Песков: Путина пригласили войти в состав «Совета мира» по Газе
Президент России Владимир Путин по дипломатическим каналам получил от США приглашение войти в создаваемый Трампом так называемый «Совет мира», в функции которого будет входить обеспечение послевоенного устройства сектора Газа. По словам главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, в настоящее время Москва изучает это предложение и рассчитывает на контакты с Вашингтоном, чтобы прояснить все нюансы.
О создании «Совета мира» для управления палестинским анклавом Трамп объявил 16 января 2026 года. Учреждение этой организации является одним из элементов предложенного американским президентом «мирного плана» для сектора Газа. Помимо прочего, Трамп предлагает разместить на этой территории международный миротворческий контингент. Заявленной целью создания этой международной организации является содействие стабильности, обеспечение мира и восстановление «надежного и законного» управления в секторе Газа и других регионах, где уже произошли вооруженные конфликты или есть риск их начала.
По планам Трампа, в состав исполнительного комитета «Совета мира» войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер, а также бывший британский премьер Тони Блэр. Кроме того, приглашение войти в состав новой международной организации получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Между тем, как утверждает информационное агентство Bloomberg, власти США отнюдь не бесплатно предлагают представителям других стран занять постоянное место в еще не созданном «Совете мира» по сектору Газа. Администрация Трампа намерена требовать с будущих членов вступительные взносы в размере не менее одного миллиарда долларов. При этом, несмотря на то, что каждый член этой организации будет иметь право голоса, окончательные решения будут приниматься бессменным председателем «Совета» — Трампом.
