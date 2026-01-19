ISW: Россия стремится разорвать энергосистему Украины на отдельные «острова»

Россия стремится разорвать энергосистему Украины на отдельные «острова». В этом ее части будут полностью отрезаны от источников производства поставок электроэнергии.Такой прогноз предлагает американский Институт изучения войны (ISW).По мнению аналитиков из США, для начала Вооруженные силы РФ намерены разделить энергетическую систему Украины на две части.В их отчете сказано следующее:Эксперты считают, что такие действия приведут к более частым и масштабным локальным блэкаутам в разных регионах страны. В отчете приводятся также выводы украинского Главного управления разведки (ГУР). В разведслужбе считают, что российские военные активизируют удары по подстанциям атомных электростанций. Это приведет к еще большему нарастанию дефицита электроэнергии и перебоев с теплоснабжением.В отчете ISW упоминается и недавнее заявление на данную тему главы киевского режима Владимира Зеленского. Он отметил, что для своих нужд украинским потребителям требуется в зимний сезон примерно 18 гигаватт электроэнергии, тогда как электростанции страны способны вырабатывать не более 11.Улары Вооруженных сил РФ по подстанциям и линиям электропередач наносятся ежедневно. К примеру, сегодня из-за российских атак без электричества остались Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Черниговская и Сумская области.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»