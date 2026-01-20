Отказ ЕС от российского газа дал Трампу ещё один рычаг давления на Брюссель

Отказ ЕС от российского газа дал Трампу ещё один рычаг давления на Брюссель

Трамп может использовать в качестве еще одного рычага давления полную зависимость Европы от США в вопросе поставок газа. На сегодняшний день у европейцев нет другой альтернативы, ведь от закупки российского они отказались.

Европа сама себя загнала в ловушку, отказавшись от российского газа в пользу американского и поставив себя в энергетическую зависимость от США. Фактически Трамп получил еще один рычаг влияния на Брюссель, чем и может воспользоваться уже в ближайшее время при обсуждении вопроса принадлежности Гренландии.



Американский СПГ задумывался как безопасная альтернатива российскому газу. Однако сейчас это уже не гарантировано, поскольку трансатлантические отношения находятся в кризисе.


Конечно, в мире есть и другие источники газа, но перейти на них будет очень сложно, тем более в условиях давления со стороны США. Поэтому эксперты предупреждают, что Трамп может как поднять цены на газ, так и вообще прекратить его поставки, чтобы сделать европейских лидеров «сговорчивее».

А то, что Трамп пойдет на такие меры, сомнений нет, у него нет союзников, у него есть выгода, которую нужно получить. В первую очередь Трамп делец, а уже потом политик.

Напомним, что в декабре прошлого года Евросоюз принял решение о полном отказе от российского газа. Поставки СПГ должны быть прекращены к концу этого года, трубопроводного газа — к осени следующего.
40 комментариев
  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +6
    Сегодня, 07:40
    Трамп может использовать в качестве еще одного рычага давления полную зависимость Европы от США в вопросе поставок газа.
    Это уже не просто крючок, это уже тройник, с которого без приспособы не снять! laughing
    Приспособа:
    зевник, и выдрать ВСЁ С ПОТРОХАМИ.
    Или палкой прибить, и вытаскивать из мертвой.
    1. Ольгович Звание
      Ольгович
      +5
      Сегодня, 08:34
      Цитата: a.s.zzz888
      полную зависимость Европы от США в вопросе поставок газа.
      Это уже не просто крючок

      от русского мифического "шантажа" же избавилсь, а получили ...настоящий lol
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        +3
        Сегодня, 08:47
        Ольгович
        (Андрей)
        +1
        Сегодня, 08:34
        Новый
        Цитата: a.s.zzz888
        полную зависимость Европы от США в вопросе поставок газа.
        Это уже не просто крючок

        от русского мифического "шантажа" же избавилсь, а получили ...настоящий lol
        Таки да! И как тут не вспомнить классику - "За що боролись, на то и напоролись!" wink
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 08:54
        Цитата: Ольгович
        от русского мифического "шантажа" же избавилсь, а получили ...настоящий

        «Жаждущий — получит, ищущий — найдёт».
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          0
          Сегодня, 10:36
          Цитата: carpenter
          Цитата: Ольгович
          от русского мифического "шантажа" же избавилсь, а получили ...настоящий

          «Жаждущий — получит, ищущий — найдёт».

          "европейский, выделывающийся как муха на стекле - огребёт"
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 09:10

      a.s.zzz888
      Сегодня, 07:40
      Или палкой прибить, и вытаскивать из мертвой.

      hi Райскому саду гейропы необходим заботливый садовник в лице России с "Орешником", глядишь, быстрее зауважают и опять предложат мир, дружбу, жвачку.
  2. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +7
    Сегодня, 07:41
    В такой момент России, в случае если ЕС начнет метаться в плане закупки газа и обратится к нам, не надо проявлять опять всякое там благородство, а по максиму цены драть с ЕС и деньги вперёд.
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      +2
      Сегодня, 08:28
      Да эти потрохи европридурошные столько за 4 года наворотили, столько гадостей России понаделали, что какой им газ, пусть кизяк собирают. Хотя наверно и кизяка у них нет, ведь весь свой скот практически под нож пустили.
    2. Podvodnik Звание
      Podvodnik
      +3
      Сегодня, 09:11
      . а по максиму цены драть с ЕС и деньги вперёд.


      И всё? А упомянутое крымское золото музейное? А возврат всего украденного и заблокированного, а возмещение ущерба гражданам РФ от незаконных действий, вроде отчуждения недвиги и прочего? Да с процентами и моральным ущербом! Иначе лесом... .
      А то типа извините, мы больше так не будем! Подайте Христа ради... .
      Да и налог надо ввести дополнительный на недружественные страны. Содействовали? Оружие поставляли? Платите! За всё!
  3. kromer Звание
    kromer
    -1
    Сегодня, 07:42
    Европа сама себя загнала в ловушку, отказавшись от российского газа в пользу американского и поставив себя в энергетическую зависимость от США.


