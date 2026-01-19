ВС РФ полностью срезали северо-восточный харьковский выступ

18 401 10
ВС РФ полностью срезали северо-восточный харьковский выступ

Российские войска продолжают продвижение на целом ряде участков в зоне проведения специальной военной операции. Одним из таких участков является харьковское приграничье.

Сегодня ВС РФ, продвигаясь со стороны ранее переведённого под контроль села Дегтярное, заняли ещё около 8 квадратных километров территории, выбив противника из села Круглое и подойдя вплотную к Нестерному и Песчаному.



Все четыре этих села относятся к Волчанской общине, которая в свою очередь входит в Чугуевский район.



Таким образом завершено срезание северо-восточного харьковского выступа, который вдавался в территорию Белгородской области.

Этот успех позволяет рассчитывать на то, что российские войска в более или менее сжатые сроки переведут под свой контроль всё харьковское приграничье к северу от реки Волчья. Западнее указанного участка задел тому сделан – в виде освобождения Волчанска и выхода на южный берег Волчьей с дальнейшим продвижением.

А в перспективе значимым успехом мог быть стать перевод под контроль ВС РФ всего того участка дороги Белгород-Валуйки, который проходит через Харьковскую область и использование которого перестало быть возможным после майданного переворота на Украине в 2014 году.



Перевод указанного участка вполне реален, так как российские войска продвигаются и с восточной его стороны - в районе села Хатнее, где ВСУ пытаются контратаковать.
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +12
    Вчера, 20:58
    Как ни крути, а все равно придётся срезать выступ от западных границ Белоруссии и Румынии. winked
  2. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +4
    Вчера, 21:01
    Скорее всего есть планы срезать границу по Северскому Донцу. Это было бы целесообразнее. Река это естественная преграда и она служила бы препятствием для бандеровских банд.
    1. Лена Петрова Звание
      Лена Петрова
      +3
      Вчера, 21:13
      Как мы видим, современная война трансформировалась, и без непосредственного присутствия "банд", сопернику создаются ощутимые проблемы. Даже в глубине территории.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Вчера, 22:52
      Какие там планы,мы не знаем.Самое лучшее-что был мир.Через силу,или дипломатию...Хотим большего,но надо понимать,что ресурсы,особенно людские,не безграничны
    3. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +2
      Вчера, 22:54
      Конечно хотелось бы. ЛБС по Северскому донцу на Шевченково, Изюм, Святогорск. Даже Харьков хотелось бы. Но, увы! Похоже нет силов - дополнительных войск.
  3. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Вчера, 21:58
    чик волосики, чик головку, на морковку...
  4. acetophenon Звание
    acetophenon
    +5
    Сегодня, 00:44
    Цитата: Eugen 62
    Скорее всего есть планы срезать границу по Северскому Донцу. Это было бы целесообразнее. Река это естественная преграда и она служила бы препятствием для бандеровских банд.

    Единственное средство в жилье от тараканов - полная дезинсекция. А не до середины кухни.
  5. Feodor13 Звание
    Feodor13
    +2
    Сегодня, 01:15
    Алексей, "из штанов" не надо выскакивать, ради заметки.

    Что значит "полностью" ? Там и близко нет и "полностью".
    Дегтярное - еще несколько месяцев назад взяли.

    Не ради критики пишу, а ради объективности.
    И так народу уже тошно от штабистов взявших Купянск.
    А уж то что "это позволит развить" - стало уже дурной визитной карточкой воен.блогеров.
    Как под кальку пишете..
    Не позорьтесь.
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 02:27
    Львовскую область ,я бы на месте Владимира Владимировича отдал бы КНДР! Товарищ Ким Чен Ын легко бы привил жителям Львова идеи Чу Чхе и любовь к вождю Ыну!
  7. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 02:31
    Не намного, но люди в прилегающих районах Белгородщины, могут немного вздохнуть свободней..