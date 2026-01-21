«В окружении врагов»: военная политика Германии в эпоху Вильгельма II
На протяжении всего существования Второго рейха военное дело было неразрывно связано с государственным. Действительно, именно энтузиазм и самопожертвование прусских солдат позволили создать единую Германскую империю. После того как Рейх утвердился в качестве великой державы, он столкнулся с более сложными вызовами, поскольку оказался в окружении враждебных государств. Осознание этого факта определяло военную политику империи вплоть до её падения в 1918 году.
В 1871 году, после победы над Францией, Германская империя закрепила за собой место среди великих держав Европы. Усиление Германии изменило геополитический ландшафт Европы и способствовало усилению враждебности других великих держав по отношению ко Второму рейху – той же Франции нелегко было забыть унижение, которому она подверглась во время Франко-прусской войны, и не возникало сомнений, что рано или поздно она добьется прогресса в создании антинемецкой коалиции.
Военное руководство рейха прекрасно осознавало эту новую реальность. Поэтому 16 февраля 1874 года фельдмаршал Хельмут фон Мольтке выступил в рейхстаге с речью, в которой призвал увеличить поддержку имперской армии, в частности, в плане финансирования и численности личного состава. Он подчеркнул, что Франция проводит полную модернизацию своих вооружённых сил, основанную на модели, которую Пруссия использовала для разгрома Австрии и Франции в предыдущем десятилетии.
Дания и крошечная Голландия тоже укрепляли свои границы с Германией. Российская империя также с подозрением взирала на Германию. Было очевидно, что блестящие действия военного и дипломатического корпуса Германии в период войн за объединение заставили остальной континент с опаской относиться к новой империи.
По мнению Мольтке, лучшим способом предотвратить конфронтацию, к которой могла привести напряженность, было сохранение сильной армии. Однако, по мнению Мольтке, за два года, прошедшие после победы Германии над Францией, в Рейхе наступило самоуспокоение. Мольтке обозначил новые цели армии – прусские и немецкие солдаты блестяще проявили себя в войнах за объединение, но время для агрессивных действий прошло, и новой целью немецкой армии должно было стать поддержание мира в Европе.
Таким образом, Мольтке считал, что необходимо проводить политику, основанную на сдерживании с помощью военной силы. Основная идея заключалась в создании и поддержании армии настолько большой и мощной, что само ее существование удерживало бы вражеское государство от начала военных действий.
Военно-политическая ситуация в конце XIX века
К тому времени, когда Мольтке ушёл в отставку в 1888 году, его позиция была ясна: мир можно сохранить, только сохранив мощное военное присутствие в Центральной Европе. Это мнение было достаточно распространено в немецкой военной политике в последующие годы. Отто фон Бисмарк также поддерживал эту идею, о чём свидетельствует его пламенная речь 6 февраля 1888 года. Однако программа Германии по наращиванию вооружений имела ограниченные и зачастую неоднозначные результаты.
Стратегическое положение Германии значительно ухудшилось, когда Вильгельм II расторг Договор о перестраховке 1887 года, что позволило России вступить в союз с Францией. Заключение Франко-русского союза в 1894 году подтвердило худшие опасения Бисмарка и Мольтке: на восточных и западных границах Германии находились сильные, потенциально враждебные державы.
Тройственный союз обеспечил Германию двумя союзниками на юге – Австро-Венгрией и Италией, однако его было сложно назвать мощной коалицией. Правительство Австро-Венгрии было парализовано внутренней политической борьбой, которая негативно сказывалась на их вооружённых силах. Италия же не была надёжным союзником, поскольку её основные территориальные претензии в Европе могли быть достигнуты только за счёт Австрии.
В то же время Франция и Россия, напротив, были грозными державами. До и после вхождения в альянс они осуществляли масштабные программы, направленные на укрепление своей военной мощи. Помимо введения всеобщей воинской повинности, Франция и Россия приступили к реализации масштабной программы строительства железных дорог.
Извлекая уроки из событий 1870–1871 годов, когда превосходная железнодорожная система Пруссии позволила ей перебросить немецкие войска на фронт до того, как Франция смогла сосредоточить там свои армии, обе страны начали выделять ресурсы для расширения и совершенствования своих железнодорожных сетей. Франция завершила свой проект к 1884 году, повысив скорость и эффективность мобилизации и развертывания своих сил в случае начала новой войны.
Таким образом, к концу XIX века Германия, по крайней мере частично, потеряла два своих главных преимущества: эффективность железных дорог и численное превосходство за счет больших резервов хорошо обученных солдат. Чтобы не отставать от соседей, Рейху требовались радикальные контрмеры. Однако сложные взаимоотношения между кайзером, рейхстагом и вооруженными силами и институциональные препятствия серьёзно ограничивали возможности империи идти в ногу со своими соперниками.
Внутриполитические факторы
Расширению немецкой армии препятствовало несколько факторов. Первым была Конституция Германии. Управлять имперской армией в соответствии с конституцией было непростой задачей, главным образом потому, что это был расплывчатый, а иногда и противоречивый документ.
