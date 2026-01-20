Трамп не выразил желания встречаться с Зеленским в рамках форума в Давосе

Зеленскому не удастся встретиться с Трампом в рамках форума в Давосе, хотя и «нелегитимный», и президент США там будут присутствовать. Как сообщает Politico со ссылкой на источники, Трамп не хочет общаться с киевским клоуном.

Белый дом не запланировал двухсторонних встреч Трампа с Зеленским, которому очень нужно договориться с американцами по гарантиям безопасности. Как заявили в Белом доме, нежелание встречаться с главой киевской хунты исходит от президента США. Теперь единственный шанс хоть как-то пообщаться у клоуна будет в среду, 21 января, на которое назначено заседание Трампа с «коалицией желающих» как раз по гарантиям.



Зеленский готов встречаться с Трампом при любой возможности, поскольку считает, что выгоды перевешивают издержки, и что если американский президент сам с ним не общается, то это будут делать другие.


В среду уговаривать Трампа одобрить гарантии безопасности для Украины будет целая делегация из европейских политиков, а также канадский премьер. Им нужно добиться от президента США именно личного одобрения гарантий, чтобы потом не было проблем на переговорах украинской и американской делегаций. Без одобрения США европейские гарантии можно выкидывать, они ничего не стоят. Да и то пока неизвестно, какая вообще будет обсуждаться тема, Европа хотела бы обсудить Гренландию.

Ранее Зеленский заявил, что намерен подписать в рамках Давоса хотя бы рамочное соглашение по гарантиям.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 08:08
    ❝ Трамп не выразил желания встречаться с Зеленским* в рамках форума в Давосе ❞ —

    — Поднадоел он уже Трампу конкретно ...
    1. Victor_B Звание
      Victor_B
      +3
      Сегодня, 08:22
      Бедный бедный Зеля...
      Нехороший Трамп предпочитает якшаться с Путиным.
      А Зеле пропоет птица обломинго.
      Было бы хорошо.
      1. Aлеkc Звание
        Aлеkc
        +1
        Сегодня, 08:24
        Скорее Трампу однородственны что один, что другой.
        1. Victor_B Звание
          Victor_B
          +1
          Сегодня, 08:26
          Цитата: Aлеkc
          Скорее Трампу однородственны что один, что другой.

          Похоже, что он скорее к Путину склоняется.
          Но англичанка гадит ему в уши и колеблет.
          1. Aлеkc Звание
            Aлеkc
            0
            Сегодня, 08:28
            Ну я не знаю - может, наоборот? Американцы не перехватывают в ЧМ танкеры, исполняющие интересы украины, к примеру
          2. Aleksandr21 Звание
            Aleksandr21
            +2
            Сегодня, 09:03
            Цитата: Victor_B
            Похоже, что он скорее к Путину склоняется.
            Но англичанка гадит ему в уши и колеблет.


            Для Трампа важна только прибыль и выгода... и он её получит с обоих, вне зависимости от того кто ему нравится а кто нет, Зеленского он может не любить/презирать, но Украину не бросит... знаете почему ?

            Из за соглашения между США - Украиной о добыче ресурсов + после окончания конфликта США будут первыми кто будет делить этот пирог, именно у Американских компании будет приоритет в разделе всего что останется... ещё не известно что там с нашими замороженными активами ЦБ, может быть тоже пойдут на "проекты" с Американцами, а по простому просто отожмут США эти средства.

            Так что тут Трамп заработает на всех, на России (уверен что Американцам не мало перепадёт, и не только с Украинского трека... как то Путин заявлял что Россия готова сотрудничать с США в добыче редкоземельных металлов... а какие ещё предложения возил Дмитриев в США только наши элиты знают, и в какие договоры/контракты они потом выльются через пару лет) , и на Украине (там вообще Украинцы поколениями будут платить США за щедрость).
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 08:42
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 08:08
      Поднадоел он уже Трампу конкретно

      hi Мал клоп, да вонюч.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 08:16
    Трамп покупатель ,а не раздариватель ! Нищим, теперь Европа подает .........
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 08:43
      APASUS
      (Pavo)
      +2
      Сегодня, 08:16
      Трамп покупатель ,а не раздариватель ! Нищим, теперь Европа подает .........
      Если так пойдут дела у трампа, то и старуха) пойдет с шапкой пО миру!
  3. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 08:20
    Все новости о Трампе. Почти все. Хорошо ли, плохо ли, но факт.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 08:27
      целая делегация из европейских политиков, а также канадский премьер. Им нужно добиться от президента США

      Какая Украина!? fool Вам бы для себя гарантий добиться - . Сожрет скоро вас Трамп и не поперхнется.
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +1
        Сегодня, 08:39
        Трамп сделал так, что мозги у них задымели, потеряли логические связи и утратили способность соображать. Поставил раком.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 10:18
      Цитата: th.kuzmichev
      Все новости о Трампе. Почти все. Хорошо ли, плохо ли, но факт.

      Полагаю, это потому, что президент какого нибудь островного государства Вануату навряд ли способен навести столько шороха и за 100 лет, сколько навёл Трамп за год своего президентства. Что ни день, то какой нибудь напряг. Даже неутомимые евроскунсы пованивать утомились и не знают где найти пятый угол в своей европейской норе.
    3. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 11:29
      Цитата: th.kuzmichev
      Все новости о Трампе. Почти все. Хорошо ли, плохо ли, но факт.

      так не от жира Трамп бесится, не всё так гладко в трамповском штатовском королевстве, главные для него новости о том что в его королевстве, а их то и маловато, а внешняя активность - он в т.ч. чтобы отвлечь от внутренних проблем - экономика
      Половина жителей США считают, что политика американского лидера Дональда Трампа способствовала росту цен в стране, а не их снижению, как прогнозировал действующий президент США https://tass.ru/obschestvo/25788951

      затянувшейся шатдаун (который в добавок может повторится), проблема мигрантов... Нью-Йорк, Миннеаполис.... и пр. пр. - внутренние проблемы буду определять судьбу Трампа на ближайших промежуточных выборах в конгресс - а что предъявить избирателю из побед внутри??? - остаются победы на "внешнем" фронте
  4. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 08:22
    Наркомана-клоуна списали в расход.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 08:41
      Ну, может еще не совсем "списали", но в очереди - "За конюшню! "- уже стоИт....
  5. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 08:22
    Трамп не выразил желания встречаться с Зеленским в рамках форума в Давосе
    наркотное двуногое надоело трампу своим нытьем.
  7. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 08:32
    Канадцу бы озаботиться тем,как бы не стать 51м штатом,а не про краину....
    Хотя,вся шобла насядет на Трампа и он сдаст назад,сколько раз такое было......опять заявит что Россия "ахрессор".И....встретится...
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +2
      Сегодня, 09:04
      Канада в случае присаоедениненя к США вряд ли останется единым целым, слишком большая. Когда американцы присоединяли Луизиану и Техас, то меняли их границы. Нынешний штат Техас меньше исторического Техаса. А штат Луизиана вообще занимает небольшую часть исторической Луизианы.
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +5
    Сегодня, 08:40
    В настоящее время завершается массированный удар ВС РФ по Украине. Задействованы Герани и стратегическая авиация.
  9. Saturn VII Звание
    Saturn VII
    0
    Сегодня, 08:45
    Ранее Зеленский заявил, что намерен подписать в рамках Давоса хотя бы рамочное соглашение по гарантиям.
    Опять наркет будет Трампа возле параши караулить?
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 09:11
      Трампу надо внимательнее под ноги смотреть, а то запнётся об Зеленского.
    2. Kusja Звание
      Kusja
      +1
      Сегодня, 09:19
      В запазухе у рютте или макрона подберётся.
  10. Владимир М Звание
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 08:53
    Ну правильно, зачем Дони встречаться с Зеленским, нет предмета разговора.
    Дони "отписал" себе окраины России и переложил проблему Украины на "евроколхоз".
  11. Руслан М Звание
    Руслан М
    -1
    Сегодня, 09:28
    По сути Зеленский почти уничтожил альянс НАТО. Больше чем он к созданию проблем для этого альянса не сделал никто. Финансовый кризис, нехватка вооружения. По сути нам стоит поблагодарить нашего агента Зеленско-Штирлица за подрывную работу в стане врага т е "западных партнеров" )))
  12. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    -1
    Сегодня, 10:05
    Как сообщает Politico со ссылкой на источники, Трамп не хочет общаться с киевским клоуном.
    В статье на упоминается причина по которой Трамп не хочет встречаться с Зеленским. А причина там весьма веская:
    В интернете в открытых источниках пишут о том:
    МОСКВА, 19 сен 2025 — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского принадлежит миллиардеру Джорджу Соросу, заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
    "Сорос "владеет" правительством Зеленского.

    Дональд Трамп в среду, 27 августа 2025, призвал предъявить 95-летнему миллиардеру Джорджу Соросу и его сыну Алексу, который управляет семейной бизнес-империей с 2023 года, обвинения по федеральному закону о рэкетирских и коррумпированных организациях (RICO).
    «Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране,— написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.— Мы больше не позволим этим сумасшедшим разрывать Америку на части, не давая ей даже шанса дышать и быть свободной».
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:56
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — Поднадоел он уже Трампу конкретно ...
    Он как кусачая муха, хочется поскорее прихлопнуть!
  14. yo-yo Звание
    yo-yo
    0
    Сегодня, 11:30
    Беспощадно дунув двойную дозу, молодой отец нации захотел встретиться с Трампом.