Трамп посоветовал Европе заниматься конфликтом на Украине, а не Гренландией

Европе следует сфокусироваться на войне между Россией и Украиной, потому что, откровенно говоря, вы видите, к чему это их привело. Вот на чём Европе следует сосредоточиться, а не на Гренландии.

Европе необходимо заниматься урегулированием конфликта на Украине, а не переключать внимание на Гренландию. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью NBC News.Американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос про реакцию Европы на заявление о необходимости контроля США над островом, заявил, что приоритетом для европейцев должно стать урегулирование конфликта на Украине, а не Гренландия. Трамп как бы дает понять, что с островом ничего не случится, если он перейдет под управление США, а вот на Украине гибнут люди.А вот на вопрос о том, готов ли он к силовому захвату Гренландии, Трамп отвечать не стал, лишь заявил, что здесь «без комментариев». Однако, если сделка по Гренландии будет сорвана, Европа получит дополнительные пошлины, президент США полон решимости ввести их.Ранее Трамп заявил о введении 10% пошлин с 1 февраля в отношении восьми стран Европы, отправивших свои войска в Гренландию. Далее эти пошлины трансформируются в 25%. Европа ищет способ ответить, но так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. С одной стороны, им не хочется эскалации конфликта с США. С другой — необходимо отстоять Гренландию, иначе Европа окончательно растеряет остатки былого авторитета.