрос.
        5 человек от США, плюсом окончательное решение будет принимать сам Рыжий. И какой же это совет?
        Это как ехать на клёвую рыбалку по дороге, которую знает только водитель.
        1. seamen2 Звание
          seamen2
          0
          Сегодня, 17:09
          *Это как ехать на клёвую рыбалку по дороге, которую знает только водитель.*

          вообще-то на турбазах так обычно и бывает. егерь везет туристов на эту самую рыбалку.
          1. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            0
            Сегодня, 17:12
            Потому она и называется турбаза.
            Туристы платят, а затем их возят по заранее проложенным маршрутам.
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 18:00
          Цитата: Аркадий007
          5 человек от США, плюсом окончательное решение будет принимать сам Рыжий. И какой же это совет?

          В моём комменте не так просто упомянуто право вето. И вообще, ситуация присутствия ВВП в этом совете чисто гипотетическая.
    2. Alexej Звание
      Alexej
      +2
      Сегодня, 14:53
      Цитата: алек
      Тут тебе, Доня, миллиард $ приплатить придëтся.

      Как бы Доня два миллиарда не забрал, а он может.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        -2
        Сегодня, 15:08
        Цитата: Alexej
        Как бы Доня два миллиарда не забрал

        Забрать-то он может, да кто же ему даст? Как говорится, хотеть не вредно. smile
      2. gsev Звание
        gsev
        -2
        Сегодня, 16:16
        Цитата: Alexej
        Как бы Доня два миллиарда не забрал, а он может.

        Это надо увязать с разблокировкой замороженных активов Набиуллиной.А до разблокировки отказываться нести каие либо расходы. Лучше всего оставить себе свободными руки и ограничивать свою деятельность добрыми советами и дружественной критикой Трампа и Нетаньяху.
    4. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 15:13
      Цитата: алек
      Тут тебе, Доня, миллиард $ приплатить придëтся.

      В размере как минимум 300 лярдов, если не больше!
  2. drags33 Звание
    drags33
    +4
    Сегодня, 14:39
    А откуда такое название - "Совет мира"? Давайте уж сразу "Межгалактический совет" во главе с "Повелителем" Вселенной ....
    1. ziqzaq Звание
      ziqzaq
      0
      Сегодня, 15:00
      А откуда такое название - "Совет мира"? Давайте уж сразу "Межгалактический совет" во главе с "Повелителем" Вселенной ....

      Ага, Галактозар Фредович Первый....
    2. bondov Звание
      bondov
      +5
      Сегодня, 15:05
      это, как говорят, прообраз новой ООН/ЛИГИ НАЦИЙ, старая ООН Трампа не устраивает... в новой же только штаты командовать намереваются
  3. AleksT Звание
    AleksT
    +4
    Сегодня, 14:40
    Т.е. платите миллиард и вступайте в организацию, где решения принимает Трамп. Хитро....
  4. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +5
    Сегодня, 14:42
    чего там рассматривать..Россия таким образом будет равняться "банановой" республики...будет иметь табуретку рядом с укрофашистами..ведь по нынешним временам..даже ЗЕля может заплатить такую сумму из личного кармана.
  5. Mitka Звание
    Mitka
    +6
    Сегодня, 14:42
    Может лучше это этот "мильярд" внутрь станы направить, на лечение больных детей, а не на бирюльки рыжему жиду???
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 14:48
      Цитата: Mitka
      Может лучше это этот "мильярд" внутрь станы направить,

      А что, уже принято решение заплать этот "мильярд"?
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 14:54
        Путин, не ходите ! Мильярд заберут, а потом и уволят за прогулы ! am
      2. kromer Звание
        kromer
        0
        Сегодня, 14:57
        Цитата: Монтесума
        А что, уже принято решение заплать этот "мильярд"?


        Зря вы слово мильярд в кавычки поставили. Теперь по правилам русского языка это правильное написание:

        https://www.rbc.ru/rbcfreenews/689d74da9a7947b901837191
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 15:05
          Цитата: kromer
          Зря вы слово мильярд в кавычки поставили. Теперь по правилам русского языка это правильное написание

          Ваша правда,hi вот уж не ожидал такого новшества! Приживётся ли оно, и зачем вообще понадобилось? request
    2. Гений Ё Звание
      Гений Ё
      +3
      Сегодня, 15:33
      Только не "на лечение больных детей": здоровых надо поддерживать, больными демографию не поправишь!
      Миллионы тратят на перинатальные центры, а какова дальнейшая судьба насилу выживших?!!! Пожизненные муки...
    3. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +1
      Сегодня, 16:04
      Он как бы шотландско-немецкого происхождения, чистокровный ариец.) Это и по внешности видно.
    4. gsev Звание
      gsev
      -1
      Сегодня, 16:18
      Цитата: Mitka
      Может лучше это этот "мильярд" внутрь станы направить, на лечение больных детей, а не на бирюльки рыжему жиду???

