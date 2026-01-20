Глава МИД Венгрии: судьбу Гренландии должны решать США и Дания без участия ЕС

Мы считаем это вопросом, который необходимо урегулировать путем двусторонних переговоров (Дании и США). Я не считаю это вопросом Европейского союза.

Мы отрабатываем тактику защиты Гренландии. В частности, мы отрабатываем возможные столкновения. Мы можем защитить себя.

Более чем очевидно, что президент США Дональд Трамп не отступится от намерений любым способом заполучить контроль над Гренландией, на правах автономии входящей в Датское королевство. И пока шокированные такими планами Вашингтона европейцы судорожно пытаются решить, как им себя вести в этой ситуации, одновременно намереваясь воспротивиться Трампу и боясь совсем перейти в масштабное противостояние с бывшим могущественным покровителем, свое мнение по этому поводу высказывает венгерское руководство.Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто считает, что Евросоюзу не следует вмешиваться в эту тему. Решать судьбу Гренландии должны напрямую Соединенные Штаты и Датское королевство, желательно, путем переговоров. Такое мнение дипломат высказал в эфире венгерского информационного телеканала M1.Завтра в Брюсселе было намечено голосование в Европарламенте по докладу об отношениях Евросоюза и США из-за Гренландии. Однако, как накануне сообщила на пресс-конференции представитель ЕП Дельфин Колар, оно, скорее всего, будет перенесено на более позднюю дату. Причиной названа необходимость «обеспечить возможность адаптации текста доклада к новому развитию событий».Бельгийское интернет-издание EUobserver пишет со ссылкой на источники, что голосование в Европарламенте о политической ситуации с США и Гренландией «превратится в политический балаган». Депутаты будут в спешке пытаться обсудить сделанные в последнюю минуту поправки в доклад.Копенгаген в этой ситуации ведет себя более чем противоречиво, что подчеркивает общее состояние неопределенности и разногласий в Европе. С одной стороны, датские власти официально разрешили Пентагону переброску самолетов ВВС США в Гренландию на американскую базу Питуффик. С другой, ВС Дании направили в Гренландию дополнительно 58 военных. Это почти в два раза «усилит» датский военный контингент на острове.Вместе с подкреплением на остров прибыл начальник штаба армии Дании Петер Бойсен, который заявил (цитата телеканала TV 2) следующее:Ситуация откровенно выглядит всё более комично. К примеру, за Гренландию решила вступиться Эстония. Глава комиссии эстонского парламента по иностранным делам Марко Михкельсон заявил, что Таллин «не будет мириться с угрозой территориальной целостности Дании». По его словам, это якобы угрожает и самой Эстонии. Действия Трампа в отношении Гренландии показывают, что «не все одинаково смотрят на принципы, объединяющие страны НАТО в один альянс».Американский президент продолжает откровенный «троллинг» европейцев. На этот раз в своем аккаунте соцсети Трамп опубликовал фотоколлаж, на котором он знакомит европейских лидеров, включая премьера Великобритании и главу ЕК фон дер Ляйен, со своими территориальными планами. На карте в цвет флага США окрашены Канада, Гренландия и Венесуэла. Изначально это фото было сделано на встрече по Украине, на которой присутствовал и Зеленский.