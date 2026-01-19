. Без США, но с Украиной: ЕС не исключает создания нового военного союза

Если включить в расчет военную мощь Украины, а также мощь Франции, Германии, Польши и Великобритании, потенциальная вооруженная сила коалиции желающих окажется огромной и будет включать как ядерные, так и неядерные государства.

Тема нового военного союза, который мог бы защитить Европу без участия США, сегодня весьма активно обсуждается в Европе. На данный момент еще нет конкретных предложений, но некоторые варианты уже «на слуху». Об этом пишет Politico.Если Трамп не отступится от Гренландии, то дальнейшие пути США и Европы разойдутся, и это произойдет обязательно. На сегодняшний день правительства некоторых стран призывают к более решительным ответным мерам против США, вплоть до создания нового военного альянса, где не будет американцев. Зато будет Украина, ведь новый военный союз предлагается создать на основе уже существующей так называемой «коалиции желающих».Как заявляется, в рамках данной коалиции некоторые страны значительно укрепили отношения между собой, выстроив новую систему сотрудничества, которая и станет основой для военного альянса. К тому же, как заявил один европейский чиновник на условиях анонимности, у Украины на сегодняшний день самая боевая и мощная армия в Европе.При этом не исключается, что в новый альянс войдут страны, не являющиеся членами Евросоюза, например, те же Великобритания и Норвегия. Да и с США контакты будут поддерживать.