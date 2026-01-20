Британия разочарована приглашением Владимира Путина в Совет мира по Газе

Британия разочарована приглашением Владимира Путина в Совет мира по Газе

В Британии не скрывают своего разочарования тем фактом, что Дональд Трамп направил в Кремль приглашение для Владимира Путина войти в состав Совета мира по Газе. Дмитрий Песков накануне подтвердил, что такое приглашение президентом России получено.

Британская пресса пишет о том, что «приглашение вызывает разочарование», так как «Дональд Трамп при создании Совета мира руководствуется личными знакомствами и симпатиями, а не геополитической повесткой».



В издании The Guardian добавляют, что приглашение Путина войти в состав Совета мира по Газе «свидетельствует о том, что Трамп симпатизирует Путину и в целом доверяет ему».

Напомним, что ранее американская пресса озвучила предварительный состав исполкома Совета мира. В него вошли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер, глава Госдепа Марко Рубио, экс-премьер Британии Тони Блэр.

Приглашение получили несколько мировых лидеров. Помимо президента России Владимира Путина это президент Бразилии Лула да Силва, президент Аргентины Хавьер Милей, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев, президент Парагвая Сантьяго Пенья, президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси, премьер Канады Марк Карни и премьер Венгрии Виктор Орбан.

Есть один нюанс. Как ранее сообщала американская пресса, войти в Совет мира можно только с финансовым взносом. Утверждается, что это не менее 1 млрд долларов. Касается ли он мировых лидеров или же речь исключительно о банкирах, а в Совете есть и они, пока не ясно.

Ранее появилась информация о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подверг создание такого Совета критике, заявив, что формирование не согласовано с израильскими властями.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 07:03
    Мелкобриты пожизни чем-то недовольны , наверное съели чо нибудь.
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      +1
      Сегодня, 07:13
      Они после слов Караганова в интервью Такеру ащ из штанов выпрыгивают. Как всегда обвиняют Россию в угрозе , в зеркало не судьба посмотреть.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 07:40
      Ирек
      Сегодня, 07:03
      Мелкобриты по жизни чем-то недовольны , наверное съели чо нибудь.

      hi Небось завидуют, что рыжий нарцисс начал со скупки острова Гренландия, но в скором времени такая участь может ожидать и вечно гадящие острова Туманного Альбиона.
    3. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 10:34
      Британия разочарована приглашением Владимира Путина в Совет мира по Газе

      Именно это британское недовольство начинает раздражать только из-за того, что в «верхних» кругах России к Британии совершенно иное отношение — чуть ли не в дёсны целуются.
      Смотрим: сбежавшая из России номенклатура, привязанная к советским активам, выбирала для постоянного проживания Лондон и пригороды; разного рода нувориши валили из страны и покупали особняки в Лондоне; образование предпочитали Оксфордское или Кембриджское (получали знания по правилам и способам ограбления Отечества); предатели и разного рода Скрипали прятались в Британии; в Британию везли тонны золота, в Британию продавали всё, что могло облегчить жизнь островного государства несмотря ни на что...
      Если сравнивать Британию и Японию, то получится, что в Японии проживают пушистые зайчики, а в Британии — вонючие скунсы... А чего стоили британские болельщики?
      Откуда эта патологическая ненависть? Кому Россия намылила шею и какой королеве (королю) прищемила хвост? Чем это свору притягивал и притягивает до сих пор Крым? Ностальгия по «владычице морской», по империи, где не заходило солнце? Трудно даже представить, что какие-то острова выращивали и формировали нацию циничных убийц, оплот колонизаторов-каннибалов...
      Может быть, они уже прожили отведённое для них время на планете? Может быть, пора с ними распрощаться?
      1. Panin (michman) Звание
        Panin (michman)
        0
        Сегодня, 11:17
        Цитата: ROSS 42
        Британия разочарована приглашением Владимира Путина в Совет мира по Газе

        Именно это британское недовольство начинает раздражать только из-за того, что в «верхних» кругах России к Британии совершенно иное отношение — чуть ли не в дёсны целуются.
        Смотрим: сбежавшая из России номенклатура, привязанная к советским активам, выбирала для постоянного проживания Лондон и пригороды; разного рода нувориши валили из страны и покупали особняки в Лондоне; образование предпочитали Оксфордское или Кембриджское (получали знания по правилам и способам ограбления Отечества); предатели и разного рода Скрипали прятались в Британии; в Британию везли тонны золота, в Британию продавали всё, что могло облегчить жизнь островного государства несмотря ни на что...
        Если сравнивать Британию и Японию, то получится, что в Японии проживают пушистые зайчики, а в Британии — вонючие скунсы... А чего стоили британские болельщики?
        Откуда эта патологическая ненависть? Кому Россия намылила шею и какой королеве (королю) прищемила хвост? Чем это свору притягивал и притягивает до сих пор Крым? Ностальгия по «владычице морской», по империи, где не заходило солнце? Трудно даже представить, что какие-то острова выращивали и формировали нацию циничных убийц, оплот колонизаторов-каннибалов...
        Может быть, они уже прожили отведённое для них время на планете? Может быть, пора с ними распрощаться?

