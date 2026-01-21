Гродненский провал русской армии
Предыстория
Кампания 1705 года была успешной для русской армии. Шведский командующий в Лифляндии Левенгаупт смог разбить войска Шереметева в битве при Гемауэртгофе. Однако это был только тактический успех, шведы не имели ресурсов, чтобы развить его. Поэтому Левенгаупт вынужден был отступить к Риге, бросая Курляндию.
В результате русские войска под началом самого царя Петра Алексеевича захватили крепости Митаву и Бауск, занимая Курляндию и перерезая коммуникации шведской армии между Польшей и Лифляндией (Взятие Митавы). Шведские гарнизоны в Ревеле, Риге и других крепостях в Прибалтике лишились связи с армией короля Карла XII в Польше.
Шведские войска под началом генерала Майделя, которые базировались в Выборге, и шведский флот покушались на Петербург, пытаясь выбить русских из устья реки Невы, но потерпели неудачу (Разгром шведского десанта на острове Котлин).
Шведский король Карл по-прежнему теснил союзников на Польском фронте. Он короновал Станислава Лещинского в Варшаве и контролировал значительную часть Речи Посполитой. На его сторону перешла часть польской знати. Карл хотел перетянуть на свою сторону всю Речь Посполитую, а затем снова идти на Россию.
Пётр, опасаясь шведского короля, держал основные силы под командованием фельдмаршала Огильви и Меншикова в районе Вильно – Гродно. Русские занимались укреплением Гродно и готовили армию к зимовке. При этом отдельные корпуса и отряды поддерживали польского короля и саксонского князя Августа. Так, вспомогательный корпус Ганса Востромирского поддерживал саксонскую армию фон Шудленбурга в Саксонии. Казаки гетмана Мазепы поддерживали союзников на южном фланге. На Варшавском направлении действовала русско-саксонско-польская кавалерия под общим командованием Меншикова.
Русский царь, в связи с восстанием в Астрахани (Учинить бунт, воеводу и начальных людей побить), которое могло стать основой для большой крестьянской войны, и общим истощением державы от войны, был склонен заключить мир с Карлом XII. При этом требования Петра были минимальными. Для налаживания переговоров русская дипломатия использовала услуги двух монархов – прусского короля Фридриха и английской королевы Анны. Однако шведский монарх, уверенный в своей победе, не желал мирных переговоров.
Начало кампании 1706 года
Весной 1706 года союзники планировали начать наступление в Речи Посполитой. Зимой обычно была пауза в военных действиях, связанная с зимними условиями и трудностями в снабжении войск. Поэтому в декабре 1705 г. царь Пётр покинул армию в Гродно и поехал в Москву. Общее командование армией (формальное) он поручил польскому королю Августу II, Огильви командовал пехотой, Меншиков – кавалерией.
Русское верховное командование было уверено, что шведы, как и русские, будут отдыхать на «зимних квартирах». Меншиков, чья конница вела разведку у Варшавы, где базировались основные силы неприятеля, также был уверен в этом. Он регулярно сообщал царю, что наступление противника с целью напасть на Гродно зимой невозможно.
Даже получив данные, что шведские войска начали движение, Меншиков считал, что большой поход невозможен, это отвлекающий маневр, либо Карл пойдёт на соединение с Левенгауптом. 9 января Меншиков, уже имея сведения о наступлении противника на Гродно, но всё равно продолжал сообщать царю, что это не главные силы, а только небольшой отряд. Затем Меншиков сообщал, что противник идёт либо на Минск, либо Смоленск и Полоцк.
Меншиков в этот момент полностью провалил оценку действий противника. В тот самый день, 28 декабря 1705 года, когда Меншиков сообщал царю о весёлом праздновании Рождества и сообщал ему, что «всё здесь, слава Богу, смирно», Карл XII отдал приказ о марше своей 24-тысячной армии из Варшавы на Гродно. Русская конница, которая могла создать серьёзные трудности вражеской армии на марше и которая сначала располагалась на пути из Варшавы в Гродно, по приказу Меншикова была отозвана. Шведские полки без помех прошли до Гродно.
Ситуация усугублялась разногласиями в русском командовании. Меншиков и Огильви интриговали друг против друга. Русские генералы не доверяли фельдмаршалу и иностранцам, считая, что те ведут игру в пользу саксонского курфюрста.
В результате ошибки русского командования, которое не верило, что шведский король зимой будет воевать, только 11 января 1706 года Август II собрал военный совет, на котором решался вопрос: что делать? Вывести 40-тысячную армию (30 тыс. пехоты и более 10 тыс. конницы) навстречу противнику, обороняться либо отступать, бросая накопленные большие запасы и артиллерийский парк. Огильви предлагал обороняться. Меншиков, командиры дивизий Репнин, Алларт и Венедигер предлагали отходить на северо-запад, к Полоцку. Король Август отправил протокол собрания царю, не беря на себя ответственность.
Блокада
Карл XII, однако, не дал союзникам времени на размышление. 13 (25) января 1706 года шведская армия форсировала Неман и 15-го вышла к Гродно, начав его осаду. Зимний поход тяжело дался шведской армии, потерявшей около 3 тыс. человек. Шведская армия под Гродно насчитывала 20 тыс. человек (8 пехотных, 4 драгунских и 5 рейтарских полков), а также 4 тысячи человек из польско-литовских частей Потоцкого и Сапеги.
Шведский король лично осмотрел укрепления Гродно, разыскивая слабые места, и отказался от штурма. Карл принял непривычное для него решение, отказавшись от боя. Он решил отрезать противнику пути отхода на восток, блокировать город, беря его измором.
16 января шведские войска отошли от города на несколько верст, на следующий день — ещё дальше. Постепенно удаляясь на восток, шведы отошли на 40 — 70 верст от Гродно, остановившись в местечке Желудки. Шведы также столкнулись с необходимостью поиска продовольствия и фуража, поэтому старались охватить как можно большую территорию. Карл стал ждать, когда русские войска, гонимые голодом, пойдут на восток. Вокруг Гродно рыскали шведские разъезды, пресекая связь с внешним миром.
В ночь с 17 на 18 января король Август со своими гвардейцами (600 сабель) и русскими драгунами (4 полка) генерала Гейнскина бежал из Гродно, чтобы якобы привести подкрепления. Тем самым Огильви лишился почти всей кавалерии, необходимой для разведки и поиска провианта. Меншиков с конницей был отрезан от города ещё раньше и отошёл к Минску. Царь приказал ему оставить Гродно.
Русские войска столкнулись с проблемой голода. Почему-то в Гродно, который был основной базой армии, оказалось мало продовольствия, намного меньше, чем в Полоцке. Видимо, сказывались ошибки командования в организации армии и её снабжения.
Фельдмаршал Георг Огильви писал Петру от 6 февраля 1706 года:
В итоге русская армия потеряла за время блокады около 8 тыс. человек, включая генерала В. Венедигера и бригадира Рыддера. Они умерли от истощения, болезней.
Сам царь Пётр выехал из Москвы 13 января. Известие о том, что шведы выступили к Гродно, вызвало у него большую тревогу. На карту была поставлена судьба лучших частей русской армии, которые уже имели большой опыт боевых действий. Пётр, не желая терять лучшие силы, приказал не выходить в поле для сражения. Потеря ядра армии могла привести к поражению в войне.
28 января Пётр направил два письма Репнину и Огильви, дав указание ждать прихода саксонских войск, за которыми отправился король Август. В случае ухудшения ситуации армия должна была утопить тяжелые пушки и уходить. В результате Огильви решил ждать до лета, ожидая союзников либо ухода шведских войск.
