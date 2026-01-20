Пентагон: Дания выдала дипразрешение на переброску самолётов США в Гренландию

4 837 14
Пресс-служба командования воздушно-космической обороной Северной Америки (NORAD) подтвердила информацию об отправке самолётов ВВС США на базу Питуффик (Гренландия). Это бывшая авиабаза Туле. Там размещается американский контингент численностью до 200 военнослужащих.

В сообщении говорится, что направленная в Питуффик авиация будет поддерживать «плановые мероприятия NORAD в рамках устойчивого сотрудничества в вопросах безопасности между США, Канадой и Данией». Также добавляется, что все эти мероприятия координируются с Минобороны и МИД Дании «с выдачей Копенгагеном дипломатических разрешений». Уведомил Вашингтон о переброске самолётов ВВС США и гренландское правительство.



В Дании и Гренландии заявления пресс-службы NORAD официально не комментируют. Возможно, в связи с тем, что тысячи граждан, вышедших на протесты против имперских аппетитов Дональда Трампа, не поймут, по какой причине власти Дании и Гренландии продолжают давать Вашингтону «зелёный свет» на переброску сил и средств на военную базу в Гренландии.

По сути, на фоне заявлений Трампа о «гренландских» амбициях министерство войны США начало увеличение численности своего военного контингента на самом большом острове Земли. Соответственно, это может стать подготовкой к его аннексии, причём по тем самым «дипразрешениям», которые американским военным выдала сама же Дания.
  1. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +4
    Сегодня, 06:11
    Как это вяжется с новостью о наращивании сил Дании в этос регионе как раз с целью защиты от сща?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 06:44
      Цитата: Alex F._2
      Как это вяжется с новостью о наращивании сил Дании в этос регионе как раз с целью защиты от сща?

      "Этуаль" решила познакомиться
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 09:43
        на фоне заявлений Трампа о «гренландских» амбициях министерство войны США начало увеличение численности своего военного контингента на самом большом острове Земли. Соответственно, это может стать подготовкой к его аннексии, причём по тем самым «дипразрешениям», которые американским военным выдала сама же Дания.

        Именно так с Данией оно и будет! Я даже в этом и не сомневалась!

        И Канаду это тоже коснётся. Не зря при этом в своём последнем интервью Трюдо заплакал по теряющей суверенность Канаде из-за аннексирующих амбиций Трампа со стороны США в отношении Канады, вынужденно из-за козней Трампа уходя в отставку.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:12
      Alex F._2
      Сегодня, 06:11

      hi Элементарно, Ватсон.
      Поток военных беженцев- армейских сил гейропы с острова назад в гейропу увеличится, оставят только две собачьи упряжки на милость победителям - матрасникам, чтобы рыжий миротворец из Фашингтона заявил об очередной победе в дело мира.
  2. Livonetc Звание
    Livonetc
    +1
    Сегодня, 06:13
    "Им пора и вам пора с рыжим Дональдом скорее заключать договора"
    Кто бы сомневался.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:24
    ❝ Дания выдала дипразрешение на переброску самолётов США в Гренландию ❞ —

    — В ловушку заманивают агрессора ...
    (А там маламутами затравят)
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 07:52
      (А там маламутами затравят)
      или заморозят во льдах. wink
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 06:30
    Если верить классической литературе, то шлюха высшего ценового диапазона так и должна так себя вести. Прежде чем принять деньги и встать в позу, немного поломаться. Дать покупателю почувствовать себя "покорителем сердец".
    Блин! Опять вынужден извиняться перед прекрасной половиной населения ВО, но никаких других ассоциаций к происходящему подобрать не могу winked.
  5. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 06:54
    Как в старом анекдоте : "Если не можете отбиться от насильника- расслабьтесь и получите удовольствие.".
  6. Романенко Звание
    Романенко
    +3
    Сегодня, 07:09
    тысячи граждан, вышедших на протесты против имперских аппетитов Дональда Трампа, не поймут, по какой причине власти Дании и Гренландии продолжают давать Вашингтону «зелёный свет» на переброску сил и средств на военную базу в Гренландии.
    А что тут не понятного, один мул с золотом уже в Дании. толерастов сейчас везде пруд пруди, прошли времена когда предателей расстреливали, во всем мире прошли.
  7. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 07:39
    Мы не допустим аннексии, мы будем обороняться. Ой, чуть не забыли, вот вам разрешение на официальное размещение ваших прекрасных воинов света, милости простим.
  8. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 07:51
    Соответственно, это может стать подготовкой к его аннексии, причём по тем самым «дипразрешениям», которые американским военным выдала сама же Дания.
    Заглотила дания наживу от трампа. По самые гланды! laughing
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 07:56
    Цитата: a.s.zzz888
    Заглотила дания наживу от трампа. По самые гланды!
    Берите ниже! wink
  10. pexotinec Звание
    pexotinec
    +1
    Сегодня, 08:39
    Запихают гренландцев в резервацию как индейцев и вопрос с местным населением и его протестами сам решится, а власти будут смотреть в две дырочки и сожалеть. Это же беззубая Европа.