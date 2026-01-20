Минобороны начало массовый набор контрактников в войска беспилотных систем
5 81926
Российское Минобороны начало массовый набор контрактников в войска беспилотных систем, идет комплектование новых подразделений. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
Российские войска беспилотных систем объявили новый набор военнослужащих по контракту, пункты отбора открыты во всех регионах. Как сообщили в Минобороны, контракт заключается на один год с гарантированным увольнением по истечении срока службы при нежелании заключать новый. Подписавшие контракт с войсками БпС пройдут обязательное обучение по управлению дронами, после чего будут нести службу в подразделениях беспилотных систем, перевод в другие части запрещен.
Прохождение службы предусмотрено только в подразделениях БпС с обязательным курсом обучения управлению дронами различного типа, выплаты за уничтожение целей, а также гарантированное увольнение по истечении срока контракта при нежелании заключить новый.
Ведется набор на должности операторов БПЛА, инженеров, техников, а также на другие специальности, связанные с беспилотными летательными аппаратами.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация