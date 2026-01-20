Трамп не выразил желания встречаться с Зеленским в рамках форума в Давосе
6
Зеленскому не удастся встретиться с Трампом в рамках форума в Давосе, хотя и «нелегитимный», и президент США там будут присутствовать. Как сообщает Politico со ссылкой на источники, Трамп не хочет общаться с киевским клоуном.
Белый дом не запланировал двухсторонних встреч Трампа с Зеленским, которому очень нужно договориться с американцами по гарантиям безопасности. Как заявили в Белом доме, нежелание встречаться с главой киевской хунты исходит от президента США. Теперь единственный шанс хоть как-то пообщаться у клоуна будет в среду, 21 января, на которое назначено заседание Трампа с «коалицией желающих» как раз по гарантиям.
Зеленский готов встречаться с Трампом при любой возможности, поскольку считает, что выгоды перевешивают издержки, и что если американский президент сам с ним не общается, то это будут делать другие.
В среду уговаривать Трампа одобрить гарантии безопасности для Украины будет целая делегация из европейских политиков, а также канадский премьер. Им нужно добиться от президента США именно личного одобрения гарантий, чтобы потом не было проблем на переговорах украинской и американской делегаций. Без одобрения США европейские гарантии можно выкидывать, они ничего не стоят. Да и то пока неизвестно, какая вообще будет обсуждаться тема, Европа хотела бы обсудить Гренландию.
Ранее Зеленский заявил, что намерен подписать в рамках Давоса хотя бы рамочное соглашение по гарантиям.
