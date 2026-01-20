Макрон решил не принимать приглашение войти в «Совет мира», если оно поступит
Макрон отклонит приглашение Дональда Трампа войти в так называемый «Совет мира» по Газе, если оно поступит. Об этом сообщают западные медиа со ссылкой на окружение французского президента.
Эммануэль Макрон не будет присоединяться к «Совету мира», поскольку считает, что создание новой международной организации отразится на роли ООН и существующей системе международной безопасности. Официальная позиция Парижа — всё должно оставаться как было, т. е. в рамках устава ООН. Других организаций, которые могут взять на себя некоторые функции уже существующей системы, быть не должно.
Франция намерена отклонить приглашение присоединиться к «Совету мира» Трампа на данном этапе.
Трамп же не обращает внимания ни на раскритикованную им ООН, ни на международные нормы, создавая фактически дублирующую функции Совбеза новую международную организацию, пригласив в нее ряд лидеров стран, в том числе России и Белоруссии. Путин пока не сказал ни «да», ни «нет», а вот Лукашенко дал понять, что приглашение примет.
Сам же Трамп намерен провести церемонию подписания устава «Совета мира» по Газе 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
