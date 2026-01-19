Суд арестовал начальника учебного центра МВД в Коми, в котором произошёл пожар

Суд заключил под стражу начальника учебного центра МВД по Коми Антона Дашевского после масштабного возгорания, в результате которого один человек погиб и 24 пострадали. Дашевский обвиняется в том, что он дал преподавателю цикла тактико-специальных дисциплин разрешение на проведение семинарского занятия с использованием учебно-имитационной гранаты. При этом начальник учебного центра МВД не учел, что в помещении актового зала в момент проведения занятий шли ремонтные работы и хранились легковоспламеняющиеся строительные материалы.

Ранее Дашевский был отстранен от исполнения служебных обязанностей и помещен под домашний арест. Впоследствии суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 27 суток, то есть по 15 марта 2026 года включительно.





Ранее в реанимации Республиканской клинической больницы Коми умерла одна из пострадавших при взрыве и пожаре в учебном центре МВД. Женщина получила серьезные травмы и находилась в реанимации сначала в горбольнице Эжвинского района, затем в Республиканской больнице, однако, несмотря на все принимаемые меры, пациентка скончалась.

Как выяснило следствие, причиной пожара стало использование имитационной гранаты в ходе учебных занятий, которые вопреки требованиям техники безопасности проводились в помещении, в котором шел ремонт и хранились легковоспламеняющиеся стройматериалы. Взрыв учебной гранаты привел к воспламенению стройматериалов и последующему задымлению помещения.
  1. topol717 Звание
    topol717
    +2
    Сегодня, 17:54
    А точно можно гранаты в помещении взрывать?
  2. invisible_man Звание
    invisible_man
    +2
    Сегодня, 17:57
    Что-то бред какой-то. Какие гранаты в актовом зале, даже имитационные? Кто там у них с ума-то сошел?
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 18:04
      invisible_man
      Кто там у них с ума-то сошел?

      Все проще, чем вы думаете. Никто с ума не сходил. Просто дал разрешение поставив подпись на рапорте не читая, что там было написано.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 18:10
        frruc ,согласен начальник мог и подмахнуть документ не глядя,мол сколько раз в день подписывает всякого,а тот кто проводил занятия что не видел,да и правильно выше пишут,с каких пор гранаты какие бы они не были разрешенно "демонстратировать" в помещениях???
        1. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 18:12
          Ропот 55
          а тот кто проводил занятия что не видел

          А тот кто проводил занятие, идиот. Методические пособия использовал неверно.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 18:15
            frruc, ниче себе пособие что так пыхнуло,и столько пострадавших.
            1. frruc Звание
              frruc
              0
              Сегодня, 18:17
              Ропот 55
              здесь ключевое - занятия с использованием учебно-имитационной гранаты. Хотя имитировать следует на полигоне.
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                0
                Сегодня, 18:20
                frruc, ага а на улице было холодно и в лом идти на площадку или полигон. Тогда логичный вопрос зачем было приводить это "пособие учебное" в действие.
                1. frruc Звание
                  frruc
                  0
                  Сегодня, 18:22
                  Ропот 55
                  зачем было приводить это "пособие учебное" в действие.

                  А это представитель СК спросит у горе-преподавателя.
                  1. Ропот 55 Звание
                    Ропот 55
                    0
                    Сегодня, 18:23
                    frruc,надеюсь что по всей строгости спросят.
    2. sedoj Звание
      sedoj
      -1
      Сегодня, 18:11
      Цитата: invisible_man
      Какие гранаты в актовом зале, даже имитационные? Кто там у них с ума-то сошел?

      Там, скорее всего, преподаватель накосячил. Даже если граната курсанту - дебилу в руки попалась. Но, чтобы произошло быстрое возгорание, в воздухе должны находиться пары легко воспламеняющихся жидкостей. Там народ этим дышал? Они все токсикоманы?
      1. Semak Звание
        Semak
        +1
        Сегодня, 18:14
        Так, Вы, видео посмотрите и всё будет понятно.
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:14

    Всё действие в динамике. Огнетушители? А что это такое?

    А взорвалась не свето-шумовая граната. а скорее всего баллон 5 л с газом.
    1. Semak Звание
      Semak
      0
      Сегодня, 18:18
      Так мало того, справа в кадре даже продолжается занятие, и если я правильно понял, по тактике противодействия толпе, что ли?
      И курсанты, как-то сильно на школьников похожи.