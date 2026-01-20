Британия разочарована приглашением Владимира Путина в Совет мира по Газе

В Британии не скрывают своего разочарования тем фактом, что Дональд Трамп направил в Кремль приглашение для Владимира Путина войти в состав Совета мира по Газе. Дмитрий Песков накануне подтвердил, что такое приглашение президентом России получено.Британская пресса пишет о том, что «приглашение вызывает разочарование», так как «Дональд Трамп при создании Совета мира руководствуется личными знакомствами и симпатиями, а не геополитической повесткой».В издании The Guardian добавляют, что приглашение Путина войти в состав Совета мира по Газе «свидетельствует о том, что Трамп симпатизирует Путину и в целом доверяет ему».Напомним, что ранее американская пресса озвучила предварительный состав исполкома Совета мира. В него вошли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер, глава Госдепа Марко Рубио, экс-премьер Британии Тони Блэр.Приглашение получили несколько мировых лидеров. Помимо президента России Владимира Путина это президент Бразилии Лула да Силва, президент Аргентины Хавьер Милей, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев, президент Парагвая Сантьяго Пенья, президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси, премьер Канады Марк Карни и премьер Венгрии Виктор Орбан.Есть один нюанс. Как ранее сообщала американская пресса, войти в Совет мира можно только с финансовым взносом. Утверждается, что это не менее 1 млрд долларов. Касается ли он мировых лидеров или же речь исключительно о банкирах, а в Совете есть и они, пока не ясно.Ранее появилась информация о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подверг создание такого Совета критике, заявив, что формирование не согласовано с израильскими властями.