      Средства позарез нужны на оснащение беспилотников техническим зрением и алгоритмами искуственного интеллекта по селекции Хмайерсов и систем ПВО на фоне ложных целей-приманок.
  6. Иванов ИВ Звание
    Иванов ИВ
    +3
    Сегодня, 14:43
    "Путина пригласили войти в состав «Совета мира»".....?
    Было б разумней и справедливей создать не "Севет мира", а новый НЮРБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС.
    А так.... Пусть уж Пу идёт в монастырь. К месту "украшение".
  7. Владимир М Звание
    Владимир М
    +3
    Сегодня, 14:44
    Ну и нафига России это "предложение" за 1 миллиард "мертвых президентов"? - при том, что мнение России учитываться не будет.
    Хватит ли ума туда не влезть?
    1. Lako Звание
      Lako
      0
      Сегодня, 18:04
      Да, первое впечатление, что Донни дураков ищет. Посмотрим, влезет туда Путин или нет.
  8. ximkim Звание
    ximkim
    +2
    Сегодня, 14:44
    Трамп после встречи с Путиным очень изменился-денег стал больше зарабатывать.
  9. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +5
    Сегодня, 14:46
    Говоренно было уже 100 раз..такую новую структуру Россия и Китай должны создать на нашем континенте..а позже и остальные подтянутся сюда.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 14:55
      Цитата: Яро Полк
      Говоренно было уже 100 раз..такую новую структуру Россия и Китай должны создать на нашем континенте..

      Пашиняна только не приглашайте
    2. Павел Логачев Звание
      Павел Логачев
      0
      Сегодня, 14:55
      На востоке думают создать мусульманское НАТО (Арабские Эмираты +Турция +Пакистан), рядом военный союз Индии и Израиля, у Трампа идея взамен толи ООН толи НАТО сделать Совет мира. Теперь назревает ответка - заключить странам БРИГС военный союз для защиты интересов в новом нестабильном мире
  10. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 14:49
    в настоящее время Москва изучает это предложение и рассчитывает на контакты с Вашингтоном, чтобы прояснить все нюансы.

    Красиво послал...
    И, что характерно - совсем не обидно.
  11. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 14:50
    вступительные взносы в размере не менее одного миллиарда долларов.

    ВВП с легкостью отдаст миллиард зеленых, которыми будут распоряжаться Трамп и его зять. Ведь быть в компании с САМИМ Трампом - на это никакого народного миллиарда не жалко. 300+1, 300-1. Какая разница... recourse
  12. yo-yo Звание
    yo-yo
    +3
    Сегодня, 14:50
    Всем этим "миротворцам" верить нельзя !!
  13. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Сегодня, 14:52
    Какие же всё таки жулики эти англо-саксы. Смотреть тошно. Горбатого могила исправит. Именно могила.
    1. андрей мартов Звание
      андрей мартов
      +1
      Сегодня, 15:22
      Интересно было бы посмотреть,исправила ли могила меченного миxyилa. . . hi
  14. Хорон Звание
    Хорон
    +3
    Сегодня, 14:52
    Путина пригласили войти в состав «Совета мира» по Газе

    Напоминает ситуацию с французами во время капитуляуии германии в 1945 году. Я бы отказался. Израиль оттоптался на палестине при абсолютной поддержке сша и "осуждающем" нейтралитете ес и иже с ними, российское участие как "за" так и "против" было весьма бледным. Каким боком там наше присутствие? В роли массовки, чтобы придать вес и официальность деребану палестины?
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 17:20
      Цитата: Хорон
      В роли массовки, чтобы придать вес и официальность деребану палестины?

      Таки да. Приглашение получил даже такой гигант международной политики, как Беларусь. Откуда у меня лично вывод, что Трамп туда будет звать вообще всех. Ото всех ему нужен миллиард.
  15. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 14:54
    Администрация Трампа намерена требовать с будущих членов вступительные взносы в размере не менее одного миллиарда долларов.

    Где-то это уже было...
    ... его остановил нахальный нищий с золотым зубом. Наступая на волочащиеся за ним тесемки от кальсон, нищий схватил Александра Ивановича за руку и быстро забормотал:

    — Дай миллион, дай миллион, дай миллион!

    После этого нищий высунул толстый нечистый язык и понес совершенную уже чепуху....

    Только там запросы поскромнее были.
  16. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 14:54
    Песков: Путина пригласили войти в состав «Совета мира» по Газе

    Путину не подобает служить Трампу, как будто от Трампа зависит жизнь в России...
    Да и делать в таких организациях России нечего. Были уже посиделки, из которых Россия вышла с весьма печальными воспоминаниями.
  17. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 14:56
    . По планам Трампа, в состав исполнительного комитета «Совета мира» войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер, а также бывший британский премьер Тони Блэр.

