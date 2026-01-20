Норвежцев письмами предупредили о «войне с РФ» и возможном изъятии собственности

Правительство Норвегии разослало письма подданным по поводу необходимости быть готовыми к возможному военному конфликту с Россией. Предупреждение касается в первую очередь тысяч жителей приграничных регионов Норвегии. Напомним, что эта натовская страна на севере имеет общую с Российской Федерацией границу.

Начальник службы военной логистики Норвегии Андрес Йернберг заявил о том, что норвежцы должны быть готовы к различным кризисным ситуациям в сфере обороны, включая и такую, как война.



В разосланных письмах говорится, что при введении военного положения ситуация с частной собственностью в значительной степени меняется. И если такой указ будет издан норвежским правительством, то норвежским владельцам транспортных средств и недвижимости «возможно, придётся передать их для нужд армии».

Информацию о «письмах счастья» публикует британская пресса, ссылаясь на источники, включая непосредственно рядовых норвежцев.

Интересен сам факт того, что норвежское правительство продолжает пугать общественность войной с Россией, а в это самое время Соединённые Штаты Америки ведут приготовления, чтобы забрать у соседа Норвегии по северу Европы – Дании – самую крупную её территорию, Гренландию. Напомним, что Норвегия «на помощь Дании» отправила в Гренландию своих военнослужащих. Говорят, двоих…

А ведь Дональд Трамп может обратить внимание и на саму Норвегию. Ведь страна эта «плотно сидит на нефти». А Вашингтону очень не нравится, когда кто-то распоряжается нефтью так, что США от этого не выигрывают в финансовом плане. Норвегия, напомним, обеспечивает львиную долю европейских потребностей в «чёрном золоте». И для США вполне подходящим вариантом было бы потеснить норвежцев на европейском рынке.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +4
    Сегодня, 10:15
    И таки да.
    Норвегам надо быть готовыми к захвату их нефти от Трампа. Но говорить об этом сейчас нельзя, дабы не злить рыжего дядюшку. Соответственно можно всё свалить на Россию, пипл схавает.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 10:21
      А почему норвегов предупредили, а нам не сообщили, что мы с ними воюем... По моему, даже в Кремле об этом не догадываются...
      Всё что за Россию им неинтересно…
      А за всё что против, тут же сразу за…
      Говорят что с нами на земле им тесно -
      В общем, врут как прежде нам они в глаза…
      Как же некомфортно с нами жить им рядом -
      Вроде как, должны мы всех их пожалеть
      Ну а может просто взять все эти страны,
      Да с лица планеты ластиком стереть…???
    2. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +1
      Сегодня, 10:46
      На заставке ARка силуэт которой закамуфлирован под АК. Так что
      Норвегам надо быть готовыми к захвату их нефти от Трампа. Но говорить об этом сейчас нельзя, дабы не злить рыжего дядюшку. Соответственно можно всё свалить на Россию
      . Т.е. норвеги похоже так и делают.
    3. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      +1
      Сегодня, 12:01
      это не норвегов нефть- это трампова нефть- просто она подтекла под них... laughing
  2. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 10:20
    Норвежцы идите жить в лес. Привыкайте заранее
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +15
    Сегодня, 10:20
    У грузин есть очень хорошая поговорка: "Овца всю жизнь боялась волков, а съел её пастух." Но норвежцам народная мудрость ни к чему.
  4. Лимон Звание
    Лимон
    +5
    Сегодня, 10:20
    Маразм крепчал. И эти тоже живут вчерашним днем.Воевать с РФ собрались,в шиыковую ходить?! Клоун на клоуне в ЕС!!)))
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:21
    Правительство Норвегии разослало письма
    контора пишет и этого не может изменить ничто и никогда!
  6. Taurus1983 Звание
    Taurus1983
    +2
    Сегодня, 10:27
    Если норвежскому государству будет разрешено отбирать жилье у норвежских граждан, то норвежское государство обязано построить и передать это жилье норвежцам бесплатно. am
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +4
      Сегодня, 11:17
      Цитата: Taurus1983
      Если норвежскому государству будет разрешено отбирать жилье у норвежских граждан, то норвежское государство обязано построить и передать это жилье норвежцам бесплатно. am

      1) с чего бы вдруг - бесплатно?
      2) это старинный военный обычай "У кого топор в руках - тот сейчас в квартире главный!!" (с)
  7. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Сегодня, 10:27
    Доблестные норвежцы и датчане в 1940 году и помогающая им шобла сдулись грубо говоря за месяц. Интересно, а если Трампушка придет, через сколько времени они на этот раз лапки вверх поднимут?
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +1
      Сегодня, 12:16
      Так насколько я знаю, в Норвегии уже есть амерские военные базы, в том числе крупнейшее хранилище бронетехники в глубоких скальных пещерах, защищенное от поражения ЯО. Так что "Трампушка" просто выйдет из пещеры и сразу раздаст всем сестрам по серьгам....
  8. Taurus1983 Звание
    Taurus1983
    +1
    Сегодня, 10:28
    Россия должна превратиться в военную крепость, чтобы победить всех своих врагов.
  9. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +3
    Сегодня, 10:32
    Une loi équivalente à déjà été votée en France il y a plusieurs années en Aout 2023 sans que les medias "aux ordres" en aient fait le moindre echo, ou pour etre précis ces medias affirmaient que cela ne changeait rien à la loi déjà existante...Mais alors ...pourquoi changer la loi si cela ne change rien ? :-)

