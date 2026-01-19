Как и почему доллар стал главной мировой валютой

Как и почему доллар стал главной мировой валютой

Доллар начинал как валюта одной страны, а стал мерой стоимости для половины планеты. Он появился в конце XVIII века как национальная денежная единица США. Первая серьезная инфляция накрыла страну в годы Гражданской войны 1861-1865 годов. Тогда федеральное правительство начало печатать неразменные на золото банкноты, они же «грин баксы». Денег становилось больше, чем товаров, курс проседал, цены росли. Молодая валюта «выжила» и закрепилась внутри страны.

К началу XX века мир жил по правилам Парижской валютной системы на основе золотомонетного стандарта. Валюты свободно обменивались на золото, а курсы были относительно стабильны. В этой системе доллар вовсе не был «королем»: он стоил менее двух рублей, тогда как английский фунт тянул примерно на девять с половиной.



Первая мировая война этот порядок разрушила. Золото ушло в закрома, бюджеты трещали, а привязка к металлу стала роскошью. Парижская система фактически распалась. В 1922 году на Генуэзской конференции попытались собрать новую конструкцию, но официального статуса «мировой резервной валюты» тогда не получил никто. На роль лидеров претендовали фунт и доллар. Однако после войны именно США вышли крупнейшим кредитором Европы, а их экономика оказалась в куда лучшей форме, чем у истощенной после Второй мировой войны Британии.

Американские банки кредитовали восстановление, доллар все чаще использовался в международных расчетах, а финансовый центр смещался из Лондона в Нью-Йорк.

Дальше был новый передел мира и уже Бреттон-Вудская система, которая окончательно закрепила за долларом статус главной резервной валюты.

Сегодня доллар по инерции остается мировой мерой стоимости, расчета и накопления. Однако сама эта инерция все чаще вызывает вопросы. Рост госдолга США, политизация валюты через санкции и поиск альтернативных расчетных контуров в Азии и на Ближнем Востоке подтачивают прежнюю монополию. Кроме того, очевидно снижение использования доллара в мировой торговле. Так мало доллар в торгово-экономических сделках, как сегодня, не использовали в последние несколько десятилетий. Но серо-зелёный, по сути, ничем не обеспеченный, кроме грубой силы, всё ещё на плаву.

Простыми словами о том, как доллар достиг сегодняшнего статуса, объясняется в видео.

    Факапыч
    Вчера, 20:25
    Это из учебника девятого класса. Более тонкие взаимосвязи и механизмы раскройте. Например, как в фильме "Инсайдеры" от чего и как сформировался кризис 2008 года
      paul3390
      Вчера, 20:47
      В том фильме не говорят главное - все эти финансовые пузыри и кризисы есть нормальный плановый процесс, ибо офошмачивание лохов это единственный механизм стерилизации излишних долларов в мировой экономике. Нет - есть ещё и трежеря конечно, но туда сколько надо не впихнёшь, да и бюджет США начал трещать под тяжестью необходимых к выплате процентов. Так что..

      Такова плата за использование твоей валюты в качестве мировой.. Вот скажем - в этом году для обеспечения закупок нефти за доллары их нужен предположим триллион. Без проблем - нарисовали и выдали. А в следующем - цены упали, кризис там, ковид, и их - надо только 700 млрд. А 300-то оставшихся куда девать? Они ж обратно в США пойдут, а это инфляция как не крути. Значит от них надо избавиться - но как? Просто изничтожить не выйдет - так это не работает. Выход прост - планово надуть пузырь для лохов, а потом его бабахнуть. Вот и нету излишков-то... И сейчас - очень похоже надувается очередной, вокруг типа ИИ. С теми же последствиями.
        Stas157
        Вчера, 22:11
        Цитата: paul3390
        очень похоже надувается очередной, вокруг типа ИИ.

