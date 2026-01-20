Дания усилила гарнизон в Гренландии на 58 человек на фоне угроз Трампа

Дания усилила гарнизон в Гренландии на 58 человек на фоне угроз Трампа

Копенгаген усиливает военное присутствие в Гренландии. Вечером 19 января в столице острова Нууке приземлился самолет с 58 датскими военнослужащими, которые присоединились к авангарду из примерно 60 человек, направленных сюда ранее. Вместе с подразделениями прибыл начальник штаба армии Дании Петер Бойсен.

По данным СМИ, переброска велась гражданским бортом Atlantic Airways – национального перевозчика Фарерских островов. На месте датчане отрабатывают «тактику защиты Гренландии» и действия на случай острых конфликтов. Бойсен подчеркнул, что такие учения могут стать регулярными.



На прошлой неделе Дания вместе с союзниками по НАТО провела учения «Арктическая стойкость» (15-17 января) – с акцентом на работу в арктических условиях и укрепление присутствия альянса. Объявление о них последовало после заявлений Дональда Трампа о намерении установить американский контроль над автономной территорией.

17 января Трамп предупредил о введении 10-процентных пошлин против Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции – до достижения договоренностей «о полном и окончательном приобретении» Гренландии. С 1 февраля меры вступают в силу, а с 1 июня ставка вырастет до 25%. В ЕС уже обсуждают ответные пошлины на товары из США на сумму до €93 млрд.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 10:49
    58 датских пехотинцев победили весь Пентагон . Так стоила ли игра свеч ?
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 11:03
      Цитата: APASUS
      58 датских пехотинцев победили весь Пентагон . Так стоила ли игра свеч ?

      И Трамп сразу сдулся... laughing
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:25
      APASUS
      Сегодня, 10:49
      58 датских пехотинцев победили весь Пентагон . Так стоила ли игра свеч ?

      hi Им можно посоветовать в помощь Грету Тунберг на собачьих упряжках, способную подавить сопротивление рыжего нарцисса из Фашингтона и Пентагона.
    3. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 12:08
      Это далеко не 300 спартанцев.
      Там местные уже в панике. Скупают консервы и спички, надеясь, на то что эта могучая кучка продержится долго.
      Немцы то быстрее оценили обстановку, и уже дома.
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 10:55
    Цитата: APASUS
    58 датских пехотинцев победили весь Пентагон . Так стоила ли игра свеч ?
    А что будет, если на остров прибудут два эстонца?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +6
      Сегодня, 11:00
      Уже третьи сутки в воздухе над Гренландией висят эстонские десантники-парашютисты...
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +3
      Сегодня, 11:11
      Цитата: Schneeberg
      Цитата: APASUS
      58 датских пехотинцев победили весь Пентагон . Так стоила ли игра свеч ?
      А что будет, если на остров прибудут два эстонца?

      Суровый сценарий. winked
      Если они будут усилены латышом и литовцем, то Трампу лучше вообще отказаться от притязаний на остров. Это будет кровавая баня.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 11:00
    А когда-то Атлантик - Эйрвейс зарабатывали 60 % на чартерах возя российских рыбаков на Фареры. А оно во как сейчас ,Петрович !!!!
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 11:01
    Не, ну прислать своих солдат в Гренландию - очень опрометчиво. А кто будет защищать Копенгаген, если к нему подойдёт АУГ США? В 1940 уже был случай, аж день против немцев выстояли.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 11:15
      они не выстояли - они день готовили документы для капитуляции (описи чего отдают и т.д.) lol
    2. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      +1
      Сегодня, 11:19
      Цитата: Pharmacist
      В 1940 уже был случай, аж день против немцев выстояли.

      Вообще-то, их на 6 часов хватило.
      1. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 11:21
        Можно было и быстрее. Просто немцы подошли к королевскому дворцу в обеденный перерыв.
    3. БойКот Звание
      БойКот
      0
      Сегодня, 11:51
      аж день против немцев выстояли.
      Вы будете смеяться, но викинги умудрились даже двоих вермахтовцев в плен взять. История умалчивает как, но я подозреваю, они подломили лавку, нажрались и уснули под кустиком.
  5. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +1
    Сегодня, 11:14
    58 датских пехотинцев это конечно далеко не 300 спартанцев. Дадут деру как только десант мерикосовский увидят, как пить дать)
  6. Wladislaw Звание
    Wladislaw
    0
    Сегодня, 11:19
    Смешно читать такие вещи, на острове Даманский с обеих сторон больше военнослужащих было
  7. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:26
    А каков гарнизон ВБ США там? Видимо много больше! Так они уже в оккупации!
  8. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 11:30
    Вечером 19 января в столице острова Нууке приземлился самолет с 58 датскими военнослужащими, которые присоединились к авангарду из примерно 60 человек, направленных сюда ранее
    Неужто всю свою армию отправили суровые датчане?
  9. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 11:46
    А у упряжки боевые колесницы ледяного острова , построили?
  10. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 11:51
    Как-то из списка выпала Италия с Испанией, они что не солидарны с ЕС или на всё согласные.