    Я понимаю еще с трубопроводным газом, но чего в мире кроме российского и американского СПГ другой альтернативы нет чтоль?
    1. al3x Звание
      al3x
      +3
      Сегодня, 07:50
      Альтернатива есть. А есть ли у этой альтернативы мощности добычи, производства и транспортировки, чтобы всем хватило, это уже более правильный вопрос.
    2. Wildcat Звание
      Wildcat
      +4
      Сегодня, 07:50
      Нет альтернативы.
      Европа пятую зиму замерзает, летом зажаривается и только рабочие и крестьяне в едином порыве вздымают кулаки вверх, кричат "Рот-Фронт" и поют "Интернационал". Крепнет классовая борьба, и хоть счастливы лица капиталистов на улицах Лондона, Парижа и Берлина, но уже виден финал загнивающей Европы с ее евро, да разваливающимся США с их долларом тоже не сладко!
      good
      А у нас крепнет, крепнет год от года мощь нашего народа!
      Читаешь форум ВО - да и с тоски сразу ломаешь три доски!
      feel
      Жалко же Европу и США, тоже люди...
      recourse
    3. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +2
      Сегодня, 07:52
      Альтернативы есть, но цена на газики делает ЕС неконкурентоспособными. Ради чего, собственно, все это затевалось.
      1. Wildcat Звание
        Wildcat
        -2
        Сегодня, 08:08
        цена на газики
        цена на газики упала раза в 2-3, в зависимости от периода... Смотрим начало 2022 и далее...
        1. Младший рядовой Звание
          Младший рядовой
          +1
          Сегодня, 08:16
          Видимо, Вы имеете в виду биржевые цены. Но по какой цене впаривают газики ЕС из области загадок.
          1. Wildcat Звание
            Wildcat
            -3
            Сегодня, 08:26
            Нет никаких загадок, потому что нет единого "СПГ Европа газ импорт".
            Цены - открыты.
            Газики ЕС можно было впаривать пока ЕС "сидел на трубе", которую еще Л Брежнев построил.
            А когда ЕС понял, что его "на трубе вертеть" будут, а замерзнуть зимой не хотелось - пришлось унять "зеленых", настроить аврально причалов для СПГ, а главное - по трубам внутри ЕС газ стало можно гонять во все стороны.
            Вот и не стало премиального рынка по 1000 уе...
            crying
            1. Младший рядовой Звание
              Младший рядовой
              +3
              Сегодня, 08:37
              Погодите. Из России от причала отошел газовоз. Газ Российский и уже куплен американцами. Идет в немецкий порт для продажи и разжижения. Россия продала по одной цене, американцы на пять минут сняли санкцию и хорошо нажились. Газики в Германию попадают не по биржевым ценам. Вот о чем я.
              1. Wildcat Звание
                Wildcat
                -3
                Сегодня, 08:41
                1. Американцы этим не занимаются. Французы, китайцы..
                2. Никто на 5 минут ничего не снимает.
                3.Россия, как ни прискорбно, не продает.
                Смотрим и гуглим: Михельсон, Арктика, СПГ.
            2. VictorB Звание
              VictorB
              +2
              Сегодня, 08:38
              Вот и не стало премиального рынка по 1000 уе...

              Рынок стал премиальным по 1000 у.е. после того, как взорвали Северный поток и ЕС ввел санкции.
              До этого никогда трубопроводный газ от Газпрома столько не стоил.

              Рынок на какое-то время вновь может стать очень премиальным, если американцы серьезно ограничат поставки. Потом опять все устаканится. Но на новом уровне цен, скорее всего, выше нынешних.
              1. Wildcat Звание
                Wildcat
                -1
                Сегодня, 08:44
                Жесть какая. Ну вы хоть цены по месяцам посмотрите, за 5 лет.
                "американцы" - это несколько компаний, которые не для того бейцы крутили, чтобы "серьезно ограничить" - им Европа нужна надолго, пока катарцы опять не договорились.
                1. VictorB Звание
                  VictorB
                  +1
                  Сегодня, 09:02
                  Жесть какая. Ну вы хоть цены по месяцам посмотрите, за 5 лет.

                  Посмотрите цены за десять лет, а еще лучше за пятьдесят, начиная с цен СССР.

                  несколько компаний, которые не для того бейцы крутили, чтобы "серьезно ограничить"

                  Ограничивать или не ограничивать это не компаниям решать. Это вообще в таком контексте политическое решение, если оно будет принято.
                  1. Wildcat Звание
                    Wildcat
                    0
                    Сегодня, 09:07
                    Посмотрите цены за десять лет, а еще лучше за пятьдесят, начиная с цен СССР.
                    А лучше за 100 лет.

