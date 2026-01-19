Суд арестовал начальника учебного центра МВД в Коми, в котором произошёл пожар

Суд заключил под стражу начальника учебного центра МВД по Коми Антона Дашевского после масштабного возгорания, в результате которого один человек погиб и 24 пострадали. Дашевский обвиняется в том, что он дал преподавателю цикла тактико-специальных дисциплин разрешение на проведение семинарского занятия с использованием учебно-имитационной гранаты. При этом начальник учебного центра МВД не учел, что в помещении актового зала в момент проведения занятий шли ремонтные работы и хранились легковоспламеняющиеся строительные материалы.Ранее Дашевский был отстранен от исполнения служебных обязанностей и помещен под домашний арест. Впоследствии суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 27 суток, то есть по 15 марта 2026 года включительно.Ранее в реанимации Республиканской клинической больницы Коми умерла одна из пострадавших при взрыве и пожаре в учебном центре МВД. Женщина получила серьезные травмы и находилась в реанимации сначала в горбольнице Эжвинского района, затем в Республиканской больнице, однако, несмотря на все принимаемые меры, пациентка скончалась.Как выяснило следствие, причиной пожара стало использование имитационной гранаты в ходе учебных занятий, которые вопреки требованиям техники безопасности проводились в помещении, в котором шел ремонт и хранились легковоспламеняющиеся стройматериалы. Взрыв учебной гранаты привел к воспламенению стройматериалов и последующему задымлению помещения.

