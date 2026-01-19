Песков: если Трамп аннексирует Гренландию, он войдёт в мировую историю

Песков: если Трамп аннексирует Гренландию, он войдёт в мировую историю

По словам главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, Москва согласна с оценками, что Трамп, решив вопрос с принадлежностью Гренландии, войдет в мировую историю. В то же время Песков отказался давать какую-либо оценку планам Трампа о захвате принадлежащего Дании острова и комментировать абсурдные заявления Вашингтона, касающиеся пресловутой «российской угрозы» для Гренландии.

При этом Песков отметил, что, если даже полностью абстрагироваться, хорошо это или плохо и насколько аннексия США Гренландии соответствует параметрам международного права, трудно не согласиться с мнением ряда международных экспертов, считающих, что, решив вопрос присоединения острова, Трамп неизбежно войдет не только в американскую, но и в мировую историю.



Между тем спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев посетит запланированный на ближайшие дни Всемирный экономический форум в Давосе, где планирует встретиться с представителями команды Трампа. При этом примечательно, что, если ранее европейские лидеры рассчитывали, что ключевой темой форума в Давосе станет обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины, благодаря заявлениям Трампа фокус мировой политики бесспорно сместился на Гренландию и вполне реальные угрозы существованию НАТО.

В то же время министр финансов Германии Ларс Клингбайль после стремительного отступления с Гренландии немногочисленного немецкого контингента обвинил США в провокациях и заявил, что «предел достигнут».
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    Сегодня, 15:29
    Зная как Трамп хочет попасть в МИРОВУЮ историю как самый -присамый президент,так брать на слабо. Подначкой попахивает.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +8
      Сегодня, 15:34
      А ведь одной из заявленных целей СВО является не допустить наземного вторжения НАТО на Украину и предотвратить угрозу со стороны США, ну точь в точь зеркально как заявляет Трамп про Гренландию, только вот мы все как-то стыдливо обтекаемо это формулируем. Скажите прямо Трампу, это наши жизненно важные интересы и пошел вон со своей сделкой.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 15:37
        Silver99 hi , вторжение НАТО??? Не слышал, вроде как не вступление Украины ни в один из военных блоков озвучивалось,то есть нейтральность,а так Украина уже бы давно с хлебом солью встречали бы интервентов из НАТО. Но те пока по из подтишка действуют.
        1. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 16:02
          Ропот 55
          а так Украина уже бы давно с хлебом солью встречали бы интервентов из НАТО.

          Официально тема "НАТО - ТАК" обсасывается на украине с начала 2000-х В это время сам был там и видел, что происходило.
          если Трамп аннексирует Гренландию, он войдёт в мировую историю

          Несомненно. С учетом потепления климата и таяния ледников, территория гигантского острова принесет астрономические выгоды владельцу.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +2
            Сегодня, 16:04
            frruc hi ,вот именно там и сама территории многое даёт без таенья льдов.
      2. Vbr Звание
        Vbr
        +2
        Сегодня, 15:41
        РФ и КНР не собирались нападать на США ни через Гренландию, ни ещё как. А вот если трампецкий получит Гренландию, то намного легче парализует наш северный флот. Надо объяснять, что это для вас значит?
        1. guest Звание
          guest
          +1
          Сегодня, 16:42
          Цитата: Vbr
          А вот если трампецкий получит Гренландию, то намного легче парализует наш северный флот.

          Да нет, у него и так уже база в Гренландии давно есть так, что он и сейчас это уже вполне, при наличии желания и возможности, сделать сможет.
        2. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 17:56
          Так для американцев и так раздолье в Гренландии, творили что хотели всегда. Да и поближе Гренландии их базы есть
      3. Saturn VII Звание
        Saturn VII
        +1
        Сегодня, 16:40
        Скажите прямо Трампу, это наши жизненно важные интересы и пошел вон со своей сделкой.
        А им некогда говорить. Они разминают губешки, что б ботинки великого Трампа целовать. Песков вон очередь уже занимает.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 15:34
      минусов в этом для России нет ,так думаю)) laughing hi
    3. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 15:37
      По словам главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, Москва согласна с оценками, что Трамп, решив вопрос с принадлежностью Гренландии, войдет в мировую историю.

