Ночная атака по тылу врага: под Одессой поражен объект энергоинфраструктуры
3 6969
Ночь для юга и востока Украины прошла под знаком ударов по энергетике и промышленным узлам. Под Одессой зафиксирован прилет по объекту энергетической инфраструктуры – об этом заявили власти области. В Полтавской области ударом поражен промышленный объект, к тушению пожара привлекли два пожарных расчета.
В Запорожской области за период с 07:30 19 января по 08:30 20 января отмечено не менее 15 ударов УМПК, пять – РСЗО/ОТРК и как минимум семь – БПЛА «Герань». В Харьковской области за тот же промежуток – не менее 11 ударов УМПК, семь – РСЗО/ОТРК и минимум пять – «Гераней». Отдельно фиксируется активность БПЛА БМ-35, «Ланцет», «Молния» и FPV в окрестностях Харькова – не менее восьми взрывов.
Минувшей ночью ВКС и ракетные войска работали по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях «всем спектром средств поражения».
В Киеве и Днепропетровске применялись «Искандер-М» и «Герани/Герберы», по Виннице – «Искандер-М», по Киевской, Винницкой и Черкасской областям – крылатые ракеты. Также отмечены заходы «Гераней/Гербер» по Одессе и Маякам, Кременчугу и Машевке Полтавской области, Бахмачу Черниговской области.
Картина привычная: давление на энергетику и военную промышленность, удары по узлам тыла и маршрутам снабжения войск.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация