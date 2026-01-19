В войска ПВО Беларуси стали поступать модернизированные ЗРК «Оса 9А33-2Б»

6 356 14
В войска ПВО Беларуси стали поступать модернизированные ЗРК «Оса 9А33-2Б»


Расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса», стоящие на вооружении войск ВВС и ПВО Республики Беларусь, регулярно отрабатывают учебно-боевые задачи по противовоздушной обороне в ходе проверки Вооруженных сил Беларуси и сил реагирования Союзного государства.

Как сообщает газета «Красная Звезда», в преддверии новогодних праздников на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО прошло тактическое учение с боевой стрельбой с подразделениями противовоздушной обороны Северо-Западного оперативного командования.

В ходе учений расчеты комплексов «Оса», ранее заступившие на боевое дежурство в новом позиционном районе, прикрывали от ударов с воздуха сухопутные подразделения, а также военные объекты. В течение нескольких дней белорусские зенитчики совершенствовали навыки стрельбы из зенитного ракетного комплекса «Оса» по целям различного типа в условиях сложной тактической обстановки.

Как отметили в Минобороны Беларуси, расчеты белорусских ЗРК продемонстрировали высокую профессиональную выучку. Полигонная работа - важный этап в профессиональном становлении зенитчиков, тем более что условия на полигоне максимально приближены к боевым.

По словам белорусских зенитчиков, расчеты ЗРК «Оса» с нетерпением ждали начала этих учений, предвкушая возможность вступить в реальный противовоздушный бой с условным противником.

В роли целей выступили мишени, обозначающие «вертолёты огневой поддержки», а также скоростная малоразмерная ракета-мишень ИВЦ 1М, которая, по сценарию учений, являлась приоритетной целью.


Выдвинувшись на позиции и получив разрешение на ракетный огонь, расчёты зенитных ракетных комплексов «Оса» провели пуски зенитных управляемых ракет. Через несколько секунд все цели были уничтожены прямым попаданием.

«Я ведь до армии был, по сути, гражданским: университет, военная кафедра БГУ. И вот я уже офицер зенитного ракетного полка, - рассказал военным журналистам начальник расчёта ЗРК «Оса» лейтенант Максим Г. - Зенитные комплексы – это не игрушки, тут куча тонкостей, знаний нужно море, и даже этого мало. Главное – не струсить. Мы готовились всей командой как в теории, так и на практике».

В целом, ЗРК семейства «Оса» являются автономными боевыми машинами, способными обнаруживать и опознавать воздушные цели различного типа, и поражать их на расстоянии до 10 км.

Комплексы, более полувека несущие противовоздушную службу, создавались на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (ныне входит в оборонный холдинг «Алмаз-Антей»).

Как отмечают в Минобороны Беларуси, недавно в войска ПВО стала поступать новая белорусская модернизация «Осы»: зенитные ракетные комплексы «Оса 9А33-2Б».

Ранее прошли успешные полигонные испытания этого модернизированного ЗРК, которые подтвердили заявленные технические характеристики боевой машины. В оборонном ведомстве Беларуси отмечают, что в результате модернизации комплекса увеличена дальность обнаружения целей и точность определения ее координат.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Вчера, 18:45
    Если белорусы модернизировали Осу АКМ,то молодцы.Да,старенькая система,но те же поляки ,к примеру-модернизировали вообще "Шилку"
    1. nedgen Звание
      nedgen
      +3
      Вчера, 18:56
      Цитата: dmi.pris1
      Если белорусы модернизировали Осу АКМ,то молодцы.Да,старенькая система,но те же поляки ,к примеру-модернизировали вообще "Шилку"

      Не знаю, но по мне Шилка идеально подходит для борбы с укро дронами дальнего радиуса действия. Только надо установит новую систему обнаружения и Цифровую СУО. Можно взят у братьев белорусов если своих не осталось на складах.
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +3
        Вчера, 19:05
        Увы, почти все Шилки были проданы/переданы нашим союзникам, так же как и зенитные пулемётные установки 14.5 мм (пулемет Владимирова) ЗПУ-2 и ЗПУ-4 (цифра -количество стволов). Аналог ЗПУ-2 чехи поставляют Украине для их МОГов.
        1. nedgen Звание
          nedgen
          +6
          Вчера, 19:06
          Цитата: alexboguslavski
          Увы, почти все Шилки были проданы/переданы нашим союзникам, так же как и зенитные пулемётные установки 14.5 мм (пулемет Владимирова) ЗПУ-2 и ЗПУ-4 (цифра -количество стволов). Аналог ЗПУ-2 чехи поставляют Украине для их МОГов.

