«Дойче Банк» пугает Трампа «сбросом» Европой американских акций и облигаций

Если конфликт продолжит своё развитие, Европа теоретически может начать сокращать свои финансовые вложения в экономику США, меньше финансировать дефицит американского бюджета, а также может применить ряд торговых мер.

Аналитики «Дойче Банка» подняли вопрос, связанный с возможным ответом Европы на решение Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в отношении стран, выступающих против присоединения Гренландии к США. В аналитической справке говорится о том, что именно Европа выступает в качестве главного кредитора Соединённых Штатов Америки, вложив в акции американских компаний, а также в госдолг США колоссальные 8 трлн долларов.В материале Bloomberg, приводящем выкладки аналитиков немецкого банка, говорится, что Европа «может пойти на шаги в ущерб американскому доллару, если Вашингтон не изменит свою политику»:Отмечено, что всё это приведёт к значительным колебаниям курса доллара, ставок ФРС и всего фондового рынка США.Напомним, что на текущий момент общая сумма американского долга составляет почти 39 трлн долларов. Эксперты отмечают, что рост долга США продолжает ускоряться. О том, чтобы его каким-то образом снизить, в Вашингтоне уже и речи не ведут. Увеличение долга ведёт к удорожанию его обслуживания. Уже сейчас США вынуждены выплачивать по своим долговым обязательствам более 1,1 трлн долларов в год. Выплачивают – снова из «напечатанной» денежной массы, что приводит к новому долговому росту. Замкнутый круг.Если кто-либо из крупных кредиторов действительно сбросит значительную часть американских облигаций, это может привести к крайне негативным последствиям для американской экономики. В самих США пугают тем, что мало в этом случае не покажется и всей мировой экономике. Только мировая экономика и без того находится далеко не в безмятежном состоянии - и в первую очередь из-за санкционной политики, которую долгое время продвигают и США. и Европа.