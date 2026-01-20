«Дойче Банк» пугает Трампа «сбросом» Европой американских акций и облигаций

Аналитики «Дойче Банка» подняли вопрос, связанный с возможным ответом Европы на решение Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в отношении стран, выступающих против присоединения Гренландии к США. В аналитической справке говорится о том, что именно Европа выступает в качестве главного кредитора Соединённых Штатов Америки, вложив в акции американских компаний, а также в госдолг США колоссальные 8 трлн долларов.

В материале Bloomberg, приводящем выкладки аналитиков немецкого банка, говорится, что Европа «может пойти на шаги в ущерб американскому доллару, если Вашингтон не изменит свою политику»:



Если конфликт продолжит своё развитие, Европа теоретически может начать сокращать свои финансовые вложения в экономику США, меньше финансировать дефицит американского бюджета, а также может применить ряд торговых мер.

Отмечено, что всё это приведёт к значительным колебаниям курса доллара, ставок ФРС и всего фондового рынка США.

Напомним, что на текущий момент общая сумма американского долга составляет почти 39 трлн долларов. Эксперты отмечают, что рост долга США продолжает ускоряться. О том, чтобы его каким-то образом снизить, в Вашингтоне уже и речи не ведут. Увеличение долга ведёт к удорожанию его обслуживания. Уже сейчас США вынуждены выплачивать по своим долговым обязательствам более 1,1 трлн долларов в год. Выплачивают – снова из «напечатанной» денежной массы, что приводит к новому долговому росту. Замкнутый круг.



Если кто-либо из крупных кредиторов действительно сбросит значительную часть американских облигаций, это может привести к крайне негативным последствиям для американской экономики. В самих США пугают тем, что мало в этом случае не покажется и всей мировой экономике. Только мировая экономика и без того находится далеко не в безмятежном состоянии - и в первую очередь из-за санкционной политики, которую долгое время продвигают и США. и Европа.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:48
    ❝ «Дойче Банк» пугает Трампа ❞ —

    — Это они с перепугу ...
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      +1
      Сегодня, 07:05
      Ха! Европейские "Табаки" грозят американскому "Шерхану ". А как до этого на задние лапки вставали и хвостиком махали.
      1. Ольгович Звание
        Ольгович
        0
        Сегодня, 08:39
        Цитата: ser-pov
        Европейские "Табаки" грозят американскому "Шерхану "

        дешевые понты:США им газ прижмут и Европа в каменный век уйдет....
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 06:49
    Только мировая экономика и без того находится далеко не в безмятежном состоянии - и в первую очередь из-за санкционной политики, которую долгое время продвигают и США и Европа

    Любо-дорого смотреть как дерутся два шакала!! И как верна наша поговорка - "Не рой яму другому - сам в нее попадешь"
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +2
      Сегодня, 07:40
      Любо-дорого смотреть как дерутся два шакала!!
      А гораздо приятнее, когда они воевать начнут! wink
  3. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    +4
    Сегодня, 06:58
    пора начать менять баксы на золото 😀
    жаль баксов нет 😅
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 08:24
      Последний раз это удалось генералу Де Голлю в 1965 году, а 15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон объявил о полной отмене золотого обеспечения доллара. Бреттон-Вудская система умерла, на смену пришла Ямайская:
      Валюты, в том числе доллар США, больше не привязаны к цене золота и на драгоценный металл не обмениваются.
      Страны-участницы самостоятельно решают, какой будет их валюта: свободно конвертируемой, плавающей в рамках установленного коридора или привязанной к другой валюте.
      Было создано новое международное платёжное средство — специальные права заимствования (СДР).
  4. Хагалаз Звание
    Хагалаз
    0
    Сегодня, 07:03
    Наивные, надеются что деньги им отдадут....
  5. Энный Звание
    Энный
    +2
    Сегодня, 07:30
    Немного не по теме. Но про гигандский долг США это лишь часть правды. А теперь давайте начнем про его обслуживание. У нас очень дорогие проценты. И нагрузка на бюджет при намного более низком долге выше (sic!) чем в сша. Вот в чем проблема. Да и рады бы у нас при дефиците бюджета денег занять. Да негде особо. За собой давайте следить
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      +1
      Сегодня, 08:44
      Тут возникает вопрос - почему ЦБ России не подчиняется России? Почему он до сих пор не национализирован?
      1. Энный Звание
        Энный
        0
        Сегодня, 10:06
        Думаю это риторический вопрос)
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 07:39
    Европа «может пойти на шаги в ущерб американскому доллару, если Вашингтон не изменит свою политику»
    Если Трамп закроет американский рынок для гейропейские товаров, то они там пищать будут!
  7. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 07:49
    В материале Bloomberg, приводящем выкладки аналитиков немецкого банка, говорится, что Европа «может пойти на шаги в ущерб американскому доллару, если Вашингтон не изменит свою политику»:
    гейропейская пугалка. Сдует их трамп с арены, не моргнув.
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 08:12
    Если кто-либо из крупных кредиторов действительно сбросит значительную часть американских облигаций,


    Сбросить и выбросить - две большие разницы. Как я понимаю, "сбросить" - это продать эти облигации третьему лицу. А найдется ли такое лицо? Остается второй вариант - выбросить.
  9. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:30
    Ну как дворовый Шарик ,может угрожать хозяину ? Смешно ведь и только
    1. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 11:15
      Цитата: APASUS
      Ну как дворовый Шарик ,может угрожать хозяину ? Смешно ведь и только

      Но погавкать-то может? Вот и гавкают...
  10. дед_Костя Звание
    дед_Костя
    0
    Сегодня, 11:25
    Эксперты отмечают, что рост долга США продолжает ускоряться.

    Ну вот, всё встало на свои места: большую часть "массы" США составляет тёмная энергия, она и ускоряет "расширение" госдолга.
  11. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 12:15
    Если конфликт продолжит своё развитие, Европа теоретически может начать сокращать свои финансовые вложения в экономику США,
    Теоретически- и этим всё сказано. А практически США запретят это Европе сделать. Всё- финита ля комедия.