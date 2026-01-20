Минобороны начало массовый набор контрактников в войска беспилотных систем

Российское Минобороны начало массовый набор контрактников в войска беспилотных систем, идет комплектование новых подразделений. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Российские войска беспилотных систем объявили новый набор военнослужащих по контракту, пункты отбора открыты во всех регионах. Как сообщили в Минобороны, контракт заключается на один год с гарантированным увольнением по истечении срока службы при нежелании заключать новый. Подписавшие контракт с войсками БпС пройдут обязательное обучение по управлению дронами, после чего будут нести службу в подразделениях беспилотных систем, перевод в другие части запрещен.



Прохождение службы предусмотрено только в подразделениях БпС с обязательным курсом обучения управлению дронами различного типа, выплаты за уничтожение целей, а также гарантированное увольнение по истечении срока контракта при нежелании заключить новый.


Ведется набор на должности операторов БПЛА, инженеров, техников, а также на другие специальности, связанные с беспилотными летательными аппаратами.
  1. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +6
    Сегодня, 10:48
    Давно пора было. Тема будет актуальна еще долго.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +6
      Сегодня, 10:51
      БПЛА очень перспективное направление,которое со временем берёт на себя всё больше функций в современных конфликтах.Видео пожара на мосту по ссылке.Ж/д мосты являются приоритетной целью.Через них логистика идёт.

      . Российские военные с помощью беспилотников атаковали железнодорожный мост в районе населенного пункта Васильковка Днепропетровской области. Сообщается, что по путепроводу был нанесен удар дроном с термитной боевой частью, в результате чего он был уничтожен.

      Как можно увидеть на опубликованных в Сети кадрах, после прилета российского дрона на мосту вспыхнул серьезный пожар. Сообщается, что огонь не могли потушить в течение нескольких часов. Очевидцы утверждают, что металл конструкции плавился и горел. ... До недавнего времени сообщений о применении дронов с термитной боевой частью не было. Судя по кадрам, эксперимент можно признать удачным.


      https://topcor.ru/67919-dron-s-fosfornoj-bch-szheg-zheleznodorozhnyj-most-v-dnepropetrovskoj-oblasti.html
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +1
        Сегодня, 11:00
        Цитата: Sky Strike fighter
        после прилета российского дрона на мосту вспыхнул серьезный пожар. Сообщается, что огонь не могли потушить в течение нескольких часов. Очевидцы утверждают, что металл конструкции плавился и горел. .

        Просто праздник какой-то! good
        Выжигать хо хлов каленым железом!
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +1
          Сегодня, 11:12
          Вот ещё любопытная новость касаемо БПЛА.

          .В России создали гибридный двигатель мощностью 500 кВт для перспективных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Демонстратор силовой установки представят на предстоящей международной Umex 2026 в Абу-Даби с 20 по 22 января, сообщили в Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК). Силовая установка уже прошла стендовые испытания и подтвердила заложенные технические решения. ...Также «климовцы» разработали энергоузел мощностью 35 кВт — альтернативу аккумуляторным батареям для обеспечения питанием электрических двигателей мультироторных БПЛА.


          https://www1.ru/news/2026/01/20/gibridnyi-dvigatel-moshhnostiu-500-kvt-dlia-dronov-sozdali-v-rossii.html

          500 кВт это примерно 670 л.с.

          1 кВт =1,3596 л.с. 1 л.с. равна 0,7355 кВт
          1. Sky Strike fighter Звание
            Sky Strike fighter
            0
            Сегодня, 11:20
            В дополнение предыдущего поста.Может наконец то Альтиус-РУ получит нужные движки.

            . «Альтиус-У» классифицируется как тяжёлый беспилотный летательный аппарат. Его вес составляет пять тонн. Большую часть этого веса составляют двигатели и оборудование - корпус и крылья сделаны из облегчённых композитных материалов. Металлическими остались только моторамы. Размах крыла составляет 28,5 метров. В качестве двигателей используются два дизельных винтовых двигателя, с максимальной мощность до 500 лошадиных сил. На борту беспилотника установлена инновационная бесплатформенная инерциальная навигационная система СП-2, устройство которой позволяет усилить помехоустойчивость аппарата и снизить его заметность. Стоит отметить большую полезную нагрузку - «Альитус-У» способен перевозить до 1.000 кг полезного груза. И именно эта характеристика стала главным пунктом обсуждений новинки.


            https://zvezdaweekly.ru/news/20199161040-Liz4U.html
          2. Аскольд65 Звание
            Аскольд65
            -1
            Сегодня, 12:03
            Цитата: Sky Strike fighter
            Вот ещё любопытная новость касаемо БПЛА.

