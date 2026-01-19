«Играют с огнём»: из-за украинских депутатов Киев может лишиться выплат от МВФ

Из-за украинских депутатов Киев может лишиться выплат от Международного валютного фонда. МВФ уже перенес намеченное на январь заседание, где должен был рассматриваться вопрос финансирования Украины.Об этом сообщил местным журналистам глава финансового комитета украинской Рады Даниил Гетманцев, состоящий в правящей фракции «Слуга народа».Речь идет о том, что депутаты Рады не одобрили несколько законопроектов, принятие которых было в числе условий МВФ. По мнению Гетманцева, украинские законодатели «играют с огнем».Он поясняет:Глава комитета раскритиковал депутатов, откладывающих решение важных для страны вопросов. Он считает, что из-за возрастает угроза задержек бюджетных выплат пенсионерам или военным. Ведь если МВФ не предоставит средства, то платить им будет нечем. Задержек можно ожидать уже в первом квартале текущего года.Примечательно, что непринятые на прошлой неделе законопроекты являются частью требований не только МВФ, но и условием выплат от ЕС по программе Ukraine Facility.Незадолго до этого Киев не сумел вовремя внести платеж для Международного валютного фонда, сумма которого составляет 172 миллиона долларов. Вероятно, это стало причиной визита в украинскую столицу главы МВФ Кристалины Георгиевой. Кроме того, она напомнила киевским властям, что они могут и дальше получать выплаты Фонда только при условии проведения определенных реформ.

