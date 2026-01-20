Как я всем очень ясно дал понять, Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности. Обратного пути нет — в этом все согласны! Соединенные Штаты Америки — самая могущественная страна на планете, с большим отрывом.

Гренландия — территория США, учреждена в 2026 году.

Дональд Трамп намерен в рамках форума в швейцарском Давосе расставить все точки над «и» в вопросе Гренландии. Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с генсеком НАТО Марко Рютте.Трамп анонсировал встречу с лидерами европейских стран, в ходе которой он намерен довести до Европы свою позицию по Гренландии. При этом американский лидер уже предупредил, что не отступит от своих планов на остров, так что европейцам придется с этим смириться.В подтверждение своих планов Трамп опубликовал картинку, на которой он вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио устанавливает флаг США в Гренландии. Что примечательно, на табличке указан год «присоединения» острова к Соединенным Штатам — 2026-й.