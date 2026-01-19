Без США, но с Украиной: ЕС не исключает создания нового военного союза

4 538 42
Без США, но с Украиной: ЕС не исключает создания нового военного союза

Тема нового военного союза, который мог бы защитить Европу без участия США, сегодня весьма активно обсуждается в Европе. На данный момент еще нет конкретных предложений, но некоторые варианты уже «на слуху». Об этом пишет Politico.

Если Трамп не отступится от Гренландии, то дальнейшие пути США и Европы разойдутся, и это произойдет обязательно. На сегодняшний день правительства некоторых стран призывают к более решительным ответным мерам против США, вплоть до создания нового военного альянса, где не будет американцев. Зато будет Украина, ведь новый военный союз предлагается создать на основе уже существующей так называемой «коалиции желающих».



Как заявляется, в рамках данной коалиции некоторые страны значительно укрепили отношения между собой, выстроив новую систему сотрудничества, которая и станет основой для военного альянса. К тому же, как заявил один европейский чиновник на условиях анонимности, у Украины на сегодняшний день самая боевая и мощная армия в Европе.

При этом не исключается, что в новый альянс войдут страны, не являющиеся членами Евросоюза, например, те же Великобритания и Норвегия. Да и с США контакты будут поддерживать.

Если включить в расчет военную мощь Украины, а также мощь Франции, Германии, Польши и Великобритании, потенциальная вооруженная сила коалиции желающих окажется огромной и будет включать как ядерные, так и неядерные государства.
42 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 15:24
    Да ,да, обязательно примите Украину, только сначала уточните её территории и готова ли эта коалиция с Россией сойтись а то как будете принимать.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +8
      Сегодня, 15:34
      . Без США, но с Украиной: ЕС не исключает создания нового военного союза


      ЕС быстро нашёл себе нового босса вместо США - Украину.Готовьте свои кошельки господа европерцы.
      1. Вежливый Лось Звание
        Вежливый Лось
        +5
        Сегодня, 15:41
        Цитата: Sky Strike fighter
        ЕС быстро нашёл себе нового босса вместо США - Украину.

        Ну, может, и не босса, но урода в семью - это точно.
        И насчет кошельков - тут одних кошельков не хватит. Придется еще и "импотеку" брать.
        1. роман66 Звание
          роман66
          -1
          Сегодня, 17:37
          И, задницы приготовить, обязательно!
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 16:14
        Без США, но с Украиной. Тема нового военного союза, который мог бы защитить Европу

        Защитником Европы назначат как бы украину. Это очень неудачное для той же Европы решение по идейным, политическим аспектам.
      3. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 17:55
        Цитата: Sky Strike fighter
        ЕС быстро нашёл себе нового босса вместо США - Украину.Готовьте свои кошельки господа европерцы.

        А чего им готовить кошельки? У США Госдолг выше крыши уже сравняли с ВВП, а деньги раздают направо и налево. И эти со своими процентами уже пора забить на всё:
  2. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 15:24
    О, как! Украина способна заменить США в союзе с Европой ? А, пупок не развяжется ? У тех и у других.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 15:33
      Вольноопределяющийся Марек hi ,тут планируется как ,если опять-таки из статьи ,Франция,Германия кошелек-производство оружия и прочих расходников,а Украина-ЧВК.
      1. Вежливый Лось Звание
        Вежливый Лось
        +1
        Сегодня, 15:55
        Цитата: Ропот 55
        Германия кошелек-производство оружия и прочих расходников,а Украина-

        А Украина:
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 16:00
          Вежливый лось hi ,было бы смешно, еслиб не 4 года С.В.О
          1. Вежливый Лось Звание
            Вежливый Лось
            0
            Сегодня, 16:07
            Цитата: Ропот 55
            было бы смешно, еслиб не 4 года С.В.О