Следуя конституции, контроль над армией сохранялся в руках императора – власть кайзера над армией была закреплена в статье 63, которая гласила: «Все сухопутные силы Рейха в военное и мирное время находятся под командованием императора». А в статье 64 говорится: «Все немецкие войска обязаны беспрекословно подчиняться приказам императора». Более того, немецкие офицеры и солдаты присягали на верность императору, а не конституции.
Однако финансирование армии и определение ее численности было куда более сложным процессом. Например, в статье 60 говорится:
Однако статья 63, по-видимому, противоречит этому утверждению, поскольку в ней говорится, что «император определяет численность, состав и структуру армии». Кроме того, данная статья наделяет кайзера полномочиями «следить за тем, чтобы все подразделения немецкой армии были укомплектованы и пригодны для ведения войны».
То есть, согласно формулировкам данных статей, ответственность за определение численности армии лежала как на кайзере, так и на рейхстаге, однако окончательное решение о финансировании принималось законодательным органом. Такая система неизбежно приводила к разногласиям при голосовании по бюджетным вопросам.
Учитывая тот факт, что кайзер и рейхстаг редко сходились во мнениях по военным вопросам, такое противоречивое распределение власти создавало предпосылки для конституционных кризисов, связанных с тем, кто именно имел решающее слово при определении численности армии.
Неоднозначные формулировки конституции в отношении контроля над армией неизбежно приводили к разногласиям. Как и следовало ожидать, в эпоху Вильгельма все законы, связанные с армией, сопровождались ожесточенными дебатами по поводу увеличения военных расходов. Хотя в период с 1890 по 1914 год численность императорской армии и расходы на оборону в Германии неуклонно росли, внутренние политические конфликты привели к тому, что Германии было трудно угнаться за своими соперниками.
Германия в гонке вооружений
Чтобы в полной мере оценить влияние внутриполитических конфликтов в Германии на её военную мощь, было бы полезно изучить гонку вооружений, охватившую Европу в течение десятилетия, предшествовавшего Первой мировой войне. Историк Дэвид Стивенсон утверждает, что эту гонку можно разделить на три этапа: 1904–1908, 1908–1912 и 1912–1914 годы. Уровень расходов на оборону — не только в Германии, но и в крупнейших европейских державах: Великобритании, Франции, России, Австро-Венгрии, Германии и Италии – вырос на 6,4% в период с 1903 по 1908 год и на 39,4% в период с 1908 по 1913 год.
Поначалу Германия не могла дать пропорциональный ответ на усиление своих соперников. Хотя её военные расходы в период с 1908 по 1909 год незначительно выросли, численность немецкой армии сократилась на 9000 человек. Это было связано с попытками Второго рейха бросить вызов британской военно-морской гегемонии. Подобный сдвиг приоритетов – с сухопутных войск на военно-морские силы – был прихотью эксцентричного Вильгельма II.
Решение о расширении военно-морского флота Германии вызвало бурные дебаты, однако в конце концов сторонники сильного военно-морского флота одержали верх, и в 1898 году рейхстаг принял закон о ВМФ, который положил начало масштабной программе строительства флота. Эта программа доминировала в оборонном бюджете Германии до тех пор, пока Второй рейх не признал поражение в военно-морской гонке в 1912 году.
Балканские войны оказали значительное влияние на гонку вооружений в Европе. Расходы на оборону значительно возросли во всех крупных европейских державах. В России и Австро-Венгрии, чьи интересы были тесно связаны с Балканами, общие расходы на оборону выросли на 12,1% и 39,3% соответственно (хотя расходы Российской империи по-прежнему более чем в два раза превышали расходы Австро-Венгрии). В Германии общие расходы на оборону с 1912 по 1913 год удвоились, причем большая часть этих средств пошла на нужды армии. В результате в 1912 году численность действующей армии увеличилась на 33 000 человек, а в 1913 году — на впечатляющие 138 000 человек.
В 1914 году немецкая армия увеличилась еще на 18 600 солдат, в результате чего численность имперской армии мирного времени достигла 800 646 человек. Увеличение числа действующих солдат в сочетании с постоянно растущим количеством резервистов привело к тому, что, когда в августе 1914 года разразилась война, в распоряжении рейха было чуть более 3,5 миллионов солдат.
Однако немецкие войска всё равно уступали в численности своим противникам – одна только российская армия превосходила по численности немецкую. После начала Первой мировой войны армия Второго рейха, несмотря на свою репутацию лучшей и почти непобедимой, оказалась бы в крайне невыгодном положении.
Заключение
Германия вступила в Первую мировую войну на невыгодных условиях – несмотря на то, что в период с 1912 по 1914 год имперская армия значительно расширилась, это произошло слишком поздно. Произошло то, чего так опасались Мольтке и Бисмарк. Несмотря на то, что Хельмут фон Мольтке постоянно требовал увеличения численности и финансирования армии, после начала войны она всё равно оказалась в крайне невыгодном положении.
Возможно ли было создание такой армии, которую хотели видеть Мольтке и Бисмарк?
На этот вопрос сложно ответить, поскольку политика сдерживания, предложенная Мольтке и Бисмарком, требовала колоссальных финансовых затрат. А после того как Бисмарк и Мольтке сошли с политической арены, военное руководство Германии было непоследовательным и нерешительным, что практически гарантировало провал политики сдерживания.
Использованная литература
