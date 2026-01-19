ISW: Россия стремится разорвать энергосистему Украины на отдельные «острова»

ISW: Россия стремится разорвать энергосистему Украины на отдельные «острова»

Россия стремится разорвать энергосистему Украины на отдельные «острова». В этом ее части будут полностью отрезаны от источников производства поставок электроэнергии.

Такой прогноз предлагает американский Институт изучения войны (ISW).



По мнению аналитиков из США, для начала Вооруженные силы РФ намерены разделить энергетическую систему Украины на две части.

В их отчете сказано следующее:

Российские войска наносят удары по энергетической сети Украины, пытаясь разделить ее на две части вдоль линии восток-запад.

Эксперты считают, что такие действия приведут к более частым и масштабным локальным блэкаутам в разных регионах страны. В отчете приводятся также выводы украинского Главного управления разведки (ГУР). В разведслужбе считают, что российские военные активизируют удары по подстанциям атомных электростанций. Это приведет к еще большему нарастанию дефицита электроэнергии и перебоев с теплоснабжением.

В отчете ISW упоминается и недавнее заявление на данную тему главы киевского режима Владимира Зеленского. Он отметил, что для своих нужд украинским потребителям требуется в зимний сезон примерно 18 гигаватт электроэнергии, тогда как электростанции страны способны вырабатывать не более 11.

Улары Вооруженных сил РФ по подстанциям и линиям электропередач наносятся ежедневно. К примеру, сегодня из-за российских атак без электричества остались Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Черниговская и Сумская области.
  1. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 15:02
    Российские войска наносят удары по энергетической сети Украины, пытаясь разделить ее на две части вдоль линии восток-запад.

    может быть "север - юг"?
    таким образом разделить восток и запад окраины...
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    Сегодня, 15:03
    Главное чтоб довели дело до конца,без скидок и прочих гуманитарных жалелок.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 15:11
      Для этого надо ОРУ АЭС в ноль ушатать , вот тогда будут и островки и болотца.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 15:25
        oleg-nekrasov-19 hi ,вроде как пробовали наносить примерочные удары ,а дальше пока тишина.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +2
          Сегодня, 15:33
          Да поговаривают , что 5 ТУ-95 уже сегодня переместились поближе к Украине , значит готовятся . В Запорожской области 250 тыс. без света сидят ,до этого в Белгородской области 650 тыс. ,есть за что отвечать , да и пора бы уже заканчивать hi
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +3
            Сегодня, 15:34
            oleg-nekrasov-19,давно пора, ещё после подрыва Крымского моста.
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 15:05
    Он отметил, что для своих нужд украинским потребителям требуется в зимний сезон примерно 18 гигаватт электроэнергии, тогда как электростанции страны способны вырабатывать не более 11.

    Многовато... Надо ещё работать. Удачи нашим разведчикам, ракетчикам, артиллеристам и дроноводам! Средневековье. Костёр. Лучина.
  4. Бан Зай
    Бан Зай
    -12
    Сегодня, 15:07
    Невозможно выполнить эту задачу, советская система готовилась к войне с капитализмом, все там задублировано и основательно построено, имитация бурной деятельности, затраты бешеные
    1. БойКот Звание
      БойКот
      +3
      Сегодня, 15:22
      Возможно, и даже довольно просто. Трансформаторные подстанции 750 кв. Их мало, их не спрятать, их не восстановить. Почему их не трогают - вопрос н высшему руководству России.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 15:25
      Цитата: Бан Зай
      все там задублировано и основательно построено,

      Верно, построено было основательно, надо отдать должное советской системе, но вечного ничего не бывает - регулярные прилёты по объектам генерации дают свои результаты, которые наблюдаются совершенно отчётливо, это даже по украинским пабликам видно.
      Цитата: Бан Зай
      имитация бурной деятельности, затраты бешеные

      Нехватка 7 гигаватт из 18 необходимых, признаваемая самим Зе, уже серьёзная потеря электроэнергии, а удары ВС РФ продолжаются ежедневно. А вот "бурная деятельность" отдельной категории комментаторов видна точно. yes
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 15:30
        Нет, вечное есть. Лапша на уши и святая вера что на халяву всё дадут ради их "исключительности".... laughing

        Много буратин повелось в своё время на такое поле чудес.... Коты базилио и лисы-алисы ещё не перевелись, так же как и поленья из которых выстругивают буратин. Какелы это в очередной раз подтвердили. Их долго и тщательно выстругивали....
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +3
          Сегодня, 15:41
          Цитата: Nexcom
          Какелы это в очередной раз подтвердили. Их долго и тщательно выстругивали

          Их долго и тщательно выстругивали умелые западные ручки, подкармливая печеньками вприкуску с русофобией. Кто поумней, свалили из неньки, остальные теперь расхлёбывают последствия "революции гидности", утешая себя присказкой - "зато не москаль".
      2. Бан Зай
        Бан Зай
        -3
        Сегодня, 16:47
        Нехватка 7 гигаввтов убило 7000 военных ВСУ? Уничтожило энное количество БТ и позволило захватить позиции или окружить врага? Хоть одна область взята под полный контроль? Невменяемые,мягко говоря
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 15:15
    "Американский институт изучения войны" разве ещё не переименован в "Американский институт изучения СВО". . . hi
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 15:18
    Зачем какелам электричество? Оно же советское.
  7. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 15:19
    Олёнка зельтцева по прозвищу "скумбрия восемь гривен" (с) заявила щиро-свидомым - цэ ерунда что холодно, грейтесь положительными эмоциями. Во как! wassat Главное, грит, чтобы в ЕС приняли. lol

    Какелам уже предлагала Супрун - нафик лечиться - главное свежий воздух и гимнастика. wassat

    Вы кого, щиро-свидомые, выбрали то??? Доскакались?

    Следующий опус зельтцев будет вероятно - нафига кушать - пейте минеральную воду?? wassat

    Дурдооом.....

    зы А сами то наверно жрут в три горла и отнюдь не просрочку, в тепле сидят, вода горячая есть, за шмотьём борт в ЕС гоняют... А вы, щиро-свидомые, терпите. Перемога близко... lol
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 15:54
      Цитата: Nexcom
      А вы, щиро-свидомые, терпите.

      Да уж терпят - дома палатки устанавливают как в кэмпинге. Свет там даже предусмотрен. Мечта! Все как в ЕС!!
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 16:17
        Кстати - гениально! (не стебаюсь)
        Небольшую палатку внутри помещения можно легко нагреть чуть ли не парой свечек. На рыбалке зимой так и делают. Сверху - теплоизолятор чтобы тепло не уходило.

        Ну вот есть же соображалка то...
        Кто на западе до такого додумается?
        Жаль что раньше какелы мозги не включали. Проще не допустить проблемы, чем потом хитрО выкручиваться....
  8. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +4
    Сегодня, 15:21
    Думается, что будет лучше не разорвать, а уничтожить.
  9. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 15:54
    750 бахайте и никакой системы не будет.
  10. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:54
    Наверно кому-то очень высокому начальнику в дом прилетело ? Ну просто не знаю что сказать ,стали вдруг понимать слабое место Украины
  11. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -1
    Сегодня, 16:11
    Надо бить так чтобы не только островов не было но свечки и керосиновые лампы боялись зажигать в хатах и квартирах.