Трамп пригрозил Макрону новыми пошлинами за отказ войти в «Совет мира» по Газе

Трамп раскритиковал Макрона за отказ присоединиться к организуемому «Совету мира» по Газе, пригрозив Франции новыми пошлинами. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

Трамп подтвердил журналистам, что пригласил в «Совет мира» Владимира Путина, а также пригрозил Макрону введением 200-процентных пошлин на французские вина и шампанское за отказ от приглашения. С другой стороны, как подчеркнул президент США, Макрон в «Совете мира» и не нужен, потому что он «в ближайшие месяцы» уйдет со своей должности.



Что я сделаю — я введу 200-процентный тариф на его вина и шампанское, и тогда он присоединится. Но ему не обязательно присоединяться. Если он это сказал, возможно, вы передаёте мне это немного иначе. Но если он действительно это сказал — вы же знаете, он всё равно уйдёт с должности через несколько месяцев.


Ранее ряд западных изданий сообщил, что Эммануэль Макрон откажется от предложения Трампа присоединиться к «Совету мира» по Газе, поскольку считает, что американский лидер создает дублирующую ООН международную организацию, полномочия которой будут выходить за рамки Ближнего Востока. В Париже считают, что не нужно ломать уже устроившийся мировой порядок.
  1. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +4
    Сегодня, 09:50
    Доня Трамп продолжает показывать как нужно вести себя с европейскими подсвинками .
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      +5
      Сегодня, 10:00
      Трамп раскритиковал Макрона за отказ присоединиться к организуемому «Совету мира» по Газе, пригрозив Франции новыми пошлинами.

      Да не надо никаких пошлин, это ж так, покривляться.
      Французский петух в своём репертуаре - громко кукарекает и самый первый сливается laughing
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 10:11
      Мне почему то вспомнились Стругацкие..."Жук в муравейнике","Обитаемый остров"...Как бы чего не...Впрочем,запасаемся попкорном..Мы можем только наблюдать.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +3
        Сегодня, 10:32
        Цитата: dmi.pris1
        Мне почему то вспомнились Стругацкие..."Жук в муравейнике","Обитаемый остров"...Как бы чего не...Впрочем,запасаемся попкорном..Мы можем только наблюдать.

        А чего там наблюдать? Завтра Макрон выйдет со вторым красным глазом и скажет, что его слова были вырваны из контекста и не так истолкованы, а так он ещё до прихода Трампа мечтал войти в "Совет мира", клуб любителей гольфа и в кружок по озеленению матрасной Гренландии.
        Макрон, это на редкость "принципиальный", "стойкий" и "последовательный" государственный деятель yes
        1. Егоза Звание
          Егоза
          +1
          Сегодня, 11:41
          Цитата: Ныробский
          Завтра Макрон выйдет со вторым красным глазом и скажет, что его слова были вырваны из контекста и не так истолкованы,

          Соврет "на голубом глазу" laughing Недаром очки с синими стеклами носит. wassat
    3. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +1
      Сегодня, 10:31
      Цитата: duschman80-81
      Доня Трамп продолжает показывать как нужно вести себя с европейскими подсвинками .

      Просто Макрон раскусил Трампа и не хотел скидываться на восстановление Газы. Как по мне, так кто разрушил, тот пусть восстанавливает, посмотрим, захочет ли Путин скидываться.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 09:54
    Но если он действительно это сказал — вы же знаете, он всё равно уйдёт с должности через несколько месяцев.

    А если не захочет уходить, то его захватят, как Мадуро Николс и будут судить.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 09:56
      с Макроном будет проще , надо будет просто его застать врасплох на яхте с "парнтерами" где нибудь в Средиземном море. laughing
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 09:57
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        надо будет просто его застать врасплох на яхте с "парнтерами" где нибудь в Средиземном море.

        С Елисейского дворца будет красивее.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +3
          Сегодня, 09:59
          интересно, а его женамуж поедет с ним , как это сделала жена Мадуро ? laughing
          1. Мини Мокик Звание
            Мини Мокик
            +4
            Сегодня, 10:07
            Зачем это товарищу Панину? 🙄
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 10:13
      Просто.Отключат воду (с) laughing Устрицы и лягушки сдохнут...
    3. Теренин Звание
      Теренин
      +6
      Сегодня, 10:15
      Цитата: carpenter
      Но если он действительно это сказал — вы же знаете, он всё равно уйдёт с должности через несколько месяцев.

