Показаны кадры ударов «Гераней» по мостам в Сумской и Днепропетровской областях
11 09810
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены удары российских БПЛА-камикадзе семейства «Герань» по железнодорожным мостам в Сумской и Днепропетровской областях.
На кадрах объективного контроля можно увидеть момент нанесения удара «Геранью» по мостам в районе населенного пункта Лысогубовка в Сумской области и в Васильевке Днепропетровской области. При этом по мосту в Васильевке удар наносился «Геранью» с термитной боевой частью, в результате чего металлические конструкции моста оказались буквально прожжены и расплавлены.
В то же время ресурсы противника с тревогой сообщают, что новые российские ударные дроны «Герань-5» оснащаются радиомодемами XK-F358, предназначенными для передачи видео и управления аппаратом. Ранее такие устройства уже обнаруживали в БПЛА «Герань-2» и «Гербера».
XK-F358, выпускаемый китайской компанией Xingkai Tech, является специализированным радиомодемом, ориентированным на беспилотные платформы и способным обеспечивать возможность передачи больших объемов данных: видеопотоков, телеметрии и картографических слоев.
Кроме того, устройство способно обеспечивать операторов беспилотных систем интегрированными сервисами, включая, помимо передачи данных, возможностью визуального командования и диспетчеризации. Также XK-F358 позволяют формировать динамическую сеть с цепной ретрансляцией, когда каждый модем выполняет роль ретранслятора для других дронов.
