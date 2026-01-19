Дания перебрасывает в Гренландию дополнительные силы, наращивая своё присутствие

Дания перебрасывает в Гренландию дополнительные силы, наращивая своё присутствие

Дания увеличивает военное присутствие в Гренландии на фоне ситуации вокруг острова, решение об этом уже принято, сообщают сразу несколько датских медиа.

По имеющейся информации, датское Минобороны приняло решение разместить на острове дополнительные силы. Количество отправляемых в Гренландию военнослужащих не раскрывается, но отмечается, что присутствие датчан на острове «будет значительным». Прибытие и размещение дополнительных сил ожидается в понедельник, 19 января, вечером в местечке Кангерлуссуак в Западной Гренландии. Это на 320 км севернее столицы острова города Нуук.



Также на остров вместе с дополнительными силами прибудет начальник штаба армии Петер Бойсен, который, видимо, возглавит датскую группировку.


Прибытие «большого числа датских военнослужащих» ожидается в понедельник вечером в местечке Кангерлуссуак в Западной Гренландии. Вместе с новой группой военных прибудет начальник штаба армии Петер Бойсен.


Между тем министр обороны Дании Тролс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт прибыли в Брюссель на встречу с главой евродипломатии Каей Каллас. О чем пойдет разговор, в принципе понятно по составу делегации, но вот подробностей пока нет.
  1. Ныробский Звание
    Ныробский
    +5
    Вчера, 19:56
    Интересно, датчане с лопатами и дровами десантировались, что бы перед приёмом матрасов снег почистить и Иглу протопить, или просто с одними лыжами, что бы сразу в Копенгаген дунуть, подальше от "союзничков".
    1. sub307 Звание
      sub307
      0
      Вчера, 20:27
      Фигня...,можно с одними лыжами , но только с хорошими..., из дерева: использовать лыжи по прямому назначению(для перемещения), затем как "бульдозер" и лопаты (наст нарезать, "иглу" соорудить), и...можно на дрова ..."иглу протопить". Что б скучно не стало...- "захватить у союзного формирования" запасы рома, и...с чистой совестью в Копенгаген...на пиво, а то похмелье замучит.. winked
      1. sub307 Звание
        sub307
        +1
        Вчера, 20:34
        Да..,"особо важно" - найти наконец "призрак отца Гамлета", и ..домой с вещами.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Вчера, 21:53
          Раньше гейропейцы в знак поддержки или протеста выходили на улицу с плакатами
          мы с обой
          или ещё свечки ночью зажигали laughing
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +4
      Вчера, 21:48
      Удивляюсь датчанам. Гренландия, на минуточку, остров. Что можно противопоставить американскому флоту, если он заблокирует подходы? Сколько продержится датский горнизон, будь он даже значительный, в полярных условиях? Самое лучшее, что можно сделать - продать остров, хоть деньги бы получили. Иначе заберут даром без вариантов.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +4
        Вчера, 22:24
        Цитата: Pharmacist
        Удивляюсь датчанам. Гренландия, на минуточку, остров. Что можно противопоставить американскому флоту, если он заблокирует подходы? Сколько продержится датский горнизон, будь он даже значительный, в полярных условиях? Самое лучшее, что можно сделать - продать остров, хоть деньги бы получили. Иначе заберут даром без вариантов.

        Деньги им раньше предлагали, а сейчас, в лучшем случае, предложат какую нибудь долю в совместных разработках, но не большую без права "покапризничать" т.е. или соглашаетесь, или вообще всё наше.
        Армяне с азербайджанцами с ж/дорогой и коридором кувыркались, выделывались, палки в колёса России вставляли, когда она предлагала им солидарно в общих интересах вопрос порешать и по честному прибыль распределить, но те не вняли и докувыркались до Трампа. Теперь эту дорогу назвали им. Трампа, там будет рулит американская компания, которая с прибыли будет забирать себе 75%, а 25% придётся делить между собой Баку и Еревану т.е. по 12,5% на нос. Это им ещё повезло, но не точно. Датчане могут и этого не получить.
      2. tsvetahaki Звание
        tsvetahaki
        -1
        Сегодня, 01:25
        Цитата: Pharmacist
        Что можно противопоставить американскому флоту, если он заблокирует подходы?

