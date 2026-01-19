Киев не получит обещанные президентом Чехии «охотники за дронами» L-159

Киев не получит обещанные президентом Чехии «охотники за дронами» L-159

Зеленский не получит обещанные президентом Чехии Петром Павлом боевые самолеты, правительство страны выступило категорически против отправки L-159 на Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

На прошлой неделе президент Чехии посетил с визитом Киев, где в ходе пресс-конференции пообещал Зеленскому поставить несколько учебно-боевых самолетов L-159 ALCA в качестве «охотников за дронами». При этом никакой конкретики по возможной передаче самолетов не было, лишь заявление о намерениях.



Однако глава чешской партии «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура раскритиковал предложение продать самолеты Украине, после чего министр обороны республики Яромир Зуна проинформировал правительство, что самолеты L-159 ALCA требуются чешской армии. В общем, в правительстве Чехии решили, что данные самолеты самим нужнее, а закупка новых для их замены обойдется стране гораздо дороже.

В итоге Зеленский остался без обещанных Павлом самолетов L-159 ALCA. Впрочем, в Киеве их все равно раскритиковали из-за ограниченности применения в качестве «охотника за дронами». А после отказа их продавать эта критика только усилится, и украинцы убедят себя, что это не чехи отказались самолеты продавать, а Киев отказался их покупать.
  1. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Вчера, 20:49
    Против БПЛА бесполезная дорогая игрушка.
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      0
      Вчера, 21:58
      Уважаемый Викторhi, позволю себе категорически с вами не согласиться.
      Ераплан очень даже неплох в применении по крупным БПЛА.
      Ниже даю его характеристики:
      Двигатель: 1 × турбореактивный Honeywell/ITEC F124-GA-100 (без форсажа), ~28,2–28,6 кН тяги
      Максимальная скорость: ~936 км/ч (≈ 505 узлов)
      Практическая потолок: ~13 200 м
      Дальность полёта: ~1 570 км /
      до ~2 530 км с подвесными баками
      Пределы прочности: +8g / −4g
      Вооружение:
      L-159 ALCA — универсальная платформа с семью точками подвески (1 под фюзеляжем + 6 под крылом) для вооружений или подвесного оборудования.
      Типы вооружения (возможные):
      Ракеты «воздух-воздух: AIM-9 Sidewinder (короткого радиуса)
      Ракеты «воздух-поверхность: AGM-65 Maverick и др.
      Бомбы: свободнопадающие Mk.82, кассетные CBU, лазерные и др.
      Ракетные контейнеры: LAU-5002/5003 с неуправляемыми ракетами CRV7 �
      Пушечные контейнеры: до 3× 20 мм ZVI Plamen под собственным подвесом
      Максимальный боевая нагрузка: примерно до ~2 340 кг
      Современная авионика с HUD, многофункциональными дисплеями, GPS/INS навигацией, цифровой шиной данных и радиосвязью.
      Возможна установка многофункционального импульсно-доплеровского радара FIAR Grifo-L.
      Аппаратура РЭБ, предупреждения о радарных облучениях и системы постановки помех.
      Так что, очень даже неплохо, что поставок самолётов не будет!
      1. KCA Звание
        KCA
        +5
        Вчера, 22:48
        Ну и накой указывать макс скорость у охотника на дронов? Гораздо важнее мин скорость, а на 900 км/ч он будет круги радиусом в десяток километров вокруг дрона нарезать, или Сайдвиндером алга по мавику? Так он не зацепится
        1. Fachmann Звание
          Fachmann
          +3
          Вчера, 23:36
          КСАhi, ниже, немного о скоростных характеристиках, как по минимуму для самолётика, так и по скоростям российских ударных средств.
          Вывод можете сделать сами, опасен ли чешский ераплан.
          Скорость сваливания самолёта Aero L-159 ALCA составляет примерно 185 км/ч.
          Максимальная скорость у «Герани-2» примерно ≈ 170 – 185 км/ч.
          Крейсерская/операционная скорость в боевых условиях ≈ 150 – 180 км/ч.
          «Герань-3» (реактивный) существенно быстрее — до ≈ 370 км/ч и выше.
          Ракеты, запускаемые с самолётов-стратегов, Х-101 / Х-102 имеют крейсерскую скорость ≈ 0,6–0,78 Mach (≈ 700–950 км/ч), в зависимости от профиля полёта.

