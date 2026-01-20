Минюст США открыл делопроизводство против экс-соратника Камалы Харрис по выборам
Министерство юстиции США открыло уголовное делопроизводство в отношении, ни много ни мало, мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея и губернатора штата Миннесота Тима Уолца. Это тот самый Уолц, который в 2024 году составлял компанию кандидату в президенты США от Демпартии Камале Харрис. Уолц выставлял свою кандидатуру на пост вице-президент и вместе с Харрис с треском проиграл Трампу и Вэнсу.
Американский Минюст считает, что Фрей и Уолц «вступили в сговор с целью воспрепятствования работе сотрудников федеральной миграционной службы (ICE)».
В документе говорится о том, что Уолц (Уолз) и Фрей «занимаются систематической дискредитацией сотрудников ICE, выполняющих свои должностные обязанности по поиску и выдворению нелегалов из США».
Как пишет американская пресса, это беспрецедентная эскалация между администрацией Трампа и Демпартией США:
По поводу возбужденного уголовного дела Джейкоб Фрей написал следующее:
обеспечение безопасности нашего города.
Напомним, что ранее в Миннесоту были введены до 3000 агентов ICE. Дошло до стрельбы на улицах города, в результате которой погибла гражданка США и был ранены нелегал из Венесуэлы. Беспорядки в Миннесоте продолжились. Трамп, реагируя на ситуацию, заявил, что если акции протеста и неповиновения сотрудникам ICE не прекратятся, то он применит закон о восстании и введёт в Миннесоту войска. Тем временем суд запретил американским правоохранителям применять против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальные боеприпасы, но не запретил использовать летальное оружие.
