«Сделаем Гренландию снова зелёной»: западные медиа публикуют мемы и анекдоты

Западные медиа и обычные пользователи публикуют мемы и анекдоты на тему, связанную с желанием Дональда Трампа прибрать к рукам Гренландию, а также с тем, как ему в этом плане «противостоят» или собираются противостоять «союзники». Обсуждение ироничное, а порой и самоироничное. Трампу, безусловно, тоже достаётся.

Из немецкого сегмента:

Вчера канцлер Мерц отправил 13 солдат в Гренландию. Сегодня они вернулись обратно, заявив, что задачу выполнили. Так вот ты какой, настоящий блицкриг.

Трамп поднимает пошлины против немецких товаров с 1 февраля. Если главный немецкий товар на мировом рынке – Урсула фон дер Ляйен, билеты в США для неё автоматически подорожают на 10 процентов?

Из шведского сегмента:
Мы вошли в НАТО, опасаясь России. Думаю, нужно сокращать этот промежуточный этап и сразу входить в состав США. Только вот не знаю, что будет с королём. Ведь двух королей США могут не потянуть.

Из американского сегмента:

Открываю бизнес: пошив флагов с 51-й звездой. Заказ на флаги с 52-мя и 53-мя звёздами тоже готов рассмотреть.

Если у вас есть нефть или Нобелевская премия, Донни идёт к вам.



Трамп собирался погасить 38-триллионный долг трампкоинами и меланьякоинами Не вышло. Погасит Гренландией, и все ему ещё останутся должны.

Сэр, зачем Вам Гренландия? - Я буду там играть в гольф. - Но, сэр, Greenland ещё не значит, что там много зелёных полей и лужаек. - Эти подлые датчане вытоптали всю гренландскую траву? Ничего, я сделаю Гренландию снова зелёной (MGGA). Они ещё дадут мне Нобелевскую премию, вот увидите.

Из британского сегмента:

Полководец Кир Стармер:

На защиту Гренландии я отправлю одного солдата, потому что партнёрство в рамках НАТО – наш священный долг. А чтобы наш солдат достойно и уверенно нёс наше славное знамя, знамя победителей, нам нужно уже сейчас поднять налоги для домохозяйств.

Напомним, что Дональд Трамп вполне серьёзно говорит о том, что Гренландия в ближайшее время должна войти в состав Соединённых Штатов Америки. Для этого он пока использует меры политического и экономического давления, в том числе повышая пошлины против стран, не согласных с его инициативой. О защите Гренландии Данией Трамп говорит так: там только пара собачьих упряжек.
    Сегодня, 18:01
    Я понял, для чего Трампу нужна Гренландия. Он туда всех бомжей отправить хочет. belay
      Сегодня, 18:03
      Прямо вспомнилось:

      Прямо вспомнилось:
      — Ну, как, хороша невеста?
      — Хороша! Жалко только, что она не зелёная.
      — Ничего, поживёт с нами — позеленеет.
    Сегодня, 18:06
    «Сделаем Гренландию снова зелёной»: западные медиа публикуют мемы и анекдоты


    «Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним, и кто в конце концов получает желаемое»(с)
    (так полностью звучит пословица)
      Сегодня, 18:14
      Да, и обзывайтесь, сколько угодно!
    Сегодня, 18:25
    Хихикай не хихикай, - а Гренландия "уйдёт" в США.
    И что толку в "мемо"-веселье..??..