            Что то новости о применении знаменитых " Ланцетах" сошли на нет.... request
            Может потому, что за время СВО их стоимость увеличилась в РАЗЫ? Комерсы из " Зала групп" не желают умерить аппетиты? Так их всё больше вытесняют более дешёвые БПЛА типа " Молнии" и FPV с повышенной дальностью на оптоволокне, да и другие.
        2. ASSAD1 Звание
          ASSAD1
          +2
          Сегодня, 11:13
          Это предложение только для новых ? А уже кто воюет не может перезаключить контракт?
          1. Владислав_В Звание
            Владислав_В
            +1
            Сегодня, 11:36
            Цитата: ASSAD1
            А уже кто воюет не может перезаключить контракт?

            Только по истечении ранее заключенного контракта.А он, скорее всего, закончится только после окончания СВО.
          2. Младший рядовой Звание
            Младший рядовой
            0
            Сегодня, 12:17
            Народу катастрофически не хватает. Радует, что количество наших беспилотников увеличивается. И эта тема похоже надолго.
        3. свой1970 Звание
          свой1970
          +1
          Сегодня, 11:31
          Цитата: ваш вср 66-67
          Цитата: Sky Strike fighter
          после прилета российского дрона на мосту вспыхнул серьезный пожар. Сообщается, что огонь не могли потушить в течение нескольких часов. Очевидцы утверждают, что металл конструкции плавился и горел. .

          Просто праздник какой-то! good
          Выжигать хо хлов каленым железом!

          Проблема в том что:
          1)термит - это скоростное горение и 50кг его не могут гореть несколько часов.
          2) железо от термита максимум плавиться- гореть как на фото и видео - железо не будет.

          Я не знаю что там горит - но это точно не термит
  2. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 11:07
    Военная хроника на прошлой неделе писала:
    Два года назад наш враг создал структуру «Офиса поддержки изменений при МО Украины». Аналитический центр КЦПН перевел с укроязыка на русский отчет Юлии Марушевской, которая с 2023 по конец 2025 была руководителем этого офиса.
    В отчете конечно много преувеличений для красоты и «накидывания пуха», но пример действий вражеской стороны в попытках что-то изменить в военной сфере - показателен и заслуживает изучения.

    Офис не имел прямых властных полномочий, приказывать не мог, но провел объединение под одной крышей профессиональных военных специалистов, волонтёрских организаций, аналитических центров и партнёров на западе.
    Во-первых было создано "Государственное агентство тыла" - структура за два года кардинально изменившая логистику между тылом и передовой и сэкономившая миллиарды гривен. Агентство ввело прозрачные и эффективные механизмы закупок. Так например DOT-Chain позволил БПЛА-подразделениям напрямую заказывать дроны и прочие средства через цифровой маркетплейс. И при этом получать их за считанные дни для всех бригад. Программы: Армия дронов, Линия дронов, Brave1, система мотивации е-балы, UNITED24, Brave1 Market.

    Осенью 2023 была был создан в МОУ специальный департамент по интеграции F-16 в ВСУ. С перспективами для дальнейшего развития ВВС ВСУ.
    В 2023 году в бригадах ВСУ была введена отдельная должность "закупщика", который оперирует выделенными бригаде деньгами и ресурсами - закупает всё необходимое для подразделений через официальные каналы. При этом бригады могут без проблем закупать даже то, что не сертифицировано.

    В самом МОУ были созданы подразделения где непрерывно идет анализ появившихся на фронте инноваций, их изучение и предложения к дальнейшему немедленному внедрению.
    Для помощи отдельным бойцам создан «Военный ассистент» - онлайн-платформа с шаблонами документов с основной задачей жаловаться на бюрократические процедуры, чтобы устранять их из цепочек.

    На Украине сейчас 500 производителей дронов - в начале войны было только 7. Из этих 500, лучшие 50 обеспечивают 70% боевой работы ВСУ. РЭБ - рост с 2 компаний до 200. Ракеты производят 20 компаний. Общий лозунг: Больше роботов – меньше потерь. Противник продвигает стратегию долгой и дорогой войны для России, выжать из нас все соки экономически, обанкротить в долгой перспективе. Чтобы на одного пехотинца приходилось 20 и более дронов. Как не прискорбно, но противнику это удается.

