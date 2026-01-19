Представителей Дании не будет на международном форуме в Давосе из-за Трампа

2 711 30
Представителей Дании не будет на международном форуме в Давосе из-за Трампа

Датские официальные лица обеспокоены обострением ситуации вокруг Гренландии, на которую претендуют Соединенные Штаты. Поэтому представителей Дании не будет на Международном экономическом форуме в Давосе из-за президента США Дональда Трампа, давно поставившего себе цель заполучить этот огромный остров.

Об отсутствии делегации Дании на предстоящем форуме, который открывается на этой неделе, агентству Bloomberg сообщили организаторы мероприятия.



Они отметили, что в этом году датские представители были приглашены в Давос, но решение об участии принимают власти приглашенных государств. И Копенгаген решил пропустить в этом году международный форум.

Организаторы мероприятия сообщили журналистам следующее:

Мы можем подтвердить, что правительство Дании не будет представлено в Давосе на этой неделе.

Датские власти считают, что претензии США на Гренландию подрывают трансатлантическое единство. Они намерены защищать свои права на остров, в чем их поддержали многие европейские союзники. За это Трамп намерен ввести против них повышенные пошлины. Комментируя данное решение, глава немецкого Минфина Ларс Клингбайль отметил, что президент США перешел все границы.

В эту субботу глава Белого дома объявил, что собирается ввести 10-процентные пошлины против восьми европейских стран, осуждающих его идею присоединения Гренландии к США. Руководство Евросоюза рассматривает вариант введения ответных таможенных тарифов на американские товары.
30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +3
    Вчера, 18:29
    "...Абрам!!
    Да..??
    Дании не будет в Давосе..!
    Так и я не еду...
    Ой вэй!... Куда катится мир...? ...".
    1. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      +2
      Вчера, 18:41
      Мы можем подтвердить, что правительство Дании не будет представлено в Давосе на этой неделе.
      - емкое слово «бойкотируют».
  2. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +3
    Вчера, 18:31
    Европейцы ( да и другие) с самого начала , если и не поддерживали , то и не сопротивлялись всем желаниям Трампа .
    Вот он и решил , ему все позволено . Теперь поздно , чуть кто против его желаний , получите пошлины .
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Вчера, 18:39
      Кузнец55 hi ,о чём тут говорить когда за наезд на 8стран Е.С. возмутились и ПООБЕЩАЛИ ответить только эти 8 стран. А их если не ошибаюсь 27.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Вчера, 19:20
        Цитата: Ропот 55
        ПООБЕЩАЛИ ответить только эти 8 стран. А их если не ошибаюсь 27.

        А остальным 19 безразлично, у кого Гренландия, они с неё ничего не имеют, А вот лишние пошлины, по их карману не ударят.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Вчера, 19:22
          carpenter hi ,а должны как говорится в едином строю,плечом к плечу выступить против такого наезда.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Вчера, 19:31
            Цитата: Ропот 55
            а должны как говорится в едином строю,плечом к плечу выступить против такого наезда.

            Ну там в Европе многие начали понимать, что "своя рубашка ближе к телу", чем хотелки Урсулы-акушерки с её подругами.
            Да и вообще, кто из пиплов Европы бывал в Гренландии ?
            Я думаю, что из каждой европейской страны не более 100 человек.
  3. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +4
    Вчера, 18:31
    Трамп в шоке,он готов отказаться от Гренландии лишь бы представители Дании приехали в Давос...
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    +5
    Вчера, 18:32
    Ну, Дания, погоди! На 20% нарываешься.
  5. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Вчера, 18:36
    Они этим только жизнь Трампушке облегчат. И Гренландию отдадут и еще и должны останутся))
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Вчера, 19:46
      В принципе так и есть. Надуть щёки и изображать обиду в их ситуации не самый лучший вариант поведения для официальных лиц королевства. Молчание знак согласия.
      Если в Давосе, используя международную площадку, в присутствии делегатов других стран не входящих в ЕС могли бы озвучить свои доводы и контраргументы против аннексии Гренландии Соединёнными штатами, со ссылками на (почти дохлое)международное право и тем самым нарушить стройный ряд мыслей Трампа, то сидя в Копенгагене их "пуки" услышаны не будут и никому они не интересны. Аргументы будут только со стороны Трампа.
  6. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Вчера, 18:39
    Это все,на что датчане способны.... request
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Вчера, 18:39
    Датчан приглашать незачем. Они будут только кислороды расходовать и шведский стол подъедать. Без них разберутся.
    1. solar Звание
      solar
      -6
      Вчера, 19:03
      Они будут только кислороды расходовать и шведский стол подъедать.

      Давос находится не в Швеции, а в Швейцарии. Это разные страны, как Австрия и Австралия.
      1. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        +4
        Вчера, 19:15
        Во, блин... значит в Турции "шведский стол" тоже незаконен? Про азиатские курорты я вообще молчу, они даже не Европа laughing
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +3
          Вчера, 20:20
          Цитата: Evgeny64
          Во, блин... значит в Турции "шведский стол" тоже незаконен?

