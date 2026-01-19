Вслед за Путиным приглашение в «Совет мира» от Трампа получил Лукашенко

Дональд Трамп вслед за Владимиром Путиным пригласил в создаваемый им в секторе Газа «Совет мира» и Александра Лукашенко. Об этом сообщает МИД республики.

Официальный Минск получил подписанное Дональдом Трампом письмо, в котором он лично пригласил Лукашенко присоединиться к создаваемому президентом США так называемому «Совету мира». Как подчеркнули в белорусском МИДе, Трамп предложил Белоруссии стать одним из основателей новой международной организации.



Мы высоко ценим, что американская сторона видит Беларусь, и это прямо обозначено в тексте обращения, как государство, готовое взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира, и вести за собой силой примера, инвестировать в безопасное и процветающее будущее для грядущих поколений. Мы также рассматриваем данное предложение как признание личных заслуг и международного авторитета главы белорусского государства.



Как подчеркивается, Лукашенко готов принять предложение Трампа и присоединиться к «Совету мира». При этом он полагает, что полномочия новой организации будут распространяться не только на Ближний Восток.

Ранее приглашение войти в «Совет мира» получил Владимир Путин, в Кремле сейчас оценивают это предложение. До этого свое согласие на участие подтвердил венгерский премьер Виктор Орбан. А вот китайский лидер, судя по всему, приглашения не получил.
  1. gurzuf Звание
    gurzuf
    +1
    Сегодня, 18:01
    И сколько стоит входной билет в этот совет?
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 18:05
      Всего лишь лярд... Почти бесплатно... laughing А что - есть желание...???
    2. lukash66 Звание
      lukash66
      +3
      Сегодня, 18:05
      Уже писали, всего лишь ярдик. Но решающий голос у Трампушки.😀
      1. d.zacharith Звание
        d.zacharith
        0
        Сегодня, 18:24
        Многие сейчас пишут про 1 миллиард долларов за вступление в "Совет мира", но это не совсем точная информация.

        Государства могут войти в совет и без оплаты места, но лишь на три года. Дальнейшее решение о продлении срока участия страны будет принимать председатель, которым станет Трамп.

        Срок полномочий каждого государства-члена составляет не более трех лет с момента вступления настоящей Хартии в силу и может быть продлен председателем. Трехлетний срок полномочий не распространяется на государства-члены, которые в течение первого года после вступления Хартии в силу вносят в Совет мира денежные средства на сумму более 1 000 000 000 долларов США.

        "Совет мира" будет собираться минимум раз в год, а право вето будет определяться голосованием двух третей стран-участниц.

        Решать, кого приглашать в состав организации, будет президент США.

        В целом крайне странная инициатива, которая почему-то собирается вокруг Газы, которую на деньги американцев снесли в ноль, а теперь хотят собрать по 1 миллиарду на инвестиции туда.

        @belarusian_silovik
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 18:21
      Цитата: gurzuf
      И сколько стоит входной билет в этот совет?
      лярд, уже писали где-то
  2. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    0
    Сегодня, 18:02
    Трамп создаёт новый ООН на основе республик бывшего СССР 🙂.
  3. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +3
    Сегодня, 18:02
    Насколько я понял вход в это "богоугодное" собрание не просто дорог, но и очень дорог, иначе трампушка не работает... Походу он тщательно изучил опыт МММ и принял к исполнению.... laughing
  4. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 18:05
    Донни должен изрядно приплатить Батьке чтобы тот вступил в банду. И то задаток вперёд а там Батька думать будет ... куда вложить полученное и как покрасивше кинуть Рыжего.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 18:06
    А ежели Александр Григорьевич заплатит Трампу 2 миллиарда долларов,то,наверное,Александр Григорьевич может ваще стать заместителем Трампа в этом современном новом союзе меча и орала . . . winked
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 18:22
      Цитата: андрей мартов
      может ваще стать заместителем Трампа в этом современном новом союзе меча и орала . . .
      только почетным, по нечетным место уже занято
  6. singless Звание
    singless
    +3
    Сегодня, 18:08
    не понимаю как с врагами можно в союз какой то входить? они знают что мы всегда держим слово а они всегда нет. так зачем нам это?
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 18:08
    Я так понимаю, что, если раньше США разруливали проблемы и «устанавливали» мир на планете при помощи американских АУГ, то теперь и Лукашенко могут привлечь миротворцем... belay
    Жаль, моря поблизости нет... crying
    * * *
    А мы всё ждём, когда в нашем стане появятся союзники - братья по оружию...
    Му и му...
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      0
      Сегодня, 18:13
      Цитата: ROSS 42
      Я так понимаю, что, если раньше США разруливали проблемы и «устанавливали» мир на планете при помощи американских АУГ, то теперь и Лукашенко могут привлечь миротворцем... belay
      Жаль, моря поблизости нет... crying
      * * *
      А мы всё ждём, когда в нашем стане появятся союзники - братья по оружию...
      Му и му...

      Как моря нет? Там кто то собирался в свое время АУГ послать к берегам Белоруссии. Опять же морепродукты мэйд ин Беларусь. 😀😀
  8. avdkrd Звание
    avdkrd
    +3
    Сегодня, 18:10
    Ага, больше некуда девать деньги в размере одного миллиарда и полностью зависить в решениях от самого ненадёжного "партнёра", самое главное, с какой-то радости, оплачивать последствия чужой войны.
    Восстановление Газы, полностью должно лечь на Израиль, как на виновника. Впрягаться в восстановление, да ещё из-за свой счёт это оплата чужих долгов.
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:12
    Логично. У Батьки Орешник с ТЯО прописался. Хотя кнопки в России будут нажимать, но надо демократию изобразить.
  10. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 18:14
    Кроме Путина и Лукашенко приглашение получили узбек Мирзиёев и казах Токаев. Похоже Трамп решил не ездить как за Мадуро, а сначала всех собрать (сами съедутся), а только потом всех арестовать.
    Был бы человек, а статья всегда найдется
    (Какая-то антисоветская свол0чь)

    wassat
  11. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 18:14
    А какова стоимость выхода?
  12. MrTulandra Звание
    MrTulandra
    +1
    Сегодня, 18:16
    А если чокнутому все ухи отстрелят, кто унаследует "лигу" ? request
  13. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 18:23
    Мда... Лукашенко "... высоко ценит..." этот лохотрон и "личное приглашение" поучаствовать в посыпании на свои уши лапши..??..
    Впрочем, чему удивляться: председатель колхоза он и есть председатель колхоза....