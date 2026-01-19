Как и почему доллар стал главной мировой валютой

Доллар начинал как валюта одной страны, а стал мерой стоимости для половины планеты. Он появился в конце XVIII века как национальная денежная единица США. Первая серьезная инфляция накрыла страну в годы Гражданской войны 1861-1865 годов. Тогда федеральное правительство начало печатать неразменные на золото банкноты, они же «грин баксы». Денег становилось больше, чем товаров, курс проседал, цены росли. Молодая валюта «выжила» и закрепилась внутри страны.К началу XX века мир жил по правилам Парижской валютной системы на основе золотомонетного стандарта. Валюты свободно обменивались на золото, а курсы были относительно стабильны. В этой системе доллар вовсе не был «королем»: он стоил менее двух рублей, тогда как английский фунт тянул примерно на девять с половиной.Первая мировая война этот порядок разрушила. Золото ушло в закрома, бюджеты трещали, а привязка к металлу стала роскошью. Парижская система фактически распалась. В 1922 году на Генуэзской конференции попытались собрать новую конструкцию, но официального статуса «мировой резервной валюты» тогда не получил никто. На роль лидеров претендовали фунт и доллар. Однако после войны именно США вышли крупнейшим кредитором Европы, а их экономика оказалась в куда лучшей форме, чем у истощенной после Второй мировой войны Британии.Американские банки кредитовали восстановление, доллар все чаще использовался в международных расчетах, а финансовый центр смещался из Лондона в Нью-Йорк.Дальше был новый передел мира и уже Бреттон-Вудская система, которая окончательно закрепила за долларом статус главной резервной валюты.Сегодня доллар по инерции остается мировой мерой стоимости, расчета и накопления. Однако сама эта инерция все чаще вызывает вопросы. Рост госдолга США, политизация валюты через санкции и поиск альтернативных расчетных контуров в Азии и на Ближнем Востоке подтачивают прежнюю монополию. Кроме того, очевидно снижение использования доллара в мировой торговле. Так мало доллар в торгово-экономических сделках, как сегодня, не использовали в последние несколько десятилетий. Но серо-зелёный, по сути, ничем не обеспеченный, кроме грубой силы, всё ещё на плаву.Простыми словами о том, как доллар достиг сегодняшнего статуса, объясняется в видео.