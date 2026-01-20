Ночная атака по тылу врага: под Одессой поражен объект энергоинфраструктуры

Ночь для юга и востока Украины прошла под знаком ударов по энергетике и промышленным узлам. Под Одессой зафиксирован прилет по объекту энергетической инфраструктуры – об этом заявили власти области. В Полтавской области ударом поражен промышленный объект, к тушению пожара привлекли два пожарных расчета.

В Запорожской области за период с 07:30 19 января по 08:30 20 января отмечено не менее 15 ударов УМПК, пять – РСЗО/ОТРК и как минимум семь – БПЛА «Герань». В Харьковской области за тот же промежуток – не менее 11 ударов УМПК, семь – РСЗО/ОТРК и минимум пять – «Гераней». Отдельно фиксируется активность БПЛА БМ-35, «Ланцет», «Молния» и FPV в окрестностях Харькова – не менее восьми взрывов.



Минувшей ночью ВКС и ракетные войска работали по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях «всем спектром средств поражения».

В Киеве и Днепропетровске применялись «Искандер-М» и «Герани/Герберы», по Виннице – «Искандер-М», по Киевской, Винницкой и Черкасской областям – крылатые ракеты. Также отмечены заходы «Гераней/Гербер» по Одессе и Маякам, Кременчугу и Машевке Полтавской области, Бахмачу Черниговской области.

Картина привычная: давление на энергетику и военную промышленность, удары по узлам тыла и маршрутам снабжения войск.
  1. PROXOR Звание
    PROXOR
    +3
    Сегодня, 11:18
    Удары по энергетике дают результаты. Все больше производств уходит в Гейропу. Следующим шагом нужно перекрыть каналы поставки готовых боеприпасов, ГСМ, электроэнергии сырья на западе Украины.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +2
      Сегодня, 11:25
      Наконецто начинают воевать, бить по энергетике, по мостам и промышленности. Понятно что там сейчас только сборка, производство и поставки из гейропы. А от маршрутов мы далековаты.
      1. PROXOR Звание
        PROXOR
        -3
        Сегодня, 11:33
        Цитата: Mitos
        А от маршрутов мы далековаты.

        Ничего мы не далеки. 404я простреливается ракетами и Геранями насквозь. Только надо увеличить эффективность, а не ковырять мосты Геранями. В конечно итоге, что мешает снабдить Герань ИИ и задать цель для неё любую фуру и прописать маршрут вдоль трасс и дорог. Перебив сотни 2 фур на трассе, остальные побоятся везти военные грузы. То же самое можно сделать и с ЖД.
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 11:31
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Ночная атака по тылу врага: под Одессой поражен объект энергоинфраструктуры

    а в Киеве опять отключили тепло и свет на левом берегу, ударили по ТЭС , которые успели подремонтировать
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 11:39
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      а в Киеве опять отключили тепло
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 11:50
    по Виннице – «Искандер-М»


    Украинцы пишут об "Искандере -И" с дальностью до 1000 км.
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 11:54
    В Одессе давно надо было начинать по коммунизму ностальгировать. Да и не только в Одессе.
  6. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Сегодня, 11:56
    Больше ударов, хороших и разных.
    Похоже, принято решение этот цирк с конями заканчивать, начали выносить общую энергетику. Хотелось бы не разочаровываться. Воевать скальпелем, конечно, можно, но только на территории чуть меньше футбольного поля... Издержки ЕС и НАТО нужо повышать многократно, и энергетика - один из очень чувствутельных вопросов.
    Пусть тратятся на ремонты и генераторы, этого надолго не хватит.
    И нам свои объекты нужно прикрывать плотнее, искать все самы экзотические способы защиты
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:57
    Смотрю вот ,зачем брать Киев или любой другой большой город ? Достаточно выйти на расстояние в пределах контроля БПЛА камикадзе. И просто контролировать город с воздуха. Любой кто появился с автоматом ,становится 200