«Играют с огнём»: из-за украинских депутатов Киев может лишиться выплат от МВФ

4 885 18
«Играют с огнём»: из-за украинских депутатов Киев может лишиться выплат от МВФ

Из-за украинских депутатов Киев может лишиться выплат от Международного валютного фонда. МВФ уже перенес намеченное на январь заседание, где должен был рассматриваться вопрос финансирования Украины.

Об этом сообщил местным журналистам глава финансового комитета украинской Рады Даниил Гетманцев, состоящий в правящей фракции «Слуга народа».



Речь идет о том, что депутаты Рады не одобрили несколько законопроектов, принятие которых было в числе условий МВФ. По мнению Гетманцева, украинские законодатели «играют с огнем».

Он поясняет:

Не будет одобрения – не будет денег.

Глава комитета раскритиковал депутатов, откладывающих решение важных для страны вопросов. Он считает, что из-за возрастает угроза задержек бюджетных выплат пенсионерам или военным. Ведь если МВФ не предоставит средства, то платить им будет нечем. Задержек можно ожидать уже в первом квартале текущего года.

Примечательно, что непринятые на прошлой неделе законопроекты являются частью требований не только МВФ, но и условием выплат от ЕС по программе Ukraine Facility.

Незадолго до этого Киев не сумел вовремя внести платеж для Международного валютного фонда, сумма которого составляет 172 миллиона долларов. Вероятно, это стало причиной визита в украинскую столицу главы МВФ Кристалины Георгиевой. Кроме того, она напомнила киевским властям, что они могут и дальше получать выплаты Фонда только при условии проведения определенных реформ.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:24
    ❝ Не будет одобрения – не будет денег ❞ —

    — «Денег нет, но вы держитесь» © ...
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 16:30
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Не будет одобрения – не будет денег ❞

      Надеятся что кто-нибудь да подаст нищим.
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:32
    Цитата: ваш вср 66-67
    Надеятся что кто-нибудь да подаст нищим
    Дypaков нынче нет! wink
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 16:36
      Цитата: Schneeberg
      Цитата: ваш вср 66-67
      Надеятся что кто-нибудь да подаст нищим
      Дypaков нынче нет! wink

      А они и не дураки, думаете они им просто так что ли деньги дают, ага..., за все придется заплатить.
  3. topol717 Звание
    topol717
    +2
    Сегодня, 16:38
    Он считает, что из-за возрастает угроза задержек бюджетных выплат пенсионерам или военным. Ведь если МВФ не предоставит средства, то платить им будет нечем.
    Что за бред? Зарплаты военным и пенсии они платят в гривнах, которые сами и печатают. А МВФ им может перечислить либо еврики либо баксики. Так что тут явно кто то кого то разводит.
    Ну и вся прелесть МВФ. Они говорят какие законы вы должны принять. Очень независимая Украина.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 17:05
      Что за бред? Зарплаты военным и пенсии они платят в гривнах, которые сами и печатают.

      Заявление главы налогового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева два года назад:
      "У Украины достаточно большой объем международной финансовой помощи. За счёт налогов и сборов нам не хватает даже профинансировать на 100% нужды армии, безопасности и обороны. Все остальные, невоенные статьи финансируются за счет заимствований, партнеров и грантов. Это позволяет проиндексировать заработные платы, повысить минимальные зарплаты и помощь малоимущим... Мы критически зависимы от помощи партнеров", - уточнил Гетманцев в эфире телеканала "Рада".

      Сейчас всё усугубилось ещё больше, надо полагать.
      1. topol717 Звание
        topol717
        -1
        Сегодня, 17:20
        Цитата: Tagan
        Сейчас всё усугубилось ещё больше, надо полагать.
        Ну что бы гривна не рухнула, они её стараются не печатать, а меняют на валюту у тех у кого она оседает. Но на самом деле, могут и напечатать, просто тогда курс начнет падать. С другой стороны он и так падает. Хотя может и начали печатать поэтому и начал падать.
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 17:41
      А, как говорил Плпандопуло - бери все, я еще нарисую!
  4. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 16:38
    Не будет одобрения – не будет денег.

    Для депутатов это должно быть неписаным законом.
    Кристалина Георгиева .... могут и дальше получать выплаты Фонда только при условии проведения определенных реформ.

    Стоит один раз не получить деньги, после этого принятие законов и проведение реформ может быть пойдут в гору. what
  5. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 16:53
    Политику МВФ определяют США как крупнейший акционер, но если ЕС выступит единой позицией, а конфронтация с Трампой не может обойти МВФ, то акции ЕС не уступают СШАсовским и как оно там повернётся большой вопрос
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 17:32
    МВФ, как бы, ни разу не благотворительная организация, а узаконенный экономический террорист. Как только на калькуляторах посчитают невыгодность кредита, финансирование прекратят. Для окончательного закабаления продавливают проекты повышения пенсионного возраста и т. д.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 17:43
      повышения пенсионного возраста

      Это, пардон, про кого?
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 17:54
        Это про всех. МВФ выдает кредиты с такими жесткими условиями. Могут прописать, что за 20 лет поднять цены на электричество до демократических. Информация из открытых источников.
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 17:55
          Не доживу до пенсии... Наверное
          1. Младший рядовой Звание
            Младший рядовой
            0
            Сегодня, 18:01
            Доживете и всех переживете. Вам еще внуков оженить надо и за ними присмотреть. Я сам на пенсии, хотя относительно молод.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:32
    Будут платить как платили , никто в руководстве МВФ не откажется от гешефта в виде чумаданов с наликом , которые они прут из Хохланда.
  8. Tenebrosi Звание
    Tenebrosi
    0
    Сегодня, 17:40
    И законы будут и деньги перечислят. Не надо панику нагнетать
  9. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 18:04
    Не будет одобрения – не будет денег.

    Лохлы всë ещë делают вид незалэжности laughing . Всë решено за вас. Ваши органы вам больше не принадлежат. Выбора давно нет - не будете делать что говорят геи и не будете посылать своих соотечественников на убой, не получите денег. Не получите денег - из вас вынут все потроха. Выход только капитуляция. Сядете в российскую каталажку, зато живыми. И люди целыми останутся, и города.