    Ну ... Как - то не монтируется в эту компашку наш....
  18. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 15:01
    Разбираться в ближневосточных делах занятие заранее неблагодарное. Они друг друга мирно геноцидят столетиями и все никак снюхаться не могут. России надо поосторожнее в таких темах участвовать. США ничего хорошего не предложат.
  19. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 15:01
    ❝ Путина пригласили войти в состав «Совета мира» по Газе ❞ —

    — «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых» © ...
    (Пс. 1:1)
  20. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +1
    Сегодня, 15:15
    Путина пригласили войти в состав «Совета мира»

    Можно сделать встречное предложение, "СОВЕТ ГАЛАКТИКИ" созвать, а взносы лярдов по 100 с каждого. Учредитель - Россия.
  21. север 2 Звание
    север 2
    +1
    Сегодня, 15:28
    Цитата: Яро Полк
    чего там рассматривать..Россия таким образом будет равняться "банановой" республики...будет иметь табуретку рядом с укрофашистами..ведь по нынешним временам..даже ЗЕля может заплатить такую сумму из личного кармана.

    Да что Вы говорите , про компанию из "банановых" республик , только как равноправной , не выше но и не ниже них,туда в такую компанию из них вступившей России? . Имеющие отношения к БРИКС Казахстан , Уганда , Узбекистан там равноправные с Россией , и Россия этим очень довольна и постоянно "поёт" оду такой многополярности равных ,а в ШОС Казахстан , Киргизстан да Таджикистан , что не "банановые " республики там, но равноправные "многополярницы" , с великой страной Россией в организации ШОС ?
  22. Fitter65 Звание
    Fitter65
    -1
    Сегодня, 15:28
    Президент России Владимир Путин по дипломатическим каналам получил от США приглашение войти в создаваемый Трампом так называемый «Совет мира», в функции которого будет входить обеспечение послевоенного устройства сектора Газа.
    И сколько они России за это думают платить?
  23. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 15:35
    Администрация Трампа намерена требовать с будущих членов вступительные взносы в размере не менее одного миллиарда долларов. При этом, несмотря на то, что каждый член этой организации будет иметь право голоса, окончательные решения будут приниматься бессменным председателем «Совета» — Трампом.

    Ага..., они с сионистами газу растерзали и разрушили, а мы будем платить, восстанавливать... Нет уж, пусть сами, они богатые, денег немеряно, тем более, что строить они будут не палестинское гос-во, а очевидно, новые еврейские земли обустраивать, хоть формально и оставят какую часть палестинцев, на своей земле, в качестве - батраков...
    А так, вообще, ни в коем случае нельзя принимать Путину данное предложение, это будет означать легализацию этого сомнительного Совета Мира, под руководством тех, кто и истреблял палестинцев - трампа и сионистских хозяев сша.
  24. Александр Х Звание
    Александр Х
    -1
    Сегодня, 15:54
    Сначала "Совет Мира" будет создан, потом этот совет учредит "наиглавнейшую на Земле" премию "Всегалактический миротворец" и, конечно же, первым в списке награжденных будет Доня.
    Ну, а чтобы было на что отметить премирование, Доня со всех лохов по лярду зелени срубит.
  25. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 15:58
    Песков: Путина пригласили войти в состав «Совета мира» по Газе

    Нам ещё вот в это *овно вступить осталось, других забот как будто и нет...
  26. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    +1
    Сегодня, 16:25
    Ну хоть так уважил...Невменяемый дед Бидон и его клика и разговаривать не хотела..
  27. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 16:56
    На ближневосточный Лас-Вегас Трампе нужны деньги, много денег, а РФовские деньги ничем не отличаются от СШАсовских и ЕэСовских
  28. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +2
    Сегодня, 17:15
    Между тем, как утверждает информационное агентство Bloomberg, власти США отнюдь не бесплатно предлагают представителям других стран занять постоянное место в еще не созданном «Совете мира» по сектору Газа. Администрация Трампа намерена требовать с будущих членов вступительные взносы в размере не менее одного миллиарда долларов. При этом, несмотря на то, что каждый член этой организации будет иметь право голоса, окончательные решения будут приниматься бессменным председателем «Совета» — Трампом.

    Лохотрон, развод на деньги в масштабах государства сша, узаконенный развод, если наша власть с такими партнерами в секторе Газа будет иметь дело, то однозначно кинут!
  29. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 17:48
    В общем, тема не безинтересная. Можно и нам поторговаться с Трампом за встречные политические или иные выгоды.