    Закон, эквивалентный уже принятому во Франции несколько лет назад в августе 2023 года, не вызвал ни малейшего отклика у "заказных" СМИ, или, если быть точным, эти СМИ утверждали, что это ничего не меняет в уже существующем законе...Но тогда ... зачем менять закон, если он ничего не меняет?: -)
    1. Taurus1983 Звание
      Taurus1983
      +1
      Сегодня, 10:35
      Все западные СМИ коррумпированы.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:36
    А зачем норвежцам недвижимость и машины в Киркинесе ( Кирсановке ) ,если все мосты вокруг заминированы и готовы к подрыву ? ( Баренцсерунок *)
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:36
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 10:47
      Извиняюсь ,особенности моего горного интернета .И удалить два уже не могу.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 10:50
        Норвежцам в Кирсановке учите русский язык и спалите наконец украинский бусик .Глаза уже все измазолил. И гоните 404 подальше из Кирсановки .
  13. север 2 Звание
    север 2
    0
    Сегодня, 10:41
    без особого гонора за себя в своих генах , русскому человеку трудно понять крах до состояния "опущенного " европейца , если в этой нынешней ситуации их "опускают " их вечный и главный кумир-США. Страшнее этого для них может быть только полная и безоговорочная Победа России в СВО , притом с каждым месяцем со всё расширяющимися границами первоначальных задач СВО . Так что они США в конфликт с Россией будут втягивать усердно и настойчиво , поскольку их гонор в особой опасности . Притом лицемерие и лож, для ихнего гонора, всегда было спасением . Так что даже после победы России в СВО , даже если и развалится ЕС и НАТО , они себе , себе подобным и своему гонору объяснят это как всё равно их победу на Россией и над русскими . Ну и пёс с ними и с этим ихним гонором...
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 10:50
    Ведь страна эта «плотно сидит на нефти
    И имеет прямой выход к Арктике?
  15. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 10:53
    Дания закусилась с США по поводу Гренландии ,а нападут на Норвегию русские ,а почему не зулусы ? В мире политики, вообще потерялась хоть какая-то логика
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +5
      Сегодня, 10:58
      Pourquoi voulez vous que les "Zoulous" attaquent la Norvège ...? Is sont DEJA à Oslo !! :-)

      Почему вы хотите, чтобы" зулусы " напали на Норвегию ...? Они уже в Осло !!: -)
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +1
        Сегодня, 11:43
        Цитата: YanniKounnar
        Pourquoi voulez vous que les "Zoulous" attaquent la Norvège ...? Is sont DEJA à Oslo !! :-)

        Почему вы хотите, чтобы" зулусы " напали на Норвегию ...? Они уже в Осло !!: -)

        Я не хочу ,просто в политическом мире пропала логика вообще. Трамп отнимает Гренландию у Дании ,но датчане объявляют угрозой русских и это с самых высоких трибун .Я уже не говорю что мы почему то должны напасть на Норвегию ,в Эстонии нападение ждут последних лет 5 .При этом каждый день об этом объявляют
        1. Егоза Звание
          Егоза
          0
          Сегодня, 11:53
          Цитата: APASUS
          мы почему то должны напасть на Норвегию ,в Эстонии нападение ждут последних лет 5 .При этом каждый день об этом объявляют

          А больше говорить им не о чем. Не о внутренних же проблемах, не о США и распрях с ЕС. А "что-то" говорить надо.
        2. eugen_caro Звание
          eugen_caro
          0
          Сегодня, 12:09
          так может это их ,куратов,скрытая мечта ?.... поняли,что в ссср было лучше- но признать косяк- гордость не позволяет.- вот и провоцируют русских...- а как русские войдут- тут-же клешни кверху -и чухонцы сдадутся... - и заживуууут-дешёвый газ,бензин.... laughing
  16. sak1969 Звание
    sak1969
    -1
    Сегодня, 11:53
    Понятное дело, в наступившем году (хорошо не закончится) практически ничто и нигде. В новом году нам следует ожидать: 1) заметное усиление всех санкций — вплоть до прямой морской блокады; 2) усиление экономического кризиса из за санкций — вплоть до перебоев со снабжением различными видами энергии / товаров крупных городских агломераций и многих регионов; 3) ожесточённейшие боевые действия с вовсе не гарантированным успешным исходом; 4) постоянно нарастающий воздушный и диверсионный террор в глубоких тылах (не говоря уже о прифронтовых регионах).
  17. Цензор Звание
    Цензор
    0
    Сегодня, 11:53
    Правительство Норвегии ведет себя так, как будто уже наступил "угрожаемый период". Это уже попахивает откровенной иррациональной паранойей. Пропагандистская машина на Западе так разогналась, что вышла за границы разумного и работает уже во вред им самим. Скоро начнут массово прыгать в окна с криком: "Русские идут".