        Не учать в университетах "способам ограбления отечества'. Этому способствуют несовершенные законы и правительственный курс.
        Английские болельщики 80х и нынешние, это совершенно разные люди. Если раньше там заборы вдоль поля стояли, то нынче их нет.ну а фанаты и в России дерутся
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +4
    Сегодня, 07:20
    Приглашение ВВП в "Совет мира" - это "кусочек сыра", а вопли мелкобританцев - это что-то вроде цветомузыки на дискотеке, которая "замыливает глаза" что бы не было видно где этот сыр находится.
    Бойся данайцев дары приносящих
    (Гомер, древний грек)
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +3
      Сегодня, 09:19
      ".... приглашение Путина войти в состав Совета мира по Газе «свидетельствует о том, что Трамп симпатизирует Путину и в целом доверяет ему".
      Это как издёвка.
      Очень доверяет Путину, но санкции всё усиливает и постоянно обвиняет в чём-либо.
      Это как выгуливать собаку на поводке.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 10:38
        Цитата: Аркадий007
        Это как выгуливать собаку на поводке.

        Или кормить, не снимая намордника...
  3. avdkrd Звание
    avdkrd
    +1
    Сегодня, 07:22
    Что-то бриты мельчают. Реагируют не на то, что нужно. По логике, они должны были огорчился, что ВВП отклонил вариант оплаты чужих долгов. Восстановление Газы, должно происходить на деньги евреев, которые ее разрушили. Трамп, как всегда, завернул в блестящую обёртку, откровенный мусор. По сути, вся эта инициатива, не более чем сбор денег с лохов, которым важнее казаться, чем быть.
  4. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 07:38
    В него вошли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер


    Витёк и Зятёк. )))) Неразлучная парочка. ))
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 07:44
    За один миллиард, такое место и на хрен не нужно
    1. VictorB Звание
      VictorB
      +2
      Сегодня, 08:42
      Оно и бесплатно вряд ли нужно России.
  6. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 07:46
    Ничего так список) приглашенных, впечатляет! good
    1. Lako Звание
      Lako
      +1
      Сегодня, 08:36
      Это не полный список. Приглашение получила и Беларусь. Думаю, что вступительный взнос в 1 млрд. Лукашенку остановит от вступления в эту контору "Рога и Копыта".
  7. Тихонов_Александр Звание
    Тихонов_Александр
    -1
    Сегодня, 07:50
    Странный состав совета: приглашены страны-карлики - Узбеки-, Казах-станы, Венгрия, Парагвай, Аргентина... И не приглашено самое сильное в мире государство в экономике - Китай...
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 08:00
      Китайцы ярд наскребут, но им это не надо. Они и так как торговали, так и будут торговать. Зачем лишние деньги тратить? И Трамп об этом знает, поэтому не стал тратить силы на приглашения.
      1. Тихонов_Александр Звание
        Тихонов_Александр
        +2
        Сегодня, 08:15
        Так а нам-то этот совет зачем - еврейская страна-террорист при поддержке матрасников разрушила Газу и теперь главарь-матрасник Трамп предлагает платить за злодеяния евреев и свои другим странам. Подписаться на такое, то есть войти в такой совет на условиях трампа и платить за чужие грехи могут только ...
        1. Тихонов_Александр Звание
          Тихонов_Александр
          +1
          Сегодня, 08:17
          только не очень-то умные главы государств...
        2. Младший рядовой Звание
          Младший рядовой
          0
          Сегодня, 08:20
          У бизнесмена Трампа, одно на уме - платить, платить и еще раз платить. А так, все эти советы обычная болтовня.
          1. Тихонов_Александр Звание
            Тихонов_Александр
            +1
            Сегодня, 08:35
            С Трампом всё понятно - он печётся о своей стране, а вот у нас не так: наш гарант как-то сказал, что украина получила от нас скидок больше чем на 200 млрд долларов, да и сейчас списывает-прощает долги направо-налево и даёт кредиты среднеазиатам-русофобам... Как и в советские времена, так и сейчас - Россия является страной-донором и для друзей-олигархов, и для врагов...
          2. Dimy4 Звание
            Dimy4
            0
            Сегодня, 09:20
            У бизнесмена Трампа, одно на уме - платить, платить и еще раз платить. А так, все эти советы обычная болтовня.

            Погодите еще и покаяться будет заставлять.
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 07:55
    Цитата: avdkrd
    не более чем сбор денег с лохов.
    Самая модная схема. Никогда не устареет.
  9. Факапыч Звание
    Факапыч
    0
    Сегодня, 07:55
    Эс-пример - это про Блера. Эс по английски задница. Прям в точку, автор
  10. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 08:00
    Их разочарование, их проблемы. А вообще нам надо почаще их разочаровывать и не ограничивать себя в методах.
  11. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    -1
    Сегодня, 08:08
    Не чего нам в этом подпиндовом совете делать.
  12. Уарабей Звание
    Уарабей
    -1
    Сегодня, 09:06
    Если бриташки говорят что они разочарованы, значит на самом деле - они рады. Мельчают. Мельчают бритиши. Все их тухленькие комбинации на раз читаются laughing
  13. Sergej1972 Звание
    Sergej1972
    0
    Сегодня, 09:51
    Тут в интернете вообще, и на ВО, в частности, неоднократно заявляли о том, что на самом деле Лондон и английская монархия до сих пор теневым образом управляют США, которые являются чуть ли не криптоколонией Великобритании. Как-то не похоже, что это так.) Кстати, что -то не очень похоже, что и в самой Великобритании монархия так уж влиятельна. Терпят её, как дань традиции, не более того. Да и рассуждения о том, что Великобритания определяет до сих пор политику Канады, Австралии, Новой Зеландии, тоже голословны.