Ракета JAGMот Lockheed Martin проходит испытания
Общий вид ракеты AGM-179 JAGM
По заказу Пентагона компания Lockheed Martin ведёт разработку перспективной меджвидовой управляемой ракеты AGM-179 JAGM. В будущем такое изделие должно будет поступить на вооружение сухопутных войск, военно-морских сил и корпуса морской пехоты. Его планируется использовать на разных носителях и платформах с применением нескольких различных пусковых устройств. Так, в настоящее время проводятся испытания ракеты JAGM в связке с новой пусковой установкой JQL.
Единая ракета
Программа JAGM (Joint Air-to-Ground Missile — «Единая ракета «воздух-земля») стартовала ещё в конце двухтысячных годов. Следующие несколько лет ушли на конкурсную часть программы и решение различных организационных вопросов. По итогам этих процессов, в 2015 г. компания Lockheed Martin получила контракт на разработку новой ракеты, проведение испытаний и запуск производства.
К началу двадцатых годов «Локхид-Мартин» провела основную часть испытаний и подготовки к серии. Вскоре после этого авиация КМП получила первые ракеты JAGM, предназначенные для использования вертолётами AH-1Z. При этом работы по проекту AGM-179 продолжились. Теперь планировалось интегрировать ракету с другими носителями и пусковыми устройствами.
С конца десятых годов шла разработка новой пусковой установки JQL (JAGM Quad Launcher — «Четверная пусковая установка для JAGM»). Это изделие планировалось монтировать на различных наземных и надводных платформах. Предлагалось разработать новые наземные ракетные комплексы и дополнить вооружение некоторых кораблей.
На стадии испытаний
В недавнем прошлом Lockheed Martin завершила основные проектные работы по теме JQL и изготовила опытную пусковую установку или установки. В прошлом году это изделие доставили на ракетный полигон Юма (шт. Аризона) для проведения всех необходимых испытаний.
Тестовый пуск ракеты, август 2025 г
Первый тест ракетного комплекса в виде установки JQL и боеприпаса JAGM состоялся 28 августа 2025 г. Для демонстрации части боевых возможностей, пусковая установка была размещена под углом 45° к горизонту. Кроме этих изделий в испытаниях использовались штатные средства управления комплексом и другие устройства. В целом максимально имитировалось реальное боевое применение ракеты.
Боевой расчёт опытного комплекса получил необходимую информацию, произвёл подготовку и выполнил пуск ракеты. Боеприпас успешно покинул наклонную пусковую установку, добрался до цели и поразил её. Испытания были признаны успешными. При этом компания-разработчик обращала внимание на наклонное размещение пусковой установки как на важный фактор.
Позже стало известно, что до конца осени состоятся новые испытания. На этот раз планировалось выполнить тестовый пуск из вертикально размещённой установки. По неизвестным причинам, это мероприятие перенесли на несколько недель вперёд.
Испытания состоялись несколько дней назад на полигоне Чайна-Лейк в Калифорнии. Как и планировалось ранее, опытную пусковую установку поместили в вертикальное положение и подготовили к применению. После всех необходимых процедур, состоялся запуск ракеты. Боеприпас AGM-179 показал способность вертикального старта и маневрирования со склонением в нужную сторону.
В качестве условной цели использовался БПЛА неназванного типа. Ракета успешно навелась на него и поразила. В целом было показано, какой потенциал достигается за счёт современных средств наведения и возможности запуска ракеты из разных положений.
Пусковая установка после старта ракеты
Вероятно, в обозримом будущем Lockheed Martin проведёт новые испытания двух перспективных изделий. Эти мероприятия позволят подтвердить все расчётные характеристики и надёжность нового комплекса. После этого JAGM и JQL получат все шансы поступить на вооружение армии, флота и КМП. По всей видимости, все такие процессы завершатся в пределах ближайшего года или двух.
