Представителей Дании не будет на международном форуме в Давосе из-за Трампа

Мы можем подтвердить, что правительство Дании не будет представлено в Давосе на этой неделе.

Датские официальные лица обеспокоены обострением ситуации вокруг Гренландии, на которую претендуют Соединенные Штаты. Поэтому представителей Дании не будет на Международном экономическом форуме в Давосе из-за президента США Дональда Трампа, давно поставившего себе цель заполучить этот огромный остров.Об отсутствии делегации Дании на предстоящем форуме, который открывается на этой неделе, агентству Bloomberg сообщили организаторы мероприятия.Они отметили, что в этом году датские представители были приглашены в Давос, но решение об участии принимают власти приглашенных государств. И Копенгаген решил пропустить в этом году международный форум.Организаторы мероприятия сообщили журналистам следующее:Датские власти считают, что претензии США на Гренландию подрывают трансатлантическое единство. Они намерены защищать свои права на остров, в чем их поддержали многие европейские союзники. За это Трамп намерен ввести против них повышенные пошлины. Комментируя данное решение, глава немецкого Минфина Ларс Клингбайль отметил, что президент США перешел все границы.В эту субботу глава Белого дома объявил, что собирается ввести 10-процентные пошлины против восьми европейских стран, осуждающих его идею присоединения Гренландии к США. Руководство Евросоюза рассматривает вариант введения ответных таможенных тарифов на американские товары.