            Насчет СВО - действительно не смешно, но это вопрос, скорее, к нашим "стратегам" почему в эту опу мы сунулись с вялым ером. А насчет союза ЕС и Украины - такое впечатление, что у европейцев выросла лишняя хромосома. На бабки они влетят конкретно без достижения желаемого результата. hi
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +1
              Сегодня, 16:11
              Вежливый лось, думаю что это трио бандуристов в тайне надеются что это всё так пугачка от Трампа,мол взвинтил ставки а потом чего поменьше потребует,они сейчас будут надеятся что его в Конгрессе прокатят и он захромает,а там дотянуть до выборов и глядишь придут к власти демократы а они как надеются в Е.С. так "круто солить" не будут.
              1. Вежливый Лось Звание
                Вежливый Лось
                +2
                Сегодня, 16:33
                Как мне кажется, при всей кажущейся абсурдности союза ЕС и Украины, собака зарыта в том, что бандеровщина на украине взрощена и оплачивается большей частью п-сами. А европейцы в процессе противостояния с Россией играют роль прокладки, неплохо на этом зарабатывая. И такое увлекательное занятие они просто так не оставят. Но за все надо платить. Вот им чек "Гренландия" и предъявили. Теперь у них задача, как "И севрюжкой угоститься и на чресла взгромоздиться". Пока, в надежде, что батько
                чего поменьше потребует
                демонстрируют "братские чувства" к Незалежной.
                1. Ропот 55 Звание
                  Ропот 55
                  0
                  Сегодня, 16:50
                  Вежливый лось,думаю Трамп просто немножко ухи поел в своих стремлениях,с демократами у Е.С. така любовь была и ничего обоих партнёров устраивала,вот Е.С и будут крутиться да выкручиваться до следующей пересмешник в Белом доме.
  3. Развед Звание
    Развед
    +3
    Сегодня, 15:28
    Все это чепуха. И не в этом суть.
    Суть в том, что Трампы приходят и уходят. А Штаты остаются. И что будет после Трампа - никому не ведомо.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 16:10
      Уверяю - если Донни таки отожмёт Гренландию, её обратно уже хрен отдадут даже демократы..

      А вообще - эта война с самого начала была затеяна за ради сокрушения Гейропы, просто сейчас всё перешло в открытую стадию. Рыжий решил что политес теперь не обязателен - всё уже на мази и стремительно летит к финалу. Смысл тогда кокетничать?
      1. Развед Звание
        Развед
        +2
        Сегодня, 16:15
        Цитата: paul3390
        вообще - эта война с самого начала была затеяна за ради сокрушения Гейропы


        Допустим. Но где гарантия, что после Трампа не придет анти-Трамп и не только переиграет все обратно, но пойдет ещё дальше?
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +2
          Сегодня, 16:32
          Неужели вы считаете что всё происходящее - личные тараканы Донни? Нет, так это не работает. То что он делает - план, согласованный по крайней мере со значительной частью американской элиты. Именно потому ему и позволили переизбраться второй раз. И его задача - успеть всё провернуть так, чтобы обратный ход дать было бы уже невозможно.
          1. Развед Звание
            Развед
            0
            Сегодня, 17:17
            Давайте дождемся хотя бы промежуточных. И того, что последует дальше.
            Донни пока резвится. Пока ему укорот не дали.
            Просто поставьте себя на место высшего офицерского состава армии, сотрудников АНБ, ЦРУ. Представьте, что все эти люди десятилетиями придерживались устойчивой доктрины, разрабатывали понятные планы и проекты.
            И что теперь? Все устои коту под хвост? И дальнейшее будет зависеть только от того, какого цвета жидкость ударит Донни в голову, когда он встанет с постели следующим утром?
            Нельзя, конечно, исключать того, что Донни просто косит под оригинала, а на самом деле занимается многоходовками. Но чтобы это понять надо время.
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              +2
              Сегодня, 17:25
              США физически больше не в состоянии содержать всех своих союзников, в том числе по НАТО. Это не зависит от желания лично Донни - это объективная реальность. Таким образом - Гейропа по определению превращается из партнёра, хоть и младшего, в банальный обед. Иного источника у США поддержать своё существование хоть на ближайший десяток лет - просто нет. Китай нонеча хрен ограбишь, набрал такую мощь что сам кого хочешь офоршмачит, а скажем у России - требуемых сумм просто нет. Всё что можно - из нас уже вывезли за 30 лет, оставшееся Америку ни фига не спасёт. МАЛО! Итого - место с эликсиром молодости на планете только одно - Европа..

              На фоне этого факта - ну какое имеет значение кто там к чему готовился и какие планы составлял?? Прежние устои - да, коту под хвост. Ибо речь идёт - уже о самом выживании США..
      2. guest Звание
        guest
        +1
        Сегодня, 16:55
        Цитата: paul3390
        эта война с самого начала была затеяна за ради сокрушения Гейропы

        Ну это тогда и в наших интересах, гейропа как минимум последние 500 лет была нашим главным врагом.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +2
          Сегодня, 17:10
          Так и есть. Ибо первое что делает в очередной раз объединённая Гейропа - тут же лезет типа завоёвывать Россию... И отшибить подобные потуги - можно только создав раздробленную на множество не дружащих кусочков структуру на её месте..
        2. Развед Звание
          Развед
          0
          Сегодня, 17:24
          Цитата: guest
          Ну это тогда и в наших интересах, гейропа как минимум последние 500 лет была нашим главным врагом.