      Вот понемногу и начинают менять смысл сказанного. Приплели Москву, потом приплетут всю Россию, затем каждого отдельного гражданина. Мне вот, как русскому, плевать на Трампа и Гренландию.
      А Песков сказал так, цитата: "Существуют эксперты международные, которые считают, что, решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдет в историю. Причем не только в историю Соединенных Штатов, но и в мировую историю. И еще раз повторяю, без обсуждения, хорошо это или плохо, с этими экспертами трудно не согласиться"
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 15:40
        Теренин hi ,а мне как гражданину России не плевать,Трамп Гренландию не как поле для гольфа использовать хочет а как военную базу ну и зачем нам грубо говоря ещё одно опасное направление и без этого мишеней выше крыши.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          -2
          Сегодня, 15:43
          Цитата: Ропот 55
          Теренин hi ,а мне как гражданину России не плевать,Трамп Гренландию не как поле для гольфа использовать хочет а как военную базу ну и зачем нам грубо говоря ещё одно опасное направление и без этого мишеней выше крыши.

          hi
          В таком случае Вам придется срочно, срочно... сильно огорчиться и долго ругаться или пить успокоительные. crying
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 15:46
            Теренин,я своё отволновался,просто интересно до каких границ отпустят Трампа и на каком рубеже осадят.
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +1
              Сегодня, 16:15
              Цитата: Ропот 55
              Теренин,я своё отволновался,просто интересно до каких границ отпустят Трампа и на каком рубеже осадят.

              Волнение и огорчение немного разные чувства.
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                0
                Сегодня, 16:18
                Теренин,согласен, только вот огорчение успокоительное не лечит,тут горькую пить придётся,а она в последнее время испортилась, придется самогоном лечиться.
                1. Теренин Звание
                  Теренин
                  +2
                  Сегодня, 16:23
                  Цитата: Ропот 55
                  Теренин,согласен, только вот огорчение успокоительное не лечит,тут горькую пить придётся,а она в последнее время испортилась, придется самогоном лечиться.

                  У меня тоже самое, что такое успокоительное не знаю, а самогоночки выпито... winked аж все квоты выбрал.
        2. Andobor Звание
          Andobor
          +2
          Сегодня, 15:52
          Цитата: Ропот 55
          использовать хочет а как военную базу ну

          Как военную базу американцы и так Гренландию используют, без всяких ограничений, а отжимая её, он Европу и НАТО шатает.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 15:54
            Andobor hi ,сейчас это территория Дании и США несколько ограниченно,а станет остров американский и там совершенно другие стройки и объекты появятся.
            1. Andobor Звание
              Andobor
              0
              Сегодня, 15:58
              Любые практичные американские запросы Дания удовлетворяет, шумное отжатие Гренландии - пиар Трампа. Нет там практического смысла.
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                +1
                Сегодня, 16:03
                Andobor,тогда чего же из-за этого пиара так возбудилась в Е.С. вон уже тарифные войны грозятся начать,а для буржуев кошелек это серьезно,или опять спектакль разыгрывают?!
                1. Andobor Звание
                  Andobor
                  0
                  Сегодня, 16:24
                  Цитата: Ропот 55
                  так возбудилась в Е.С.

                  Так он Европу нагибает, может и действительно отжать, европейские элиты подсвинки его врагов в США, сделает своими подсвинками, успокоится, но это не быстро, подозреваю Трампа не хватит.
                  1. Ропот 55 Звание
                    Ропот 55
                    +1
                    Сегодня, 16:32
                    Andobor,тогда это уже не пиар а жёсткая операция "Кто в доме Хозяин" причём в насильственной форме,в 90-тых так проверяли на что соседняя группировка годиться и если хоть один ларек отдавали то сжирали целиком или под себя подминали.
              2. Теренин Звание
                Теренин
                +2
                Сегодня, 16:20
                Цитата: Andobor
                шумное отжатие Гренландии - пиар Трампа.

                Да. И кидок Трампа на Новбелевку сыграл немалую роль. Трамп понимает, что в качестве компенсации Гренландия перекрывает Нобелевскую раз в 100!
                1. Ропот 55 Звание
                  Ропот 55
                  0
                  Сегодня, 16:34
                  Теренин, ещё одно доказательство что Трамп эмоционально неустойчив,то писали что танец Мадуро в интернете послужил спусковым крючком,тут то что премию не выписали,опасненько.
            2. Lako Звание
              Lako
              0
              Сегодня, 17:49
              Да плюс ещё и влияние в Арктике. Не просто так Трамп озаботился строительством ледокольного флота.
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                0
                Сегодня, 17:51
                Lako hi ,ледоколы будут "охранять" Канаду wink ,не просто так 52 штат США однако,а то как Трамп заявил вокруг российские подлодки так и вьются,так и вьются.
        3. Ныробский Звание
          Ныробский
          0
          Сегодня, 18:23
          Цитата: Ропот 55
          а мне как гражданину России не плевать, Трамп Гренландию не как поле для гольфа использовать хочет а как военную базу...