      А если не захочет уходить, то его захватят, как Мадуро Николс и будут судить.

      Полагаю, Трамп выходит на новую ступень общения со своими вассалами, скоро он будет давать им срок самостоятельного прибытия в такую-то тюрьму к такому-то сроку. Иначе притащит за яйц… ноги.
  3. алек Звание
    алек
    +3
    Сегодня, 09:57
    Макрону теперь вообще не отсвечивать надо. У него ситуация, как цугцванг в шахматах.
  4. drags33 Звание
    drags33
    +3
    Сегодня, 09:58
    Ничего не напоминает из советского прошлого? "Не будете брать лотерейные билеты - отключим газ!" )))))) У дональда, похоже, к таким вопросам тупой подход, как у прапорщика в армии....
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 10:28
      Цитата: drags33
      тупой подход, как у прапорщика в армии....

      Толковый прапорщик в части, значит - спокойный командир части.
  5. 501Legion Звание
    501Legion
    +3
    Сегодня, 10:00
    ну своим косовским прецендентом они сами открыли портал в ад. теперь пусть наслаждаются. только уберут свои двойные стандарты.
    если уж против РФ санкции и тд, то и против пен досов надо и тд.
    Но это все улыбает конечно, какая же европа по сути своей шлюха
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 10:29
      Цитата: 501Legion
      ну своим косовским прецендентом они сами открыли портал в ад. теперь пусть наслаждаются. только уберут свои двойные стандарты.
      если уж против РФ санкции и тд, то и против пен досов надо и тд.
      Но это все улыбает конечно, какая же европа по сути своей шлюха

      Да, верно. Гренландия и Крым. Как говорится найди отличия winked
      1. YanniKounnar Звание
        YanniKounnar
        +1
        Сегодня, 10:51
        La Crimèe est peuplée de Russes
        Le Groenland n'est pas peuplé de Danois ni d'Américains mais d'Inuit
        Mis à part ce "détail" je ne vois pas ...ah si il semble que les ressources du sous sol du Groenland soient importantes et motivent l'appétit de Trump :-)

        Крым населен русскими
        Гренландия населена не датчанами и не американцами, а инуитами
        Помимо этой "детали", я не вижу ...ах, если кажется, что ресурсы недр Гренландии важны и стимулируют аппетиты Трампа : -)
      2. Уарабей Звание
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 10:54
        Отличия есть. Крым России все-таки принадлежал, в отличии от ситуации с Гренландией и Америкой laughing
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    -1
    Сегодня, 10:00
    А как будут приниматься решения в этом совете?Голосованием?Большинством голосов?Вряд ли,скорее всего последнее и решающее слово будет за Трампом,а все остальные типа Лукашенко будут просто массовкой,болванчиками чтобы согласно кивать головами,и если Путин тоже согласится это будет самый большой позор всех его сроков президентства.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +2
      Сегодня, 10:07
      Члены нужны взносы платить. Больше ни для чего.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 10:34
        Цитата: th.kuzmichev
        Члены нужны взносы платить. Больше ни для чего.

        Этим миллиардным взносом Трамп отсекает такие страны, типа прибалтов.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 10:32
      Цитата: taiga2018
      А как будут приниматься решения в этом совете?Голосованием?Большинством голосов?Вряд ли,скорее всего последнее и решающее слово будет за Трампом,а все остальные типа Лукашенко будут просто массовкой,болванчиками чтобы согласно кивать головами,и если Путин тоже согласится это будет самый большой позор всех его сроков президентства.

      Ради ситуационного союзника придется чем то и жертвовать. Будут взвешивать, что лучше для России, или кивать головами, или бодаться с американским вооружением и данными разведки на Украине.
    3. kulemin0025gmail.com Звание
      kulemin0025gmail.com
      0
      Сегодня, 10:44
      Вы о чём? Причём тут ВВП и Батька? Тема о великой Гейропе 😏
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:04
    Трамп что ,набутылил Макрона ? Извращенцы !!!!
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 10:35
      Цитата: tralflot1832
      Трамп что ,набутылил Макрона ? Извращенцы !!!!