          Морская и подводная версия 3M-14 «Калибр» летит в основной части маршрута. со скоростью ≈ 0,8 Mach (~900–1 000 км/ч).
          1. Младший рядовой Звание
            Младший рядовой
            +2
            Сегодня, 00:03
            ЗАЯВЛЕННЫЕ ЛТХ впечатляют. По фактам неизвестно. Скорость сваливания вообще из другой оперы, и к нашей музыке она имеет весьма посредственное отношение. Х-102 не особо пуляют, потому что она со СБЧ. С уважением. hi
            1. Fachmann Звание
              Fachmann
              0
              Сегодня, 00:16
              КСА, цитирую Вас же:
              "Ну и накой указывать макс скорость у охотника на дронов"?
              "Скорость сваливания вообще из другой оперы, и к нашей музыке она имеет весьма посредственное отношение              ".
              Скорость сваливания — это минимальная скорость, при которой крыло самолёта при данном угле атаки ещё способно создавать достаточную подъёмную силу для уравновешивания веса.
              Скорость сваливания — это минимальная скорость полёта, при крыло самолёта ещё способно создавать достаточную подъёмную силу.
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Вчера, 20:56
    Правильно. Учебная штурмовая авиация пригодится в битве за Гренландию. С ПВО там не очень. Подойдет.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Вчера, 21:09
      Цитата: Младший рядовой
      Правильно. Учебная штурмовая авиация пригодится в битве за Гренландию.

      "Пингвинов" штурмовать или датчан?
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +1
        Вчера, 21:17
        Трамбовать врагов демократии. А Вы о чем подумали?
        1. михаилл Звание
          михаилл
          +1
          Вчера, 22:39
          Цитата: Младший рядовой
          А Вы о чем подумали?

          Да я не знаю, что и подумать! Трамп- республиканец, следовательно противник демократов, а в Дании монархия.
          Неужели трамбовать всех подряд? И пусть демократия сама разберется, кто ей друг, а кто не очень.
          1. Младший рядовой Звание
            Младший рядовой
            +1
            Вчера, 23:12
            Здесь не важен конституционный строй. Деньги едины. Значит всех прессовать можно под одну гребенку.
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +3
      Вчера, 21:23
      Цитата: Младший рядовой
      Учебная штурмовая авиация пригодится в битве за Гренландию.

      А, что, там, прям таки БИТВА намечается?...belay
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +2
        Вчера, 21:27
        Вряд ли. Скорее всего Трамп по финансовой линии все вопросы порешает. Про битву я шучу.
        1. Васян1971 Звание
          Васян1971
          +1
          Вчера, 21:29
          Цитата: Младший рядовой
          Про битву я шучу.

          Да, понятно! Что ж я, совсем дикий и не догоняю? wassat
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Вчера, 21:21
    украинцы убедят себя, что это не чехи отказались самолеты продавать, а Киев отказался их покупать.

    Да, это они умеют...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 00:35
      Цитата: Васян1971
      украинцы убедят себя, что это не чехи отказались самолеты продавать, а Киев отказался их покупать.

      Да, это они умеют...

      Дедушка Крылов нам давно всё про эту украинскую особенность рассказал
      ...Отколь и как она к ним ни зайдет,
      Хоть видит око - зуб неймет.
      Пробившись попусту час целой,
      Пошла и говорит
      С досадою: «Ну, что ж!...
      На взгляд-то он хорош,
      Да зелен – ягодки нет зрелой:
      Тотчас оскомину набьешь...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 22:06
    "такая корова нужна самому" и это правильно.
    За примерами далеко ходить не надо!
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Вчера, 22:20
    Что и требовалось,доказать. Говоря обьективно- наша армия меняет мировую политику.
  6. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 00:12
    Все по классике: "виноград зелен". Зелен и не для Зели.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 02:29
      ... и в продолжение "по классике" - обещать, не значит женится). Пусть на стУпах летают...