        Наш президент с вами бы поспорил. Он заявил, что
        внедрение искусственного интеллекта является более прорывной технологией, чем освоение космоса. И в надувании пузыря ИИ нашего президента никак не обвинишь! Наша страна на это тратит мало денег в сравнении с другими странами.
          paul3390
          Вчера, 22:37
          Ну - мож он одобряет надувание очередного пузыря на Западе и решил поспособствовать? Но вообще, не в обиду ему будет сказано, если припоминать всё что он наговорил за четверть века..
            Stas157
            Вчера, 23:13
            Да, на искусственный интеллект тратятся гигантские деньги, которые пока не окупают себя прибылью. Это может натолкнуть на мысль о пузыре. Но я бы предложил посмотреть на это с другой стороны. Те сотни миллиардов долларов, которые ежегодно тратятся на ИИ, обязательно со временем дадут очень мощный качественный эффект. Слишком огромные деньги там работают. Инвестиции крупнейших корпораций в ИИ - это не путь в никуда. Они стремятся занять своё место на рынке.
              paul3390
              Вчера, 23:35
              Не факт. Вспомните пресловутый крах доткомов - тогда ситуация была очень похожая. Да - потом всё это через пару десятилетий привело к расцвету инета, но тем кто потерял сотни миллиардов на том пузыре от этого ни фига не легче.
                Факапыч
                Вчера, 23:44
                Если посмотреть график роста биткоина - 2 шага вперед и 1 назад. Это за последние десять лет для анализа. точно также и цифровые технологии 2 вперед, 1 назад. Будет ИИ-пузырь, но потом не его обломках снова будет рост
      knn54
      Вчера, 21:20
      ФРС начала функционировать в 1914г.Бакс должен стать мировой валютой,поэтому через полгода была развязана ПМВ. Желаемого результата не получилось-британский фунт не рухнул. Вот после ВМВ бакс победил.
      Сегодня Трамп спасает по сути НЕФТЕдоллар..Т.е нефть должна продаваться ТОЛЬКО за баксы.
      Захват танкеров. Венесуэла, Иран, Мексика, Нигерия. Канада. Угрозы БРИКСу..
    alexputnik17
    Вчера, 20:54
    Это госдолг 38 триллионов... А вообще необеспеченных долларов, вместе с деревативами и прочей выдуманной лабудой крутятся квадрилионы. А их надо обслуживать. Так что бабахать надо много будет, если чего.
      paul3390
      Вчера, 21:06
      По данным аналитиков из «Bank of America» на конец 2020 г. корпоративная задолженность США достигла 10,5 трлн долл. И это без остальных стран. А ведь есть ещё долги домохозяйств, по кредиткам, медицинские, образовательные, предприятий не входящих в биржевой листинг, и тд и тд...
        aybolyt678
        Сегодня, 03:22
        Цитата: paul3390
        корпоративная задолженность США достигла 10,5 трлн долл.

        я думаю что все биткоины это мимикрирующий доллар, хозяева денег просто маскируют его. А "фермы" лопатят информацию с помощью ИИ в интересах хозяев денег.
    nepunamemuk
    Вчера, 21:17
    рутуб не смотрю
    надоела реклама
    не даёт смотреть 😡
      Stas157
      Вчера, 22:20
      Цитата: nepunamemuk
      рутуб не смотрю
      надоела реклама

      RuTube - это нечто. Продукта нормального нет, зато рекламы хоть отбавляй. Хочешь что-то посмотреть (хотя смотреть там нечего) - сначала посмотри рекламу.
    Stas157
    Вчера, 21:46
    Торгуя на войне, а вернее на двух мировых войнах, к 1944 году соединённые Штаты обладали 70% мировых запасов золота. И доллар был привязан к драгоценному металлу. Это сделала его наиболее привлекательной валютой.
    Андрей из Челябинска
    Вчера, 21:47
    Если совсем коротко, то мировая валюта - прерогатива того, кто может контролировать международную торговлю. А подавляющая ее часть ведется через моря-океаны. Вот кто владеет морем, у кого сильнейший на планете флот - того и мировая валюта.
    Stas157
    Вчера, 21:57
    Так мало доллар в торгово-экономических сделках, как сегодня, не использовали в последние несколько десятилетий.

    Как мало? Почему не приведены цифры? Верить на слово?

    Снижение есть, но не такое значительное. Например, в восьмидесятые годы, во времена соцлагеря, доля использования доллара была ниже нынешней. А вот, когда рухнул СССР, для доллара настали золотые времена. Свои буржуинские сильно подмогли.
    alexputnik17
    Вчера, 22:13
    Цитата: Андрей из Челябинска
    Если совсем коротко, то мировая валюта - прерогатива того, кто может контролировать международную торговлю

    Добавлю. Ресурсы (товары) и контролируемая логистика.
    андрей мартов
    Сегодня, 02:10
    В "святые 90-е годы" шпана продавала кирпичи прям возле подъезда.Ежели отказывался покупать,то тем же кирпичом получал по тупой своей тыквочке. . .Не думал что святые 90-е наступят в международных отношениях. . . request
    андрей мартов
    Сегодня, 02:21
    "Однажды в студёную зимнюю пору.Бакс рухнет,и будут его возить на санях. Прям к печам, которыми баксами будут топить вместо дров.И жар от горящих миллиардов долларов согреют многие российские сердца! "- из предсказаний российских экономических экспертов .