          Я больше скажу - это вообще неправильное название, ведь не стол подъедают, а блюда на столе. Почему автор критического коммента не заметил столь важного обстоятельства?)
          Но минус вам он всё же поставил.)
        2. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 00:36
          Цитата: Evgeny64
          Представителей Дании не будет на международном форуме в Давосе из-за Трампа

          Т-с-с-с-с! Я Вам больше скажу - в Абхазии тоже предлагают шведский стол! Под страну косят... belay
      2. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +2
        Вчера, 20:29
        Пишу не о Швеции, а о шведском столе. Это общепринятое понятие безлимитно пожрать. Про шведскую семью молчу.
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Вчера, 18:39
    ❝ Мы можем подтвердить, что правительство Дании не будет представлено в Давосе на этой неделе ❞ —

    — Решили всё-таки – «Не быть!» ...
  9. guest Звание
    guest
    +2
    Вчера, 18:48
    Представителей Дании не будет на международном форуме в Давосе из-за Трампа

    Ну всё, как же этот форум без Дании обойдётся.
  10. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Вчера, 18:48
    Представителей Дании не будет на международном форуме в Давосе из-за Трампа


    Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
    Смиряться под ударами судьбы,
    Иль надо оказать сопротивленье
    И в смертной схватке с целым морем бед
    Покончить с ними? Умереть. Забыться.
    И знать, что этим обрываешь цепь
    Сердечных мук и тысячи лишений,
    Присущих телу. Это ли не цель
    Желанная? Скончаться. Сном забыться.
    Уснуть... и видеть сны? Вот и ответ.
    Какие сны в том смертном сне приснятся,
    Когда покров земного чувства снят?
    Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет
    Несчастьям нашим жизнь на столько лет.
    А то кто снес бы униженья века,
    Неправду угнетателей, вельмож
    Заносчивость, отринутое чувство,
    Нескорый суд и более всего
    Насмешки недостойных над достойным,
    Когда так просто сводит все концы
    Удар кинжала! Кто бы согласился,
    Кряхтя, под ношей жизненной плестись,
    Когда бы неизвестность после смерти,
    Боязнь страны, откуда ни один
    Не возвращался, не склоняла воли
    Мириться лучше со знакомым злом,
    Чем бегством к незнакомому стремиться!
    Так всех нас в трусов превращает мысль,
    И вянет, как цветок, решимость наша
    В бесплодье умственного тупика,
    Так погибают замыслы с размахом.
    (с) Монолог Гамлета, принца датского. Шекспир.
  11. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Вчера, 18:50
    Да ладно, зато укрофюрер будет. Он там за Гренландию с Трампушкой перетрет и все будет окей.😀😀
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 00:42
      Цитата: lukash66
      Да ладно, зато укрофюрер будет. Он там за Гренландию с Трампушкой перетрет и все будет окей.😀😀

      Что и требовалось от свинарника - создание ЧВК "Украина". в 1945-м в зоне оккупации "союзников" содержались полевые лагеря частей вермахта в полном вооружении, живущих по уставам Германских ВС. Использовались затем эти подразделения в качестве предшественников ЧВК.
  12. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Вчера, 18:53
    То есть там не будет никого, кого можно было бы назвать козлоногим или бескостным? Кого можно назвать бывшим Рыжим, однако будет, и этого хватит. Тем более форум -то экономический, и причем тут Дания? Можно будет выбирать, 10% пошлины, или 25% но попозже.
    Да уж, быть, иль не быть, вот тебе бабушка Фредриксон вопрос...
  13. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Вчера, 18:56
    Данию в общем то и раньше не особо замечали, так что не велика потеря, а так хотя бы могли свою позицию озвучить, но это их выбор.
  14. василиск Звание
    василиск
    +1
    Вчера, 19:04
    Руководство Евросоюза рассматривает вариант введения ответных таможенных тарифов на американские товары.

    Интересно на что они тариф введуть на СПГ? fool
  15. Mitka Звание
    Mitka
    +1
    Вчера, 19:25
    Боятся, как-бы барин при всех розгой не отстигал!
  16. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Вчера, 20:18
    Когда они уже между собою воевать начнут? Жду!
  17. Цензор Звание
    Цензор
    0
    Вчера, 22:43
    Да просто испугались ехать! А то в друг, где ни будь в коридоре, пересеклись бы с Трампом, и он их прям там зажал бы в уголке и принудил к "аншлюсу"! laughing
  18. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 03:07
    Представителей Дании не будет на международном форуме в Давосе из-за Трампа
    Гляди ка, обиделись! laughing а КОМАНДА ОТ ТРАМПА "к НОГЕ", еще не поступала? laughing