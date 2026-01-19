Стармер: Трамп мог неправильно истолковать отправку военных в Гренландию

Трамп, возможно, неправильно истолковал стремление европейцев перебросить часть военного персонала в Гренландию как шаг против него, а не как способ показать, что они слышат и хотят взаимодействовать с его аргументами о важности обеспечения безопасности Арктики.

Европа, оказывается, ни в коем случае не собиралась противостоять США в Гренландии, отправка туда ограниченного военного контингента никак не связана с этим. Просто Дональд Трамп неправильно всё понял. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер, пишет The Guardian.На пресс-конференции Стармер «подхватил» предложение журналиста о том, что президент США мог неправильно истолковать отправку ограниченного военного контингента в Гренландию. На самом деле Европа ничего не задумывала против Трампа, а искала на острове русских...Как заявил британский премьер, он уже переговорил с Трампом и обсудил тему с европейскими военными в Гренландии. По его словам, военные были направлены туда для оценки и анализа рисков со стороны России.Кстати, первой версию о том, что в Гренландии европейцы искали русских, выдвинула премьер Италии Джорджа Мелони. Ранее Трамп пригрозил введением пошлин против восьми стран, отправивших своих военных в Гренландию. Немцы очень быстро вывели свою группу, заявив, что так и было задумано. Вслед за немцами о выводе двух своих офицеров объявили и норвежцы.