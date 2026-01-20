Британия разочарована приглашением Владимира Путина в Совет мира по Газе
В Британии не скрывают своего разочарования тем фактом, что Дональд Трамп направил в Кремль приглашение для Владимира Путина войти в состав Совета мира по Газе. Дмитрий Песков накануне подтвердил, что такое приглашение президентом России получено.
Британская пресса пишет о том, что «приглашение вызывает разочарование», так как «Дональд Трамп при создании Совета мира руководствуется личными знакомствами и симпатиями, а не геополитической повесткой».
В издании The Guardian добавляют, что приглашение Путина войти в состав Совета мира по Газе «свидетельствует о том, что Трамп симпатизирует Путину и в целом доверяет ему».
Напомним, что ранее американская пресса озвучила предварительный состав исполкома Совета мира. В него вошли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер, глава Госдепа Марко Рубио, экс-премьер Британии Тони Блэр.
Приглашение получили несколько мировых лидеров. Помимо президента России Владимира Путина это президент Бразилии Лула да Силва, президент Аргентины Хавьер Милей, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев, президент Парагвая Сантьяго Пенья, президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси, премьер Канады Марк Карни и премьер Венгрии Виктор Орбан.
Есть один нюанс. Как ранее сообщала американская пресса, войти в Совет мира можно только с финансовым взносом. Утверждается, что это не менее 1 млрд долларов. Касается ли он мировых лидеров или же речь исключительно о банкирах, а в Совете есть и они, пока не ясно.
Ранее появилась информация о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подверг создание такого Совета критике, заявив, что формирование не согласовано с израильскими властями.
