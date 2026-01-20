Причастный к подготовке теракта украинский агент ликвидирован на Ставрополье

Причастный к подготовке теракта украинский агент ликвидирован на Ставрополье

Российские силовики продолжают выявлять украинскую агентуру, действующую на территории России. Очередного завербованного украинскими спецслужбами россиянина установили на Ставрополье. При попытке оказать вооруженное сопротивление он был ликвидирован. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Силовики нейтрализовали очередного украинского агента, попытавшегося оказать вооруженное сопротивление при задержании. Им оказался россиянин 1982 года рождения, житель Кисловодска Ставропольского края. Как пояснили в ФСБ, на него сотрудники российской спецслужбы вышли в ходе оперативно-разыскных мероприятий, когда искали причастных к предотвращенному в декабре прошлого года теракту в отношении военнослужащих МО РФ.



Как было установлено, именно этот россиянин заложил по заданию украинских спецслужб в тайник взрывное устройство, с помощью которого задержанная террористка должна была подорвать автомобиль военных.

В общем, на украинского агента вышли и попытались его задержать. Однако он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. На месте был обнаружен пистолет Макарова, ручная граната Ф-1 и самодельное взрывное устройство.

Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет. На месте происшествия обнаружен пистолет Макарова, ручная граната Ф-1 и рюкзак с самодельным взрывным устройством, изготовленным из компонентов иностранного производства.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +9
    Сегодня, 10:24
    По моему, их уже принципиально в плен стараются не брать... Ну и правильно - бюджет не железный...
    1. Венд Звание
      Венд
      +5
      Сегодня, 10:29
      Ну они нужны только, чтобы цепочку отследить и выявить новых террористов. А у этого судя по всему еще и "украина головного мозга" была.
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 10:29
      Цитата: Lev_Russia
      По моему, их уже принципиально в плен стараются не брать... Ну и правильно - бюджет не железный...


      Железным стало быть опасно.Это можно понять на примере уничтожения моста.

      .В Днепропетровской области в районе Васильковки беспилотником с термитной БЧ поражен железнодорожный мост через реку Волчья. Его стальные конструкции расплавились.


      https://svpressa.ru/war21/article/499390/

      А что если Герани такой же термитной БЧ ,но большей по весу,начать оснащать и отработать ими массово по тому же ж/д мосту в Затоке,который давно уже не могут поломать?Там же есть железные конструкции.

      .Этот мост важнейшая транспортная артерия юга страны. По нему беспрерывно идут составы в\из Европы. В с зерном, а вот из Европы можно только представить с чем. Естественно, что он попадал в орбиту внимания наших. В 2022 по нему несколько раз прилетали подарки от наших, тогда его удалось вывести из строя на какое-то время (повреждено полотно и то, что на фото выше), но после апреля к лету восстановили. Наши добавили летом. Но очевидно, что мост снова был восстановлен. Правда после этого добавлять уже не стали.


      https://dzen.ru/a/aUHEDqbgww9ppV2z
    3. virA Звание
      virA
      +1
      Сегодня, 10:33
      Для диверсантов попасть в плен не равно дожить до суда.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 10:24
    Понятно, что для следствия было б полезнее задержать агента, но... так получилось и ладно, очередной/следующий будет взят и.... в общем, понятно.
    1. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +2
      Сегодня, 10:40
      Ну, если именно он являлся конечным звеном в цепочке, а дальше уже куратор с Украины, то смысл с ним возиться пропадает от слова совсем. Он может и не знать шумерского куратора, да и зачем он нам, очередной работник СБУ или ГУР, толку от этих знаний.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 11:06
        Цитата: Evgeny64
        очередной работник СБУ или ГУР, толку от этих знаний.

        Толк от знаний есть всегда - на него например вышли от предыдущей диверсантки. Если бы ее убили - этого бы не взяли!!!
        1. Керенский Звание
          Керенский
          0
          Сегодня, 12:18
          Толк от знаний есть всегда - на него например вышли от предыдущей диверсантки. Если бы ее убили - этого бы не взяли!!!

          Да. И лень-матушка. Если ты знаешь, что исполнителя взяли, то за тайником установлено наблюдение... А если не знаешь,...
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 11:08
        Цитата: Evgeny64
        Ну, если именно он являлся конечным звеном в цепочке

        Если его выследили, вероятно и цепочку проследили.
        1. Evgeny64 Звание
          Evgeny64
          +2
          Сегодня, 11:12
          Ну там написано, что именно он делал закладку, для арестованной в декабре террористки. Так, что от него можно было узнать только, как ему доставили, но вполне возможно это и так уже известно, если его накрыли. Да и доставляют сейчас это дронами, сбрасывают в точку и сообщают координаты где забрать.
  3. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 10:31
    украинский агент ликвидирован на Ставрополье

    "Какие старые слова
    А как кружится голова"...
    Приятно, черт возьми, такое читать. Кол осиновый на могилу!
  4. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 10:34
    Це дюже гарно! Валить гадов, что бы другим неповадно было!
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 10:36
    Жаль, с одной стороны, лучше бы его повесить было... С другой стороны, раз не вешают даже таких, хорршо, что застрелили.
    Такое вот ему "соболезнование".
    Зарыть в неизвестном месте, родственникам не сообщать.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 11:08
      Цитата: faterdom
      Зарыть в неизвестном месте, родственникам не сообщать.

      О месте захоронения по тяжелым статьям - родственникам не сообщают.
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 10:39
    Я вчера писал, что подобные инциденты становятся рутиной, и только слово "ликвидирован" может вызвать положительные эмоции.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 10:46
    Цитата: Lev_Russia
    По моему, их уже принципиально в плен стараются не брать...
    И правильно делают! Легче утилизировать, чем потом нести судебные издержки
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 11:09
      Цитата: Schneeberg
      Цитата: Lev_Russia
      По моему, их уже принципиально в плен стараются не брать...
      И правильно делают! Легче утилизировать, чем потом нести судебные издержки

      Но тяжелее искать остальных - этого нашли - взяв предыдущую...