«Роскосмос» проведет переговоры с NASA по сведению МКС с орбиты

История МКС выходит на финишную прямую. «Роскосмос» в течение 2026 года проведет переговоры с NASA о сроках и процедуре сведения станции с орбиты. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов. По действующим планам эксплуатация комплекса должна завершиться в 2028-м, а к 2030-му станцию предполагается утилизировать.

Станция работает с конца 1998 года и давно перешла в режим продленной службы. Ее ресурс растягивали несколько раз, но возраст берет свое: еще в 2023 году тогдашний глава NASA Билл Нельсон говорил о сведении МКС в 2030-2031 годах, подчеркивая, что конструкция стареет и требует все более сложного обслуживания. Освобожденную орбиту, по замыслу Вашингтона, займут частные станции.



Для России это не конец, а новое начало. В 2024-м подписан генеральный план по созданию Российской орбитальной станции, которая должна заменить МКС.

Развертывание начнут в декабре 2027 года запуском научно-энергетического модуля с Восточного ракетой «Ангара-А5М». Затем в космос отправится базовый модуль с функциями управления.

По сути, переговоры с NASA – это не только про «когда сводить», но и про «как расходиться» после завершения совместного проекта. Переход к параллельным орбитальным контурам потребует точной стыковки графиков и ответственности за утилизацию.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +7
    Сегодня, 15:50
    ...с амерами давно пора развязаться.
    нет им доверия. уже очевидно чем игры в дружбу заканчиваются.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 15:58
      уже очевидно чем игры в дружбу заканчиваются.

      Дуршлаг из обшивки будет...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 16:08
        Mouse hi ,в качестве юмора,она (станция) подольше бы прослужила еслиб всякие тетки её изнутри не сверлили laughing
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 16:21
          дык для того чтобы не сверлили всякие - надо и не посылать туда всяких. а то катают туда фик поймёшь кого.... Ропот 55 hi
          1. Бесконечность Звание
            Бесконечность
            0
            Сегодня, 18:10
            Вот только за американцев теперь будут держаться до последнего. Потому что красивые проекты Российской орбитальной станции (РОС) на полярной орбите отменены, причина официально не названа (официально только Мантуров сказал, что из-за... планов кооперации с индусами), но всем очевидна - нехватка средств на наземную инфраструктуру для обеспечения такой орбиты (впрочем, смысла в полярной орбите тоже мало). Теперь РОС будут строить на орбите МКС и на основе российского сегмента МКС (так как уже всё готово, при этом мы привязываемся к Байконуру, ибо для новой (т. е. старой, МКСовской) орбиты РОС он удобнее, также на Восточном нет инфраструктуры для пилотируемых пусков и смысл её развития под большим вопросом). Вот только росс. сегмент МКС не просто меньше американского, но и энергодефицитен (около трети энергии получает с американского сегмента МКС, спасибо огромным ферменным конструкциям, что когда-то доставляли и монтировали "Шаттлы"). А в одиночку мы не потянем всю МКС. Мало того, сведение МКС будет проводить в 2031 году американский корабль USDV, который сейчас разрабатывает SpaceX на основе Cargo Dragon по заказу NASA, потому что у нас был план выйти из проекта раньше и американцы взяли сведение на себя. К этому моменту нужно будет запустить все необходимые для самостоятельной работы модули РОС и проработать их отстыковку от МКС. А задержки, как известно, наше всё! Мало того, в 2021 в РКК "Энергия" сообщалось, что износ некоторых модулей российского сегмента МКС превышает 80%. Тогда же говорилось, что после 2025 года могут потребоваться замены бортовых систем. Ещё вспоминаем растрескавшуюся переходную камеру "Звезды". https://news.ru/cosmos/v-rkk-energiya-rasskazali-o-stepeni-iznosa-mks Т.е. есть с каждым годом растёт риск серьёзной аварии, при которой может потребоваться эвакуация станции. И вместе с новыми модулями она пойдёт ко дну! Вместе с мечтами о собственной станции. А риски такие немалые, вспоминаем сбои на "Мире" на излёте его существования.
        2. sak1969 Звание
          sak1969
          +1
          Сегодня, 18:06
          Ропот 55 (АЛЕКСАНДР)
          Mouse hi ,в качестве юмора,она (станция) подольше бы прослужила еслиб всякие тетки её изнутри не сверлили laughing
          В работе всякое бывает глаз дёрнулся рука соскочила вот целкось и нарушилась. winked
        3. sak1969 Звание
          sak1969
          0
          Сегодня, 18:20
          Ропот 55 (АЛЕКСАНДР)
          Mouse hi ,в качестве юмора,она (станция) подольше бы прослужила еслиб всякие тетки её изнутри не сверлили laughing
          Ну а если без юмора и смеха, причина так и не называлась. А она проста. Это промышленный шпионаж. Из российского модуля был взят образец сплава и измерена его толщина.
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 16:20
        так ить понятно что уже задолбались "пластилин" с Земли присылать дыры залепливать....