          Да полноте вам коллега, так переживать. Сейчас остров по сути и так НАТОВСКИЙ с действующей американской базой на своей территории, будет полностью матрасный.
          И в том и в другом случае, он как выполнял, так и будет выполнять роль северного форпоста объединённого Запада против России, независимо от юридической принадлежности.
          Однако отжим острова
          -А) подрывает "единство" Запада
          -Б)Ставит под вопрос целесообразность содержания блока НАТО в текущем формате в виду его
          неэффективности.
          -В)Автоматически снимает проблему признания Соединёнными штатами Крыма за Россией т.к. присвоение одного, без признания законности присвоения другого, в аналогичной ситуации, не комильфо.
          Что касается контроля за СМП, то как мы раньше могли его контролировать в зоне своего побережья и своей экономической зоны, так и дальше сможем контролировать в этих пределах.
          Так что пусть Европы переживают, это их грабят с параллельным изнасилованием.
          Цитата: Ропот 55
          зачем нам грубо говоря ещё одно опасное направление и без этого мишеней выше крыши.
          Мишеней таки да, добавится winked
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 16:13
        Цитата: Теренин
        Трамп, безусловно, войдет в историю.

        Скорее, ВЛЯПАЕТСЯ!!
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 16:19
          Егоза hi ,ну его внутренняя политика уже дала козыря демократам а они своего не упустят.
    4. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 16:13
      Донни уже старый, и не может не понимать, что осталось ему крайне недолго.. И - ему очень хочется войти в историю как величайший американский президент, удвоивший территорию США и решивший кучу назревших проблем. Ну а уж как у него это получится - будем поглядеть...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 16:16
        paul3390 hi ,он не особенно свои планы и скрывал его лозунг сделаем Америку вновь великой был известен давно,просто многие его не правильно расшифровывали, но если Трамп не загасит недовольство ICE внутри штатов получит импичмент.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 15:30
    Трамп неизбежно войдет не только в американскую, но и в мировую историю.
    А может и вляпаться в историю ! fellow
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 15:35
      Так уже вляпался.... Так жадал, оно вот оно как... wink Теперь обида на весь мир....
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 15:38
        Думал, вот она, награда
        Ведь не веслами не надо, не, не ладонями
        Комары, слепни да осы
        Донимали, кровососы, да не доняли
    2. gsev Звание
      gsev
      +2
      Сегодня, 15:37
      Цитата: Uncle Lee
      А может и вляпаться в историю !

      Большинство американцев не желают аннексии Гренландии. Их устраивает взаимопонимание и добрососедство с Данией сложившееся с 1940 года, когда начался процесс утраты Данией Исландии.Вслед за аннексией Гренландии США обратят взоры на Кубу, Антильские острова, Шпицберген и остров Врангеля.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 15:43
        gsev hi , большинство американев и не знают где эта Гренландия и что это Гренландия,у них проблем и без этого хватает,а на добрососедство им вообще фиолетово они же супер -пупер держава.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 16:08
          Александр, hi!
          Цитата: Ропот 55
          большинство американцев и не знают где эта Гренландия и что это Гренландия,у них проблем и без этого хватает,а на добрососедство им вообще фиолетово они же супер -пупер держава.
          Большинство американцев, уверяю Вас, и про Данию ничего не знает - где это и кто это.
          Да и про Европу в целом... Знают, что это где-то восточнее Восточного побережья - в лучшем случае. Видел по телевизору опрос на улице, лично разговаривал - Россию ищут в Африке...
          Без смеха.
          ОЧЕНЬ удивил одного американского американца 25-и лет, сказав ему, что Америка не граничит с Японией. Единственное, что он, обалдевший, спросил: "А зачем же мы тогда с ней воевали?" Дело было в Сан-Антонио, Техас.

