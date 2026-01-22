22 января — День авиации войск ПВО России

Несмотря на то, что в современных ВС РФ авиация войск ПВО официально не выделяется в отдельный род войск, по-прежнему сохраняется соответствующий профессиональный праздник, отмечаемый ежегодно 22 января. Он был учрежден в 1996 году, когда авиация ПВО еще существовала как самостоятельная структура.

Истоки авиации противовоздушной обороны уходят во времена Первой мировой войны. Именно тогда в Российской империи начали формироваться специализированные эскадрильи, задачей которых было прикрытие важных объектов и перехват вражеских самолетов. Поскольку многие аэропланы того времени не имели вооружения, пилоты нередко прибегали к крайним мерам — например, к тарану.





Первый в истории воздушный таран совершил 8 сентября 1914 года штабс-капитан Петр Нестеров. Командир 11-го корпусного авиаотряда, управляя двухместным французским самолетом «Моран-Сольнье», намеренно столкнулся с австрийским разведчиком над штабом 3-й армии Юго-Западного фронта. В результате столкновения погибли оба экипажа. За этот беспрецедентный подвиг Нестеров был посмертно удостоен ордена Святого Георгия IV степени.

Значительный этап в становлении авиации ПВО наступил в 1942 году, когда Приказом Наркомата обороны СССР все истребительные авиационные части, занимавшиеся прикрытием тыловых районов и стратегических объектов, были переданы в подчинение командующему войсками ПВО страны. Так в составе Красной Армии появился новый род войск — авиация ПВО. В ходе Великой Отечественной войны именно истребители ПВО играли ключевую роль в отражении налетов вражеской авиации на глубинные районы нашей страны.

В последующие десятилетия структура вооруженных сил РФ неоднократно реформировалась. В конце 1990-х годов войска ПВО были объединены с Военно-воздушными силами, а в 2015 году на их основе, совместно с космическими войсками и частью радиотехнических подразделений, были сформированы ВКС РФ. Хотя авиация ПВО как самостоятельное формирование больше не существует, ее боевые задачи продолжают решаться в рамках ВКС, а профессиональный дух и традиции живы — о чем свидетельствует сохранение праздника 22 января.
  1. SAG Звание
    SAG
    +1
    Сегодня, 02:52
    От души поздравления всем причастным и долгих лет жизни!
    Хотя авиация ПВО как самостоятельное формирование больше не существует, ее боевые задачи продолжают решаться в рамках ВКС, а профессиональный дух и традиции живы
    история имеет традицию к повторению, с новыми типами ЛА ждём возрождения уже в скором времени hi
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +1
      Сегодня, 03:02
      С Днём авиации ПВО России всех причастных!
      С праздником Защитники Отечества!
      Всем вам здоровья, успехов, побед, долголетия и счастья в личной жизни! love
  2. Татьяна Звание
    Татьяна
    0
    Сегодня, 02:56
    С Днём авиации ПВО России всех причастных!
    С праздником Защитники Отечества!
    Всем вам здоровья, успехов, побед, долголетия и счастья в личной жизни! love
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 03:26
    ❝ День авиации войск ПВО России ❞ —

    — С Праздником, лётчики и техники авиации войск ПВО, а также все причастные! ...
  5. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 03:35
    Стража Неба - с Праздником! Сопричастные, ветераны - принимайте поздравления!