    у чему это - вопросов очень много...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 11:48
      Главный вопрос,как удалось втянуть ВПР России в этот капкан.В войну на вна..."Армия дронов " была создана на вна в 2023 году.Через два года с лишним наконец дошло и до нас..А так,да-каждый боец должен заниматься своим делом,а не как с Гудвином и его напарником..
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 12:00
        А так,да-каждый боец должен заниматься своим делом,а не как с Гудвином и его напарником..

        про них - все хотят забыть...
        и никто не вносит изменения не в Уставы, ни в Наставления по службе...
        иначе будут задавать неудобные вопросы...
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 12:27
          У нас на работе пошел человек на контракт в ремонтно-восстановительный батальон.Во всяком случае нам он так говорил.В итоге оказался мехводом БМД2 на передовой.
  3. belost79 Звание
    belost79
    +6
    Сегодня, 11:08
    "...контракт заключается на один год с гарантированным увольнением по истечении срока службы при нежелании заключать новый."
    ..."перевод в другие части запрещен."
    Представляю, каких трудов стоило добиться этих пунктов. Наверху полно деревянных лампасоносцев, у которых все должно быть однообразно и никому никаких поблажек.
    1. Saturn VII Звание
      Saturn VII
      +1
      Сегодня, 11:49
      должно быть однообразно и никому никаких поблажек.
      Странно что вообще такие условия понадобились. Ведь если судить по отчетам МО то планы по набору контракников даже перевыполняются, при чем без всяких поблажек.
      1. belost79 Звание
        belost79
        +2
        Сегодня, 11:59
        Как раз ничего странного. В войска беспилотных систем хотят набирать людей другого интеллектуального уровня. Которые хотят заниматься тем делом, на которое подписались. И они хотят быть защищены законом. Что бы не приехал условный генерал Ахмедофф и не обьявил им, что с сегодняшнего дня они все добровольцы-камикадзе.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          -1
          Сегодня, 12:30
          Где Вы видели закон в МО?Есть Приказ,и все.Всех законников там посылают на три буквы.Но!Если человек идет в добровольческое подразделение,тот же "Барс",то да,там есть срочный контракт
      2. Vitaly_pvo Звание
        Vitaly_pvo
        0
        Сегодня, 12:07
        Цитата: Saturn VII
        Странно что вообще такие условия понадобились

        На один год контракт заключается не только ради удобства самих контрактников. БПЛА вещь не дешевая и эффективно их применять может далеко не каждый. Поэтому полгода обучения и полгода практики позволят выявить тех кто может эффективно применять БПЛАю А кто будет тупо расходовать ресурсы и создавать проблемы, через год таких командиры спокойно могут уволить.
        1. Mazunga Звание
          Mazunga
          +1
          Сегодня, 12:16
          ну тут думаю вступит устав при попадании в войска оператор может спокойно оказаться в должности второго номера пулеметчика или еще кем а контракт он как пиратский кодекс только для пиратов)) и это не закон а свод правил рекомендаций
  4. Saturn VII Звание
    Saturn VII
    0
    Сегодня, 11:09
    Прохождение службы предусмотрено только в подразделениях БпС .... а также гарантированное увольнение по истечении срока контракта при нежелании заключить новый.
    Всех остальных подразделений, как я понимаю, это не касается. А если все подразделение БпС отправят на штурм, под предлогом что полковнику пузику в штабе виднее кто что должен делать?
    1. dimy44 Звание
      dimy44
      +3
      Сегодня, 11:16
      А если все подразделение отправят на штурм
      То придется идти на штурм. Речь шла только о (не)переводе в др. подразделения.
  5. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 11:13
    И кто в штурма теперь пойдёт,
    - там таких условий не предлагают.
    1. Saturn VII Звание
      Saturn VII
      +2
      Сегодня, 11:36
      Зато теперь можно штурмовать подразделениями БпС. Как обьяснили выше, условия контракта это не нарушает.
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -1
      Сегодня, 11:50
      пойдут все остальные...............
  6. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    -1
    Сегодня, 12:13
    Похоже, что у "элиты" начал проявляться страх или не сбываются надежны, но больше похоже, что запад их кинул. В начале лета пошла информация о сокращении набора на СВО, а сейчас набор. К чему бы это и что означает.