      Макрон на подобных предметах давно сам сидит winked
  8. пылесос Звание
    пылесос
    +3
    Сегодня, 10:06
    Я считаю, нам нужно так же вести себя в отношении прибалтийских стран, ЗАЯВИТЬ, что там нарушаются права граждан, что там нет демократии, когда ущемляются права ро национальному признаку, и что руководство предстанет перед судом, как сделать? Также, как Амры взяли Мадуро, но конечно в начале нужно об этом заявлять месяца 3-4, . И молчат, куда то спрятались все крикуны правозащитники западные.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 10:37
      Цитата: пылесос
      . И молчат, куда то спрятались все крикуны правозащитники западные.

      Проституткам прятаться долго нельзя, с голоду подохут. Мало того - вылезут.
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 10:43
      Цитата: пылесос
      Я считаю, нам нужно так же вести себя в отношении прибалтийских стран, ЗАЯВИТЬ, что там нарушаются права граждан, что там нет демократии, когда ущемляются права ро национальному признаку, и что руководство предстанет перед судом, как сделать? Также, как Амры взяли Мадуро, но конечно в начале нужно об этом заявлять месяца 3-4, . И молчат, куда то спрятались все крикуны правозащитники западные.

      Кому не нравится жить ущемленными в Прибалтике и хочется говорить на родном языке, пусть едут жить в Россию, вы считаете нормальным когда у насс говорят на своих языках мигранты, может их в школах учить на своих языках, мало того что уже в Москве в роддомах дублируют на Таджикском, рестораны без свинины- халяльные, мусульманские банки, тренажерные залы, поползновения на елку, видите ли их это оскорбляет, живешь в стране, живи по ее правилам или на историческую родину.
    3. kulemin0025gmail.com Звание
      kulemin0025gmail.com
      +1
      Сегодня, 10:49
      И главным аргументом, должен быть как у Трампушки - стратегическая безопасность России.
  9. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 10:07
    То что Совет, это правильно, но нужно чтобы в этом Совете были депутаты от простого народа каждой страны, ну не каждой, а по определенным критериям, возможно, первые 10 стран по количеству населения. Главное, чтобы там не было представителей правящих элит, несменяемой олигархической бюрократии
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 10:38
      Цитата: gribanow.c
      То что Совет, это правильно, но нужно чтобы в этом Совете были депутаты от простого народа каждой страны, ну не каждой, а по определенным критериям, возможно, первые 10 стран по количеству населения. Главное, чтобы там не было представителей правящих элит, несменяемой олигархической бюрократии

      Это одна болтовня будет.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:18
    Вопрос... Трамп просто крут или его понесло?
    Так то "спектакль" с незамысловатым сюжетом, но всегда могут происходить разные неожиданности!
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 11:00
      Матрасы просто надеются втравить Европу в ядерную войну с Россией и самим по морде не получить. Вот сейчас и строится усиленно образ Америки как врага Европы. Типа Россия, если что, по амерам не вдарит, так как те, типа, с европкой тоже "на ножах". Тут теперь все от самих европейцев зависит, пойдут они в жертву "ограниченного ядерного обмена ударами" или вовремя раскусят этот план и не будут до краев с Россией обострять.
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:39
    Мне все больше и больше нравятся разворачивающиеся события!
  12. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 11:03
    Les échanges entre la France et les USA sont déficitaires Macron n'a qu'à imposer les biens et services US à 200%. La "diplomatie n'est elle pas basée sur le principe de la réciprocité ? :-)
    Торговля между Францией и США является дефицитной, Макрону нужно только обложить пошлинами американские товары и услуги на 200%. "Разве дипломатия не основана на принципе взаимности?: -)
  13. мусоргский Звание
    мусоргский
    +1
    Сегодня, 11:31
    Старик вконец разбушевался как Фантомас и видимо Путину тоже будет грозить.
  14. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 12:10
    пригрозил Макрону введением 200-процентных пошлин на французские вина и шампанское за отказ от приглашения.
    Так ненавязчиво обязал Макрона, сидеть на указанном месте и не говорить.