Раскол внутри НАТО между США и Европой расширяется, несмотря на «успокаивающие» заявления некоторых политиков. Деградация доверия между союзниками внутри альянса продолжается. Как сообщает британская пресса, европейские страны перестали делиться с США разведданными.

Трамп ясно и четко обозначил свои планы на Гренландию, Европа пытается этому помешать, что приводит к столкновению интересов и внутреннему расколу НАТО. Дошло уже до того, сотрудники разведывательных ведомств стран Европы перестали открыто делиться информацией с американцами, опасаясь, что ее можно будет использовать в попытках захватить остров силой.



Раньше мы вместе пили пиво, но сейчас сложилась странная ситуация. Я сражался в Ираке и Афганистане бок о бок с американцами. Это очень разрушительно, и я никогда раньше не думал о том, что все может так сложиться.


Как подчеркнули в британской разведке, на данный момент идет «беспрецедентное» ухудшение связей с Вашингтоном. Причем американцы тоже не спешат делиться своими данными, независимо от того, какая страна Европы их запрашивает. Сейчас у Трампа есть США и есть противостоящая им Европа.

Великобритания потеряла статус главного партнера США по обмену разведданными и в глазах Вашингтона стала «просто частью Европы».
  Nexcom
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 07:19
    ...а не подерётесь! (с) народное

    зы чтоб вы там друг другу глотки поперегрызли!
  ZovSailor
    ZovSailor
    +4
    Сегодня, 07:21
    Европа перестала делиться с США информацией внутри НАТО

    Как говорится, - Халява кончилась, после кап. ремонта и перестановки кроватей в бордель допускают только за очень большие деньги.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:22
    ❝ Раскол внутри НАТО между США и Европой расширяется ❞ —

    — «Верной дорогой идёте, ̶т̶о̶в̶а̶р̶и̶щ̶и̶ господа!» ...
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 07:42
    идет «беспрецедентное» ухудшение связей с Вашингтоном
    Что-то на этом поле совсем не слышно нашей дипломатии. Сейчас самое время вбивать клин!
    Hoc vince
      Hoc vince
      0
      Сегодня, 08:55
      Не будем мешать! Ибо: «Предоставленные сами себе, дела идут все хуже и хуже»
    Ныробский
      Ныробский
      0
      Сегодня, 10:47
      Цитата: Schneeberg
      идет «беспрецедентное» ухудшение связей с Вашингтоном
      Что-то на этом поле совсем не слышно нашей дипломатии. Сейчас самое время вбивать клин!

      Хм, а что сейчас должна сделать наша дипломатия на этом поле? winked
      По ходу дела, глядя на происходящие тёрки между ЕС, Британией и Вашингтоном, для нас на этой поляне пока и так всё не плохо складывается, а стало быть можем постоять и покурить в сторонке наблюдая за этим обменом "любезностями".
      Лишним шумом, невзначай, можно только остудить начинающуюся склоку этих заклятых "друзей". Пусть грызутся. yes
  a.s.zzz888
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 07:44
    Европа перестала делиться с США информацией внутри НАТО
    Качели увеличивают амплитуду раскачивания. Но хорошо будет, когда начнут "солнышком" крутиться! laughing
  Matsur
    Matsur
    +1
    Сегодня, 07:52
    Милые бранятся - только тешатся. Прогнутся европейцы, им не привыкать.
    Кубик123
      Кубик123
      -1
      Сегодня, 08:07
      Никому не нравится когда его насилуют, а уж когда это делается публично... В этом случае американцы повели себя уж слишком грубо. И если просто смолчать, то для европейцев это чревато потерей остатков самоуважения. На этом все разговоры о Великой просвещенной Европе закончатся на десятилетия, если не на века.
      KukuRuzvelt
        KukuRuzvelt
        +1
        Сегодня, 08:15
        Да ладно, они ж там любители всего экстраординарного... может им в тайне нравится
        Кубик123
          Кубик123
          0
          Сегодня, 08:21
          Для европейцев проблема в том, что на сказке о моральном и интеллектуальном их превосходстве они много веков грабили страны, которые поверили в эту сказку. Если сказка рухнет, для Европы откроется бездна, глубину которой никто сейчас предсказать не сможет. Придется жить "на свои", а они этого никогда не умели и не хотели.
  belovvladimir
    belovvladimir
    0
    Сегодня, 07:57
    Как подчеркнули в британской разведке, на данный момент идет «беспрецедентное» ухудшение связей с Вашингтоном. Причем американцы тоже не спешат делиться своими данными, независимо от того, какая страна Европы их запрашивает. Сейчас у Трампа есть США и есть противостоящая им Европа.

    Ну а как по другому, вот Европа с Наглией так молились на сша, а оказалась что икона американская фальшивая
    KukuRuzvelt
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 08:17
      Подозрение, что Европа молилась, а Наглия через Бидона перфокартного и его соратников пыталась управлять. По крайней мере имела какое то влияние.
  Сергей Ка
    Сергей Ка
    0
    Сегодня, 07:57
    Ну вот. А никто не верил что Трамп это проект Кремля :)
  AK-1945
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 08:03
    Кто от этого больше потеряет ещё не известно. Лично моё мнение - европейцы сами себе жизнь усложняют, ну да хрен с ними с убогими.
  bbb
    bbb
    +1
    Сегодня, 08:18
    Главное, чтобы американцы с каклятами перестали делиться.
  APASUS
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:24
    Где США могут запросить погодные условия для полета в Гренландию, конечно в Дании
  Kusja
    Kusja
    0
    Сегодня, 09:24
    Гейронаркоманы озабочены украиной больше, чем зеленоландией. Поэтому, если Фрэдович хочет поджать глотку урсуле и ко, то просто напросто нужно прекратить любую помощь 404, включая разведданные, а также продажу оружия гейропе для 404.