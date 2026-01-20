Минюст США открыл делопроизводство против экс-соратника Камалы Харрис по выборам

2 545 15
Минюст США открыл делопроизводство против экс-соратника Камалы Харрис по выборам

Министерство юстиции США открыло уголовное делопроизводство в отношении, ни много ни мало, мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея и губернатора штата Миннесота Тима Уолца. Это тот самый Уолц, который в 2024 году составлял компанию кандидату в президенты США от Демпартии Камале Харрис. Уолц выставлял свою кандидатуру на пост вице-президент и вместе с Харрис с треском проиграл Трампу и Вэнсу.

Американский Минюст считает, что Фрей и Уолц «вступили в сговор с целью воспрепятствования работе сотрудников федеральной миграционной службы (ICE)».

В документе говорится о том, что Уолц (Уолз) и Фрей «занимаются систематической дискредитацией сотрудников ICE, выполняющих свои должностные обязанности по поиску и выдворению нелегалов из США».

Как пишет американская пресса, это беспрецедентная эскалация между администрацией Трампа и Демпартией США:

Губернатор штата и мэр города получат повестки в суд.

По поводу возбужденного уголовного дела Джейкоб Фрей написал следующее:

Это очевидная попытка запугать меня за то, что я защищаю Миннеаполис, наши местные правоохранительные органы и наших жителей от хаоса и опасности, которые эта администрация принесла на наши улицы. Меня не запугать. Моя цель останется прежней:
обеспечение безопасности нашего города.

Напомним, что ранее в Миннесоту были введены до 3000 агентов ICE. Дошло до стрельбы на улицах города, в результате которой погибла гражданка США и был ранены нелегал из Венесуэлы. Беспорядки в Миннесоте продолжились. Трамп, реагируя на ситуацию, заявил, что если акции протеста и неповиновения сотрудникам ICE не прекратятся, то он применит закон о восстании и введёт в Миннесоту войска. Тем временем суд запретил американским правоохранителям применять против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальные боеприпасы, но не запретил использовать летальное оружие.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Victor_B Звание
    Victor_B
    +2
    Сегодня, 08:17
    Как пишет американская пресса, это беспрецедентная эскалация между администрацией Трампа и Демпартией США:

    Кому удачи пожелаем?
    Трампу или демократам?
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +3
      Сегодня, 08:26
      Пожелаем удачи всех. Хорошо бы еще Камалу посадили. С мигрантским вопросом она, мягко говоря, не справилась и очень противно хихикала.
      1. Victor_B Звание
        Victor_B
        +4
        Сегодня, 08:34
        То есть пожелаем успехов обеим сторонам?
        Нехай гадят друг другу!
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 10:18
      Цитата: Victor_B
      Кому удачи пожелаем?

      Не стоит, попкорн-диван-ждать...
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 08:19
    У американцев все так .Слишком сложная структура управления муниципалитетами и федералами .Вроде все за США ,но каждый в отдельности могут сесть
  3. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 08:37
    Дело не только и не столько в препятствовании работе иммиграционных властей. Миллиарды долларов, как штата Миннесота, так и федеральных (есть программы, финансируемые федеральным бюджетом, которые администрируются на местах правительством штата и/или муниципальными властями) через сомалийскую иммигрантскую общину (их в нулевые понаехало в Миннесоту) ушли частично в никуда (т.е. пока не разобрались куда конкретно), а частично, как уже разобрались, ИГИЛ, Хамасу, и им подобным. И теперь следствие выясняет, было ли это со стороны штатных и муниципальных властей халатностью или соучастием в нецелевом использовании средств налогоплательщиков с извлечением незаконных доходов.
    А схемы выкачки денег были до смешного простыми. К примеру, в детском садике под названием Quality Learing Center числилось до сотни детишек сомалийского происхождения, и на их содержание и обучение казна выплатила около $1900000 хозяевам тоже, ессно, сомалийского происхождения. Но ни единого ребенка там не видели. И чему, спрашивается, там могли научить детей те, кто даже не мог правильно написать слово LearNing в названии заведения?
    1. Володин Звание
      Володин
      +2
      Сегодня, 08:45
      Цитата: Наган
      И чему, спрашивается, там могли научить детей те, кто даже не мог правильно написать слово LearNing в названии заведения?

      Бывало, Ромни баллотировался в президенты страны Amercia. Буш и другие путали Словакию со Словенией, Австрию с Австралией, Псаки вела разговоры о ростовских горах. Так что, для элит США вполне обычное дело.
      1. multicaat Звание
        multicaat
        +1
        Сегодня, 08:57
        Цитата: Володин
        Псаки вела разговоры о ростовских горах

        я видел ростовские горы на мусорном полигоне
        1. Володин Звание
          Володин
          +2
          Сегодня, 08:58
          Цитата: multicaat
          я видел ростовские горы на мусорном полигоне

          Но вряд ли вы там отдыхали, как в своё время вещала Псаки))
          1. multicaat Звание
            multicaat
            0
            Сегодня, 09:05
            я нет, но от Псаки всего можно ожидать
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      -1
      Сегодня, 10:11
      Цитата: Наган
      Миллиарды долларов, как штата Миннесота, так и федеральных ушли частично в никуда

      А реально следствием это подтвердилось или это только данные блогера?
      И касаемо самого штата. Пишут что штат из федерального центра получает меньше, чем сам отправляет. Это нормально как то характеризует властей штата или это так и должно быть?
  4. Sergej1972 Звание
    Sergej1972
    +1
    Сегодня, 09:07
    "Тем временем суд запретил американским правоохранителям применять против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальные боеприпасы, но не запретил использовать летальное оружие". Интересное, конечно, решение суда.
  5. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 09:24
    Надо же.
    У нас такой дикости не может быть. Чтб, например ,воробъев или Громов, или Бутова получили повестку в суд? низа что.
    Обычно уже позднее сообщают. Сел. Или уехал в Ейропу....
    1. Володин Звание
      Володин
      +1
      Сегодня, 09:33
      Цитата: Макс1995
      У нас такой дикости не может быть. Чтб, например ,воробъев или Громов, или Бутова получили повестку в суд? низа что.

      А вот пензенского губернатора Белозерцева или курского Смирнова вы почему-то не упомянули. Наверное, потому что "дикость" не укладывается в представленную в комменте схему...
      1. Макс1995 Звание
        Макс1995
        0
        Сегодня, 09:59
        да просто не знал. Здесь писали? не встречал.
        Да, "Курского" - там целая серия вроде была, обычное воровство ,откаты , взятки , припоминаю.
        А вот "занимаются систематической дискредитацией сотрудников ...., выполняющих свои должностные обязанности по поиску и выдворению ...... России" - не встречал такого.

        Да помнится, Президент ранее ежегодно журил чиновников за невыполнение наказов, госзакупок, госзаказа....( в сми было). Сейчас уже в СМИ этого нет.