          Даааа, вот как сиюминутная выгода в прошлом аукается в днем сегодняшнем....
      2. Stas157 Звание
        Stas157
        0
        Вчера, 19:09
        Цитата: nedgen
        по мне Шилка идеально подходит для борбы с укро дронами дальнего радиуса действия

        А где их взять? Их осталось, наверное, меньше сотни.
        1. nedgen Звание
          nedgen
          +3
          Вчера, 19:23
          Цитата: Stas157
          Цитата: nedgen
          по мне Шилка идеально подходит для борбы с укро дронами дальнего радиуса действия

          А где их взять? Их осталось, наверное, меньше сотни.

          Если их даже сотня и то лучше чем стрелят из максимов. Если не ошибаюсь до СВО белоруссы предлагали модернизованную Шилку на експорт. А ето значит что у них она сохранилась в более менее товарных количествах
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +5
      Вчера, 19:00
      На мой взгляд - кабина водителя должна быть бронированной.
    3. wladimirjankov Звание
      wladimirjankov
      +2
      Вчера, 19:48
      поляки ,к примеру-модернизировали вообще "Шилку

      Поляки то модернизировали, а вот наши генералы эти "шилки", "Тунгуски" списали на металлолом. Посчитали зачем нам они, у нас же панцири будут. Надо же повышать % новой техники в армии. Вот и повысили аж до 72% по докладам президенту бывшего МО шойгу. А сейчас вот похоже "панцирей" то на все не хватает. БПЛА врага сотнями каждые сутки залетают во многие регионы страны, уничтожают наши объекты инфраструктуры, убивают мирных жителей и мобильные ЗК "тунгуска", "шилка" очень бы пригодились для отражения этих атак. Сейчас вот вынуждены создавать для этого мобильные группы с пулеметами на турелях. Но пулеметы все таки это не шилки и тунгуски с их зенитными пушками.
      1. Кулл90
        Кулл90
        -3
        Вчера, 20:15
        в реальности судя по видео тунгуски применяются, шилки применялись в начале СВО,
        бпла сотнями залетают: но например сегодня я слышал сирены, слышал голосовое обьявление, но не слышал взрывы и даже думал что перестраховались, и позже в статье на топваре узнал о налете, ПВО хорошо сработало, а вот в киеве судя по статьям сидят без света и отопления
        для дронов скорее всего лучше применять именно пулеметы, снаряды от пушек шилок могут прилететь и в дома
        1. Кулл90
          Кулл90
          0
          Вчера, 20:23
          да и поляки всего десяток шилок модернизировали, этого не хватит даже на варшаву
        2. wladimirjankov Звание
          wladimirjankov
          0
          Вчера, 22:11
          ПВО хорошо сработало, а вот в киеве судя по статьям сидят без света и отопления

          Вы спросите у жителей белгородской, курской, брянской областей как у них работает ПВО и без чего они сидят.
        3. nedgen Звание
          nedgen
          0
          Вчера, 22:42
          Цитата: Кулл90
          в реальности судя по видео тунгуски применяются, шилки применялись в начале СВО,..... для дронов скорее всего лучше применять именно пулеметы, снаряды от пушек шилок могут прилететь и в дома

          В том то и дело что пушки в разы если и не на порядок лучше. Пулеметная пуля может прилетет туда куда хвтит енергии долетет, а вот снаряд нет. У него самоликвидато и после пролетания определенно разстояния он самоликвидируется и если не стрелят в сторону города или других обьектов то нет или почти нет шанса чтоб снаряд попал куда не надо. (говорю почти потому то все таки есть процент несрабатывания где-то 0.005%. А вот у пули самоликвидатора нет. Конечно она куда дешевле снаряда даже 23мм пушек, но и ефективност пуль куда ниже. Не говоря уже о дальности действительного огня пушек и пулеметов. Недаром укры говорят что самый ефективный уничтожител Гераней ето немецкий Гепард.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 19:05
    Какие там ТТХ, никто ведь не говорит..
    в результате модернизации комплекса увеличена дальность обнаружения целей и точность определения ее координат.
    . это все в общем, примерно... как то так.
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 03:05
    в результате модернизации комплекса увеличена дальность обнаружения целей и точность определения ее координат.
    Хорошо, если увеличена "дальность обнаружения целей". Еще бы увеличить дальность поражения...