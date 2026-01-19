Песков: если Трамп аннексирует Гренландию, он войдёт в мировую историю
По словам главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, Москва согласна с оценками, что Трамп, решив вопрос с принадлежностью Гренландии, войдет в мировую историю. В то же время Песков отказался давать какую-либо оценку планам Трампа о захвате принадлежащего Дании острова и комментировать абсурдные заявления Вашингтона, касающиеся пресловутой «российской угрозы» для Гренландии.
При этом Песков отметил, что, если даже полностью абстрагироваться, хорошо это или плохо и насколько аннексия США Гренландии соответствует параметрам международного права, трудно не согласиться с мнением ряда международных экспертов, считающих, что, решив вопрос присоединения острова, Трамп неизбежно войдет не только в американскую, но и в мировую историю.
Между тем спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев посетит запланированный на ближайшие дни Всемирный экономический форум в Давосе, где планирует встретиться с представителями команды Трампа. При этом примечательно, что, если ранее европейские лидеры рассчитывали, что ключевой темой форума в Давосе станет обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины, благодаря заявлениям Трампа фокус мировой политики бесспорно сместился на Гренландию и вполне реальные угрозы существованию НАТО.
В то же время министр финансов Германии Ларс Клингбайль после стремительного отступления с Гренландии немногочисленного немецкого контингента обвинил США в провокациях и заявил, что «предел достигнут».
