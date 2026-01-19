Вслед за Путиным приглашение в «Совет мира» от Трампа получил Лукашенко

Мы высоко ценим, что американская сторона видит Беларусь, и это прямо обозначено в тексте обращения, как государство, готовое взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира, и вести за собой силой примера, инвестировать в безопасное и процветающее будущее для грядущих поколений. Мы также рассматриваем данное предложение как признание личных заслуг и международного авторитета главы белорусского государства.

Дональд Трамп вслед за Владимиром Путиным пригласил в создаваемый им в секторе Газа «Совет мира» и Александра Лукашенко. Об этом сообщает МИД республики.Официальный Минск получил подписанное Дональдом Трампом письмо, в котором он лично пригласил Лукашенко присоединиться к создаваемому президентом США так называемому «Совету мира». Как подчеркнули в белорусском МИДе, Трамп предложил Белоруссии стать одним из основателей новой международной организации.Как подчеркивается, Лукашенко готов принять предложение Трампа и присоединиться к «Совету мира». При этом он полагает, что полномочия новой организации будут распространяться не только на Ближний Восток.Ранее приглашение войти в «Совет мира» получил Владимир Путин, в Кремле сейчас оценивают это предложение. До этого свое согласие на участие подтвердил венгерский премьер Виктор Орбан. А вот китайский лидер, судя по всему, приглашения не получил.