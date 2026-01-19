Экс-глава МИД Украины предложил населению поддержать бизнес своими силами
На фоне многочасовых отключений света на Украине экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не нашел ничего лучше, чем предложить гражданам «пережить зиму» за чашкой кофе – не дома, а в кафе или в ресторане. Видимо, чтобы сотрудникам ТЦК было удобнее отлавливать всех, кто еще не попался.
В своем телеграм-канале он призвал украинцев пообедать в ресторане, купить «вкусности» в киоске, зайти на базар, к парикмахеру и тем самым поддержать малый и средний бизнес гривной.
Он также дополнил свое обращение:
Реакция украинцев оказалась, мягко говоря, не такой, на какую рассчитывал Кулеба. В соцсетях пост собрал сотни комментариев – в основном критических.
Пользователи назвали совет лицемерным и оторванным от реальности: при нынешних зарплатах и коммунальных платежах поход в кафе для многих выглядит как «обед в кредит». Люди предложили Кулебе попробовать пожить на «нищенскую пенсию и зарплату», а заодно – убедить власть перестать душить бизнес налогами и проверками.
Контекст у этой истории показательный. В энергетике действует режим ЧС, из-за отключений простаивают супермаркеты, кафе и рестораны. Предприниматели несут убытки, и многим местным уже явно не до походов по заведениям.
Информация