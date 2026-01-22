22 января — День авиации войск ПВО России
Несмотря на то, что в современных ВС РФ авиация войск ПВО официально не выделяется в отдельный род войск, по-прежнему сохраняется соответствующий профессиональный праздник, отмечаемый ежегодно 22 января. Он был учрежден в 1996 году, когда авиация ПВО еще существовала как самостоятельная структура.
Истоки авиации противовоздушной обороны уходят во времена Первой мировой войны. Именно тогда в Российской империи начали формироваться специализированные эскадрильи, задачей которых было прикрытие важных объектов и перехват вражеских самолетов. Поскольку многие аэропланы того времени не имели вооружения, пилоты нередко прибегали к крайним мерам — например, к тарану.
Первый в истории воздушный таран совершил 8 сентября 1914 года штабс-капитан Петр Нестеров. Командир 11-го корпусного авиаотряда, управляя двухместным французским самолетом «Моран-Сольнье», намеренно столкнулся с австрийским разведчиком над штабом 3-й армии Юго-Западного фронта. В результате столкновения погибли оба экипажа. За этот беспрецедентный подвиг Нестеров был посмертно удостоен ордена Святого Георгия IV степени.
Значительный этап в становлении авиации ПВО наступил в 1942 году, когда Приказом Наркомата обороны СССР все истребительные авиационные части, занимавшиеся прикрытием тыловых районов и стратегических объектов, были переданы в подчинение командующему войсками ПВО страны. Так в составе Красной Армии появился новый род войск — авиация ПВО. В ходе Великой Отечественной войны именно истребители ПВО играли ключевую роль в отражении налетов вражеской авиации на глубинные районы нашей страны.
В последующие десятилетия структура вооруженных сил РФ неоднократно реформировалась. В конце 1990-х годов войска ПВО были объединены с Военно-воздушными силами, а в 2015 году на их основе, совместно с космическими войсками и частью радиотехнических подразделений, были сформированы ВКС РФ. Хотя авиация ПВО как самостоятельное формирование больше не существует, ее боевые задачи продолжают решаться в рамках ВКС, а профессиональный дух и традиции живы — о чем свидетельствует сохранение праздника 22 января.
Информация