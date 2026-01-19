Стармер: Трамп мог неправильно истолковать отправку военных в Гренландию

Европа, оказывается, ни в коем случае не собиралась противостоять США в Гренландии, отправка туда ограниченного военного контингента никак не связана с этим. Просто Дональд Трамп неправильно всё понял. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер, пишет The Guardian.

На пресс-конференции Стармер «подхватил» предложение журналиста о том, что президент США мог неправильно истолковать отправку ограниченного военного контингента в Гренландию. На самом деле Европа ничего не задумывала против Трампа, а искала на острове русских...



Как заявил британский премьер, он уже переговорил с Трампом и обсудил тему с европейскими военными в Гренландии. По его словам, военные были направлены туда для оценки и анализа рисков со стороны России.

Трамп, возможно, неправильно истолковал стремление европейцев перебросить часть военного персонала в Гренландию как шаг против него, а не как способ показать, что они слышат и хотят взаимодействовать с его аргументами о важности обеспечения безопасности Арктики.


Кстати, первой версию о том, что в Гренландии европейцы искали русских, выдвинула премьер Италии Джорджа Мелони. Ранее Трамп пригрозил введением пошлин против восьми стран, отправивших своих военных в Гренландию. Немцы очень быстро вывели свою группу, заявив, что так и было задумано. Вслед за немцами о выводе двух своих офицеров объявили и норвежцы.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 17:32
    Хи- хи.... Неточности перевода.... wassat
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 17:42
      Дежурное бритосское - "...это другое" (с) laughing

      зы а то вдруг Доня Ф35 им не продаст больше, а так то у них там с авиацией и флотом тухляк намечается...
      1. хрыч Звание
        хрыч
        0
        Сегодня, 18:01
        Стармеру нужно было использовать версию рассказа "Дядюшкин сон" wassat Ф-35 похоронил Еврофайтер с двигателем на базе Rolls-Royce - последней потуге Британии в кооперации с немцами и франками, остаться державой, производящей боевые самолеты. А когда-то делали даже стратегические бомберы. Вулкан был даже некоей предтечей В-2.
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 18:03
        Искусству врать, друзья, заметьте,
        Уж несколько тысячелетий…
        Но мне б хотелось очень знать –
        Кто научил так лихо врать
        Европу или США…???
        Не отвечая за слова
        И, несмотря на все потери,
        Они так врут, что сами верят
        В правдивость своего вранья…
        И убеждают в нем меня,
        Но, мы в России научились
        Обман от правды отличать,
        Так что лгуны не суетитесь…
        И продолжайте дальше врать…
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 18:11
          мы в России научились
          Обман от правды отличать,

          Ой ли?
    2. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 18:10
      Обосратушки - перепрятушки!
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 17:33
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Как заявил британский премьер, он уже переговорил с Трампом и обсудил тему с европейскими военными в Гренландии. По его словам, военные были направлены туда для оценки и анализа рисков со стороны России.

    как я понял, военные Германии первыми поняли, что русских нет и через день улетели из Гренландии , ох и клоунада
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 17:44
      правильно. русской водки никто не нальёт, мордобоя не будет - скукотищща... laughing
  4. Lako Звание
    Lako
    +3
    Сегодня, 17:34
    Наблюдаем Чемпионат Европы по акробатике. Красиво переобуваются в воздухе😀
  5. pexotinec Звание
    pexotinec
    +3
    Сегодня, 17:36
    Ссыкуны. Вертятся как уж на сковородке. Ох как Трамп их дрессирует.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:38
    ❝ На самом деле Европа ничего не задумывала против Трампа, а искала на острове русских ... ❞ —

    — Ну и как, нашли? ...
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 17:39
    То что Россия будет виноватой, было задолго ранее понятно. Но сборище демократических политиков, это просто какая-то секта имбецилов.
  8. seamen2 Звание
    seamen2
    0
    Сегодня, 17:49
    *Просто Дональд Трамп неправильно всё понял. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер*

    да правильно он все понял..
    — Какая подлость, какая безмерная подлость! Где же границы бесстыдству? Товарищ Василий, вот, полюбуйтесь, как эти святоши, эти политические проститутки нас предали! (с)
  9. taiga2018 Звание
    taiga2018
    -1
    Сегодня, 17:50
    Какие они все жалкие,и вот с такими фекалиями мы собирались создавать "гармоничное сообщество экономик от Лиссабона до Владивостока"?
    1. роман66 Звание
      роман66
      -1
      Сегодня, 18:12
      Это не мы - это "элиты"
  10. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 17:51
    Памперсы выдать Стармеру срочно, бедняжка не удержался...
  11. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 17:54
    На самом деле Европа ничего не задумывала против Трампа, а искала на острове русских...

    Ну и клоуны позорные, других слов больше нет. И это правящая верхушка Европы.
  12. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 18:00
    Европа ничего не задумывала против Трампа, а искала на острове русских...

    Они бы ещё инопланетян там искали, шансы найти и тех и других одинаковы. laughing
  13. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 18:02
    Что ж ты, фраер, сдал назад?...
  14. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:02
    На самом деле Европа ничего не задумывала против Трампа, а искала на острове русских...


    Знаю такую. Ищите да обрящете. lol



    Ой, та тож хохлуха. "А какая разница?" (с)
  15. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 18:13
    Конечно, искали подводную лодку подо льдами. Но собачьих упряжек не хватило. Кто бы сомневался. Вот Дональд и не аолновался.
  16. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 18:14
    Европейские политики достигли дна, но снизу постучал Кир... Десятилетиями они про Гренладию слыхом не слыхивали, а тут дружно русских испугались, за полтора дня три калеки все проверили, и все успокоились. Если это не интеллектуальная деградация западного руководства, то что это?!!!
  17. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    0
    Сегодня, 18:22
    У Стармера всегда физиономия наделавшего в штаны. Не находите?
  18. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 18:24
    Европа, оказывается, ни в коем случае не собиралась противостоять США в Гренландии