Показаны кадры ударов «Гераней» по мостам в Сумской и Днепропетровской областях

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены удары российских БПЛА-камикадзе семейства «Герань» по железнодорожным мостам в Сумской и Днепропетровской областях.

На кадрах объективного контроля можно увидеть момент нанесения удара «Геранью» по мостам в районе населенного пункта Лысогубовка в Сумской области и в Васильевке Днепропетровской области. При этом по мосту в Васильевке удар наносился «Геранью» с термитной боевой частью, в результате чего металлические конструкции моста оказались буквально прожжены и расплавлены.







В то же время ресурсы противника с тревогой сообщают, что новые российские ударные дроны «Герань-5» оснащаются радиомодемами XK-F358, предназначенными для передачи видео и управления аппаратом. Ранее такие устройства уже обнаруживали в БПЛА «Герань-2» и «Гербера».

XK-F358, выпускаемый китайской компанией Xingkai Tech, является специализированным радиомодемом, ориентированным на беспилотные платформы и способным обеспечивать возможность передачи больших объемов данных: видеопотоков, телеметрии и картографических слоев.

Кроме того, устройство способно обеспечивать операторов беспилотных систем интегрированными сервисами, включая, помимо передачи данных, возможностью визуального командования и диспетчеризации. Также XK-F358 позволяют формировать динамическую сеть с цепной ретрансляцией, когда каждый модем выполняет роль ретранслятора для других дронов.
  Андрей К
    Андрей К
    
    Вчера, 19:05
    В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены удары российских БПЛА-камикадзе семейства «Герань» по железнодорожным мостам в Сумской и Днепропетровской областях.

    В этой новости прекрасно всё!
    Есть надежда, что в недалёком будущем дождёмся новость: " ж/д и автомобильные мосты через Днепр уничтожены БПЛА-камикадзе семейства «Герань»".
    tsvetahaki
      tsvetahaki
      
      Вчера, 19:12
      Цитата: Андрей К
      В этой новости прекрасно всё!

      Окромя малости:
      XK-F358, выпускаемый китайской компанией Xingkai Tech

      Не дай бог не угодить чем-нибудь Китаю!
      maiman61
        maiman61
        
        Вчера, 19:48
        А может быть Китаю надо волноваться, не угодить чем-нибудь России, США открыто зовёт в друзья?
        Pivot
          Pivot
          
          Вчера, 20:41
          С такими друзьями как США и врагов не надо.
          Сергей250455
            Сергей250455
            
            Сегодня, 03:55
            А чем китайцы лучше? Рассчитывают на халяву пока у России проблемы. Доят Россию и скидывают свой товар сюда
  tsvetahaki
    tsvetahaki
    
    Вчера, 19:10
    запечатлены удары российских БПЛА-камикадзе семейства «Герань» по железнодорожным мостам

    Да неужели!
    И так, оказывается можно!
    Фразах
      Фразах
      
      Вчера, 23:04
      Поспешишь людей насмешишь. В будущем можно будет подумать о других мостах. Хотя и тут действует золотое правило: можно - а зачем.
  Алексей Лантух
    Алексей Лантух
    
    Вчера, 20:52
    При этом по мосту в Васильевке удар наносился «Геранью» с термитной боевой частью, в результате чего металлические конструкции моста оказались буквально прожжены и расплавлены.

    Ну, ударили! И, что ? Каков результат? Мост упал? Или хотя бы прогнулся?
    Мост очевидно в Васильковке, а не в Васильевке.
    Fan-Fan
      Fan-Fan
      
      Сегодня, 01:47
      К сожалению масса боевой части Герани мала, нужен тяжёлый беспилотник, с зарядом хотя бы на 200 кг, тогда штук 5 таких ударов могут серьёзно повредить мост.
  Pandemic
    Pandemic
    
    Сегодня, 02:20
    это что же получается, мосты не прикрыты силовыми щитами, не заговоренные и не из адамантия сделаны? То есть перерезать логистику можно было в первый день операции, просто подготовив ударные средства, данные разведки и проведя доразведку? Кто ответит за то, что это не было сделано?