Перспективная ракета
Ракета AGM-179 JAGM разрабатывается в качестве нового управляемого оружия для разных носителей. В перспективе её должны будут использовать наземные комплексы, авиация и корабли. С технической точки зрения JAGM похожа на существующую AGM-114 Hellfire и даже частично унифицирована с ней. При этом предусмотрены заметные отличия, за счёт которых хотят получить преимущества боевого и оперативного характера.
Как и Hellfire, новая ракета JAGM выполнена в цилиндрическом корпусе с полусферическим головным обтекателем и набором плоскостей на боковой поверхности. Изделие разделяется на несколько отсеков с аппаратурой, боевой частью и двигателем.
Общая длина AGM-179 не превышает 1,76 м при диаметре корпуса 178 мм. Стартовая масса — 51 кг.
В рамках проекта JAGM был разработан новый головной отсек с аппаратурой наведения и управления. Ракета имеет комбинированную головку самонаведения с полуактивным лазерным и активным радиолокационным каналами. Предполагается, что такой состав приборов позволит эффективно поражать разные неподвижные и движущиеся цели. Так, ранее ракета показала возможность поражения наземных целей, а сейчас её адаптируют к задачам ПВО.
Разные варианты пусковой установки JQL
Разработана многоцелевая боевая часть. Она имеет тандемную архитектуру и может работать как кумулятивная или как осколочно-фугасная. Режим подрыва выбирается перед пуском с учётом характера цели.
AGM-179 получает двигательный отсек от AGM-114 одной из последних модификаций. Твердотопливный двигатель даёт сверхзвуковую скорость и дальность до 5-8 км. При этом реальная дальность полёта зависит от платформы-носителя и особенностей старта. Так, пуск с вертолёта в движении позволяет сэкономить энергию двигателя и улучшить характеристики дальности. В свою очередь, вертикальный старт с земли уменьшает боевой радиус.
По требованию Пентагона, ракета JAGM совместима с разными носителями. Её уже адаптировали для использования вертолётами AH-1Z. Теперь ожидается размещение на AH-64 и, возможно, на других современных вертолётах. Также возможно применение тяжёлыми разведывательно-ударными БПЛА. Прорабатывается использование на кораблях и автомобильных шасси.
Счетверённая установка
Сухопутные и морские носители должны использовать межвидовую ракету AGM-179 вместе со специально разработанной пусковой установкой JQL. Это устройство совместимо с разными носителями и должно обеспечивать безопасное хранение и применение боеприпасов. Кроме того, Lockheed Martin обещает все преимущества, связанные с унификацией.
JQL представляет собой достаточно компактное устройство с набором необходимых агрегатов. Оно состоит из четырёх ячеек для ракет, соединённых в виде квадрата. Их может дополнять вертикальная газоотводная шахта, крышки различных типов и т.д. Кроме того, в состав комплекса входит пульт управления, размещаемый в оптимальном месте. Габариты установки определяются размерами боеприпаса.
Пуск ракеты JAGM с вертолёта AH-1Z
Пусковая установка JQL может монтироваться на автомобилях с подходящими характеристиками. В рекламных материалах фигурируют стандартные армейские машины с одной или двумя вертикальными установками. При этом недавние испытания показали принципиальную возможность наклонного монтажа установки.
Корабль или катер, в зависимости от наличия места и объёмов, может нести вертикальную установку на палубе или под нею. Также возможен открытый монтаж установки под наклоном.
В случае с воздушными платформами, ракета AGM-179 не нуждается в специально разработанных устройствах. Она совместима с существующими балочными держателями, предназначенными для ракет Hellfire.
Новые успехи
Таким образом, Lockheed Martin продолжает работу над новой межвидовой управляемой ракетой и сопутствующими устройствами. В условиях полигона демонстрируются успехи и подтверждаются расчётные характеристики. Вероятно, в ближайшее время изделия JAGM и JQL вновь выйдут на испытания и покажут новые свои возможности.
По результатам текущих испытаний и сопутствующей доводки, новая ракета и агрегаты для её эксплуатации могут поступить на вооружение. При отсутствии серьёзных проблем и задержек, это произойдёт в ближайшие годы. Впрочем, точные сроки принятия на вооружение всех родов войск пока не называют.
Информация