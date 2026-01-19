Норвежский премьер раскрыл ответ Трампу по поводу Нобелевской премии мира

Премьер Норвегии Йонас Гар Стере признал: с Дональдом Трампом ему пришлось несколько раз проговаривать очевидное – Нобелевскую премию мира присуждает независимый комитет, а не правительства и не Белый дом.

Поводом стала переписка, в которой американский президент связал свою «обиду» за премию с жестким разворотом во внешней политике.



По словам Стере, послание Трампа пришло в ответ на короткое сообщение, отправленное им совместно с президентом Финляндии Александром Стуббом.

В нем норвежский и финский лидеры выступили против решения Вашингтона ввести пошлины для европейских союзников после их отказа допустить США к контролю над Гренландией.

Ответ Белого дома оказался эмоциональным: Трамп написал, что больше не обязан «думать исключительно о мире» и будет заботиться только об интересах США, поскольку Нобелевскую премию ему так и не вручили.

Текст письма обнародовал журналист PBS Ник Шифрин. В нем Трамп также напомнил, что, по его мнению, сделал для НАТО больше, чем кто-либо с момента основания альянса. И дал понять: прежняя риторика «миротворца» осталась в прошлом.

Здесь важен контекст. В течение 2025 года Трамп рассчитывал получить Нобелевскую премию за урегулирование международных конфликтов и считался одним из главных кандидатов. Однако лауреатом стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

Уже в 2026-м Вашингтон начал военную операцию в Венесуэле, Мадуро был захвачен и вывезен из страны, а затем активизировались притязания США на Гренландию. Мачадо на днях передала Трампу свою премию, но Нобелевский комитет назвал этот жест нелегитимным.
Информация
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 15:00
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    "Нобелевскую премию мира присуждает независимый комитет" премьер Норвегии Йонас Гар Стере

    "независимый" -ключевое слово в этом предложении, самому премьеру Норвегии наверное было очень смешно))) скорее "ангажированный" и "насквозь прогнивший"
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 15:11
      Трамп написал, что больше не обязан «думать исключительно о мире» и будет заботиться только об интересах США
      Поэтому и создал министерство войны....
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        -1
        Сегодня, 15:12
        как в воду гляделlaughing , не забывая поглядывать в сторону Арктики
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +2
          Сегодня, 15:14
          "Мне теперь не нужно думать о мире»: Трамп написал в Осло по поводу «Нобелевки»

          Нарцисса Трампа словесно понесло!

          Запомните! По психологии личности нарцисс никогда никого за добро ему не благодарит и быстро об этом забывает, выдвигая к своим прошлым и новым безответным жертвам свои новые надуманные на них обиды и новые к ним претензии для собственного эгоистического удовлетворения! И при этом нарцисс всегда мстителен, изворотлив и опасен.

          Вот таким и является Трамп! Даже, если бы ему и присудили Нобелевскую премию мира, от своей эгоцентричной агрессивной политики он бы никогда не отказался, выжимая на посту президента США для себя в карман всё, что он может, что можно и нельзя!
          1. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Сегодня, 16:07
            Цитата: Татьяна
            Запомните! По психологии личности нарцисс никогда никого за добро ему не благодарит и быстро об этом забывает

            Ну да, в 2023 году Трамп кричал, что венесуэльская нефть это дерьмо, которая только на асфальт годится, а уже в 2025 году заявил, что это самая качественная нефть.
      2. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        0
        Сегодня, 15:17
        Ну , название министерства обороны или войны не так важно , можно назвать и по другому . Но то что он теперь только о интересах сша будет думать ?
        А разве он до этого не о них заботился ?
        Америка в первую сторону о себе самой и печётся . Так было всегда , и так будет .
    3. Андрей К Звание
      Андрей К
      +1
      Сегодня, 15:12
      Трамп написал, что больше не обязан «думать исключительно о мире»

      Кабаре дуэт "Академия" - "Не подходи ко мне, я обиделась..." laughing
    4. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 15:13
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      "независимый" -ключевое слово в этом предложении,

      До чего дожили!! Уже слово "независимый! в первую очередь воспринимается с отрицательным значением! "Совет мира = Совету войны!!" Все с ног на голову!
  3. Панчо_Эскамильо Звание
    Панчо_Эскамильо
    +1
    Сегодня, 15:02
    когда щелкаешь сюзерена по носу, нетрудно спрогнозировать, что прилетит в ответ. а эти думали, что пряник прилетит.
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 15:09
    Интересно, а приговаривая свои мнения, премьер Норвегии и Президент Финляндии, не навязывают свою внешнюю политику? laughing Болтуны!
  5. Андрей Апкадыров Звание
    Андрей Апкадыров
    0
    Сегодня, 15:19
    Логика Трампа понятна. Грубо говоря, пока США тратят деньги на защиту территории в рамках НАТО, не имея возможности возместить свои убытки, Дания рассматривает ее, как лакомый кусок земли с перспективой на будущее. Кто даст гарантию, что через пару десятков лет Дания не привлечет китайские компании, например, для разработки редкоземов в Гренландии?
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:21
    ❝ Нобелевскую премию мира присуждает независимый комитет, а не правительства ❞ —

    — Премию присуждает независимый комитет, а извиняться приходится зависимому главе правительства ...
  7. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 15:23
    Нобелевскую премию мира присуждает независимый комитет, а не правительства и не Белый дом.

    Думаю, если бы у Трампа не было притязаний к Гренландии, этот самый "НЕЗАВИСИМЫЙ" комитет был бы не против присуждения рыжему "миротворцу" премии Мачадо.
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 15:24
    Дали бы Трампу премию, а лучше сразу две и народ в Гренландии не напрягся. Жадные люди в нобелевском комитете сидят. Альфред Нобель другое завещал.
  9. nikanikolich Звание
    nikanikolich
    0
    Сегодня, 15:56
    обидели чубатую мышку, написали в норку. Старый маразматик как дитё малое.
  11. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    0
    Сегодня, 17:00
    .
    Здесь важен контекст. В течение 2025 года Трамп рассчитывал получить Нобелевскую премию за урегулирование международных конфликтов и считался одним из главных кандидатов. Однако лауреатом стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

    И дал понять: прежняя риторика «миротворца» осталась в прошлом.

    Если совсем коротко то обиделся и очень, очень, в белом курятнике где хозяйничает Трамп, он уже пытался нацепить орден, но ему не дали.
    Это все детские обиды из прошлого, мальчика обижали, в песочнице ему не позволяли играть с другими, вот и ополчился на весь мир, а теперь хочет самый большой остров, Гренландию забрать, сделать своей личной писочницей, странно, что не говорит защита от иранских ракет, как румыны и пешки!
  12. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 17:58
    Трамп написал, что больше не обязан «думать исключительно о мире» и будет заботиться только об интересах США, поскольку Нобелевскую премию ему так и не вручили.

    Что можно подумать после такого заявления? Просто детский сад - штаны на лямках, а не серьезные политики.