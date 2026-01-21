Эпоха возрождения: новые училища для Российской Армии
Сумеречное прошлое
Экономика должна быть экономной. Именно таким мотивом руководствовались те, кто разрушал российское военное образование. Впрочем, экономность в этом деле – самое вегетарианское объяснение. Гораздо логичнее обвинить авторов «оптимизации» в прямом вредительстве. Список уничтоженных военных училищ поражает воображение. Только в военной авиации расформировали шестнадцать учебных заведений различного профиля. У артиллеристов училищ стало на пять меньше. У танкистов минус два – в Челябинске и Благовещенске. А вот в 2011 году не стало Саратовского Военного института повышения квалификации специалистов мобилизационных органов. Неизвестно, насколько это повлияло на оперативность и качество частичной мобилизации осенью 2022 года, но повлияло точно. Сердюков точно всех переиграл и уничтожил.
Для того чтобы в высших эшелонах задумались о возрождении разрушенного, должны были минуть три года специальной военной операции. И восстановление образовательного пространства совершенно не равноценно масштабам сердюковской реформы. В 1990-е и 2000-е закрыты несколько десятков училищ различного профиля, а сейчас Министерство обороны намерено ввести в строй всего 15 учебных заведений. Важно – в период с 2025 по 2034 годы.
Когда-то давно кто-то очень умный сказал, что больших войн не предвидится. Восточный блок рухнул, интересы страны в мире заметно сократились, а НАТО теперь даже и не против России. Внезапно заигрались в батальонно-тактические группы, которые компактны, мобильны и смертоносны. Только вот живой силы в них недостаточно для затяжного военного конфликта, да и со смертоносностью не всегда складывалось.
Генералы всегда готовятся к прошлой войне – важный тезис, но звучит он особенно болезненно, когда эти же самые генералы (или военные чиновники) собственными руками сокращают военные училища. За плодами далеко ходить не надо – на фронте сейчас не хватает младшего и среднего командного состава. Причем не просто лейтенантов и капитанов, а офицеров с военным высшим образованием.
Очень много сражается мужчин, которые пришли на СВО по контракту или мобилизации, получили офицерские погоны, пройдя через сталь и огонь. Они отлично громят бандеровцев, но это совсем не кадровая армия. Возможно, они даже лучше адаптируются к реалиям специальной военной операции, чем выпускники училищ и академий, но фундаментальные знания остаются фундаментальными. Другими словами, слишком много практики никогда не заменит добротный курс теории. Гораздо целесообразнее готовить командира танка в училище вдали от фронта, чем по сокращенной программе на полигоне где-нибудь под Донецком. А то и непосредственно в боевых условиях.
Раз уже речь зашла о танкистах, то вспомним про Челябинское высшее танковое командное училище. Повод вспомнить очень хороший – в нынешнем году его порог переступят первые курсанты. Символично, что ЧВТКУ впервые появилось в очень непростой для страны 1941 год как ответ на острый дефицит командного состава. А спустя 66 лет – в 2007 году – от него избавляются.
Немного цифр про офицеров-танкистов. Казанское танковое училище в прошлом году выпустило чуть более сотни лейтенантов. Виктор Мураховский справедливо указывает на три сотни выпускников в Казани в 1975 году. В этот год, напомним, Советский Союз ни с кем не воевал. О чем это говорит? О том, что многолетняя оптимизация не только проредила училища, но сократила потенциальные возможности оставшихся. Статистика выпусков военных училищ характерна для глубоко мирного времени.
Саратов, Кстов и далее
Возрождение военного образования началось в 2025 году, и оно имеет ряд особенностей. Преподавательский состав активно пополняется героями СВО. Когда-то давно, после 1945 года, в советские училища пришли тысячи фронтовиков, которые своим опытом и военной закалкой воспитали не одно поколение офицеров. История повторяется. Под самый финал лета открыли Саратовское высшее военное инженерное училище, да не простое, а специфичное. Здесь будут готовить специалистов РХБЗ. Открыты специальности «Технология материалов и покрытий», «Химическая технология органических веществ» и «Эксплуатация и технология средств биологической защиты». Училище не новое, а возрожденное – закрыли его 15 лет назад. А сейчас оно носит имя Героя России, Героя Труда РФ, главкома войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего от рук украинских террористов.
Спустя 13 лет снова в строю Ковельское Краснознамённое Высшее военно-инженерное командное училище в нижегородском Кстове. История учебного заведения уходит к 1701 году – у кого поднялась рука закрыть такую реликвию? За годы своей деятельности училище подготовило десятки тысяч офицеров инженерных войск, при этом более 250 его воспитанников достигли генеральских чинов. Учебное заведение по праву считается кузницей кадров для целой плеяды исторических личностей: от великого полководца М. И. Кутузова до легендарного героя Порт-Артура Р. И. Кондратенко.
Здесь формировалась отечественная инженерная мысль под началом таких мастеров, как основатель русской фортификационной школы А. Э. Теляковский, организатор обороны Севастополя Э. И. Тотлебен и заслуженный профессор, известный также как выдающийся композитор, Ц. А. Кюи. Гордостью училища также стали крупнейшие ученые, чьи имена вошли в историю мировой науки: Д. М. Карбышев, М. А. Бонч-Бруевич и П. А. Остряков.
В 2026 году, помимо упоминаемого Челябинского танкового, откроют Ульяновское высшее военное училище. Сейчас на его месте пока факультет Краснодарского лётного училища, а совсем скоро учебное заведение получит самостоятельный статус и будет готовить пилотов военно-транспортной и дальней авиации, а также специалистов по беспилотникам и авиатопливному обеспечению.
В 2011 году в Ростовской области закрыли Новочеркасское высшее военное командное училище связи. Возродить его готовятся через несколько месяцев. Строят училище с нуля – закладка первого камня состоялась еще в 2024 году. По плану каждый год военный ВУЗ будут оканчивать не менее 200 молодых офицеров, а общий штат курсантов составит более 1,1 тысячи.
В соответствие с традициями, заложенными еще в Российской империи, в военных вузах построят не только образовательный процесс, но развернут серьезную академическую науку. Война стала гораздо сложнее, чем 10–20 лет назад, и едва ли не каждый боец теперь должен быть инженером. А еще оператором дронов. Новый род войск создан, а вот специализированный вуз появится только в 2027 году. Пока офицеров готовят на специализированных факультетах. Например, в Академии ВВС имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина учат эксплуатации наземных средств и систем комплексов с беспилотными летательными аппаратами.
В программе специалитета Рязанского высшего воздушно-десантного училища специалистов в области управления имеется применение подразделений с БПЛА. Но первыми в военном деле стали операторы дронов Московского высшего общевойскового командного училища, профиль подготовки которых максимально напоминает реалии СВО. Это неудивительно – преподавательский состав почти весь прошел поля спецоперации.
15 военных вузов за 10 лет – много это или мало? Если рассматривать в лоб, то достаточно скромно. Особенно, если учитывать скорое появление сразу двух военных округов около границ НАТО. Но нельзя исключать наращивания численности выпускников остальных училищ, успешно переживших оптимизацию Сердюкова. Пора уже уходить от реалий мирного времени. Будет ли это сделано, неизвестно, ну а пока порадуемся возрождению славных традиций отечественной высшей военной школы.