        зы ну главное Пересильд снять успели... lol (ирония)
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 16:27
          Nexcom hi , эт да ,маху я дал,про Юлию то я и забыл вот где станция "своё" отработала на все, Тому Крузу нос то утерли.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +3
            Сегодня, 16:29
            Вооот, Ропот 55!
            Всегда могём сказануть теперь -
            а у вас космос и невесомость в кино не настоящие! yes
            Дурите кинозрителей, жулики амерские! laughing
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 16:36
              Nexcom,вот нам смешно а представляете как там Круз расстроился особенно после того что он в Москве "натворил" как Миссионер не выполнимый, всё русские испортили.
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +1
                Сегодня, 16:38
                Да побоку мне на Круза, Ропот 55.
                Думаю что Сандра Балок теперь вся обзавидовалась реально - не одни её трусы в космосе сверкнули теперь ( фильм Гравитация), да и космос то там нарисованый. А у нас - всё натуральное - и космос, и Пересильд и МКС! yes
                1. Ропот 55 Звание
                  Ропот 55
                  +1
                  Сегодня, 16:41
                  Nexcom,это да да,теперь есть чем ответить "Чемберлену" и это мы ещё Федю не вспоминали
                  1. Nexcom Звание
                    Nexcom
                    +2
                    Сегодня, 16:43
                    Тсссс, это заначка! Ответим андроиду Дэвиду из Прометея нашим Федей! Всё ещё впереди!
                    1. sedoj Звание
                      sedoj
                      +1
                      Сегодня, 17:15
                      Цитата: Nexcom
                      Ответим андроиду Дэвиду из Прометея нашим Федей!

                      Там вроде ещё и Тесла кабрио с чучелом катается. Может отжать получится. laughing
                      1. Nexcom Звание
                        Nexcom
                        +1
                        Сегодня, 17:17
                        Тесла уже не в почете - их там жгуть и шины прокалывают всякие анти-Илоновские хулиганы. Да и наверно уж притянуло куда-нибудь гоавитацией к планете или уж сгорела в плотных слоях нашей атмосферы...
    2. Развед Звание
      Развед
      +1
      Сегодня, 16:08
      Цитата: Nexcom
      ...с амерами давно пора развязаться.
      нет им доверия. уже очевидно чем игры в дружбу заканчиваются.


      Да базара нет. Вопрос в другом: что взамен? И главное - когда?
      Надо зайти на официалку РК. Может там уже свежую сказочку про РОС уже выложили.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 16:23
        Ну Мантуров уже АЭС собрался на Луне строить.... Такая вот не очень новая сказочка.

        Интересно, денег уже зарезервировал под проект??
        1. sedoj Звание
          sedoj
          +1
          Сегодня, 17:24
          Ну, дык, как потребитель энергии с АЭС, печатный станок наверное там поставят. А иначе нахрена там столько энергии. Там столько места - понаставить солнечных батарей и пусть лунатики с них пыль сдувают.
    3. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +2
      Сегодня, 16:38
      Цитата: Nexcom
      ...с амерами давно пора развязаться.
      нет им доверия. уже очевидно чем игры в дружбу заканчиваются.

      Наши власти так не думаю, до сих пор ждут ответа американцев на разрешения полетов наших граждан в США.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 15:51
    Ну отработала старушка,да и давно пора "разводиться" со всеми этими международными проэктами. Ничего хорошего с них не выпало.
    1. Магог_ Звание
      Магог_
      0
      Сегодня, 16:20
      Да, трудно понять какой "опыт" получил Роскосмос от прочих посетителей станции. Кроме отчислений некоторых сумм на счета нашей организации вряд ли что-то полезное узнали наши специалисты от них... А вот американцы многому научились и скопировали из нашего опыта пилотируемой космонавтики, и это дорогого стОит !

