Макрон решил не принимать приглашение войти в «Совет мира», если оно поступит

Макрон отклонит приглашение Дональда Трампа войти в так называемый «Совет мира» по Газе, если оно поступит. Об этом сообщают западные медиа со ссылкой на окружение французского президента.

Эммануэль Макрон не будет присоединяться к «Совету мира», поскольку считает, что создание новой международной организации отразится на роли ООН и существующей системе международной безопасности. Официальная позиция Парижа — всё должно оставаться как было, т. е. в рамках устава ООН. Других организаций, которые могут взять на себя некоторые функции уже существующей системы, быть не должно.



Франция намерена отклонить приглашение присоединиться к «Совету мира» Трампа на данном этапе.


Трамп же не обращает внимания ни на раскритикованную им ООН, ни на международные нормы, создавая фактически дублирующую функции Совбеза новую международную организацию, пригласив в нее ряд лидеров стран, в том числе России и Белоруссии. Путин пока не сказал ни «да», ни «нет», а вот Лукашенко дал понять, что приглашение примет.

Сам же Трамп намерен провести церемонию подписания устава «Совета мира» по Газе 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
  1. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 06:43
    Ну, в понимании Трампа весь мир - это "США и ещё какие-то страны". Как-то так. А Макрон скользкий тип, лазейку то оставил, с оговоркой "на данном этапе". Следующий этап может наступить хоть через час.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 09:11
      Макрон отклонит приглашение Дональда Трампа
      Ни кто не заметит потерю "бойца". Высокомерие европейцев понемногу затухает, тому виной поведение Трампа с его амбициями.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 06:51
    ❝ Макрон отклонит приглашение Дональда Трампа войти в так называемый «Совет мира» по Газе, если оно поступит ❞ —

    — Видимо есть уверенность, что оно не поступит ...
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +1
      Сегодня, 07:42
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Видимо есть уверенность, что оно не поступит ...

      И робкая надежда, что оно поступит...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 09:04
        Цитата: Вежливый Лось
        — Видимо есть уверенность, что оно не поступит ...

        И робкая надежда, что оно поступит...

        А куда он Макарон денется, только вот пригласят ли его ?
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 06:51
    Франция намерена отклонить приглашение присоединиться к «Совету мира» Трампа на данном этапе.

    Да таких как Макрон туда и не собирались приглашать. tongue
    1. Hoc vince Звание
      Hoc vince
      +2
      Сегодня, 09:01
      За членство в Совете мира США просят миллиард долларов. Думаете, у него он есть?
  4. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +2
    Сегодня, 06:56
    Старая профура откажет, если её пригласят к соитию.
  5. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    +3
    Сегодня, 07:00
    как в старом анекдоте
    значит тебя не записываем🤣
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +2
      Сегодня, 07:49
      Цитата: nepunamemuk
      как в старом анекдоте
      значит тебя не записываем🤣

      Сегодня я бы лучше его жену не записал. laughing
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 07:45
    Трамп же не обращает внимания ни на раскритикованную им ООН, ни на международные нормы
    Вот бы Кремлю этому поучиться!
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 08:20
      Тем не менее, Кремль - единственный кто реально противостоит этой западной кодле вымогателей. Остальные или вид этого делают, или задницы матрасам вылизывают.
  7. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 07:47
    Макрон решил не принимать приглашение войти в «Совет мира», если оно поступит
    петух петушится. его в списках нет.
  8. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 08:12
    Макрона надо за ноздри подвесить. Пусть повисит, руками помашет.