          И да, скидки в соседнем супермаркете на туалетную бумагу для них куда более значимое событие, чем все Гренландии в мире, сколько бы их ни было.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 16:14
            Zoldat A hi , и это в крупных городах США а в мелких и сельской местности интереса к Европе и прочим частям Мира ещё меньше,а вот про соседний супермаркет вы прям в точку попали.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +2
              Сегодня, 16:24
              Цитата: Ропот 55
              и это в крупных городах США а в мелких и сельской местности интереса к Европе и прочим частям Мира ещё меньше

              Сан-Антонио - довольно большой город с нашу Казань.
              Доводилось проездом бывать в их "заднице мира" - "городах" с населением 300-500 человек. Создалось впечатление, что они и Вашингтон-то толком не знают, где расположен. Оно им не особо и надо, это знание.
              Зато удивило одно их сходство с нашими красноярскими. В красноярском крае "деревня рядом" - это 95 километров (бывал в командировке). А у этих - "соседний супермаркет со скидками" тоже рядом - каких-то 50 миль... laughing
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                +1
                Сегодня, 16:40
                Zoldat A,это только подтверждает тот факт что жители небольших городов очень схожи не смотря на то что живут очень далеко друг от друга, нежели жители столиц и крупных мегаполисов.
                1. Zoldat_A Звание
                  Zoldat_A
                  +2
                  Сегодня, 16:52
                  Цитата: Ропот 55
                  это только подтверждает тот факт что жители небольших городов очень схожи не смотря на то что живут очень далеко друг от друга, нежели жители столиц и крупных мегаполисов.

                  Не знаю, какая сила могла бы заставить меня прокатать 50 миль в один конец за скидками на туалетную бумагу, если она продаётся в сельпо рядом "на три копейки" дороже... laughing
                  Американцы - запросто. Наши красноярские тоже, но только потому, что ближе нигде не купишь.
                  1. Ропот 55 Звание
                    Ропот 55
                    0
                    Сегодня, 17:54
                    Zoldat A,это у них национальный вид спорта , шоппинг называется тут главное процесс.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 15:36
    Трампу не аннексировать надо остров принадлежащий Дании,а аншлюсировать саму Данию вместо с островом Гренландия в состав США,а там и до Польши недалеко через чехословаков. . . soldier
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 15:45
      андрей мартов hi ,ну и на кой нам такой сосед??? И поляков с их русофобией за глаза,а тут ещё эти "владельцы" мира нарисуются.
      1. sdivt Звание
        sdivt
        +1
        Сегодня, 15:58
        Цитата: Ропот 55
        ну и на кой нам такой сосед?

        так мы и так с США соседи, по Берингову проливу
        границы соприкасаются, 50км общей границы!
        и никакой Чехословакии для этого не надо
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 17:56
          sdivt hi ,ага ,только там жить неудобно и не комфортно,а вот в Польше самое то,и местные на всё готовы и до наших важных объектов близко, инфраструктура развита,сплошные плюсы.
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 15:36
    Трамп уже вошел в Историю безо всяких гренландий. Кто его одернет, войдет в историю еще глубже.
  5. ASG7 Звание
    ASG7
    +1
    Сегодня, 15:37
    Ну не зря же именно на Аляске взрослые дядьки встречались, вот и всплывают секретные пункты договоренностей.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 15:53
      Секретные пункты мы вряд ли узнаем, но Путин открыто сказал Трампу, давай в Арктике замутим совместный полимерный бизнес. И еще, очень интересно, формат встречи на Аляске внезапно стал три на три. Дипстейт за Трампом присматривает.
      1. ASG7 Звание
        ASG7
        0
        Сегодня, 16:11
        Вы правы, Трамп это говорящая голова и за ним присматривают, но не дипстейт в вашем понимании.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:57
      Цитата: ASG7
      Ну не зря же именно на Аляске взрослые дядьки встречались, вот и всплывают секретные пункты договоренностей.

      Вы так уверено это написали, что захотелось увидеть достоверное подтверждение. Ведь оно же есть у вас? smile
      1. ASG7 Звание
        ASG7
        0
        Сегодня, 16:08
        Ну тогда предъявите свои полномочия.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 16:28
          Цитата: ASG7
          Ну тогда предъявите свои полномочия.

