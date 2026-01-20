Трамп пригрозил Макрону новыми пошлинами за отказ войти в «Совет мира» по Газе
3 20139
Трамп раскритиковал Макрона за отказ присоединиться к организуемому «Совету мира» по Газе, пригрозив Франции новыми пошлинами. Об этом он заявил в беседе с журналистами.
Трамп подтвердил журналистам, что пригласил в «Совет мира» Владимира Путина, а также пригрозил Макрону введением 200-процентных пошлин на французские вина и шампанское за отказ от приглашения. С другой стороны, как подчеркнул президент США, Макрон в «Совете мира» и не нужен, потому что он «в ближайшие месяцы» уйдет со своей должности.
Что я сделаю — я введу 200-процентный тариф на его вина и шампанское, и тогда он присоединится. Но ему не обязательно присоединяться. Если он это сказал, возможно, вы передаёте мне это немного иначе. Но если он действительно это сказал — вы же знаете, он всё равно уйдёт с должности через несколько месяцев.
Ранее ряд западных изданий сообщил, что Эммануэль Макрон откажется от предложения Трампа присоединиться к «Совету мира» по Газе, поскольку считает, что американский лидер создает дублирующую ООН международную организацию, полномочия которой будут выходить за рамки Ближнего Востока. В Париже считают, что не нужно ломать уже устроившийся мировой порядок.