          Возможно. Не проверял. Но я родился и вырос в СССР. И сколько себя помню, главным вероятным противником для Союза была армия США.
          Да, порой проскакивали некоторые данные о реваншизме в ФРГ и пр., но в основном нас пугали американской военщиной.
  4. kventinasd Звание
    kventinasd
    +5
    Сегодня, 15:29
    у Украины на сегодняшний день самая боевая и мощная армия в Европе.

    Громко сказано. Без иностранных вливаний, ВСУ представляют из себя жалкое подобие армии, в которой количество дезертиров превышает количество бусифицированных.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 15:35
      у Украины на сегодняшний день самая боевая и мощная армия в Европе.
      По сравнению с Европой, таки да !
  5. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 15:30
    Во прикол!Сейчас Эвропа доит америку(в военном смысле),а потом краина будет доить Эвропу,она,конечно,и сейчас её доит,но будет "на законных основаниях",а аппетит у кохлов растёт вместе "с основаниями"...
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 15:30
    Сами там в этих союзах не запутались?
    Толку- то....
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 15:31
    На военный союз нужны деньги, а у ЕС с этим проблемы.
    1. HAM Звание
      HAM
      +2
      Сегодня, 15:36
      Зато у краины нет проблем с деньгами...( wassat )
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 15:40
        С деньгами нет проблем пока их дают.
        1. HAM Звание
          HAM
          +1
          Сегодня, 15:41
          Это был сарказм.................
  8. torbas41 Звание
    torbas41
    +1
    Сегодня, 15:40
    Новый европейский военный союз, это не о чем. Во первых США не допустит таких вольностей своих холопов, а во вторых в коалиции желающих просто не окажется желающих. Своя рубашка всегда ближе к телу.
  9. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 15:43
    Без США, но с Украиной: ЕС не исключает создания нового военного союза

    Европеоидам до усрачки охота раздербанить Россию, вот только фантомные боли бередят былые раны, особенно в мае. И хочется и колется, как говорится. Для того и лепят ЧВК "Украина" но, поскольку лепят из *овна, на лад их дело не идёт...
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:46
    Одни, первые, на роль полезных дурней есть, кто следующий?
    А так понятно, кастрюлеголовых скакуасов под корень выведут, причём они сами так радостно в начале скакали... что дальше?
  11. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:52
    Я так понимаю сейчас все вооружение пойдет из строевых частей стран ЕС .Просто по другому никак, оно с неба вдруг не упадет
  12. север 2 Звание
    север 2
    +2
    Сегодня, 16:13
    такой военный союз в Европе не реален , пока в Европе не появится новый Гитлер . Говоря про дефицит финансов у Европы , что бы создать военный союз без США , следует заметить , что к приходу к власти Гитлера Германия была нищая как церковная мышь ... а через десять лет Гитлер всех немцев накормил , обул и одел и загрузил работой по -полной. Притом , как только появится в Европе , возможно на Украине возможно в Германии , новый Гитлер , так он сразу объединив Европу для расширения жизненного пространства и безопасности Европы , сразу положит болт на законы об нераспространении ЯО . Технические возможности и научные кадры в Европе быстро найдутся это сделать . КНДР , Пакистану , Индии не сумели помешать обзавестись ЯО , трудно будет это сделать и под новым Гитлером объединённой в военный союз Европе . Но что новый Гитлер появится , его выведут из генов украинских нацистов , на Украине , это более всего вероятно , даже чем в Германии . А посему , государственность нынешней бендеровской окраины именно сейчас должна быть помножено на НОЛЬ!!! Что бы не ждать , как прошлый раз пока тот Гитлер накормит и оденет и заставит на него работать и ему оружие ковать всю тогдашнюю Европу . Да и тогда тот Гитлер не знал , что такое ЯО и как его создать ... Так что ничего тут смешного с такими планами Европы нет.
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 16:28
    У этих еврогейских клоунов половина всего оружия американское! Да и без рынка американского они зачахнут!
  14. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 16:47
    создания нового военного союза ЕС предопределено дано-давным, а политика Трампы лишь ускорила процесс создание ЕэСовской армии.
    Имея свою Европейскую армию политика ЕС обозначенная программой Восточное партнёрство предопределят предопределяет неизменность цели - дефрагментацию-деколонизацию РФ, а приём Украины в ЕС делает её ударной силой в антиРФовской политике ЕС.
  15. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    0
    Сегодня, 16:51
    Если появится у власти РФ желание победить Украину, то ей никакие союзы и альянсы не помогут.
  16. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 17:07
    ЕС не исключает создания нового военного союза

    Ну как же они хотят в табло получить! Просто умоляют! Мазохисты, что с них возьмешь... laughing
  17. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 17:49
    Интересное фото - прямо таки "Тайна вечеря"
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 17:59
      ❝ Интересное фото - прямо таки "Тайна вечеря" ❞ —