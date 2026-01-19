Песков: Путина пригласили войти в состав «Совета мира» по Газе

Президент России Владимир Путин по дипломатическим каналам получил от США приглашение войти в создаваемый Трампом так называемый «Совет мира», в функции которого будет входить обеспечение послевоенного устройства сектора Газа. По словам главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, в настоящее время Москва изучает это предложение и рассчитывает на контакты с Вашингтоном, чтобы прояснить все нюансы.О создании «Совета мира» для управления палестинским анклавом Трамп объявил 16 января 2026 года. Учреждение этой организации является одним из элементов предложенного американским президентом «мирного плана» для сектора Газа. Помимо прочего, Трамп предлагает разместить на этой территории международный миротворческий контингент. Заявленной целью создания этой международной организации является содействие стабильности, обеспечение мира и восстановление «надежного и законного» управления в секторе Газа и других регионах, где уже произошли вооруженные конфликты или есть риск их начала.По планам Трампа, в состав исполнительного комитета «Совета мира» войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер, а также бывший британский премьер Тони Блэр. Кроме того, приглашение войти в состав новой международной организации получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Между тем, как утверждает информационное агентство Bloomberg, власти США отнюдь не бесплатно предлагают представителям других стран занять постоянное место в еще не созданном «Совете мира» по сектору Газа. Администрация Трампа намерена требовать с будущих членов вступительные взносы в размере не менее одного миллиарда долларов. При этом, несмотря на то, что каждый член этой организации будет иметь право голоса, окончательные решения будут приниматься бессменным председателем «Совета» — Трампом.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»