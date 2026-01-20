Глава МИД Венгрии: судьбу Гренландии должны решать США и Дания без участия ЕС

Более чем очевидно, что президент США Дональд Трамп не отступится от намерений любым способом заполучить контроль над Гренландией, на правах автономии входящей в Датское королевство. И пока шокированные такими планами Вашингтона европейцы судорожно пытаются решить, как им себя вести в этой ситуации, одновременно намереваясь воспротивиться Трампу и боясь совсем перейти в масштабное противостояние с бывшим могущественным покровителем, свое мнение по этому поводу высказывает венгерское руководство.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто считает, что Евросоюзу не следует вмешиваться в эту тему. Решать судьбу Гренландии должны напрямую Соединенные Штаты и Датское королевство, желательно, путем переговоров. Такое мнение дипломат высказал в эфире венгерского информационного телеканала M1.



Мы считаем это вопросом, который необходимо урегулировать путем двусторонних переговоров (Дании и США). Я не считаю это вопросом Европейского союза.

Завтра в Брюсселе было намечено голосование в Европарламенте по докладу об отношениях Евросоюза и США из-за Гренландии. Однако, как накануне сообщила на пресс-конференции представитель ЕП Дельфин Колар, оно, скорее всего, будет перенесено на более позднюю дату. Причиной названа необходимость «обеспечить возможность адаптации текста доклада к новому развитию событий».

Бельгийское интернет-издание EUobserver пишет со ссылкой на источники, что голосование в Европарламенте о политической ситуации с США и Гренландией «превратится в политический балаган». Депутаты будут в спешке пытаться обсудить сделанные в последнюю минуту поправки в доклад.

Копенгаген в этой ситуации ведет себя более чем противоречиво, что подчеркивает общее состояние неопределенности и разногласий в Европе. С одной стороны, датские власти официально разрешили Пентагону переброску самолетов ВВС США в Гренландию на американскую базу Питуффик. С другой, ВС Дании направили в Гренландию дополнительно 58 военных. Это почти в два раза «усилит» датский военный контингент на острове.

Вместе с подкреплением на остров прибыл начальник штаба армии Дании Петер Бойсен, который заявил (цитата телеканала TV 2) следующее:

Мы отрабатываем тактику защиты Гренландии. В частности, мы отрабатываем возможные столкновения. Мы можем защитить себя.

Ситуация откровенно выглядит всё более комично. К примеру, за Гренландию решила вступиться Эстония. Глава комиссии эстонского парламента по иностранным делам Марко Михкельсон заявил, что Таллин «не будет мириться с угрозой территориальной целостности Дании». По его словам, это якобы угрожает и самой Эстонии. Действия Трампа в отношении Гренландии показывают, что «не все одинаково смотрят на принципы, объединяющие страны НАТО в один альянс».

Американский президент продолжает откровенный «троллинг» европейцев. На этот раз в своем аккаунте соцсети Трамп опубликовал фотоколлаж, на котором он знакомит европейских лидеров, включая премьера Великобритании и главу ЕК фон дер Ляйен, со своими территориальными планами. На карте в цвет флага США окрашены Канада, Гренландия и Венесуэла. Изначально это фото было сделано на встрече по Украине, на которой присутствовал и Зеленский.
  1. Венд Звание
    Венд
    +3
    Сегодня, 10:25
    Венгрия сдала Гренландию США laughing
    1. kromer Звание
      kromer
      +2
      Сегодня, 10:36
      Цитата: Венд
      Венгрия сдала Гренландию США laughing


      Венгрии не нужны проблемы с США. Тем более Гренландия не является территорией ЕС.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 11:01
        Цитата: kromer
        Венгрии не нужны проблемы с США.

        Так же Венгрия ничего не имеет ни от Гренландии, ни от Дании.
        Да вообще, был ли хоть один венгр на территории Гренландии ?
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:27
    одновременно намереваясь воспротивиться Трампу и боясь совсем перейти в масштабное противостояние с бывшим могущественным покровителем
    . так да, процессы происходящих вокруг этого дела, весьма показательные и итоги могут быть занимательными!
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 10:28
    Изначально это фото было сделано на встрече по Украине, на которой присутствовал и Зеленский.
    Клоун сильно расстроился, что и его страну в этот звёздно полосатый цвет не покрасили...
    Всем упертым русофобам
    Посоветуем скорее,
    Смазав вазелином попу,
    Стать назло России геем...
    Лесбиянкой тоже можно,
    Назло русским, взять и стать,
    И в трансгендера возможно
    Вам понравится играть...
    Отморозьте лучше уши,
    Вы скорей назло России,
    Надоело нам вас слушать,
    Лицезреть ваше бессилье...
    Ненависть питая душу,
    Её травит злобы ядом -
    Все вокруг она разрушит,
    И отравит все что рядом...
    Вам же жить соседи с этим -
    Не уйдем мы никуда,
    Мы на маленькой планете,
    С вами рядом навсегда...
  4. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +2
    Сегодня, 10:40
    Ну тогда судьбу Донбасса должны решать Россия и Украина хоть военным путем,хоть за столом переговоров,без участия ЕС и США.Ну это же другое...
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:48
    К примеру, за Гренландию решила вступиться Эстония
    А вот это уже серьезно!
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:52
    ❝ Судьбу Гренландии должны решать США и Дания без участия ЕС ❞ —

    — «После двенадцати лет членства в Европейских сообществах (ЕС) Гренландия вышла из их состава в 1985 году. Она вступила в ЕС в 1973 году как область Дании, хотя большинство жителей Гренландии были против. На консультативном референдуме в 1982 году 53% избирателей Гренландии проголосовали за выход из Сообществ» © ...
    (Эскимосы, видимо, что-то предвидели)
  7. Alexey RA Звание
    Alexey RA
    +1
    Сегодня, 11:10
    Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто считает, что Евросоюзу не следует вмешиваться в эту тему. Решать судьбу Гренландии должны напрямую Соединенные Штаты и Датское королевство, желательно, путем переговоров. Такое мнение дипломат высказал в эфире венгерского информационного телеканала M1.

    Ну вот и ответ на вопрос: "А почему это Венгрия в ЕС такая смелая и вечно идёт против брюссельской повесточки?" Походу в ЕС вскрылся ещё один заокеанский троянский конь - кроме Польши.
  8. fabrice68 Звание
    fabrice68
    +1
    Сегодня, 11:27
    Et pourquoi pas par les Groenlandais eux memes? (ils ne veulent pas des US).
  9. Аскер Звание
    Аскер
    0
    Сегодня, 12:19
    По моему мнению у США предельно честная позиция сверхдержавы, хочет ,может, и делает. Все остальные рассуждения о международном праве, правилах, мандатах, референдумах просто шелуха для бедных и слабых неядерных ,,демократий,,. В итоге такая позиция выгодна и нам и Китаю, по понятным территориальным причинам.