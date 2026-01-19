«Роскосмос» проведет переговоры с NASA по сведению МКС с орбиты
История МКС выходит на финишную прямую. «Роскосмос» в течение 2026 года проведет переговоры с NASA о сроках и процедуре сведения станции с орбиты. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов. По действующим планам эксплуатация комплекса должна завершиться в 2028-м, а к 2030-му станцию предполагается утилизировать.
Станция работает с конца 1998 года и давно перешла в режим продленной службы. Ее ресурс растягивали несколько раз, но возраст берет свое: еще в 2023 году тогдашний глава NASA Билл Нельсон говорил о сведении МКС в 2030-2031 годах, подчеркивая, что конструкция стареет и требует все более сложного обслуживания. Освобожденную орбиту, по замыслу Вашингтона, займут частные станции.
Для России это не конец, а новое начало. В 2024-м подписан генеральный план по созданию Российской орбитальной станции, которая должна заменить МКС.
Развертывание начнут в декабре 2027 года запуском научно-энергетического модуля с Восточного ракетой «Ангара-А5М». Затем в космос отправится базовый модуль с функциями управления.
По сути, переговоры с NASA – это не только про «когда сводить», но и про «как расходиться» после завершения совместного проекта. Переход к параллельным орбитальным контурам потребует точной стыковки графиков и ответственности за утилизацию.