        Так они экипаж еще двух собачих упряжек туда отправили! Будут патрулировать и предотваращать десант.
    3. bondov Звание
      bondov
      -1
      Вчера, 23:49
      датчане с лопатами и дровами


      С лопатами, значит, мерещится? Вот производители дронов в дании :
      Scandinavian Avionics A/S
      Viking Drone
      Quali Drone
      TERMA Group
      UXV Technologies
      Drone Systems ApS
      Universal Robots
      Nordic Wing
      Droner I/S
      Дания и оаэ производят ракеты с украиной... если хуситы отогнали США, то и Северная Европа тем более - Швеция и Норвегия обещали поддержку, а скорее поддержка будет общеевропейской...
      то штатовская эскадра намеревается предпринимать, чтобы не допустить в порты Венесуэлы пару китайских супертанкеров. Явно наплевавших на все заокеанские ограничения и неотвратимо приближающихся к ее порту Хосе.
      Причем — не под какими-то там «удобными» флагами. А под собственными, флагами КНР.

      Первый из этих огромных коммерческих судов — Xing Ye (длиною 332 метра, а шириной — 60,04 метра) вот-вот войдет в зону американской блокадной операции «Южное копье». И большой вопрос: решатся ли корабли ВМС США
      преградить ему путь силой оружия?

      Если решатся — серьезный конфликт с Пекином Вашингтону обеспечен. Поскольку Китай, за последние десятилетия по официальным договоренностям с Каракасом вложивший в венесуэльскую нефтедобычу свыше $60 млрд, не имеет
      ни малейших оснований считать все здешние углеводороды исключительно добычей чрезмерно ушлого Трампа. И вряд ли так же легко, как Россия, согласится с гигантскими денежными и репутационными потерями.

      в этом плане европа не уступит китайцам...
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +10
    Вчера, 20:03
    Значительное присутствие - это по сравнению с недавним позорищем? Сколько - 30 рыл, а может и все 50? Вооружены-то хоть чем - ведь всё более-менее пристойное сами же укропитекам и отдали добровольно?
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +5
      Вчера, 20:09
      Цитата: paul3390
      Значительное присутствие - это по сравнению с недавним позорищем?

      Значительное присутствие- это начальник штаба армии Петер Бойсен. Боевой сынок, судя по фамилии!
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +5
      Вчера, 21:53
      Цитата: paul3390
      Значительное присутствие - это по сравнению с недавним позорищем? Сколько - 30 рыл, а может и все 50? Вооружены-то хоть чем - ведь всё более-менее пристойное сами же укропитекам и отдали добровольно?

      У США до 1000 человек на базах, несколько самолетов, какое нибудь ПВО на аэродроме.
      У Дании ВСЯ армия 20 000 человек - не воевавшая нигде и никогда.
      Авианосцев у Дании нет - поэтому господство в воздухе США гарантированно.

      Отлюбят их США на полшишечки быстро и все
      1. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        0
        Вчера, 23:26
        Интересно, какой повод для нападения придумает Дональд? Сопротивление при аресте?
      2. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        0
        Вчера, 23:46
        В интернете про грядущий подвиг датчан уже мем гуляет. laughing
  3. NICK111 Звание
    NICK111
    +4
    Вчера, 20:06
    Все пытаются сохранить морду лица. Но как это сделать, как потом это подать пиплу? Вот в чем главный вопрос, а не пресловутая защита острова. Ведь знают канальи, что даже попытка любого противодействия Дону будет показательно подвергнута линчеванию.
    "Кто это? Кто это сказал? Я его не знаю. У него могут быть большие проблемы."
    1. Чужой...
      Чужой...
      -1
      Вчера, 20:42
      а Трампу нужно это линчевание?! Да для него это тихий ужас, летящий в ночи - уничтожение своих же союзников по НАТО, да ещё с отъёмом их территории. ИМХО: не будет этого ни при каких условиях. Финансы/экономика/политика - да. Но не более.
      ...Согласен, что для нас военный вариант - подарок богов. Даже больше. И для Китая с его Тайванем. Но, увы...
      1. isv000 Звание
        isv000
        +4
        Вчера, 21:16
        Цитата: Чужой...
        а Трампу нужно это линчевание?! Да для него это тихий ужас, летящий в ночи - уничтожение своих же союзников по НАТО, да ещё с отъёмом их территории.