          Понятно, подтверждения можно не ждать, вполне предсказуемый ответ.
  6. Александр Х Звание
    Александр Х
    +3
    Сегодня, 15:38
    Во бином Ньютрна открыл! Даже Гилер вошел в историю. И Трамп войдет. Только войдет, как разжигатель войн во всему Миру и похититель президентов или как захватчик Гренландии. Или как убийца иранцев. Какое позитивное деяние Дони совершил?
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +1
      Сегодня, 16:30
      Цитата: Александр Х
      войдет, как разжигатель войн во всему Миру и похититель президентов или как захватчик Гренландии. Или как убийца иранцев

      Вообще-то, если мне память не изменяет, за всю историю США (за 250 лет!) был единственный президент, Джимми Картер, за время четырехлетнего срока которого США не участвовали в войнах, не вторгались в другие страны и не начинали новых военных конфликтов
      А Трамп свой шанс стать самым-самым успешно профукал, обстреляв Иран и выкрав президента суверенной страны
  7. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Сегодня, 15:42
    Знатно тролят дедушку Трампа.
    Теперь ему не до 404 - нужно отрабатывать доверие )
  8. Vbr Звание
    Vbr
    +1
    Сегодня, 15:49
    Откуда столько трампожополизов с какими-то идиотскими несбыточными надеждами?
  9. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:50
    Трамп как человек с завышенным самомнением ,просто мечтает быть упомянутым потомками
  10. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 16:00
    В своё время выхордцы из Европы колонизировали, жестоко уничтожая местных жителей, индецев, Северо-Американский котинент.
    Теперь выходцы из США в лице американцев приступают к уничтожению европейцев, путём их тотальной колонизации.
    "... Что посеял - то и пожнёшь..."
  11. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    0
    Сегодня, 16:11
    Многие совершено не понимаютТрампа и его мотивов. И вешают неправильные ярлыки.
    Трамп УЖЕ вошел в Историю !
    Реально: ему абсолютно пофигу все эти политические дрязги внутри Штатов, и даже те промежуточные выборы, ибо его забота - чисто прагматическая - чтобы импичмента не было.
    Ему пофигу та MAGA и та Юкрэйн с той Гейропой, НАТОй и Венесуэлой... Он - УЖЕ на Вершине . Апофеоз в конце жизни ( 79 лет всё-таки)
    Он УЖЕ достиг всего, чего хотел.
    После первой неудачной каденции и кидка от демпартии на выборах, он собрал команду молодых, в отличие от упертых старпёров типа "пэнсов-болтонов" в первый срок и сейчас лепит что хочет , прекрасно понимая возможные последствия, но ему - пофигу.. ( например эта подаренная медалька Норвежской выделки, похищение Мадуро с женой.. и т.д.) ..Трамп потихоньку мстит демократам на всех фронтах.Он обрезал им многие кормушки и часть лохоктората..
    Он и так УЖЕ вошел в Историю США. ( в плюс или в минус- это уж лет через 50 видно будет).
    Так что оценивайте все "базары" и поступки мистера Трампа с точки зрения вышеуказанных мотивов...
    Это конечно мое сугубо ИМХО...
  12. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    0
    Сегодня, 16:11
    Кажется, кто-то кого-то довольно открыто провоцирует…Человек хочет сначала денег, потом власть, потом славу.
    Это мы и наблюдаем, все хотят в учебники по истории.
  13. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 16:12
    Кирилл Дмитриев посетит запланированный на ближайшие дни Всемирный экономический форум в Давосе, где планирует встретиться с представителями команды Трампа.

    а для европы он - не под санкциями??
    или Трамп и это - для него - порешал?
  14. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 16:22
    Если какая-то страна поставила бы в Гренландии гиперзвуковые ракеты, можно было бы попробовать уничтожить часть городов северной Америки внезапным ударом, или просто держать их там как угрозу
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:35
    Скорее бы уже Трамп прибрал к рукам Гренландию! Надеюсь, они начнут грызться между собой, а то все одни разговоры о пошлинах wink
  16. Radikal Звание
    Radikal
    +2
    Сегодня, 17:03
    Песков: если Трамп аннексирует Гренландию, он войдёт в мировую историю
    Усатый комплименты Рыжему рассыпает, то иностранным агентам руки целует. sad
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 17:21
      Получается из слов Димы Пургометова - Москва не против, что бы Дони аннексировал Гренландию.
      Только не понятно, он "отсебятину несёт" или это "последствия Аляски".
  17. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 17:04
    Он уже вошел в Мировую историю, а Гренландия это так, вишенка на торте.
  18. Ghost1 Звание
    Ghost1
    0
    Сегодня, 17:38
    Смотрю тут в комментариях в эйфории некоторые от Трампа what
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 17:44
      Скорее дисфория от заявлений Пескова.