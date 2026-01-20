Публикацией картинки с флагом США в Гренландии Трамп показал, что не отступит

2 684 21
Публикацией картинки с флагом США в Гренландии Трамп показал, что не отступит

Дональд Трамп намерен в рамках форума в швейцарском Давосе расставить все точки над «и» в вопросе Гренландии. Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с генсеком НАТО Марко Рютте.

Трамп анонсировал встречу с лидерами европейских стран, в ходе которой он намерен довести до Европы свою позицию по Гренландии. При этом американский лидер уже предупредил, что не отступит от своих планов на остров, так что европейцам придется с этим смириться.



Как я всем очень ясно дал понять, Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности. Обратного пути нет — в этом все согласны! Соединенные Штаты Америки — самая могущественная страна на планете, с большим отрывом.


В подтверждение своих планов Трамп опубликовал картинку, на которой он вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио устанавливает флаг США в Гренландии. Что примечательно, на табличке указан год «присоединения» острова к Соединенным Штатам — 2026-й.

Гренландия — территория США, учреждена в 2026 году.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. VictorB Звание
    VictorB
    +4
    Сегодня, 09:24
    Трамп враг. Но картинкой невозможно не восхитится.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +3
      Сегодня, 09:28
      Из-за таких картинок, стоимость видеокарт улетела в космос 👩‍🚀
      1. VictorB Звание
        VictorB
        -1
        Сегодня, 09:36
        Сопутствующий ущерб.
        Кого-то греет, т.к. следом биткоин дорожает.
    2. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +2
      Сегодня, 09:46
      Слишком легко одет для северов. Хоть бы шапку надел
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        0
        Сегодня, 10:02
        Цитата: th.kuzmichev
        Хоть бы шапку надел

        Обмораживать нечего, ему можно...
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 10:17
        Цитата: th.kuzmichev
        Слишком легко одет для северов. Хоть бы шапку надел

        Сегодня температура в Нукке минус 10, как раз послезавтра будет плюсовая температура и на следующей неделе тоже. Так что успеет без шапки поставить флаг.
    3. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      0
      Сегодня, 09:50
      Не хватает партизанского дрона одним махом избавляющего мир от мирового глиста
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 11:10
      VictorB
      Сегодня, 09:24
      Трамп враг. Но картинкой невозможно не восхитится

      hi Что символично, под соусом празднования 250 лет с момента образования государства янкесов в этом году рыжий нарцисс из Фашингтона метит войти в тройку истории матрасников вместе с Джефферсоном-Монро, а в будущем и появлением своей головы на скалах Горы Рашмор в Южной Дакоте.
      В качестве фуррора можно было показательно провести несколько матчей Чемпионата мира по футболу 2026 на о. Гренландия с флагом пингвинов.
      РФ в этом плане можно смело заявить права на Подводный Хребет Ломоносова и Менделеева со всей Арктикой, включая о. Шпицбергена в целях национальной безопасности от норгов, пусть жалуются папочке, а будут возмущаться, закрыть им доступ в Баренцево море, как зону интересов и безопасности России. am
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 09:34
    На рисунке Трамп как-то сильно перерос своих коллег по цеху, при том, что он только на 3 см выше Вэнса. laughing Американский богатырь, блин.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      -1
      Сегодня, 10:03
      Цитата: Pharmacist
      сильно перерос своих коллег по цеху

      Носит подкладки в туфлях...
  3. Аскер Звание
    Аскер
    +1
    Сегодня, 09:36
    Если наши так упорно молчат по этому поводу, то скорее всего втихаря готовят со штатами взаимное признание новых территорий.
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 09:51
      Цитата: Аскер
      Если наши так упорно молчат по этому поводу, то скорее всего втихаря готовят со штатами взаимное признание новых территорий.


      Наши вспоминают секретную программу США в 1959-1967 гг. «Ледяной Червь» по размещению ПУ ракет в ледниках Гренландии и тихо ржут.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 10:55
      Цитата: Аскер
      Если наши так упорно молчат по этому поводу, то скорее всего втихаря готовят со штатами взаимное признание новых территорий.

      А какой нам смысл галдеть в унисон с европейцами? Это их заморочки.
      Если матрасы отожмут этот остров, а скорее всего отожмут, то для его "натурализации" т.е. признания, они должны будут признать переход Крыма под юрисдикцию России. Так что тут весьма вероятно "взаимозачёт" намечается. winked
  4. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 09:37
    Картинка-плагиат... и намёк..в штатах есть памятник "отцам-основателям" ну,очень похожий по композиции...Трамп теперь вместо "нобелевки" хочет войти в историю,"как собиратель земли американской".. hi
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 09:54
      Самомнение у рыжего зашкаливает, а остальные просто поддакивают.
      Он на Гренландии не остановится, пойдёт в разнос.
      Больной однозначно - мания величия. В его возрасте это уже не лечится.
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +6
    Сегодня, 09:38
    В Гренландии еще не понимают, что им придется пободаться с Канадой, на тему кто из них быстрее станет штатом США.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:48
    Будет российская Арктика в границах СССР,будет американская Арктика и чуть чуть Норвежской Арктики.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 09:54
      Совершенно верно. Рано или поздно все должно встать на свои места. hi
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 10:06
      Причём норвежская часть уже без Шпицбергена. laughing
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:02
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    встать на свои места

    Арктический совет - Россия ,США и Норвегия.
  8. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 10:14
    Взаимные инвестиции США и ЕС огромны, что делает США и ЕС взаимозависимыми один от другого и обернуться оно может по любому