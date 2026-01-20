Причастный к подготовке теракта украинский агент ликвидирован на Ставрополье

Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет. На месте происшествия обнаружен пистолет Макарова, ручная граната Ф-1 и рюкзак с самодельным взрывным устройством, изготовленным из компонентов иностранного производства.

Российские силовики продолжают выявлять украинскую агентуру, действующую на территории России. Очередного завербованного украинскими спецслужбами россиянина установили на Ставрополье. При попытке оказать вооруженное сопротивление он был ликвидирован. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.Силовики нейтрализовали очередного украинского агента, попытавшегося оказать вооруженное сопротивление при задержании. Им оказался россиянин 1982 года рождения, житель Кисловодска Ставропольского края. Как пояснили в ФСБ, на него сотрудники российской спецслужбы вышли в ходе оперативно-разыскных мероприятий, когда искали причастных к предотвращенному в декабре прошлого года теракту в отношении военнослужащих МО РФ.Как было установлено, именно этот россиянин заложил по заданию украинских спецслужб в тайник взрывное устройство, с помощью которого задержанная террористка должна была подорвать автомобиль военных.В общем, на украинского агента вышли и попытались его задержать. Однако он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. На месте был обнаружен пистолет Макарова, ручная граната Ф-1 и самодельное взрывное устройство.