Пентагон: Дания выдала дипразрешение на переброску самолётов США в Гренландию
Пресс-служба командования воздушно-космической обороной Северной Америки (NORAD) подтвердила информацию об отправке самолётов ВВС США на базу Питуффик (Гренландия). Это бывшая авиабаза Туле. Там размещается американский контингент численностью до 200 военнослужащих.
В сообщении говорится, что направленная в Питуффик авиация будет поддерживать «плановые мероприятия NORAD в рамках устойчивого сотрудничества в вопросах безопасности между США, Канадой и Данией». Также добавляется, что все эти мероприятия координируются с Минобороны и МИД Дании «с выдачей Копенгагеном дипломатических разрешений». Уведомил Вашингтон о переброске самолётов ВВС США и гренландское правительство.
В Дании и Гренландии заявления пресс-службы NORAD официально не комментируют. Возможно, в связи с тем, что тысячи граждан, вышедших на протесты против имперских аппетитов Дональда Трампа, не поймут, по какой причине власти Дании и Гренландии продолжают давать Вашингтону «зелёный свет» на переброску сил и средств на военную базу в Гренландии.
По сути, на фоне заявлений Трампа о «гренландских» амбициях министерство войны США начало увеличение численности своего военного контингента на самом большом острове Земли. Соответственно, это может стать подготовкой к его аннексии, причём по тем самым «дипразрешениям», которые американским военным выдала сама же Дания.
