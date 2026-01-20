Отказ ЕС от российского газа дал Трампу ещё один рычаг давления на Брюссель

Американский СПГ задумывался как безопасная альтернатива российскому газу. Однако сейчас это уже не гарантировано, поскольку трансатлантические отношения находятся в кризисе.

Трамп может использовать в качестве еще одного рычага давления полную зависимость Европы от США в вопросе поставок газа. На сегодняшний день у европейцев нет другой альтернативы, ведь от закупки российского они отказались.Европа сама себя загнала в ловушку, отказавшись от российского газа в пользу американского и поставив себя в энергетическую зависимость от США. Фактически Трамп получил еще один рычаг влияния на Брюссель, чем и может воспользоваться уже в ближайшее время при обсуждении вопроса принадлежности Гренландии.Конечно, в мире есть и другие источники газа, но перейти на них будет очень сложно, тем более в условиях давления со стороны США. Поэтому эксперты предупреждают, что Трамп может как поднять цены на газ, так и вообще прекратить его поставки, чтобы сделать европейских лидеров «сговорчивее».А то, что Трамп пойдет на такие меры, сомнений нет, у него нет союзников, у него есть выгода, которую нужно получить. В первую очередь Трамп делец, а уже потом политик.Напомним, что в декабре прошлого года Евросоюз принял решение о полном отказе от российского газа. Поставки СПГ должны быть прекращены к концу этого года, трубопроводного газа — к осени следующего.