        У янки нет союзников. Как только из них выжмут все соки становятся они ковбойцам не интересны. Кидок на раз и - здравствуйте, теперь у них уже другая любимая жена!
        1. Чужой...
          Чужой...
          -3
          Вчера, 21:57
          Да есть, есть. Это у нас никого...
          1. isv000 Звание
            isv000
            0
            Вчера, 22:32
            Цитата: Чужой...
            Да есть, есть. Это у нас никого...

            У вас может и нет никого, а у нас как минимум двое - армия и флот. А поскрести так и ещё двое наберутся, настоящие, проверенные...
  4. AMG Звание
    AMG
    +6
    Вчера, 20:12
    Ну, начальник штаба армии Петер это уже серьезно, а благословение Каллас очень важно для поднятия боевого духа.
  5. filalex79 Звание
    filalex79
    +5
    Вчера, 20:24
    Присутствие датчан на острове «будет значительным» - это сколько? Все датчане туда переберутся, чтобы быстрее гринкарту получить?
  6. AntonVerhniy Звание
    AntonVerhniy
    +5
    Вчера, 20:29
    Пусть датчане подарят трампу данию и он милостиво сохранит им гренландию
  7. Kusja Звание
    Kusja
    +1
    Вчера, 20:33
    Смеётся тот, кто смеётся последним...
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Вчера, 20:48
    Минимум роту надо вводить. Немецкая дивизия отступила на заранее укрепленные позиции и теперь датчанам придется не сладко супротив китайских подводных лодок.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Вчера, 21:20
      Цитата: Младший рядовой
      Минимум роту надо вводить. Немецкая дивизия отступила на заранее укрепленные позиции и теперь датчанам придется не сладко супротив китайских подводных лодок.

      У нас взводом может командовать младший сержант, а у дойчей двумя отделениями командует цельный герр адмирал! Даром что не Канарис... feel
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +1
        Вчера, 21:23
        В какеллэнде на всех адмиралов надувных лодок не хватает.
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Вчера, 20:52
    Дания перебрасывает в Гренландию дополнительные силы, наращивая своё присутствие
    еще 30 солдат прислали?! laughing
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Вчера, 21:33
      Цитата: Василенко Владимир
      Дания перебрасывает в Гренландию дополнительные силы, наращивая своё присутствие
      еще 30 солдат прислали?! laughing

      yes В аккурат в общаге 34 места освободилось: 15 немецких вахтовиков сбежали, вместо 20 чухонцы одного решили прислать...
  10. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +1
    Вчера, 21:50
    Прибытие «большого числа датских военнослужащих»

    Не хочу ни над кем смеяться, но сухопутная армия Дании - аж 8000 чел, и вряд ли они все подались в Гренландию
  11. moneron Звание
    moneron
    0
    Вчера, 21:51
    Жирный датский поросеночек грозно стучит копытцами....это уже было в истории... 70 лет назад. Только враг был другой....ссср. Но топот выглядел так же смешно.
  12. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    -1
    Вчера, 22:54
    Данию может захватить хорошо вооружённая группировка ЧВК, не говоря уже о каком то там острове. США просто подготавливает общественность и почву, так бы давно уже по периметру всё оцепили. Дания может похвастаться тем, что её насилуют нежно. laughing
  13. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    0
    Вчера, 23:00
    Понятно что ВС Дании не чета США, но про "лопаты и дрова" это уже перебор. Вряд ли дело дойдёт до вооружённого конфликта, но если что ВС Дании призывного типа. То есть в случае мобилизации могут резко нарастить численность резервистами. Ну и вооружение довольно современное. Есть и бронетехника и артиллерия и авиация и флот. Но сам плацдарм... Логистика... Достаточно взглянуть на карту и сразу понятно что Дании не светит. Хотя для России, если бы они схлестнулись, было бы неплохим подспорьем.
  14. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 00:38
    Думается, что это отвлекающий маневр. Не может быть, что бы так нахрапом переть. Что то тут не чисто. Надо следить за руками. За руками Трампа.
  15. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 00:43
    Количество отправляемых в Гренландию военнослужащих не раскрывается, но отмечается, что присутствие датчан на острове «будет значительным».

    Значительным говорите... Хм... Не уж то в этот раз 50 солдат отправят?
  16. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 02:32
    но отмечается, что присутствие датчан на острове «будет значительным».
    Шо, всех 25 вместе с писарями? А кто же будет данию охранять)? laughing