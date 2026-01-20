В ВМФ появятся мобильные подразделения боевых пловцов
Боевые пловцы отряда по борьбе с ПДСС из состава Тихоокеанского флота, 2017 г.
В настоящее время в составе военно-морского флота России имеется более десятка отрядов специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. В ближайшее время их количество увеличится. Планируется сформировать новые подразделения такого рода, которые будут решать свои характерные задачи вдали от баз флота.
Новые планы
О новых планах по усилению системы защиты флота 16 января сообщило издание «Известия». Информацию такого рода оно получило от своих источников в неназванных структурах, знакомых с ситуацией. По понятным причинам, министерство обороны не стало комментировать такие новости, подтверждая или опровергая их.
Сообщается, что в составе Северного флота появятся новые подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС). В отличие от существующих частей, это будут мобильные отряды. Количество и пункты базирования новых отрядов не раскрываются.
С точки зрения основных функций, новые отряды не будут отличаться от имеющихся в составе флота. Им предстоит охранять акватории, порты, корабли и суда от возможного нападения из-под воды. В то же время, эти подразделения не планируется привязывать к конкретным портам и базам. Они должны будут действовать в указанных районах, в т.ч. перемещаясь вместе с кораблями.
По данным «Известий», новые отряды, прежде всего, будут развёрнуты в отдалённых районах Арктики. Можно представить, о каких именно регионах и пунктах базирования идёт речь, но их точный список не приводится.
Бойцы со специальными подводными пистолетами СПП-1
Пока сообщается о создании новых подразделений только в составе одного флота. Эти меры должны улучшить защиту его баз и кораблей. Получит ли эта идея дальнейшее распространение, не сообщается. Вполне возможно, что полезный опыт Северного флота в обозримом будущем адаптируют для применения другими оперативно-стратегическими объединениями ВМФ. Если это произойдёт, то положительные результаты получит флот в целом.
Противодиверсионные силы
Согласно доступным данным, в составе российского флота имеется 13 отрядов специального назначения по борьбе с ПДСС. Собственные части такого рода предусмотрены в составе всех основных объединений ВМФ. Все они решают одни и те же задачи, имеют на вооружении схожую материальную часть и используют общие тактики и методики.
Части по борьбе с ПДСС приписаны к основным военно-морским базам и пунктам базирования флота. В связи с этим количество отрядов у каждого флота различается. Например, Черноморский флот обходится только двумя воинскими частями, а в составе Северного флота их шесть. В рамках существующей организационно-штатной структуры каждое такое подразделение отвечает за свою акваторию, портовые сооружения и корабли возле них.
Отряды укомплектованы личным составом, соответствующим требованиям по здоровью. На этапе обучения будущие бойцы отряда получают физическую, водолазную и воздушно-десантную подготовку. Они осваивают различную матчасть и оружие, обучаются работе с радиотехническими системами, взрывными устройствами и т.д. При всей своей сложности, такой курс обучения учитывает особенности будущей службы и решаемых задач.
По известным данным, на вооружении отрядов по борьбе с ПДСС состоит несколько образцов стрелкового оружия разного назначения. Для применения на воде или на суше предназначаются автоматы АК-74 или АК-12, специальные автоматы «Вал» и т.д. Под водой боевые пловцы применяют соответствующие системы, такие как автоматы АПС или пистолеты СПП-1.
Для профилактики или для борьбы с диверсантами противника применяются ручные гранаты или специальные гранатомёты ДП-64. В обоих случаях целью гранатометания является поражение или выведение противника из строя ударной волной.
Военнослужащие отряда по борьбе с ПДСС Балтийского флота на патрулировании
Отряды располагают необходимым транспортом. На суше используются автомобили основных моделей, состоящих на вооружении армии. В свою очередь, по воде бойцы перемещаются на моторных лодках или специализированных катерах. В соответствующих ситуациях они работают с берега или с борта защищаемого корабля.
В распоряжении боевых пловцов также имеется широкий спектр специальных средств для слежения за подводной обстановкой и поиска потенциально опасных предметов. По понятным причинам, полный список такого оснащения, его функции и возможности не подлежат раскрытию.
В последние годы отряды получили новые средства разных классов. Так, на вооружение поступили беспилотные летательные аппараты. Они упрощают наблюдение за акваториями, поиск подозрительных объектов и доставку средств поражения к ним. Кроме того, известно о начале поставок и освоении безэкипажных катеров. Они выполняют практически те же задачи, что и БПЛА, но с поправкой на свои особенности.
Личный состав отрядов по борьбе с ПДСС, используя имеющуюся матчасть, осуществляет надводное патрулирование с поиском подозрительных предметов под водой, выполняет профилактическое гранатометание и т.д. Также выполняются погружения для выявления и обезвреживания угроз, в т.ч. в виде вражеских диверсантов.
Зоны ответственности
В существующей системе отряды занимаются в основном охраной своей базы и находящихся в ней кораблей и судов. При этом боевые пловцы могут присутствовать на кораблях в походах и заниматься вопросами защиты и охраны во время стоянок. Такая организация службы имеет место на протяжении нескольких последних десятилетий и в целом соответствует поставленным задачам.
Согласно последним новостям, отряды по борьбе с ПДСС при базах и пунктах базирования дополнят мобильными подразделениями аналогичного назначения. Сначала они появятся в составе Северного флота, а затем нельзя исключать такие же нововведения в других объединениях.
Бойцы Балтийского флота во время сухопутной тренировки
Задачи и особенности будущей службы таких подразделений уже известны. Они будут проводить стандартный набор мероприятий, но не на своей базе, а вдали от неё. Им предстоит организовывать охрану новых пунктов базирования, в т.ч. временных, сопровождать корабли в походах и т.д.
По сути, предусматривается только изменение организационно-штатной структуры и увеличение числа отрядов, тогда как их функции принципиально не изменятся. При этом возможности ВМФ по противодействию диверсиям должны значительно вырасти.
За счёт формирования новых подразделений общая численность сил борьбы с ПДСС существенно вырастет. Благодаря этому удастся обеспечивать охрану большего количества объектов и/или усилить защиту существующих баз и пунктов. В любом случае обновлённые количественные показатели должны привести к качественному росту.
Новые подразделения будут мобильными — они изначально создаются для действий на удалении от мест постоянной дислокации. Вероятно, в связи с такой ролью они получат свой специфический набор материальной части, оружия и средств. Подобная адаптация отрядов к предполагаемым задачам должна повысить эффективность работы в любых условиях, даже в самых сложных.
Накануне развёртывания
К сожалению, все подробности новых планов Минобороны пока не раскрываются. Известно лишь о создании новых отрядов, а также раскрыты основные их особенности и функции. Тем не менее, уже можно делать первые оценки и предположения.
В целом, создание дополнительных мобильных частей по борьбе с ПДСС следует считать важным и полезным шагом. Можно ожидать, что такие подразделения улучшат возможности Северного флота и помогут военному освоению Арктики. Затем аналогичные отряды могут появиться и у других флотов.
