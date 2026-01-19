Экс-глава МИД Украины предложил населению поддержать бизнес своими силами

На фоне многочасовых отключений света на Украине экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не нашел ничего лучше, чем предложить гражданам «пережить зиму» за чашкой кофе – не дома, а в кафе или в ресторане. Видимо, чтобы сотрудникам ТЦК было удобнее отлавливать всех, кто еще не попался.

В своем телеграм-канале он призвал украинцев пообедать в ресторане, купить «вкусности» в киоске, зайти на базар, к парикмахеру и тем самым поддержать малый и средний бизнес гривной.



Он также дополнил свое обращение:

Пожалуйста, купите что-нибудь в небольшом магазине или хотя бы сделайте заказ онлайн.

Реакция украинцев оказалась, мягко говоря, не такой, на какую рассчитывал Кулеба. В соцсетях пост собрал сотни комментариев – в основном критических.

Пользователи назвали совет лицемерным и оторванным от реальности: при нынешних зарплатах и коммунальных платежах поход в кафе для многих выглядит как «обед в кредит». Люди предложили Кулебе попробовать пожить на «нищенскую пенсию и зарплату», а заодно – убедить власть перестать душить бизнес налогами и проверками.

Контекст у этой истории показательный. В энергетике действует режим ЧС, из-за отключений простаивают супермаркеты, кафе и рестораны. Предприниматели несут убытки, и многим местным уже явно не до походов по заведениям.
23 комментария
  1. topol717 Звание
    topol717
    +5
    Сегодня, 17:05
    местным уже явно не до походов по заведениям.

    Все верно, местным надо на майдан выходить ставить палатки, жечь костры и согреются и попрыгают.
    1. Normann Звание
      Normann
      +3
      Сегодня, 17:07
      Сейчас в кастрюле немного прохладненько будет))
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 17:07
        ...кость не мерзнет (с) народное
        wassat
      2. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 17:25
        «пережить зиму» за чашкой кофе – не дома, а в кафе или в ресторане.

        А лучше всего неспеша выпить чашечку крепкого кофе (кава) где-нибудь в швейцарских Альпах, там ТЦК нет. (при наличии денег, конечно)
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 17:29
      Цитата: topol717
      местным надо на майдан выходить ставить палатки, жечь костры и согреются и попрыгают.

      на майдан выходят когда кто то это оплачивает
    3. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      +3
      Сегодня, 17:45
      помнится- Мария Антуанета Жозефа Иоганна- супружница покойного луи16 тоже советовала народу- "нету хлеба-еште плюшки"....чем это для неё закончилось - все помнят... laughing
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 17:06
    ...Кулеба - откулебил опять...
    Вот читаешь их высказывания - то ли они совсем долбанутые, то ли над своими же и стебаются вот так вот в наглую... what

    а может и то и другое?
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +4
      Сегодня, 17:13
      А чем это отличается от высказываний некоторых наших власть предержащих? Ну - типа совета прожить на макарошках? Видимо - при капитализме они везде почти одинаковые, собратья по кап.разуму...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 17:14
        согласен. придурочные они везде друг на друга похожи и отнюдь не внешностью. глупость интернациональна.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:07
    ❝ Пожалуйста, купите что-нибудь в небольшом магазине или хотя бы сделайте заказ онлайн ❞ —

    — Никак Кулеба киоски крышует ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 17:12
      Очевидно не урожай, карман поистощился....
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 17:49
        Так, это, рыночек порешал!
        Васисуалий! Немедленно в прорубь! hi
        1. Mouse Звание
          Mouse
          0
          Сегодня, 17:55
          Самому- то ссыкотно? wassat
          Роман, hi
          1. роман66 Звание
            роман66
            +1
            Сегодня, 17:55
            Я старый, толстый и ленивый!
            1. Mouse Звание
              Mouse
              0
              Сегодня, 17:59
              Иордань из берегов выйдет? recourse
              1. роман66 Звание
                роман66
                0
                Сегодня, 18:09
                Я берегов не найду! lol ..........
  4. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 17:13
    Экс-глава МИД Украины предложил населению поддержать бизнес своими силами.

    А что так скромно, введите крепостное право или сразу рабо-кострюле валадение.
  5. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 17:21
    Где то подобное уже было......если нет хлеба--ешьте пирожные....
  6. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 17:23
    Ничего нового, такие предложения уже бывали , типа "нет хлеба? Так пусть едят пирожные !".
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:30
    Дефективный Кулеба , раздаёт советы дефективной хохлоте.
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 17:31
    Экс-глава МИД Украины предложил населению поддержать бизнес своими силами


    Бизнес не силами и потужностями поддерживают, а деньгами.

    "А у нас денег нет" (с) кот Матроскин.


    И всплыла в памяти одна королевишна Мария-Антуанетта, которая посоветовала вместо хлеба парижанам есть пирожные. Кончила плохо, на гильотине.
  9. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 17:32
    А ещё лучше пойти в венскую оперу пить каву безвис же.
  10. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 18:07
    из-за отключений простаивают супермаркеты, кафе и рестораны

    Автор не в курсе, там давно уже все с резервным автономным питанием, все работает, на всех фото разные генераторы в глаза бросаются.