                    Ограничивать или не ограничивать это не компаниям решать. Это вообще в таком контексте политическое решение, если оно будет принято.
                    В вашей Вселенной политическим решением Трампа можно ограничить американцев в завоёвывании рынка в Европе...
                    Эх...
                    Хм, как человек терпеливый.... попрошу вас мне писать только в том случае. если у вас есть что-то по теме и с пруфами из солидных источников.
                    В остальных случаях воздержитесь от писания.
                    crying
                    1. VictorB Звание
                      VictorB
                      0
                      Сегодня, 09:19
                      Хм, как человек терпеливый

                      Благодарю вас за терпение.

                      Я, как человек нетерпеливый, тоже прошу мне не писать огульно.
                      В том, что вы написали, никаких пруфов не обнаружил.

                      Будьте здоровы.
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 08:57
      Цитата: kromer
      но чего в мире кроме российского и американского СПГ другой альтернативы нет чтоль?

      Побегай по рынку, может и повезёт, но на рынке везенья не бывает.
  4. al3x Звание
    al3x
    +5
    Сегодня, 07:47
    Ещё бы нам законодательно точку в этом вопросе поставить, что мол мы бы и согласны возобновить поставки, но при условии - вернуть украденное, снятие всех санкций, принятие наших позиций и тд и тп. А то наших дельцов стоит только морковкой поманять и у них весь их "патриотизм" тут же выветрится.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 08:06
      Так чего же они тогда наших дельцов до сих пор морковкой не "поманяли"? Мазохисты?
      1. al3x Звание
        al3x
        -1
        Сегодня, 08:12
        А мне по чем знать за европейцев? За то наших барыг все знают, как облупленных.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 08:13
          Дододо... Только барыги не решают ничего. Если бы решали, то никакой СВО даже и не началось бы.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 07:52
    ❝ В декабре прошлого года Евросоюз принял решение о полном отказе от российского газа ❞ —

    — Соскочили с российской газовой иглы, да прямо на американскую газовую клизму ...
  6. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +3
    Сегодня, 07:53
    Американский СПГ задумывался как безопасная альтернатива российскому газу. Однако сейчас это уже не гарантировано, поскольку трансатлантические отношения находятся в кризисе.

    Какой тут кризис, нет кризиса, это не дальновидность политиков ЕС в плане иметь возможность альтернативы и конкуренции на рынке газа, зависимость от США обезглавливает Европу во всех отношениях, опять же у власти в Европе сидят ДЕБИЛЫ особенно евро политики, так стремились насолить России, что в итоге сами засолились.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +5
    Сегодня, 07:54
    Ну и как им молекулы свободы? wink wink
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 08:49
      Schneeberg
      (Олег)
      +3
      Сегодня, 07:54
      Ну и как им молекулы свободы? wink wink
      Мало, и зимой дюже холодные! wink
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 08:50
      Цитата: Schneeberg
      Ну и как им молекулы свободы?

      Ну свобода она по формуле -"поводок отпустили, миску отодвинули, поводок натянули, миску пододвинули".
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 08:23
    Можно только вспомнить Генри Киссинджера: «Быть врагом Америки может быть опасно, но быть другом Америки фатально»
  9. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 08:41
    Напомним, что в декабре прошлого года Евросоюз принял решение о полном отказе от российского газа.
    Какая была радость - "Хурра ! Энерго безопасность Европы наступила !"
    Но не прошло и месяца, как наступила не то попа, не то.... Вот так старушек и разводят.
  10. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 08:59
    И , в отличии, от РФ они обязательно так и сделают. А садомазохистов из ЕС нужно отдельно исследовать...докторскую написать.
  11. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 09:19
    Что то этого Трампа, слишком много стало, в российских новостях и на ВО и по телевизору. А Путина, вообще видел только в церкви на Рождество. Ему, что, сказать нечего?
  12. bar Звание
    bar
    0
    Сегодня, 09:21
    Американский СПГ задумывался как безопасная альтернатива российскому газу.

    Ну что же, они ошиблись в своих задумках. Так бывает, особенно при том уровне интеллекта гейропейских правителей.
  13. Deadушка Звание
    Deadушка
    0
    Сегодня, 09:51
    На сегодняшний день у европейцев нет другой альтернативы
    - ага, щаз. Турки уже запустили новую трубу и Азербайджан(и только он?) во всю перегоняет в Германию(даже 404 перепродает).
  14. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 10:04
    И хочется и колется. Мыши плакали и кололись, но продолжали есть кактус. Как еще передать эту ситуацию? =)))