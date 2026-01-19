Трамп посоветовал Европе заниматься конфликтом на Украине, а не Гренландией

4 642 17
Трамп посоветовал Европе заниматься конфликтом на Украине, а не Гренландией

Европе необходимо заниматься урегулированием конфликта на Украине, а не переключать внимание на Гренландию. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью NBC News.

Американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос про реакцию Европы на заявление о необходимости контроля США над островом, заявил, что приоритетом для европейцев должно стать урегулирование конфликта на Украине, а не Гренландия. Трамп как бы дает понять, что с островом ничего не случится, если он перейдет под управление США, а вот на Украине гибнут люди.



Европе следует сфокусироваться на войне между Россией и Украиной, потому что, откровенно говоря, вы видите, к чему это их привело. Вот на чём Европе следует сосредоточиться, а не на Гренландии.


А вот на вопрос о том, готов ли он к силовому захвату Гренландии, Трамп отвечать не стал, лишь заявил, что здесь «без комментариев». Однако, если сделка по Гренландии будет сорвана, Европа получит дополнительные пошлины, президент США полон решимости ввести их.

Ранее Трамп заявил о введении 10% пошлин с 1 февраля в отношении восьми стран Европы, отправивших свои войска в Гренландию. Далее эти пошлины трансформируются в 25%. Европа ищет способ ответить, но так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. С одной стороны, им не хочется эскалации конфликта с США. С другой — необходимо отстоять Гренландию, иначе Европа окончательно растеряет остатки былого авторитета.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alexej Звание
    Alexej
    +7
    Вчера, 19:20
    А пока европа будет заниматься украиной, США будут заниматься европейскими сателлитами.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +7
      Вчера, 20:37
      - Слушай, Гена, давай я возьму чемодан, а ты возьмёшь меня…
      — Уговорил, извращенец! laughing
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Вчера, 19:21
    Канзас сити Шатл,так по моему эта фишка в фильме называлась,пока все смотрят в одну сторону , всё действие происходит в другой.
    1. AK-1945 Звание
      AK-1945
      +5
      Вчера, 19:35
      Именно так называлась. Кинофильм - "Счастливое число Слэвина". Можно еще сказать - "Занимайтесь "любовью", а не "войной"". Как понимаете Уважаемые я не двусмысленно поставил кавычки.
    2. Reklastik Звание
      Reklastik
      +4
      Вчера, 20:20
      Канзас сити Шатл,так по моему эта фишка в фильме называлась
      - шаффл.
    3. Аригин Звание
      Аригин
      +3
      Вчера, 20:22
      Kansas city shuffle.

      Трамп, конечно, хамский мужик, но вот насколько он ловкий многоходовочник - это только предстоит выяснить.
      Пока справляется неплохо.
      1. bondov Звание
        bondov
        0
        Вчера, 22:53
        Похоже, что постарается прирасти Гренландией к промежуточным выборам, которые для него оч. важны... - недолго ждать осталось
  3. 501Legion Звание
    501Legion
    +1
    Вчера, 19:40
    Совсем ч мо белобрысое офигел
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Вчера, 20:16
    Цитата: Alexej
    США будут заниматься европейскими сателлитами
    Он уже ей занялся, подняв пошлины. А вскорости, поднимет и ещё wink
  5. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Вчера, 20:18
    Не мытьём, так катаньем Трамп своего добьётся. Стратегически, пристёгнутая к Америке Гренландия, конечно очень нехорошо для России. Но думаю, это уже неизбежно. А поэтому, посто на эмоциях хочу крикнуть: "Дави европейцев, Доня, дави"! wassat
  6. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Вчера, 20:21
    Чем успешнее у Трампа будет кейс по Гренландии, тем лучше. Россия может посмотреть на Прибалтику в разрезе проблемы безопасности...
    1. olbop Звание
      olbop
      0
      Вчера, 20:40
      Посмотреть то можно, но вот занимать (освобождать, оккупировать - нужное подчеркнуть) - вряд ли целесообразно. Разве что с депортацией в Европу большей части населения.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Вчера, 22:12
        Цитата: olbop
        Посмотреть то можно, но вот занимать (освобождать, оккупировать - нужное подчеркнуть) - вряд ли целесообразно. Разве что с депортацией в Европу большей части населения.

        Так оно и так туда побежит сразу - ЕС отказать не сможет " беженцам пострадавшим от оккупантов" belay
        Прибалты они хоть и тормознутые немного - но фишку с пособиями и халявой в ЕС рубанут сразу...
  7. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Вчера, 20:35
    Нет наоборот. Пусть Европа разбирается с Гренландией, а Россия с Украиной. Желательно один на один без внешней помощи.
  8. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Вчера, 21:28
    Европе необходимо заниматься урегулированием конфликта на Украине, а не переключать внимание на Гренландию. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью NBC News.

    "Уж послала, так послала!"©
    И высокая степень цЫнизма:
    потому что, откровенно говоря, вы видите, к чему это их привело.

    wassatwassatwassat
  9. Тарелка Звание
    Тарелка
    -1
    Вчера, 22:52
    Ахахахаха. Логика уровня "твоего друга из 3Б бьют, так вот пока ты за него не отомстишь, на мои удары тебе в рожу права отвечать не имеешь". Уж извините за излишнюю персонализацию таких сложных процессов laughing
  10. Festus Звание
    Festus
    0
    Сегодня, 03:29
    Чтобы понять Трампа, нужно прочитать Стратегию национальной безопасности США — желательно в оригинале [1]

    Суть в том, что европейские государства больше не воспринимаются как надежные союзники в будущем - ЕС как препятствие для Европы - и в обозримом будущем даже не как европейские страны. Также обратите внимание на то, какую роль в этом играет (или не играет) НАТО.

    Рассмотрим, таким образом, стратегическую ситуацию с точки зрения США без НАТО – стратегическое значение обладания Гренландией становится очевидным сразу же – это похоже на ситуацию с Крымом для России. В этом контексте действия Трампа совершенно рациональны; не обманывайтесь его нахальный поведением.

    Прошу прощения за русский язык, использованный переводчиком, и привет из Германии.

    [1] https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf