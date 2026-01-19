Норвежский премьер раскрыл ответ Трампу по поводу Нобелевской премии мира
Премьер Норвегии Йонас Гар Стере признал: с Дональдом Трампом ему пришлось несколько раз проговаривать очевидное – Нобелевскую премию мира присуждает независимый комитет, а не правительства и не Белый дом.
Поводом стала переписка, в которой американский президент связал свою «обиду» за премию с жестким разворотом во внешней политике.
По словам Стере, послание Трампа пришло в ответ на короткое сообщение, отправленное им совместно с президентом Финляндии Александром Стуббом.
В нем норвежский и финский лидеры выступили против решения Вашингтона ввести пошлины для европейских союзников после их отказа допустить США к контролю над Гренландией.
Ответ Белого дома оказался эмоциональным: Трамп написал, что больше не обязан «думать исключительно о мире» и будет заботиться только об интересах США, поскольку Нобелевскую премию ему так и не вручили.
Текст письма обнародовал журналист PBS Ник Шифрин. В нем Трамп также напомнил, что, по его мнению, сделал для НАТО больше, чем кто-либо с момента основания альянса. И дал понять: прежняя риторика «миротворца» осталась в прошлом.
Здесь важен контекст. В течение 2025 года Трамп рассчитывал получить Нобелевскую премию за урегулирование международных конфликтов и считался одним из главных кандидатов. Однако лауреатом стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.
Уже в 2026-м Вашингтон начал военную операцию в Венесуэле, Мадуро был захвачен и вывезен из страны, а затем активизировались притязания США на Гренландию. Мачадо на днях передала Трампу свою премию, но Нобелевский комитет назвал этот жест нелегитимным.