      Сейчас по слухам готовится пилотируемый облёт Луны с помощью ракеты STS и корабля "Орион". Я ничего не слышал о каких-то успешных испытаниях последнего в плане безопасного возвращения с орбиты, даже с околоземной. Но заявка на полёт уже озвучена. Напомню, что такой полёт включает в себя торможение на обратном пути со Второй космической скорости, а, значит, это риск высоких перегрузок, что включает в себя "двойной нырок" в атмосферу спускаемого аппарата, более продолжительный полёт в условиях гиперзвуковых условий со всеми вытекающими последствиями, сам по себе облёт Луны займёт около десяти суток пребывания экипажа в условиях невесомости в стеснённых условиях лунного корабля, что также опасно для здоровья космонавтов, поскольку советский опыт продолжительности подобного пилотируемого полёта показывает, что предельное время в таких условиях - 6 суток, и это тоже не 100%-ная гарантия безопасной послеполётной реабилитации экипажа. И т.д. и т.п. Вывод : самая лживая страна в мире готовит новый "Большой космический обман", в который с помощью СМИ заставит поверить весь мир, включая многих комментаторов и на этом сайте !
  3. Bersaglieri Звание
    Bersaglieri
    +1
    Сегодня, 16:08
    Хм, а проект РОКС сменили на использование элементов из состава МКС. И Из двух модулей, что планируется запустить, остался один.
  4. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    +3
    Сегодня, 16:10
    Вытолкать её в дальний космос и пускай летает, вдруг какие пришельцы найдут - изучать будут! laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 16:26
      Тижолая она, чем толкать то в дальний космос то??? Может Маску нпшему Илону (с) продать? Он её и подрихтует малость за свои финансы...Не? Подержанная МКС, недорого. Самовывоз. Утилизация за счёт покупателя.
    2. Inженегр Звание
      Inженегр
      +3
      Сегодня, 16:31
      Во-во, как минбарцы Вавилон 4 нашли )))
  5. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 16:12
    Развертывание начнут в декабре 2027 года запуском научно-энергетического модуля с Восточного ракетой «Ангара-А5М». Затем в космос отправится базовый модуль с функциями управления.
    Ну вот, а амеры только-только рассказали как они в 2030 начнут строить туристический комплекс на Луне... tongue laughing laughing
    1. astepanov Звание
      astepanov
      +7
      Сегодня, 16:36
      А вы что, всерьез верите, что Роскосмос построит и запустит свою станцию? За последние годы что-то кроме красивых картинок ничего нового нет. А уж после войны с Украиной и вовсе не будет, кроме отмазки, что разрушенное надо восстанавливать, и деньги военным пенсионерам и инвалидам платить. Так ведь еще и воровать надо - "Откуда деньги, Зин?"
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        -1
        Сегодня, 17:34
        Цитата: astepanov
        А вы что, всерьез верите, что Роскосмос построит и запустит свою станцию?

        Больше чем уверен.
        Цитата: astepanov
        что разрушенное надо восстанавливать, и деньги военным пенсионерам и инвалидам платить.

        Можно подумать сейчас не платят...
        Цитата: astepanov
        Так ведь еще и воровать надо

        На счёт воровать- что-то последние три месяца тех кто так хорошо воровал ранее всё чаще за ягодицы берут. причем с конфискацией. Правда называют конфискацию более "толерантно" laughing
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 16:22
    Это же сколько мы сможем сэкономить завалив МКС, да и весь мир кстати тоже. Какие прорывные открытия сейчас и вообще были сделаны на МКС за время её существования? Миллионеров тешили и кино снимали, как будто деньги нам некуда девать. Ладно спутники связи и наблюдения, но МКС что нам дала по большому счёту? hi
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 16:33
      Блиин, может её (МКС) на Банковую уронить - одним ударом две цели сразу решить??? Ну а что - она так упала, и весь сказ... laughing
      Заодно и выполнит последнюю миссию наша МКС.
  7. Inженегр Звание
    Inженегр
    +2
    Сегодня, 16:29
    Для России это не конец, а новое начало. В 2024-м подписан генеральный план по созданию Российской орбитальной станции, которая должна заменить МКС.

    Ох уж эти наши планы... вечные.

    А вообще интересно, запустить ее в открытый космос, как вояджеры - хватит у союза топлива? )
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 16:33
    Цитата: Nexcom
    Ну Мантуров уже АЭС собрался на Луне строить....
    Широко шагает! wink
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 16:45
      ...там походу посередь вставка резиновая в штанах, так что не страшно, не лопнут...
  9. Saturn VII Звание
    Saturn VII
    +6
    Сегодня, 16:36
    Ну вот и вопрос восстановления стартового стола рассосался сам собой. Можно, но зачем?
    А как дышали как дышали, да мы да за месяц, да только свистни.
    Вот похоже рак на горе и свистнул, пилотируемой Российской космонавтике. Теперь уж точно остануться лишь одни прожекты в картинках и модельках.
    Юра, они все просрали!
  10. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 17:10
    Для России это не конец, а новое начало. В 2024-м подписан генеральный план по созданию Российской орбитальной станции, которая должна заменить МКС.

    Развертывание начнут в декабре 2027 года запуском научно-энергетического модуля с Восточного ракетой «Ангара-А5М». Затем в космос отправится базовый модуль с функциями управления.

    Если это не очередной прожект я буду только рад. И полагаю Вы Уважаемые тоже.